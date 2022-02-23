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Депутати пропонують Зеленському викреслити частину обмежень із указу про надзвичайний стан, - нардеп "Голосу" Рудик

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Депутати пропонують Зеленському викреслити частину обмежень із указу про надзвичайний стан, - нардеп

Народні депутати відправили президенту свої пропозиції щодо змін до указу про введення в Україні надзвичайного стану.

Про це повідомила сьогодні в кулуарах ВР голова партії "Голос" Кіра Рудик, інформує Цензор.НЕТ.

 "Ми викреслили частину з обмежень для того, щоб вони залишалися логічними, і щоб в той же час ми могли дати можливість нашим військовим виконувати свою роботу. Зараз ми чекаємо відповіді від РНБО та Офісу Президента стосовно того, чи будуть наші зміни внесені в указ. Тоді його (указ. - Ред.) вноситимуть в зал", - зазначила вона.

За словами Рудик, зміни стосуються обмежень роботи радіо- та телекомпаній, обмеження пересування, особливо між областями і роботи політичних партій.

"Це все ніяк не стосується нашої боротьби з РФ і її можливими агентами", - пояснила нардеп.

Політик також проінформувала, що після відповіді з РНБО і ОПУ, "Голос" визначатиметься, чи підтримає введення надзвичайного стану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні збереться на позачергове засідання для введення надзвичайного стану, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Логічно,побачимо! Війна не виправдовує ні узурпаціїї влади ні диктатури-для "інтенсифікації роботи стратегічних підприємств" припинення розпилу грошей на дорогах було б корисніше за НС,однак,цього не було зроблено.
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23.02.2022 14:12
+7
только боюсь Вова начнет "воевать" с Порошенко а ОПЗЖ будет в фаворе...
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23.02.2022 14:11
+6
Кому война с путлером, а клоуну нужно воевать со своими. Момент попался - нужно использовать. Можете не сомневаться, он использует его на всю катушку. Все его враги станут агентами кремля.
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23.02.2022 14:22
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що за обмеження ? якщо це стосується пропагандистів та російських агентів, то викреслювати не треба
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23.02.2022 14:08 Відповісти
только боюсь Вова начнет "воевать" с Порошенко а ОПЗЖ будет в фаворе...
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23.02.2022 14:11 Відповісти
сліпий сказав побачимо. Я все ж таки маю сумніви.
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23.02.2022 14:17 Відповісти
голос - це 8 депутатів? що дура рудик буде визначати? проти неї 60% її фракції .. ця тупа не може відповісти чи в неї є громадянство іншої країни.. а воно хоче щось визначати
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23.02.2022 14:30 Відповісти
Зевіслюк вже три роки , поспіль , воює з Порошенком , а стосовно
ОПЗЖ , тільки робить вигляд , що воює 😡
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23.02.2022 14:34 Відповісти
Хотят изымать ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ оружие у населения. \Порохоботські галюніки...
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23.02.2022 14:15 Відповісти
Зтули пельку непорохобот 😡
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23.02.2022 14:40 Відповісти
Логічно,побачимо! Війна не виправдовує ні узурпаціїї влади ні диктатури-для "інтенсифікації роботи стратегічних підприємств" припинення розпилу грошей на дорогах було б корисніше за НС,однак,цього не було зроблено.
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23.02.2022 14:12 Відповісти
так по заведенной привычке братва прописала вместе с нормальными и логичными нормами свои хотелки... как в договоре с банком мелким почерком...
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23.02.2022 14:12 Відповісти
Не треба ничего вычёркивать. Нужно ещё добавить что правоохранительные органы имеют право на период ЧП прослушивать телефонные переговоры. И это все необходимо вычислить русскую агентуру в Украине
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23.02.2022 14:15 Відповісти
Порох мешает, ну мешает он
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23.02.2022 14:16 Відповісти
Зечмошнику яйця мішають працювати на Украіну , бо він працює на іншу країну🙁
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23.02.2022 14:39 Відповісти
Треба було б у цього Дурника-Рудика зі "Свинячого голосу" уточнити, а для чого наразі взагалі вводити цей надзвичайний стан на всій території України? Невже зсучені виродки, що зібралися біля державного корита, так бояться свій народ, що за всяку ціну намагаються поставити його в стійло?
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23.02.2022 14:21 Відповісти
То спитайте у Зеленського, це ж його указ.
А ось різниця між военним та надзвичайним станом.
https://t.me/BerezaJuice/9449
За законом він має вводити воєнний стан.
Але ж йому байдуже. І це він вже багаторазово довів.
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23.02.2022 14:30 Відповісти
"То спитайте у Зеленського..." Це порада від дуже розумної Gala Ogorodnikova самій собі?
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23.02.2022 14:42 Відповісти
а мені вже написав ось один для чого вони надзвичайний стан вводять:

Іван Лазівський

Да ну на, сразу прямо и начнется проблемма с продуктами.

А может меньше по борделях лазить будете, Может наконец -о поймете что в стране идет война восьмой год.

ТьІ смотри на права его покусилась власть, а то что пуйло уже восьмой год грьІзет поедом Украину, тьІ не увидел?

То з'ясовується все для того, щоб ми менше по борделям лазили
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23.02.2022 16:03 Відповісти
Лазівський? Є здогад, що в данному випадку маємо справу зі "щирим українцем", але іншої етнічної національності.
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23.02.2022 16:25 Відповісти
👍
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23.02.2022 16:29 Відповісти
Кому война с путлером, а клоуну нужно воевать со своими. Момент попался - нужно использовать. Можете не сомневаться, он использует его на всю катушку. Все его враги станут агентами кремля.
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23.02.2022 14:22 Відповісти
Диктаторські повноваження під виглядом "надзвичайного" стану і капітулянська угода з Кремлем - мат в два кроки для незалежної республіканської України.

Кремль довів вказівки до ОП, агентура ФСБ на Банковій запрацювала над втіленням плану.
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23.02.2022 14:48 Відповісти
 
 