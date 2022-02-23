Запровадження НС особливо не вплине на життя людей і роботу бізнесу, - Шмигаль
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Щоб посилити безпеку в усіх регіонах України й нашу готовність до можливої подальшої російської агресії, Рада національної безпеки та оборони запропонувала запровадити надзвичайний стан.
Про це зазначив сьогодні під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Шмигаля, режим НС буде діяти на всій території України (Данілов раніше пояснював, що режим НС буде запроваджено у всій Україні, крім Донецької та Луганської областей. - Ред.)
"Це рішення передусім дозволить нашим військовим і правоохоронцям краще контролювати ситуацію. Ніяким особливим чином це не буде впливати на життя людей та роботу бізнесу. Надзвичайний стан — про нашу готовність швидко реагувати на будь-які виклики та сценарії розвитку подій", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Гниди встановили диктатуру плутократії і страх перед втратою влади в порядку введення воєнного стану їх штовхає на беззаконня.
Це ж наскільки вони бояться Збройних Сил України!...
Не здивуюся, якщо вони заради власного виживання сприятимуть ворогу у завданні втрат захисникам України... Так само, як сприяли ворогу в протистоянні з добробатами...
Я понимаю сайт ЦензорНет - это сайт коротких речёвок, ну, и бытылок, конечно.
Но, можно ли подробнее про законные способы эвакуации, без нарушения конституционных прав.
Про себя. В 15-ом провёл эвакуацию, с частичным нарушением прав и свобод.
Знаете как Грады противно воют? А тут бесплатный автобус, который с нарушением прав человека, больше одного чемодана брать не даёт.
Кроти в ОП діють на випередження народному опору проти капітуляції
Обратите внимание как на сайте настроение у людей (за 2 дня) повысилось. Многие духом воспряли. Когда стало видно что ***....ть по 2-ум областям будут, а не по всей Украине