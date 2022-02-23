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Евакуаційні рюкзаки для дитини, класу і школи: оприлюднено перелік предметів, які треба зібрати на випадок війни. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Евакуаційні рюкзаки для дитини, класу і школи: оприлюднено перелік предметів, які треба зібрати на випадок війни. ІНФОГРАФІКА

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов оприлюднив перелік предметів, які мають бути поміщені в евакуаційні рюкзаки для школярів.

Як інформує Цензор.НЕТ, перелік предметів Горбачов опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

"Життя та здоров'я всіх учасників освітнього процесу, насамперед дітей, є безумовним та абсолютним пріоритетом усієї системи освіти. У ситуації небезпеки та військового нападу, щоб зберегти здоров'я і життя дітей, їх слід швидко евакуювати в безпечне місце – до найближчого бомбосховища, підвалу чи іншого укриття, або назовні. Скільки часу дітям та працівникам навчального закладу доведеться перебувати в укритті – передбачити неможливо, тому надзвичайно важливо, щоб у навчальному закладі був мінімальний набір для забезпечення життєвих потреб для дітей та працівників", - написав Горбачов.

Омбудсмен повідомив, що в українському законодавстві поки що немає зобов'язання закладу освіти забезпечувати приміщення класів евакуаційними рюкзаками, хоча життя показує, що такі рішення дуже необхідні.

"Вважаю, що ці рюкзаки мають закуповувати за бюджетні кошти, але наразі закупити рюкзаки та необхідні речі за кошти державного чи місцевого бюджету закладами освіти та органами управління освітою є малореальним: бюджетні процедури цього не передбачають", - заявив він.

У зв'язку із цим Горбачов попросив батьків забезпечити мінімальний набір для своєї дитини.

"Він не є дорогим, але може стати критично важливим у надзвичайній ситуації, а також надати посильну добровільну допомогу закладам освіти саме для більшої безпеки дітей", - додав він.

Водночас омбудсмен наголосив, що ці рекомендації не є обов'язковими.

Зокрема, згідно з рекомендаціями, кожному здобувачу освіти рекомендують мати при собі: пляшку води; батончики; записку від батьків, у якій вказано прізвище, ім'я, по батькові дитини, дата народження, адреса проживання, контакти батьків; сімейне фото (за бажанням); рекомендовано мати комплект змінної білизни та одягу. Уточнюється, що під час евакуації дитині потрібно брати рюкзак із собою, тому він не повинен бути важким.

Евакуаційні рюкзаки для дитини, класу і школи: оприлюднено перелік предметів, які треба зібрати на випадок війни 01

Рекомендований вміст рюкзака для класу/групи (один рюкзак на один клас): рюкзак яскравого кольору (червоний, помаранчевий); декілька чистих аркушів паперу; ручка, олівець; блокнот із твердою палітуркою; ліхтарик та додаткові батарейки до нього; класна аптечка; маленьке радіо на батареях + батарейки; свисток; вода, стаканчики; термоковдри (щоб уберегтися від холоду); декілька упаковок великих сміттєвих пакетів; 2-3 маркери; декілька вінілових рукавичок; мотузка; маски для всіх дітей; скотч та ножиці; відро (бажано складне, замість туалету); туалетний папір або рулон паперових рушників; вологі серветки; розкладна клейонка для забезпечення приватності під час відвідування саморобного туалету; мультитул (багатофункціональний інструмент, що поєднує кілька портативних інструментів); енергетичні батончики для всіх дітей класу/групи.

Евакуаційні рюкзаки для дитини, класу і школи: оприлюднено перелік предметів, які треба зібрати на випадок війни 02

Крім того, адміністрація навчального закладу повинна мати у швидкому доступі одну сумку або рюкзак з такими речами (один на заклад освіти): довідник з управління в надзвичайній ситуації у закладі освіти; карта закладу освіти; план евакуації та план зв'язку (за наявності); список працівників закладу освіти з контактами; список дітей та розклад занять; список контактів батьків дітей (за можливості); важливі номери телефонів; ручки та блокноти, маркери; ключі; мегафон (за наявності); скотч, ножиці; ліхтарик, запасні батареї до ліхтарика; свисток; аварійне радіо на батарейках та батарейки до нього; аптечка першої допомоги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від сирен до артобстрілів і бомбардувань: опубліковано рекомендації, як діяти у надзвичайній ситуації. ІНФОГРАФІКА

Евакуаційні рюкзаки для дитини, класу і школи: оприлюднено перелік предметів, які треба зібрати на випадок війни 03

