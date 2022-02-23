Запровадження НС особливо не вплине на життя людей і роботу бізнесу, - Шмигаль

Щоб посилити безпеку в усіх регіонах України й нашу готовність до можливої подальшої російської агресії, Рада національної безпеки та оборони запропонувала запровадити надзвичайний стан.

Про це зазначив сьогодні під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, режим НС буде діяти на всій території України (Данілов раніше пояснював, що режим НС буде запроваджено у всій Україні, крім Донецької та Луганської областей. - Ред.)



"Це рішення передусім дозволить нашим військовим і правоохоронцям краще контролювати ситуацію. Ніяким особливим чином це не буде впливати на життя людей та роботу бізнесу. Надзвичайний стан — про нашу готовність швидко реагувати на будь-які виклики та сценарії розвитку подій", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Депутати пропонують Зеленському викреслити частину обмежень із указу про надзвичайний стан, - нардеп "Голосу" Рудик