Росія стягнула до України практично весь флот, який має потенціал вторгнення з моря, - Центр оборонних стратегій
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Росія зігнала з усіх флотів практично все, що має готовність і потенціал вторгнення з моря. Зараз у Чорному і Азовському морях розгорнуто 46 бойових кораблів з усіх флотів РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомляє Центр оборонних стратегій.
Експерти зазначають, що з початку року в Чорному морі взагалі відсутні кораблі нечорноморських країн НАТО, що з огляду на минулі роки є абсолютно нетиповою ситуацією.
У Середземному морі знаходиться безпрецедентна кількість російських сил – 17 бойових кораблів зі складу всіх чотирьох флотів РФ, у тому числі 2 ракетних крейсери та ще 7 ракетних кораблів різних типів, включно з 2 ракетними підводними човнами.
ЦОС запевняє, що такого нарощування не відмічалося з часів розпаду СРСР. Навіть передбачено блокування потенційно можливого заходу багатоцільової авіаносної групи США в Східне Середземномор’я.
Також зазначається, що для цього Москва зосередила на театрі ракетні крейсери класу "Атлант" і новітній фрегат з гіперзвуковими ракетами "Циркон". У російській концепції завоювання панування в дальній морській зоні, ці кораблі мають назву "вбивць авіаносців".
Будь ласка, зачекайте...
https://www.dw.com/ru/ssha-proveli-tri-uspeshnyh-testa-v-ramkah-razrabotki-giperzvukovyh-raket/a-59582607
https://www.radiosvoboda.org/a/raketa-zirkon/31547679.html
Гиперзвуковое оружие - ракетное оружие, способное осуществлять полёт в атмосфере с гиперзвуковой скоростью (большей или равной 5 М или 6000 км/ч) и маневрировать с использованием аэродинамических сил...
і більше ніхто їх так не називає, бо нічого великого москалі на морях не здобули
Маемо на зараз таке.
Бо є в Україні "хохли" для яких "гроші - понад усе" і для яких "війна -мать рідна", і вони готові торгувати з мордором аж поки не подавляться грошима, і оточення пана Зеленського, та й він сам - цє і е "хохли", а є ще українці яких мільйони і які будуть захищати рідну землю не зважаючи навіть на те як "хохли" будуть їм заважати...
В тебе ще є час визначитись - з ким ти?
Ольгінський боти розганяють паніку і зраду!!!
Адміни, блокуйте панікьорів які у такі важкі часи розганяють зраду і паніку!!!
Флот Украине для этого не нужен.
Ракеты запускаются отовсюду.
значатся как мишени авианосцев. Медленные.
Хочу Побачити як московія буде блокувати дії НАТОвських кораблів і що з цими лоханками станеться. НаПевно вони хочуть їх затоПити щоби не дати Проходу НАТОвському флоту.
за 20 млн. долларов Китаю , построенный на 72 %
Украинский авианосец " Варяг".Ляонин» (Liaoning)
Сейчас он бы сильно пригодился с тактическим яо.
Нужен только повод.