"Важливо розробити процедури того, як батьки та діти можуть знайти одне одного в ситуації невизначеності: не відпускати дітей самих додому, віддавати дітей лише батькам (законним представникам) або на прохання батьків вказаній людині, яка пред'явила свої документи, що посвідчують особу", - йдеться в рекомендації.
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Топ коментарі
+12
Коли почала з'являтися така інформація стало спокійніше. Коли знаєш шо робити то робиш що сказано, а не бігаєш як безголова курка.
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23.02.2022 14:12
+7
все правильно делают, не надо иронизировать. Это зачатки правил и протоколов по ГО для населения, которой не уделялось никакого внимания годами. Как оказалось очень зря.
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23.02.2022 14:15
+4
Аваков у нас по рюкзакам, так что можете к нему обратиться
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23.02.2022 14:12
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Аваков у нас по рюкзакам, так что можете к нему обратиться
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23.02.2022 14:12 Відповісти
Коли почала з'являтися така інформація стало спокійніше. Коли знаєш шо робити то робиш що сказано, а не бігаєш як безголова курка.
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23.02.2022 14:12 Відповісти
Та ти сам це робиш.
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23.02.2022 14:40 Відповісти
Це тільки так здається, що все знаєте і вам від того наче спокійно. При масованому обстрілу великого міста, буде паніка і апокаліпсис.
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23.02.2022 14:51 Відповісти
Але цього не буде. Бо велике місто легше і простіше захистити ПРО та ППО. Велике місто може саме відстріляти ракетами та артою по ворогу що колонами зайшов у зону дії. Шанс що велике місто будуть обстрілювати на порядок менший через плотність розміщення населення та виробничих потужностей, унікальних станків і т.п.. Велике місто будуть брати на виснаження, щоб у ньому закінчились ресурси в населення, а потім ракети, снаряди, патрони та інше у військових, як наслідок велике місто може рік просидіти в осаді. Правда у нашому випадку така довга осада не можлива, бо у ворога не достатньо військ щоб осадити всі наші великі міста і ми зможемо їх деблокувати атакуючи одночасно із середини міста та із сусідніх міст. І навіть більше є шанс що союзники хоч якось поможуть, але можна впоратись з рф і без них.
Звичайно рф може підписати собі вирок і знищити міста, але це теж саме щоб вона застосувала атомну зброю - нічого після перемоги не виграє, тільки безлюдні руїни, та ще й може нарватись на превентивний удар решти країн що запишуть рф в аналог іділ чи третього рейху.
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23.02.2022 15:27 Відповісти
Вони Маріуполь не знищили. А лиш показово легенько обстріляли в надії що викличуть паніку в населення і воно його покине. Після чого вони б змогли його нормально захопити.

"Подивіться на Сирію і Ірак" - я дивився. Міста в декілька раз менші за наші обласні центри тримали в облозі місяцями, а то і до року доходило. Так їх руйнували авіацією, артою і т.п., але тільки тому що громадяни іділ із зброї мали тільки стрілкову.

