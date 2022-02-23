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Новини Політика України
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ВР (11728) Данілов (1188) депутат (1576)

Данілов заявив, що не всі нардепи повернулись до України: "Більшість перебуває у своїх маєтках у Каннах"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов заявив, що не всі нардепи повернулись до України:

Не всі народні депутати повернулись до України, деякі з них залишились у своїх маєтках за кордоном.

Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні не всі депутати ВРУ повернулися до нашої країни і трошечки дивно, коли вони мали працювати у стінах Ради, ухвалювати закони і рішення, вони перебувають, хто де. Наскільки я розумію, більшість перебуває у своїх маєтках у Каннах або у інших, відомих усьому світу, містах", - сказав він.

Нагадаємо, 14 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський дав депутатам та чиновникам, які поїхали з України, добу на те, щоб повернутися до держави та продовжити виконувати свої обов'язки.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+38
А списочок цих "законотворців" слабо викласти?
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23.02.2022 13:40
+25
зажопа практически в полном составе.
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23.02.2022 13:44
+17
У них военные сборы в Каннах
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23.02.2022 13:44
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А списочок цих "законотворців" слабо викласти?
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23.02.2022 13:40 Відповісти
зажопа практически в полном составе.
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23.02.2022 13:44 Відповісти
Ніззя бо то ж шановні люди вони там, у Канах оборону готуються тримать.
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23.02.2022 14:23 Відповісти
"більшість перебуває у своїх маєтках у Каннах або у інших, відомих усьому світу, містах "
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23.02.2022 15:54 Відповісти
https://www.rbc.ua/ukr/news/turtsiya-vybirat-mezhdu-ukrainoy-rossiey-1645615936.html


Ваш ердоган не может выбрать ... Ну и цензор конечно это не запостит как вчера с алиевым котлрый в москве был
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23.02.2022 13:40 Відповісти
Чому, Азербайджан вже висловився -
Азербайджан очікує від РФ виправлення інформації про Туркменчайський договір 1828 року
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23.02.2022 13:50 Відповісти
Так, а шо тут нового? всі країни в першу чергу думають про своє. Навіть Байден ввів санкції проти лугандонії, заборонивши американським бізнесменам вести бізнес в цій клоаці. Можна подумати вони вели, а він от взяв та й заборонив.
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23.02.2022 13:51 Відповісти
Вот части из оригинальной статьи, на которую ссылается издание РОС-БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ (украинский филиал).

1) The president noted that he highlighted Turkey's stance regarding Ukraine's territorial integrity to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in a recent phone call and that Turkey does not accept any actions violating the Minsk agreements.

2) However, the president highlighted that Turkey has already sided with Ukraine regarding Russia's annexation of Crimea and Putin's recent recognition by rejecting it for violating Ukraine's territorial integrity.

3) While forging cooperation on defense and energy, Turkey has opposed Moscow's policies in Syria and Libya, as well as its annexation of the Crimean Peninsula in 2014. It has also sold sophisticated drones to Ukraine, angering Russia.

