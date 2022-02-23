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Туреччина співпрацюватиме як з РФ, так і з Україною. Санкцій проти Москви не буде, - Ердоган

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Туреччина співпрацюватиме як з РФ, так і з Україною. Санкцій проти Москви не буде, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підтримуватиме відносини і з Росією, і з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Sabah.

Ердоган наголосив, що Туреччина співпрацює як з Росією, так і з Україною, і не припинятиме відносини або запроваджувати санкції проти Москви.

"У нас є політичні, військові та економічні відносини з Росією. Так само з Україною. Ми не можемо відмовитися від цього, тому що наша країна має високі інтереси щодо цього", - зазначив він.

За його словами, Туреччина прагне вирішити питання без шкоди для відносин.

"Одні кажуть, що війна підвищить вартість газу, тоді як інші обговорюють закриття вентилів. Ми повинні зробити наші кроки з урахуванням цієї делікатності. Ми продовжимо телефонну дипломатію, і я сподіваюся, що ми досягнемо сприятливих результатів", - сказав Ердоган.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+38
Зато честно
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23.02.2022 13:50
+37
Це нічого, кримських татар кинув, нам нічого не винен.
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23.02.2022 13:52
+36
Он выбил из Организма подписание договора о сотрудничестве на условиях Турции и может себе позволить получать прибыль со всех сторон,но спасибо ему за "Байрактары".
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23.02.2022 13:53
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Тю,а разве кто-то удивился? Турция это что-то сродни Китаю. Путлера они всегда поимеют с загадочной восточной приветливой улыбкой и россказнями о большом уважении )

