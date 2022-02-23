Рада сьогодні збереться на позачергове засідання для введення надзвичайного стану, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

Сьогодні ввечері відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, на якому мають розглянути питання введення надзвичайного стану в країні.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла журналістам в кулуарах Верховної Ради народний депутат "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

"Планується, що або за поданням президента, або зберемо 150 підписів для проведення позачергового засідання для введення надзвичайного стану по всій території України. Воно (засідання. – Ред.) відбудеться приблизно між 17.00 та 18.00", - зауважила нардеп.

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Вона припустила, що на цьому засіданні розглядатиметься лише одне питання – введення надзвичайного стану.

Відповідаючи на запитання, які обмеження прав громадян плануються згідно з указом про введення надзвичайного стану зазначила: "В кожній області буде вирішено по своєму, але закон про надзвичайний стан передбачає такі можливості для обмежень. Йдеться про введення комендантської години, обмеження роботи підприємств народного господарства, посилення роботи підприємств стратегічного значення. Можливі обмеження функціонування громадського транспорту, можливість доступу для огляду приміщень, фізичних або юридичних осіб, а також огляду транспортних засобів. Це рішення ухвалюватимуть оперативні штаби, які будуть створені на місцях".