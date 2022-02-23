Данілов заявив, що не всі нардепи повернулись до України: "Більшість перебуває у своїх маєтках у Каннах"

Не всі народні депутати повернулись до України, деякі з них залишились у своїх маєтках за кордоном.

Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні не всі депутати ВРУ повернулися до нашої країни і трошечки дивно, коли вони мали працювати у стінах Ради, ухвалювати закони і рішення, вони перебувають, хто де. Наскільки я розумію, більшість перебуває у своїх маєтках у Каннах або у інших, відомих усьому світу, містах", - сказав він.

Нагадаємо, 14 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський дав депутатам та чиновникам, які поїхали з України, добу на те, щоб повернутися до держави та продовжити виконувати свої обов'язки.

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