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Росія стягнула до України практично весь флот, який має потенціал вторгнення з моря, - Центр оборонних стратегій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія стягнула до України практично весь флот, який має потенціал вторгнення з моря, - Центр оборонних стратегій

Росія зігнала з усіх флотів практично все, що має готовність і потенціал вторгнення з моря. Зараз у Чорному і Азовському морях розгорнуто 46 бойових кораблів з усіх флотів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомляє Центр оборонних стратегій.

Експерти зазначають, що з початку року в Чорному морі взагалі відсутні кораблі нечорноморських країн НАТО, що з огляду на минулі роки є абсолютно нетиповою ситуацією.

У Середземному морі знаходиться безпрецедентна кількість російських сил – 17 бойових кораблів зі складу всіх чотирьох флотів РФ, у тому числі 2 ракетних крейсери та ще 7 ракетних кораблів різних типів, включно з 2 ракетними підводними човнами.

ЦОС запевняє, що такого нарощування не відмічалося з часів розпаду СРСР. Навіть передбачено блокування потенційно можливого заходу багатоцільової авіаносної групи США в Східне Середземномор’я.

Також зазначається, що для цього Москва зосередила на театрі ракетні крейсери класу "Атлант" і новітній фрегат з гіперзвуковими ракетами "Циркон". У російській концепції завоювання панування в дальній морській зоні, ці кораблі мають назву "вбивць авіаносців".

Також читайте: Три великі десантні кораблі РФ увійшли до Чорного моря, друга трійка - на підході, - ЗМІ. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+54
китай подумал-подумал, нахер тот тайвань тут рашка со спущенными штанами стоит задом вертит
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23.02.2022 14:25
+53
І то всьо вєлічіє?!
А Кузя приплив?!
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23.02.2022 14:23
+36
скоро догребут...

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23.02.2022 14:37
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С берега "нептун" достает и очень быстро эти банки консервные. От современного "Нептуна" эти старинные черметы не спасет хваленое ими устаревшее оружие. А зная уязвимые места старых этих крейсеров то это реальная угроза для них.
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23.02.2022 14:47 Відповісти
у нас і одного дивізіону немає цього Нептуна,а потрібно значно більше
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23.02.2022 14:50 Відповісти
Один есть но этого мало
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23.02.2022 14:56 Відповісти
Та не переживайте- пришлют пару комплексов типа Патриот в кредит, янки от них уже отказываются ибо устарели. А топить этот металлолом можно.... И самый важный вопрос - какое количество десанта. Того что есть не хватит для такой операции... Обстреливать нет смысла вообще. рядом румыны болгары - они в нато и могут запросить помощь...по правилам альянса... Турки тут как тут , они тоже в НАТО
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23.02.2022 17:12 Відповісти
Отлично, повторим сразу всё
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23.02.2022 14:50 Відповісти
Интересно те гиперзвуковые ракета вообще существуют или они только в мультиках
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23.02.2022 14:51 Відповісти
Это из тех вопросов, которые нельзя опровергнуть, а можно только подтвердить Но никто не хочет получить такой болванкой в борт, и потом отчитаться.
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23.02.2022 14:53 Відповісти
Вас гугл не забанил?

https://www.dw.com/ru/ssha-proveli-tri-uspeshnyh-testa-v-ramkah-razrabotki-giperzvukovyh-raket/a-59582607

