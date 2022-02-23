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Новини Політика України
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ВР (11728) позачергове засідання (214) надзвичайний стан (146) Василевська-Смаглюк (62)

Рада сьогодні збереться на позачергове засідання для введення надзвичайного стану, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні збереться на позачергове засідання для введення надзвичайного стану, -

Сьогодні ввечері відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, на якому мають розглянути питання введення надзвичайного стану в країні.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла журналістам в кулуарах Верховної Ради народний депутат "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

"Планується, що або за поданням президента, або зберемо 150 підписів для проведення позачергового засідання для введення надзвичайного стану по всій території України. Воно (засідання. – Ред.) відбудеться приблизно між 17.00 та 18.00", - зауважила нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" голосуватиме за введення надзвичайного стану, - нардеп Василевська-Смаглюк

Вона припустила, що на цьому засіданні розглядатиметься лише одне питання – введення надзвичайного стану.

Відповідаючи на запитання, які обмеження прав громадян плануються згідно з указом про введення надзвичайного стану зазначила: "В кожній області буде вирішено по своєму, але закон про надзвичайний стан передбачає такі можливості для обмежень. Йдеться про введення комендантської години, обмеження роботи підприємств народного господарства, посилення роботи підприємств стратегічного значення. Можливі обмеження функціонування громадського транспорту, можливість доступу для огляду приміщень, фізичних або юридичних осіб, а також огляду транспортних засобів. Це рішення ухвалюватимуть оперативні штаби, які будуть створені на місцях".
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Топ коментарі
+2
Все просто - бидло повинно стояти в стійлі..
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23.02.2022 13:43
+1
Багато хто чомусь радіє.Стан ніяк не допоможе посилити Україну.
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23.02.2022 13:45
+1
Шкодливі ЗЕбільні сученята вирішили під приводом ще не розпочавшоїся повномасштабної війни добити залишки конституційних прав і свобод українців. Ці виродки більше бояться свій народ ніж путінських загарбників...
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23.02.2022 13:50
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Турция не может выбирать между Украиной и Россией, - Эрдоган...

Аахах зате наташ на курортах чпокати хочуть
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23.02.2022 13:39 Відповісти
Цей стан,тільки людей в середині країні роз'єднає.Знову хтось збідніє,а хтось збагатіє.Усіляким Смаглюкам,то точно від надзвичайного стану,гірше не стане.
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23.02.2022 13:39 Відповісти
Все просто - бидло повинно стояти в стійлі..
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23.02.2022 13:43 Відповісти
Багато хто чомусь радіє.Стан ніяк не допоможе посилити Україну.
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23.02.2022 13:45 Відповісти
Радіти такому можуть лише вороги або ж імбецили.
Чергова слушна нагода, щоб вирізнити ці категорії
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23.02.2022 13:55 Відповісти
Коли перестане працювати бізнес, армію буде забезпечувати квартал 95, який не платить податків?
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23.02.2022 13:43 Відповісти
Шкодливі ЗЕбільні сученята вирішили під приводом ще не розпочавшоїся повномасштабної війни добити залишки конституційних прав і свобод українців. Ці виродки більше бояться свій народ ніж путінських загарбників...
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23.02.2022 13:50 Відповісти
Так выж кричали вчера почему президент не исполняет закон и не вводит ЧП))))
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23.02.2022 15:45 Відповісти
Та не "ЧП", а військовий стан, і не на всій території України, а в Луганській і Донецькій області. Не пересмикуй. Але якщо дійсно є підстави, то згідно діючої Конституції потрібно запроваджувати військовий стан а не надзвичайний.
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23.02.2022 15:56 Відповісти
Гниди зі страху перед передачею влади військовим збираються вводити надзвичайний стан замість воєнного стану. При цьому їх не турбує можливість застосування заходів режиму надзвичайного стану всупереч нормам Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану".
Основна відмінність правового режиму надзвичайного стану у порівнянні з правовим режимом воєнного стану полягає у відсутності обмежень прав владної клептократичної плутократії.
У цьому випадку, обмеження демократичних свобод прихвоснів плутократії не турбуватиме.
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23.02.2022 13:59 Відповісти
В чому "надзвичайність"?
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23.02.2022 14:27 Відповісти
Зеленське кодло ж осьо тіки теревенило, що ето всьо нагнєтают і нікакой апаснасті пака нєт. А тут опа - і надзвичайний стан. Феєричні **3даболи
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23.02.2022 14:31 Відповісти
Эта барышня так ратует за комендантский час, что можно подумать, будто ее муж по ночам по бабам бегает.
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23.02.2022 15:26 Відповісти
ох і чортів на цензорі-кишить! одне нерозумне напише що попало,а інші дуріють!!!
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23.02.2022 16:16 Відповісти
 
 