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23.02.2022 14:35 Відповісти
Бабло всегда было исторически на первом плане и турки не идеал при таком раскладе х#йло-террорист для них в почете.
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23.02.2022 14:36 Відповісти
Эрдогаша получил весьма выгодное доя него торговое соглашение и пока ему хватает. Металурги и агросектор уже плачет. Да и его брат Ильхлам вчера признал территориальную целостность России в Москве аккурат в день анексии Лугандона.
Так что братья украинцы не ищите союзников там, где их нет и определитесь, вы ща демократию и европейскую цивилизацию или всякие султанаты. Не для братания с султанами была Революция Достоинства а ради возврата в европейскую семью наций.
Если нет, то зачем было свергать яныка и враждовать с Путлером?
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23.02.2022 14:38 Відповісти
Что там признал Ильхам?
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23.02.2022 15:13 Відповісти
Байрактари з'являться і на росії?
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23.02.2022 14:39 Відповісти
Нет!
Только сдадут технологию управления, что бы ******** могли перехватывать управление или блокировать.
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23.02.2022 14:52 Відповісти
Кто-то писал в новостях, что Турция может закрыть Босфор в случае конфликта.
Это чмо ещё и байрактары Раше поставит... Эрдоган - ещё тот "макиавелист" долбаный...
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23.02.2022 14:40 Відповісти
В случае вторжения, Украина имеет право обратиться с просьбой закрыть Босфор для военных судов кацапов и их подлодок, а турки не имеют права отказать. Но вопрос.......... сделает ли это Нелох?
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23.02.2022 15:16 Відповісти
Остальные флоты останутся без надводных корыт.
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23.02.2022 16:26 Відповісти
это... как это... как это?
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23.02.2022 14:41 Відповісти
как говорил мне один турок в Фетхие ...... руские хоть и шакалы позорные , но денег привозят много . Фраза два в одном .
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23.02.2022 14:45 Відповісти
Или проститутка, или... на этом мысль заканчивается.
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23.02.2022 14:50 Відповісти
Если друг оказался вдруг ...
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23.02.2022 14:53 Відповісти
Ничего нового. Это и ожидалось.
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23.02.2022 14:58 Відповісти
Эрдоган хитрожопый жук, но, учитывая глубину сотрудничества Украины с Турцией в сфере ВТС и ВПК, особых претензий к нему пока нет)
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23.02.2022 14:59 Відповісти
Главное у ***** претензий к Турции нет, что там НАТО.
Вот что животворящая сильная армия делает!
Украине нужна сильная армия!
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23.02.2022 15:01 Відповісти
Угомонитесь, Восток - дело тонкое. Он путяру в лапти обувал везде - в Северной Африке, на Ближнем Востоке и на Кавказе. С нами сотрудничал и сотрудничает. Байрактары русским он не даст, для него они враг. Но официально объявлять их врагом он не будет, ещё раз : Восток - дело тонкое. Он ему нож воткнёт в спину тихонько в самый неподходящий для путина момент. Китайцы тоже сидят и ждут, на словах хвалят, а сами ножи точат на русскую Сибирь.
У них просто способ ведения дел такой издревле. Не зря подобное политическое поведение называют "Византийщина". Вспомните, где Византия была . . . Так что это игра в доброго и плохого полицейского. Эрдоган сейчас добрый, а США - ЕС - плохой.
Кроме того, он может умышленно оставаться каналом переговоров. С врагами напрямую не говорят, вон Байден отказался уже от встречи с путярой, а Блинкен - с его лошадью иностранных дел. А через посредника - можно. Но он должен быть достаточно уважаемым, не Зимбабве какое-то. Турция - крутая страна, с ней как с переговорщиком не стыдно общаться великим державам.
Так что всё нормально и всё по плану коллективный Западо-Восток делает. Жарят путина на медленном огне, переворачивают вовремя, чтобы не подгорел.
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23.02.2022 15:02 Відповісти
трудно быть и умным и красивым...
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23.02.2022 15:07 Відповісти
турция сама глаз положила на украинский Крым..
с этими чурбанами надо быть Украине аккуратной..
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23.02.2022 15:20 Відповісти
Ну що татари,сильно вам допоміг цей сельджук???
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23.02.2022 15:32 Відповісти
Хмм...
А если будет какое-то однозначное решение со стороны НАТО?
Тогда как?
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23.02.2022 15:41 Відповісти
Зеля аж из штанов выпрыгивал, благодаря Эрдогана...
Диктатор диктатору (султан царю) глаз не выклюет!
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23.02.2022 15:49 Відповісти
нам-байрактары, оркам-коды доступа
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23.02.2022 15:52 Відповісти
Все преследуют свои интересы. Восточные ханы по крайней мере честные, не вешают лапшу про "ценности".
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23.02.2022 16:34 Відповісти
А нам треба не співпрацювати з тим,хтг співпрацює з нашим ворогом. Нічого дивного не сталося.Турки рахують гроші.іншого в їх моралі не існує.Це треба знати.
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23.02.2022 16:14 Відповісти
Вот еще один " проверенный друг" пошел на поклон к "царю севера ПуХУ великолепному", а несколько дней назад в Москву летал другой " турок" Алиев ( великий "друг Украины")... крысы бегут подальше от нашего корабля. А какие хвалебные героические оды пели( заливались соловьями) в Украине Эрдогану и Алиеву.. ( двум маленьким путиным) Путин заранее откупился от них куском Карабаха за счет Армении ( при этом еще и умудрился ввести туда войска). Так что помидоры поедут в Москву, а туристы в Турцию... Все прекрасно.
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23.02.2022 16:23 Відповісти
турки евреи в квадратном кубе по теореме аксеомы
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23.02.2022 16:44 Відповісти
В среду, 23 февраля, президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что по взаимной договоренности в следующем месяце посетит Анкару и встретится с президентом Турции Реджепом ******* Эрдоганом. Это будет первый контакт между странами на высшем уровне после десятилетия вражды и взаимных угроз.
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23.02.2022 16:55 Відповісти
У Эрдогана много проблем....Ковид здорово подорвал экономику ,лира серьезно просела и поддержка режима сильно сократилась. Активизировались противники всех мастей. Выступить против ху@ла сейчас -это критический рост цены на газ для потребителей..... Боится.
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23.02.2022 16:59 Відповісти
Ну ляпнул мужик и что?
Если роися будет забита санкциями по уши, Турция не сможет с ней сотрудничать нигде,
так как сектора с которыми они будут работать, Турецкие, тоже попадут под санкции
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23.02.2022 18:31 Відповісти
Иначе пришлось бы туркам уходить с оккупированного Северного Кипра...
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23.02.2022 19:05 Відповісти
и поцеловать попу тебе еще после ухода
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23.02.2022 21:25 Відповісти
султан всегда был говном
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23.02.2022 19:18 Відповісти
I don't know where I'm going
But I sure know where I've been
Hanging on the promises
In songs of yesterday

And I've made up my mind
I ain't wasting no more time

Here I go again
Here I go again

Though I keep searching for an answer
I never seem to find what I'm looking for
Oh, Lord, I pray
You give me strength to carry on

'Cause I know what it means
To walk along the lonely street of dreams

Here I go again on my own
Goin' down the only road I've ever known
Like a hobo I was born to walk alone

But I've made up my mind
I ain't wasting no more time

Just another heart in need of rescue
Waiting on love's sweet charity
I am gonna hold on
For the rest of my days

'Cause I know what it means
To walk along the lonely street of dreams

Here I go again on my own
Goin' down the only road I've ever known
Like a hobo I was born to walk alone
And I've made up my mind
I ain't wasting no more time

But here I go again
Here I go again
Here I go again
Here I go

And I've made up my mind
I ain't wasting no more time

Here I go again on my own
Goin' down the only road I've ever known
Like a hobo I was born to walk alone
'Cause I know what it means
To walk along the lonely street of dreams

Here I go again on my own
Goin' down the only road I've ever known
Like a hobo I was born to walk alone
I have made up my mind
I ain't wasting no more time

But here I go again
Here I go again
Here I go again
Here I go
Here I go again
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23.02.2022 21:25 Відповісти
Сдулся турок
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23.02.2022 22:10 Відповісти
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