https://www.radiosvoboda.org/a/raketa-zirkon/31547679.html

Гиперзвуковое оружие - ракетное оружие, способное осуществлять полёт в атмосфере с гиперзвуковой скоростью (большей или равной 5 М или 6000 км/ч) и маневрировать с использованием аэродинамических сил...
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23.02.2022 16:44 Відповісти
Ота їх вундєрвафля під гучною назвою "гіпєрзвук" - то все блеф! Головне не те щоб ракета летіла з величезною швидкістю! Головне щоб вона ГАРАНТОВАНО влучила у ціль і вразила її. І от саме із цим у рашостанців величезна проблема(по їхньому -цєлєуказаніє). Без надійної системи цілевказування будь-яка гіпєр-пупєр звукова ракета - то просто величезна і дорожезна"пєтарда"!(якою і є отой їх "ціркун")
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23.02.2022 17:15 Відповісти
а у нас... флоту немає
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23.02.2022 14:52 Відповісти
ну так починаючи від Кучми,все продали і просрали,а скільки було танків,літаків,кораблів і т.д, "розумні" люди вирішили,що воювати не буде з ким і що краще продати всю техніку і собі присвоїти ці кошти
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23.02.2022 14:54 Відповісти
вони називають себе "великою морською державою"
і більше ніхто їх так не називає, бо нічого великого москалі на морях не здобули
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23.02.2022 14:53 Відповісти
Пипец, это русня так боится нас
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23.02.2022 14:53 Відповісти
никто украину не боится, у нее даже флота нет по сути. Будет блицкриг, при первых же потерях всу разбегутся, все будет как в Крыму
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23.02.2022 14:57 Відповісти
рептилоид не забудь пакет с собой взять
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23.02.2022 15:01 Відповісти
это кто тебе такое сказал? ) с чего ты взял что кто то будет разбегаться куда то? пусть кацапы попробуют только высадиться на украинский берег,им мало не покажется,будет куча потерь,украинцы на своей земле,никто никуда убегать не будет,а вот кацапы выступают в роли фашистов-захватчиков,это не мотивирует а наоборот угнетает
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23.02.2022 15:01 Відповісти
это провокатор кремлебот проплаченый
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23.02.2022 15:03 Відповісти
ну конечно я кремлебот, в чем я не прав? 2 дня уже как путин фактически объявил войну украине, а реакции никакой нет
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23.02.2022 15:14 Відповісти
пес шелудивый с диареей в белорусском округе застрял, или из лугандона лаешь?
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23.02.2022 16:48 Відповісти
А Крым тогда чья земля? выходит не украинская? почему Крым не защищали? почему часть территорий Донецкой и Луганской областей сдали без боя? второй день уже никакой реакции на признание лднр нет, даже дипломатические отношения не разорваны, про войну вообще молчу! ты вдумайся только в это: у украины с Россией до сих безвизовый режим!!!
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23.02.2022 15:12 Відповісти
Авжеж це дужє неприємно..
Маемо на зараз таке.
Бо є в Україні "хохли" для яких "гроші - понад усе" і для яких "війна -мать рідна", і вони готові торгувати з мордором аж поки не подавляться грошима, і оточення пана Зеленського, та й він сам - цє і е "хохли", а є ще українці яких мільйони і які будуть захищати рідну землю не зважаючи навіть на те як "хохли" будуть їм заважати...
В тебе ще є час визначитись - з ким ти?
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23.02.2022 15:52 Відповісти
а как мне узнать кто есть кто? вот кусаются тут порохоботы с зебилами, притом что ни порох ни зеля отношения не разорвали, выходит и тот и другой те самые хохлы? кто друг, а кто враг?
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23.02.2022 15:58 Відповісти
Без паніки.. https://youtu.be/LbTKOdco9N8 зараз напасти не зможуть
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23.02.2022 14:58 Відповісти
Обережно!!!

Ольгінський боти розганяють паніку і зраду!!!

