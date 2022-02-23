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Туреччина не підтримає жодних дій, які прямо порушують мінські домовленості, - Ердоган

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Туреччина не підтримає жодних дій, які прямо порушують мінські домовленості, - Ердоган

Туреччина не підтримає жодних дій, що порушують мінські домовленості, заявив у сьогоднішньому інтерв'ю президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише Anadolu.

Ердоган сказав, що наголосив у телефонній розмові з президентом Зеленським велике значення, яке Туреччина надає територіальній цілісності України.

"Я також підкреслив, що ми не ухвалюємо і не ухвалимо жодної ініціативи, яка прямо порушує мінські домовленості", – заявив він.

Ердоган також підтвердив, що Туреччина готова за допомогою дипломатії та діалогу зробити внесок у врегулювання кризи, щоб запобігти її розростанню.

"Найближчими днями ми також проведемо консультації з нашими союзниками в НАТО щодо поточної ситуації, яка загрожує безпеці та стабільності в Чорному морі, та проведемо саміт лідерів НАТО у форматі відеоконференції. Ми сподіваємося, що наші чорноморські сусіди, Росія та Україна, якнайшвидше повернуться за стіл переговорів", – сказав Ердоган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина співпрацюватиме як з РФ, так і з Україною. Санкцій проти Москви не буде, - Ердоган

Ердоган має намір конкретизувати позицію Туреччини щодо останніх подій навколо України після "віртуального саміту" лідерів НАТО. Поки що він скептично розглядає їхні спроби дипломатичного стримування Росії.

"Макрон приїхав до Москви – фотографії на першій шпальті. Шольц приїхав слідом – фотографії теж на першій шпальті. Про Байдена: "Він говорив, він каже". Поговорили – і все", – сказав Ердоган.

"Ми ще не стикалися з такою ситуацією, як відправлення солдатів. Усі лише розмовляють, ніхто справою не займається. Тому Росія зараз і нарощує значну кількість солдатів на кордонах", – вважає президент Туреччини.

Нагадаємо, що раніше Ердоган дав зрозуміти, що "продовжує телефонну дипломатію" із лідером РФ Володимиром Путіним. Він заявив, що для Туреччини однаково важливі як союзники і Росія, і Україна. "Ми не можемо відмовитися ні від першої, ні від другої. Знайдімо такий крок, щоб ми вирішити питання, не відмовляючись від жодної з них", – сказав президент Туреччини.
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Топ коментарі
+11
Перекрий кацапам Босфор. Більше від тебе нічого і не треба.
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23.02.2022 14:33
+7
Пізно! Вони вже всі свої"корита" зібрали в Чорному морі!
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23.02.2022 14:37
+4
вах, какой хитрый Эрдоган) но да ладно, нам главное больше байрактаров, желательно с экипажами управления. Ну и конечно производство на нашей территории.
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23.02.2022 14:31
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вах, какой хитрый Эрдоган) но да ладно, нам главное больше байрактаров, желательно с экипажами управления. Ну и конечно производство на нашей территории.
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23.02.2022 14:31 Відповісти
Реджеп дркуже нам надо помощь от вас как минимум 48 беспилотников Байрактар
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23.02.2022 14:31 Відповісти
148.....
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23.02.2022 14:33 Відповісти
480?🙄
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23.02.2022 14:36 Відповісти
Нам ещё надо

Разработчик: Aselsan (Турция)

Koral - передвижная станция радиоэлектронного подавления наземного базирования, предназначена для подавления и создания помех современным радиолокационным станциям (РЛС) противника наземного, морского и авиационного базирования.

РЭБ Коралл цифровыми методами анализирует весь спектр радиоэлектронных частот, а алгоритм ответных действий формируется компьютерами автоматически и почти мгновенно.

Состав комплекса:

Radar Electronic Support - машина радиотехнической разведки;

Radar Electronic Attack - машина излучатель помех

Характеристики:

Экипаж - 3 чел.;

Эффективная дальность - 150 км.;

Шасси - 4 x 4 MAN KAT;

Диапазон температур эксплуатации - -30°C до +50 град.
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23.02.2022 14:39 Відповісти
И поставить на границе с РФ
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23.02.2022 14:52 Відповісти
От же ж хитрюга. Треба з ним бути дуже обережним...
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23.02.2022 14:32 Відповісти
Прочитай "Мінські домовленості" на які "насрала" Росія і скажи - а що в діях Ердогана "неправильного"? Змушений "лавірувать" - йому самому "папєрєдніки" "гамно підсунули" у вигляді окупації Північного Кіпру!
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23.02.2022 14:36 Відповісти
Таки нож в спину
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23.02.2022 14:33 Відповісти
Перекрий кацапам Босфор. Більше від тебе нічого і не треба.
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23.02.2022 14:33 Відповісти
Пізно! Вони вже всі свої"корита" зібрали в Чорному морі!
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23.02.2022 14:37 Відповісти
У гіршому випадку назад вже хєр.
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23.02.2022 14:43 Відповісти
От скажіть мені, люди старались, копали те море, що б ***** там свої ночви запускав? Якщо ми те море викопали, то по всіх міжнародних конвенціях і морському праву - воно наше. Ну і прибережні території.
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23.02.2022 14:46 Відповісти
- Узбека і Джанібека, (та й Чингіз-хана - також, з його Золотою ордою) ще не було "в проекті", коли на стінах собору Х століття, усипальниці князів Чернігівських, було висічено зображення двоголового орла...

- Вы всё врёте! Это грандиознейшая фальсификация! Так же как и якобы монеты времён Владимира Великого, с "тризубом"!!!

