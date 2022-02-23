Туреччина співпрацюватиме як з РФ, так і з Україною. Санкцій проти Москви не буде, - Ердоган
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підтримуватиме відносини і з Росією, і з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Sabah.
Ердоган наголосив, що Туреччина співпрацює як з Росією, так і з Україною, і не припинятиме відносини або запроваджувати санкції проти Москви.
"У нас є політичні, військові та економічні відносини з Росією. Так само з Україною. Ми не можемо відмовитися від цього, тому що наша країна має високі інтереси щодо цього", - зазначив він.
За його словами, Туреччина прагне вирішити питання без шкоди для відносин.
"Одні кажуть, що війна підвищить вартість газу, тоді як інші обговорюють закриття вентилів. Ми повинні зробити наші кроки з урахуванням цієї делікатності. Ми продовжимо телефонну дипломатію, і я сподіваюся, що ми досягнемо сприятливих результатів", - сказав Ердоган.
Будь ласка, зачекайте...
Так что братья украинцы не ищите союзников там, где их нет и определитесь, вы ща демократию и европейскую цивилизацию или всякие султанаты. Не для братания с султанами была Революция Достоинства а ради возврата в европейскую семью наций.
Если нет, то зачем было свергать яныка и враждовать с Путлером?
Только сдадут технологию управления, что бы ******** могли перехватывать управление или блокировать.
Это чмо ещё и байрактары Раше поставит... Эрдоган - ещё тот "макиавелист" долбаный...
Вот что животворящая сильная армия делает!
Украине нужна сильная армия!
У них просто способ ведения дел такой издревле. Не зря подобное политическое поведение называют "Византийщина". Вспомните, где Византия была . . . Так что это игра в доброго и плохого полицейского. Эрдоган сейчас добрый, а США - ЕС - плохой.
Кроме того, он может умышленно оставаться каналом переговоров. С врагами напрямую не говорят, вон Байден отказался уже от встречи с путярой, а Блинкен - с его лошадью иностранных дел. А через посредника - можно. Но он должен быть достаточно уважаемым, не Зимбабве какое-то. Турция - крутая страна, с ней как с переговорщиком не стыдно общаться великим державам.
Так что всё нормально и всё по плану коллективный Западо-Восток делает. Жарят путина на медленном огне, переворачивают вовремя, чтобы не подгорел.
с этими чурбанами надо быть Украине аккуратной..
А если будет какое-то однозначное решение со стороны НАТО?
Тогда как?
Диктатор диктатору (султан царю) глаз не выклюет!
Если роися будет забита санкциями по уши, Турция не сможет с ней сотрудничать нигде,
так как сектора с которыми они будут работать, Турецкие, тоже попадут под санкции
But I sure know where I've been
Hanging on the promises
In songs of yesterday
And I've made up my mind
I ain't wasting no more time
Here I go again
Here I go again
Though I keep searching for an answer
I never seem to find what I'm looking for
Oh, Lord, I pray
You give me strength to carry on
'Cause I know what it means
To walk along the lonely street of dreams
Here I go again on my own
Goin' down the only road I've ever known
Like a hobo I was born to walk alone
But I've made up my mind
I ain't wasting no more time
Just another heart in need of rescue
Waiting on love's sweet charity
I am gonna hold on
For the rest of my days
'Cause I know what it means
To walk along the lonely street of dreams
Here I go again on my own
Goin' down the only road I've ever known
Like a hobo I was born to walk alone
And I've made up my mind
I ain't wasting no more time
But here I go again
Here I go again
Here I go again
Here I go
And I've made up my mind
I ain't wasting no more time
Here I go again on my own
Goin' down the only road I've ever known
Like a hobo I was born to walk alone
'Cause I know what it means
To walk along the lonely street of dreams
Here I go again on my own
Goin' down the only road I've ever known
Like a hobo I was born to walk alone
I have made up my mind
I ain't wasting no more time
But here I go again
Here I go again
Here I go again
Here I go
Here I go again