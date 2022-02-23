Евакуаційні рюкзаки для дитини, класу і школи: оприлюднено перелік предметів, які треба зібрати на випадок війни. ІНФОГРАФІКА

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов оприлюднив перелік предметів, які мають бути поміщені в евакуаційні рюкзаки для школярів.

Як інформує Цензор.НЕТ, перелік предметів Горбачов опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

"Життя та здоров'я всіх учасників освітнього процесу, насамперед дітей, є безумовним та абсолютним пріоритетом усієї системи освіти. У ситуації небезпеки та військового нападу, щоб зберегти здоров'я і життя дітей, їх слід швидко евакуювати в безпечне місце – до найближчого бомбосховища, підвалу чи іншого укриття, або назовні. Скільки часу дітям та працівникам навчального закладу доведеться перебувати в укритті – передбачити неможливо, тому надзвичайно важливо, щоб у навчальному закладі був мінімальний набір для забезпечення життєвих потреб для дітей та працівників", - написав Горбачов.

Омбудсмен повідомив, що в українському законодавстві поки що немає зобов'язання закладу освіти забезпечувати приміщення класів евакуаційними рюкзаками, хоча життя показує, що такі рішення дуже необхідні.

"Вважаю, що ці рюкзаки мають закуповувати за бюджетні кошти, але наразі закупити рюкзаки та необхідні речі за кошти державного чи місцевого бюджету закладами освіти та органами управління освітою є малореальним: бюджетні процедури цього не передбачають", - заявив він.

У зв'язку із цим Горбачов попросив батьків забезпечити мінімальний набір для своєї дитини.

"Він не є дорогим, але може стати критично важливим у надзвичайній ситуації, а також надати посильну добровільну допомогу закладам освіти саме для більшої безпеки дітей", - додав він.

Водночас омбудсмен наголосив, що ці рекомендації не є обов'язковими.

Зокрема, згідно з рекомендаціями, кожному здобувачу освіти рекомендують мати при собі: пляшку води; батончики; записку від батьків, у якій вказано прізвище, ім'я, по батькові дитини, дата народження, адреса проживання, контакти батьків; сімейне фото (за бажанням); рекомендовано мати комплект змінної білизни та одягу. Уточнюється, що під час евакуації дитині потрібно брати рюкзак із собою, тому він не повинен бути важким.

Рекомендований вміст рюкзака для класу/групи (один рюкзак на один клас): рюкзак яскравого кольору (червоний, помаранчевий); декілька чистих аркушів паперу; ручка, олівець; блокнот із твердою палітуркою; ліхтарик та додаткові батарейки до нього; класна аптечка; маленьке радіо на батареях + батарейки; свисток; вода, стаканчики; термоковдри (щоб уберегтися від холоду); декілька упаковок великих сміттєвих пакетів; 2-3 маркери; декілька вінілових рукавичок; мотузка; маски для всіх дітей; скотч та ножиці; відро (бажано складне, замість туалету); туалетний папір або рулон паперових рушників; вологі серветки; розкладна клейонка для забезпечення приватності під час відвідування саморобного туалету; мультитул (багатофункціональний інструмент, що поєднує кілька портативних інструментів); енергетичні батончики для всіх дітей класу/групи.

Крім того, адміністрація навчального закладу повинна мати у швидкому доступі одну сумку або рюкзак з такими речами (один на заклад освіти): довідник з управління в надзвичайній ситуації у закладі освіти; карта закладу освіти; план евакуації та план зв'язку (за наявності); список працівників закладу освіти з контактами; список дітей та розклад занять; список контактів батьків дітей (за можливості); важливі номери телефонів; ручки та блокноти, маркери; ключі; мегафон (за наявності); скотч, ножиці; ліхтарик, запасні батареї до ліхтарика; свисток; аварійне радіо на батарейках та батарейки до нього; аптечка першої допомоги.

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"Важливо розробити процедури того, як батьки та діти можуть знайти одне одного в ситуації невизначеності: не відпускати дітей самих додому, віддавати дітей лише батькам (законним представникам) або на прохання батьків вказаній людині, яка пред'явила свої документи, що посвідчують особу", - йдеться в рекомендації.