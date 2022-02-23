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Запровадження НС особливо не вплине на життя людей і роботу бізнесу, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Запровадження НС особливо не вплине на життя людей і роботу бізнесу, - Шмигаль

Щоб посилити безпеку в усіх регіонах України й нашу готовність до можливої подальшої російської агресії, Рада національної безпеки та оборони запропонувала запровадити надзвичайний стан.

Про це зазначив сьогодні під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, режим НС буде діяти на всій території України (Данілов раніше пояснював, що режим НС буде запроваджено у всій Україні, крім Донецької та Луганської областей. - Ред.)

"Це рішення передусім дозволить нашим військовим і правоохоронцям краще контролювати ситуацію. Ніяким особливим чином це не буде впливати на життя людей та роботу бізнесу. Надзвичайний стан — про нашу готовність швидко реагувати на будь-які виклики та сценарії розвитку подій", - зазначив він. 

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Запровадження НС особливо не вплине на життя людей і роботу бізнесу, - Шмигаль 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Вчергове засмерділо диктатурою з печерських пагорбів

Кроти в ОП діють на випередження народному опору проти капітуляції
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23.02.2022 14:56
+3
Уже повлиял. Курс гривны +1 грн за доллар
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23.02.2022 14:29
+3
Гнида забула сказати,що евакуацію населення здійснюватимуть у протизаконний спосіб з порушенням конституційних прав громадян України.
Гниди встановили диктатуру плутократії і страх перед втратою влади в порядку введення воєнного стану їх штовхає на беззаконня.
Це ж наскільки вони бояться Збройних Сил України!...
Не здивуюся, якщо вони заради власного виживання сприятимуть ворогу у завданні втрат захисникам України... Так само, як сприяли ворогу в протистоянні з добробатами...
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23.02.2022 14:50
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Уже повлиял. Курс гривны +1 грн за доллар
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23.02.2022 14:29 Відповісти
Да, на табло тридцатничек.
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23.02.2022 14:31 Відповісти
З неділі назад відкотиться до 28. Далі Нацбанк не дасть
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23.02.2022 14:39 Відповісти
Не факт. Неделю назад ктото там из зелёной кодлы вещал "больше тридцатника нинини, мы готовы" - так вот с очень большим недоверием я отношусь к таким сообщениям. Примерно как у Жванецкого про "Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил: - Финансовый кризис нас не затронет. Потому что."
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23.02.2022 14:51 Відповісти
Это Украина, а не какая-то из стран ЕС. Плюс-минус пара гривен в наших условиях это норма. Вы пробовали доллары купить?Когда опа-вы их банально не сможете купить, типа нет в наличии и так далее.
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23.02.2022 15:08 Відповісти
Бізнес Ріната Ахметова нк постраждає.
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23.02.2022 14:37 Відповісти
Гнида забула сказати,що евакуацію населення здійснюватимуть у протизаконний спосіб з порушенням конституційних прав громадян України.
Гниди встановили диктатуру плутократії і страх перед втратою влади в порядку введення воєнного стану їх штовхає на беззаконня.
Це ж наскільки вони бояться Збройних Сил України!...
Не здивуюся, якщо вони заради власного виживання сприятимуть ворогу у завданні втрат захисникам України... Так само, як сприяли ворогу в протистоянні з добробатами...
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23.02.2022 14:50 Відповісти
Гнида забула сказати,що евакуацію населення здійснюватимуть у протизаконний спосіб з порушенням конституційних прав громадян України.
Я понимаю сайт ЦензорНет - это сайт коротких речёвок, ну, и бытылок, конечно.
Но, можно ли подробнее про законные способы эвакуации, без нарушения конституционных прав.
Про себя. В 15-ом провёл эвакуацию, с частичным нарушением прав и свобод.
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23.02.2022 15:22 Відповісти
Згідно Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, може здійснюватись лише при введенні надзвичайного стану у разі виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру...
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23.02.2022 15:43 Відповісти
Т.е боевые действия не повод для эвакуации?
Знаете как Грады противно воют? А тут бесплатный автобус, который с нарушением прав человека, больше одного чемодана брать не даёт.
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23.02.2022 15:48 Відповісти
У випадку загрози бойових дій вводиться воєнний стан, евакуація населення проводиться згідно відповідного закону, влада передається військовим адміністраціям... Але якраз це робити гниди бояться бо не довіряють ні українському народу, ні Збройним Силам України!...
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23.02.2022 16:14 Відповісти
Особливо на інвесторів. Вони ж обожнюють вкладати інвестиції в країни де введено "надзвичайний стан".
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23.02.2022 14:52 Відповісти
Ну, уже давно не вкладывают где правит Коломойский...
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23.02.2022 15:28 Відповісти
зелені знову брешуть
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23.02.2022 14:55 Відповісти
Вчергове засмерділо диктатурою з печерських пагорбів

Кроти в ОП діють на випередження народному опору проти капітуляції
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23.02.2022 14:56 Відповісти
Угу-угу. Никак. Эту чушь ты можешь втирать тем, кто закон о правовом режиме ЧП не читал. Я - читал.
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23.02.2022 14:56 Відповісти
Пропала моя рыбалка этой весной и похоже летом, теперь чтобы половить рыбу на зорьке столько денег собьют что смысла ловить нет.
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23.02.2022 15:04 Відповісти
Рыбалка это хорошо. Эт просто здорово.
Обратите внимание как на сайте настроение у людей (за 2 дня) повысилось. Многие духом воспряли. Когда стало видно что ***....ть по 2-ум областям будут, а не по всей Украине
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23.02.2022 15:28 Відповісти
Ну ,то что по двум обл только е.... будут -совсем не видно...это, в очередной раз, замылить себе мозги называется
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23.02.2022 15:52 Відповісти
Ну при этом надо бы снизить цены и тарифы ,ну чтобы народу стало выживать полегче .
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23.02.2022 15:06 Відповісти
а зачем тогда его вводить если этот режим ни на что не влияет?
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23.02.2022 15:09 Відповісти
 
 