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Данілов заявив, що не всі нардепи повернулись до України: "Більшість перебуває у своїх маєтках у Каннах"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Не всі народні депутати повернулись до України, деякі з них залишились у своїх маєтках за кордоном.
Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні не всі депутати ВРУ повернулися до нашої країни і трошечки дивно, коли вони мали працювати у стінах Ради, ухвалювати закони і рішення, вони перебувають, хто де. Наскільки я розумію, більшість перебуває у своїх маєтках у Каннах або у інших, відомих усьому світу, містах", - сказав він.
Нагадаємо, 14 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський дав депутатам та чиновникам, які поїхали з України, добу на те, щоб повернутися до держави та продовжити виконувати свої обов'язки.
Топ коментарі
+38 Ольга Мартынюк 8c212b17
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+25 cimbitep
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+17 Ярослав Викторович
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Ваш ердоган не может выбрать ... Ну и цензор конечно это не запостит как вчера с алиевым котлрый в москве был
Азербайджан очікує від РФ виправлення інформації про Туркменчайський договір 1828 року
1) The president noted that he highlighted Turkey's stance regarding Ukraine's territorial integrity to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in a recent phone call and that Turkey does not accept any actions violating the Minsk agreements.
2) However, the president highlighted that Turkey has already sided with Ukraine regarding Russia's annexation of Crimea and Putin's recent recognition by rejecting it for violating Ukraine's territorial integrity.
3) While forging cooperation on defense and energy, Turkey has opposed Moscow's policies in Syria and Libya, as well as its annexation of the Crimean Peninsula in 2014. It has also sold sophisticated drones to Ukraine, angering Russia.
Да, стоит цензору еще раз про это напомнить своим читателям, тут вы правы
https://censor.net/ua/news/3318322/********************************************************************************************************
Стаття 4. Дострокове припинення повноважень народного депутата Україн
Повноваження народного депутата припиняються достроково у разі:
1) особистої заяви про складення депутатських повноважень;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України;
5) смерті;
6) порушення вимог частини першої статті 3 цього Закону.
1. відкликати мандати депутатів, які НЕ повернулися за 24 години, яk преЗедент наказав,
2. відкликати мандати депутатів опзж як розпалювачів ненависті та НЕправди по відношеню до України
3 ввести візовий режим з раSSією, щоб ніякі брати литвини (як в 2014) НЕ звозили в Україну автобусами руSSкіх терористів
4. розглянути про доцільність дипвідносин з раSSією.
5. закрити ВСІ антиiукраїнські ЗМІ
6.терміново ухвалити військовий бюджет
7. наказати ГПУ терміново зібрати матеріали і передати їх в Гаагу (а НЕ ганятися за Стерненками та інш. Патріотами)
8. ТЕРМІНОВО ізолювати, знешкодити 5-у колону
9,10....
11. ПОСАДИТИ шуфрича та інших адептів руSSкого міра за образи українського Журналіста...
12.вислати весь рукSSій мір разом з гундяєвським кривослав`ям за парєбрік
13,14,15....
137. забрати в Лєнки Зе смартфон...
а тоді ВИМАГАТИ обіцяних санкцій і допомоги від Заходу...