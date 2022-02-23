"Слуга народу" Гунько скаржиться у Раді, що його не відпускають на віллу в Дубай. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Нардеп "Слуги народу" Анатолій Гунько під час засідання Ради обговорював можливість поїздки до Дубая.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Абонент "Светлана Туризм" пише нардепу: "Добрий день, Анатолію! Хотіла дізнатись, чи можу ще щось вам запропонувати щодо варіантів розміщення в Дубай".
Гунько набирав повідомлення, в якому зазначив: "Поки не розуміємо. Я ж нардеп... нас не відпускають".
Нагадаємо, у 2018 році Гунька судили за захоплення ділянки землі в Броварах.
Топ коментарі
+84 Влад Воланд
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+81 Yuriy Karyy
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