Адміни, блокуйте панікьорів які у такі важкі часи розганяють зраду і паніку!!!
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23.02.2022 15:09 Відповісти
понял тебя! не паникую! держу строй!
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23.02.2022 15:31 Відповісти
принято,наблюдайте, мы с вами свяжемся.
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23.02.2022 15:36 Відповісти
сравнивать флот рф и НАТО - это как телегу и спорткар
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23.02.2022 15:19 Відповісти
только вот у украины флота нет вообще, а нато за украину воевать не будет
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23.02.2022 15:23 Відповісти
Как бы сказал товарищ Ленин, создатель украинского государства, топить вам. не перетопить. Это единственный случай. когда все судна собралисть в одном месте. и одна торпеда может прошить два корабля навылет.
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23.02.2022 15:24 Відповісти
чем топить? флота нет
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23.02.2022 15:30 Відповісти
Чем топить, чем топить - ракетами, вестимо.
Флот Украине для этого не нужен.
Ракеты запускаются отовсюду.
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23.02.2022 15:36 Відповісти
а ты думаешь у этих кораблей нет ракет?
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23.02.2022 15:53 Відповісти
Ердоган, "рашиста друг" пропустив через Босфор ці посудини для можливої окупації України, і називає себе"другом" України навіть не задумуючись над тим,що він ,на випадок рашистської окупації України стане співучасником ,посібником цієї окупації
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23.02.2022 15:27 Відповісти
а что он мог сделать? закрыть пролив Босфор? на каком основании?
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23.02.2022 15:29 Відповісти
то есть получается сама украина может торговать с россией, прокачивать газ, иметь безвизовый режим, но эрдоган должен защищать интересы украина, а не турции???
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23.02.2022 15:30 Відповісти
Пропустив, але, у випадку прямої агресії може і не випустити
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23.02.2022 16:50 Відповісти
"Убийцы авианосцев" по американской классификации
значатся как мишени авианосцев. Медленные.
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23.02.2022 15:38 Відповісти
У нас є дивізіони Нептунів, перейматись нема чого. Зеленський особистим указом з ковідного фонду виділив 50млрд.грн. на закупівлю протикорабельних комплексів для захисту усього узбережжя.
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23.02.2022 15:44 Відповісти
Они оплачены, но построены ли? Ты думаешь Дивизион Нептунов за месяц строится?
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23.02.2022 15:47 Відповісти
да он из секты свидетелей ядерного статуса Украины хоть бы матчасть изучили, где именно производилось и обслуживалось то ядерное оружие
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23.02.2022 15:52 Відповісти
Ні, я з секти гнобителів курв із іноземними проксі, що серуть на ЦН
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23.02.2022 22:34 Відповісти
Фіг вам, голими руками буду душити кацапів. Привіт із Одеси!

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23.02.2022 15:51 Відповісти
Авиацией и нептунами эти корыта можно утопить.Русня на морях всегда получала по щах, получит и в этот раз.
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23.02.2022 15:59 Відповісти
ну и сколько этих нептунов и самолетов? у Украины флота нет
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23.02.2022 16:19 Відповісти
Ольгинец,тебе сколько за комент платят или ты идейный ватный дебил?
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23.02.2022 16:23 Відповісти
Та заспокойся вже, он ашота покличемо і все, вам торба і вашій флотилії
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23.02.2022 17:04 Відповісти
Ольгинец-2 подтянулся
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24.02.2022 02:46 Відповісти
И в это самое время Россия готовится проводить через 183 чемпионат Мира по волейболу. Так что велком раша. И им это никто не запрещает. Хотя обстрел наших территорий продолжается.
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23.02.2022 16:18 Відповісти
Кораблі тяжче води вони тонуть.
Хочу Побачити як московія буде блокувати дії НАТОвських кораблів і що з цими лоханками станеться. НаПевно вони хочуть їх затоПити щоби не дати Проходу НАТОвському флоту.
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23.02.2022 16:35 Відповісти
Чтоб они сдохли !Все тварюки!Чума на всю парашу вашу и на вы4лядков ваших!
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23.02.2022 16:37 Відповісти
Самий час ****** по тому скупченню. Іншої нагоди може не бути. Смрт ворогам! Бий чорта!
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23.02.2022 17:00 Відповісти
Кучма продал
за 20 млн. долларов Китаю , построенный на 72 %
Украинский авианосец " Варяг".Ляонин» (Liaoning)
Сейчас он бы сильно пригодился с тактическим яо.
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23.02.2022 17:09 Відповісти
Интересуюсь: А случаем не предусмотрено планом "нового броненосца Потёмкина"?
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23.02.2022 17:41 Відповісти
Это куча плавучего и ржавого металлолома, а не флот!
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23.02.2022 20:04 Відповісти
Тонучего металла.
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23.02.2022 20:38 Відповісти
Они как раз удобно скучковались для утилизации.
Нужен только повод.
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23.02.2022 20:38 Відповісти
ну а нептунов хватит
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23.02.2022 20:42 Відповісти
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