Да, стоит цензору еще раз про это напомнить своим читателям, тут вы правы
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23.02.2022 13:52 Відповісти
Промахнувся ти
https://censor.net/ua/news/3318322/********************************************************************************************************
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23.02.2022 13:53 Відповісти
Непогано так наголосували наші з вами слуги за два з половиною роки.
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23.02.2022 13:41 Відповісти
Список!
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23.02.2022 13:42 Відповісти
По закону воєнного часу ………
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23.02.2022 13:43 Відповісти
І як голосування проходить без більшості ?
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23.02.2022 13:43 Відповісти
Нелегітимно
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23.02.2022 13:49 Відповісти
У них военные сборы в Каннах
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23.02.2022 13:44 Відповісти
марш-бросок к Монблану а у обрезанных - по Яффе
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23.02.2022 13:48 Відповісти
Лишить мандата за прогулы !!!
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23.02.2022 13:46 Відповісти
Той, що типу головний дав 24 години. А якщо не повернуться - буде їм ая-яй.
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23.02.2022 13:46 Відповісти
их можно лишить мандата??
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23.02.2022 13:47 Відповісти
Ніт, закона про колаборантів нема, а закон про місцезнаходження та дії представників законодавчої влади в умовах надзвичайного чи військового стану вам подавай... Ніт.
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23.02.2022 13:52 Відповісти
ЗУ "Про статус народного депутата України"
Стаття 4. Дострокове припинення повноважень народного депутата Україн
Повноваження народного депутата припиняються достроково у разі:
1) особистої заяви про складення депутатських повноважень;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України;
5) смерті;
6) порушення вимог частини першої статті 3 цього Закону.
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23.02.2022 13:54 Відповісти
это ж*, товарищи....
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23.02.2022 13:58 Відповісти
Данилов, кто Вам режиссёр? Если Вы не наказываете депутатов за такое поведение ?
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23.02.2022 13:48 Відповісти
Вопрос аморальности присутствует .
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23.02.2022 13:49 Відповісти
Канати у Каннах то така важка доля нардепа. Поспівчуваємо.
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23.02.2022 13:48 Відповісти
Какой с них Украине толк? Нах бы их "народных депутатов", раз жилье не в Украине.
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23.02.2022 13:48 Відповісти
А где они взяли деньги на маетки кто скажет?
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23.02.2022 13:53 Відповісти
Все. Спи. Жена
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23.02.2022 14:04 Відповісти
да, жена у тебя на твердую четверку
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23.02.2022 14:08 Відповісти
НАЗК в курсе
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23.02.2022 14:04 Відповісти
Где взяли, где взяли!!! Наворовали!!! Они такие же слуги народа, как и путлер!!!
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23.02.2022 14:00 Відповісти
Ще раз пересвідчуємось, яку класну владу вибрали нам ті 73% ідіотів під час війни. Таких мудрих, таких професіоналів, патріотів, таких відданих, якраз як і сам найвеличніший.
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23.02.2022 14:04 Відповісти
Як Винниченко?
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23.02.2022 14:06 Відповісти
Шизофреник-дрочер Киви-например.
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23.02.2022 14:06 Відповісти
Україна, Верховна Рада, ПреЗедент мають терміново починати діяти зі своїми санкціями прoти руSSкого міра:

1. відкликати мандати депутатів, які НЕ повернулися за 24 години, яk преЗедент наказав,
2. відкликати мандати депутатів опзж як розпалювачів ненависті та НЕправди по відношеню до України
3 ввести візовий режим з раSSією, щоб ніякі брати литвини (як в 2014) НЕ звозили в Україну автобусами руSSкіх терористів
4. розглянути про доцільність дипвідносин з раSSією.
5. закрити ВСІ антиiукраїнські ЗМІ
6.терміново ухвалити військовий бюджет
7. наказати ГПУ терміново зібрати матеріали і передати їх в Гаагу (а НЕ ганятися за Стерненками та інш. Патріотами)
8. ТЕРМІНОВО ізолювати, знешкодити 5-у колону
9,10....
11. ПОСАДИТИ шуфрича та інших адептів руSSкого міра за образи українського Журналіста...
12.вислати весь рукSSій мір разом з гундяєвським кривослав`ям за парєбрік
13,14,15....
137. забрати в Лєнки Зе смартфон...

а тоді ВИМАГАТИ обіцяних санкцій і допомоги від Заходу...
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23.02.2022 14:08 Відповісти
30 лет все терпят и ругают систему депутатства.30 лет кацапы поддерживают достаточный уровень коррупции в Украине именно через депутатов и их "законы".30 лет депутаты разрушают Украину.Может пора прекращать с этими животными с корочками депутата?Все хорошие начинания разбиваются как раз о бизнес интересы именно депутатов.
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23.02.2022 14:17 Відповісти
Так может и на этих "избранников" наложить санкции ЕС и США?
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23.02.2022 14:21 Відповісти
Пора ставить питання в Раді про позбавлення цих "хитрожопих" мандатів депутатів ВР Щоб було законніше - відразу після введення надзвичайного стану!
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23.02.2022 14:31 Відповісти
А може пора націоналізувати все майно цієї гнидоти в Україні .а після повернення в Україну по законах воєнного часу поставити до стінки? доки терпіти це длбяство.?
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23.02.2022 14:39 Відповісти
шоб вони там і здохли, злодюги смердючі
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23.02.2022 14:57 Відповісти
Лишайте мандатов. Или сброд из моно большинства будет против?
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23.02.2022 15:00 Відповісти
 
 