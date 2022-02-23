Депутати пропонують Зеленському викреслити частину обмежень із указу про надзвичайний стан, - нардеп "Голосу" Рудик
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Народні депутати відправили президенту свої пропозиції щодо змін до указу про введення в Україні надзвичайного стану.
Про це повідомила сьогодні в кулуарах ВР голова партії "Голос" Кіра Рудик, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми викреслили частину з обмежень для того, щоб вони залишалися логічними, і щоб в той же час ми могли дати можливість нашим військовим виконувати свою роботу. Зараз ми чекаємо відповіді від РНБО та Офісу Президента стосовно того, чи будуть наші зміни внесені в указ. Тоді його (указ. - Ред.) вноситимуть в зал", - зазначила вона.
За словами Рудик, зміни стосуються обмежень роботи радіо- та телекомпаній, обмеження пересування, особливо між областями і роботи політичних партій.
"Це все ніяк не стосується нашої боротьби з РФ і її можливими агентами", - пояснила нардеп.
Політик також проінформувала, що після відповіді з РНБО і ОПУ, "Голос" визначатиметься, чи підтримає введення надзвичайного стану.
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ОПЗЖ , тільки робить вигляд , що воює 😡
А ось різниця між военним та надзвичайним станом.
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За законом він має вводити воєнний стан.
Але ж йому байдуже. І це він вже багаторазово довів.
Іван Лазівський
Да ну на, сразу прямо и начнется проблемма с продуктами.
А может меньше по борделях лазить будете, Может наконец -о поймете что в стране идет война восьмой год.
ТьІ смотри на права его покусилась власть, а то что пуйло уже восьмой год грьІзет поедом Украину, тьІ не увидел?
То з'ясовується все для того, щоб ми менше по борделям лазили
Кремль довів вказівки до ОП, агентура ФСБ на Банковій запрацювала над втіленням плану.