"показово можуть знищити" - це які? Ті міста де принаймні є хоч якийсь відсоток рівнодушних чи навіть прихильних до них? Як думаєте які наслідки для рф будуть. Ми ж отримуємо право провести каральні операції в рф та знищити пару мільйонів їх населення.
Хочете я вам опишу справді ефективну для рф стратегію яка не враховує що треба захопити живе населення і цілі міста із інфраструктурою і виробництвом? Ракетний удар по дамбах і деяких об'єктах. (І росіяни це обговорюють) Тільки знову цього не буде по тій самій причині що і знищення обласних центрів. Змісту в захопленні безлюдної руїни немає. Змісту в отриманні аналогічної каральної відповіді немає. Змісту в отриманні превентивних атак від решти сусідів теж немає. Тому в рф хочуть щоб ми воювали в полі із невідповідною для поля зброєю. Щоб у містах нікого не було. Щоб почало наступ ніби не рф, а маріонетки в гібридному стилі і коли ми будемо не готові - зненацька захопити наші міста, обласні центри та перш за все столицю зайшовши в них колонами поки там пусто, бо всі відбивають наступ з ордло в полі, вже привикли що рф не стріляє ракетами, а лиш дає безкінечні снаряди та танки і ніяк не очікували що вони одночасно будуть подавлені ракетним ударом і через кордон зайшли колони що за пару годин займуть пусті міста обласні центри.
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23.02.2022 16:09 Відповісти
Москалі не відповіли за Сирію, всі вже наче забули за цю країну. А паніку вже й так нам розігнали за хідні партнери. Словами, що за три дні Київ захоплять і про масований ракетний обстріл.
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23.02.2022 16:39 Відповісти
А чим ии декілька мільйонів москплів знищемо? Терактами такої цифри не досягнути. А далекобійних ракет і авіацвї нажаль в нас немає.
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23.02.2022 16:45 Відповісти
Теракти підрозумівають терор і вони не призначені для знищення населення, а виключно для викликання терору тобто страху, паніки, заляканості. А ось каральні операції терактами не є бо несуть ціль нанести ущерб, а не залякати. Цілі дамби, могильники, аес, склади бк та продовольства чи ресурсів, інфраструктурні об'єкти типу розподільні станції води, газу, електрики... - методи взриви, зараження, ліквідації, виведення з ладу, і так далі і далі і далі. Якщо мати ресурси і все правильно зробити, то при потребі третину населення рф можна в землю покласти що вони навіть не зразу зрозуміють що відбувається, бо це ж не терор і паніки немає, а те що самі по собі вдарили ну що вперше рязанський сахар, чи те що пара міст взагалі поза зоною і стоять блокпости та нікого не пускають ну типу раніше такого не було що своєї ж місто через мітинг брали в осаду і тупо били дубінками в ньому все населення, і те що десь там щось рухнуло ну ж розікрали та й просто розпиз***во.
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23.02.2022 17:13 Відповісти
Як саме можна це зробити?
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23.02.2022 18:50 Відповісти
Я й методи та цілі не хотів писати, тим більше розписувати тут алгоритм, бо це стрільба собі в ногу. Можу лиш віддалений приклад навести як реальність відрізняється від телевізора. Рф зробила відосик про диверсантів, які на бтрах через кордон проривались. Після підбиття їх бтра як туристи стояли і розглядали його. Так ось побачивши його в мене виникло питання невже в якомусь древньому радянському підручнику є так розписана диверсійна операція, бо це що я побачив маразм. В реальності береться групу жилистих бомжоподібних спеців. Одягається їх відповідно. Видається відповідне бомжспорядження в яке маскується відповідне "озброєння" (струни, лески, голки, ножі...) та те що треба доставити. Видаються годинники. Складається маршрут, контрольні точки, і викидується в поле. Спецбомжі разом чи окремо свою роботу зроблять. І приблизно так не вибиваючись із фону діється на війні якщо треба перемогу. Та навіть більше я впевнений що в склавшійся ситуації коли договори "про не поширення атомної зброї" тютю скоро ми побачимо військову техніку та форму камуфляж під цивільних.
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23.02.2022 19:59 Відповісти
Eques Patriam Те що ви написали не вб'є мільйони москалів.
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23.02.2022 20:08 Відповісти
Я вважаю,що Україна зможе перемогти,або змусити відступити тільки тоді москалів,коли в нас будуть масово ракетні комплекси на озброєнні і які будуть націлені на їхню критичну інфраструктуру.І ніяких ядерних бомб нам не потрібно буде.
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23.02.2022 20:14 Відповісти
В нас немає про.А радянське пво навряд чи добре збиває ракети.При великих війнах великі міста ********.Подивіться на Сирію,щось москалям Сирія зійшла з рук.
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23.02.2022 15:51 Відповісти
все правильно делают, не надо иронизировать. Это зачатки правил и протоколов по ГО для населения, которой не уделялось никакого внимания годами. Как оказалось очень зря.
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23.02.2022 14:15 Відповісти
Коли ви останій раз були у школі?
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23.02.2022 14:37 Відповісти
Народ, не ігноруйте це повідомлення!
Це важливо!
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23.02.2022 14:20 Відповісти
Та уже батончиков в магазинах не осталось!
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23.02.2022 14:25 Відповісти
Довели зеленодупі країну.
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23.02.2022 14:34 Відповісти
Всі кинулись. Вже все зробили, повна школа рюдзаків.
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23.02.2022 14:38 Відповісти
Великий сміттєвий пакет, ніожиці і скоч - це я розумію для чого. А от блокнот у твердій палітурці навіщо?
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23.02.2022 14:21 Відповісти
По башці...неслухняних гатити
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23.02.2022 14:23 Відповісти
офіцерська лінійка і курвіметер
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23.02.2022 14:41 Відповісти
Вибачте. Це звісно важливо. Моя дрібнота вже на третьому курсі. Бережіть своїх дітей. Доречний список.
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23.02.2022 14:25 Відповісти
Батончики купуйте Світоч і Рошен!
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23.02.2022 14:28 Відповісти
тревожная сумка:

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23.02.2022 14:29 Відповісти
От тільки не сказали, як зробити так, щоб діти не зжерли ті енергетичні батончики передчасно!
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23.02.2022 14:34 Відповісти
Пластир
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23.02.2022 14:39 Відповісти
щось не побачив у списку хоча б помпову рушницю )
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23.02.2022 14:41 Відповісти
такую херню как группа крови и противопоказания не надо, перевязочных - тоже. потому что - зачем?
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23.02.2022 14:49 Відповісти
Корисні зауваження.
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23.02.2022 15:29 Відповісти
Реальний дурогон. ****, ******* треба за цю спробу хайпанути на темі дітей. Зебіл має бути
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23.02.2022 17:04 Відповісти
 
 