- То ви ще не знаєте всієї нашої підступності... Ми винайшли "машину часу", злітали в палеоліт, викопали Чорне море і заселили ліси Євразії лісовими котами з зображенням "тризуба" на лобі...
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23.02.2022 15:17 Відповісти
Двох голова курка це герб шумерів. Від них він через окупацію та асиміляцію їх мусульманами легко попав в іслам так як у ньому є єдинороги, джини і так далі. І вже разом із ісламом поширювався по світу.
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23.02.2022 16:54 Відповісти
Звідки в роду князів Чернігівських у 10 столітті з"явилися "мусульмани"? Та ще й поховані у християнському соборі?
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23.02.2022 16:57 Відповісти
А звідки вони взялись ще раніше в європі та навіть були там правителями?
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23.02.2022 17:17 Відповісти
Я спитав не про "маврів" іспанських, а про князів Чернігівських і чи можуть буть поховані у християнському соборі мусульмани?
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23.02.2022 17:34 Відповісти
Просто треба реальну історію знати, а не фейкову написану переможцями. Жили були слов'яни варяги. Вар це меч. Варяг це найманець. Спільнокореневі слова та похідні це дуже легко показують навіть без знання вимерлих мов слов'ян. Стояти на варті, варта, вартовий, вартувати, вар'ят і так далі слів тьма. Нагадую ще про венедів і їх варанг та варо. Це як меч і мечник. До речі Сварог бог чого? Думаю тепер вам зрозуміло походження його імені.

Були варяги нащадками тих кочівників що обслуговували торгові шляхи, та тих найманців що на тих торгових шляхах охороняли торгівців. Завдяки цьому вони були поширені аж до Єгипту, Англії, вікінгів і так далі в інші сторони до чайни, індії і т.п.. Являли вони собою родоплемінні організації найманців що мали силу, зброю, гривні і могли кришувати, і їх для цього запрошували.

При цьому саме слово варяг у міжнародному сприйнятті своє значення на протязі історії міняло. В якийсь час так взагалі називали людей латинської віри. А потім забувши первісне значення і вимерлу мову під впливом пропаганди почали асоціювати із вікінгами.

(До речі особисто я допускаю навіть що вар первісно пішло від слова варити, а саме від процесу. Догадаєтесь чому?)

Так ось завдяки їх професії у місцях їх проживання чи перебування можна знайти чиї тільки завгодно монети. І поява двохголової курки на похованні виглядає цілком очевидно якщо варяг взяв собі в дружини чи сам певний час перебував або навіть народився там де та курка була популярна. Бо ця курка не тільки простий герб шумерів, а їх символ багатства.
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23.02.2022 18:42 Відповісти
Ну і "намолов"! Варвар тоді - звідки? Теж від слов"ян і варягів? Так називали в Римі будь-яких "чужаків" ще в часи Римської республіки А зі слов"янами (на Балканах) римляни зіткнулися тільки в часи Імперії (при Траяні) А з "варягами" - взагалі не раніше 5 століття нашої ери До того ж "варягами" скандінавів у західній Європі взагалі не називали Там їх іменували "нормани" (нордмани - "сіверяни") Варяги - чисто слов"янське найменування Ти ще розкажи мені що "русь" і "рутсь" - теж слова "однокореневі" От тільки "русь" - одне з найменувань східних слов"ян а "рутсь" - команда гребців "драккара" - "рутскарли"
А Сварог - "небесний" (індоарійське трактування і до "меча" ніякого стосунку не має
У мене питання - а на які саме "вимерлі" мови посилаєшся ти? І звідки вони ТОБІ відомі? "Родновірів" начитався?
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23.02.2022 19:04 Відповісти
Сварог бог ковалів і ковальства. Тому у його назві є корінь вар.
"І звідки вони ТОБІ відомі? "Родновірів" начитався?" - я що дарма венедів і їх слова згадав? Нам від них відомо що варо це меч. І саме під венедським словом варанг "вперше" в історії є згадка в грецькому літописанні про варягів.
Я не пропоную з тобою сперечатись на цю тему. Я поставив перед фактами історії. Не хочеш перевірити сам, а хочеш жрати гавно пропагандистів, то це твоє право.
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23.02.2022 19:19 Відповісти
Ми говорили про "мусульман " в роду князів чернігівських і як мусульмани могли буть поховані у християнському храмі Ти поліз у "часи царя Гороха" і наліпив зовсім сторонньої інформації що не має ніякого стосунку до предмету спору На моє чітке запитання ти відповіді не дав Так що свої "факти" залиш при собі - вони мені не цікаві!
А стосовно "коренів" так я тобі приклад приведу: у російській мові є слово "кот" Це - "нявкаюча тваринка" що ловить мишей І в кримськотатарській мові є таке слово Тільки воно не "нявкає" а пердить Бо означає "жопа"!
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23.02.2022 19:30 Відповісти
"і як мусульмани могли буть поховані у християнському храмі" "наліпив зовсім сторонньої інформації" - цитую свій попередній коментар:

"поява двохголової курки на похованні виглядає цілком очевидно якщо варяг взяв собі в дружини чи сам певний час перебував або навіть народився там де та курка була популярна."

- Це зовсім стороння інформація? Здається хтось або не читав, або не здатний вибудовувати логічні ланцюги.

"я тобі приклад приведу: у російській мові" - Російської мови не існує. Є россійський язик. І це штучно створена примітивна система мовлення, яка складається виключно із запозичень. Тому приводити її як приклад це абсурд. В основі цього язика староболгарська відома ще як церковнослов'янська. Московія до Пушкіна цим вигаданим россійським язиком не говорила. І він це прямо в своїх текстах пише, та й ні для кого не секрет що вся верхівка імперії була манкуртами, різними французами, німцями, італійцями, татарами... Завдяки їм цей штучний язик майже не має власних слів одні запозичення типу етаж (французька), єгерь (німецька), сундук (тюрк), деньги (тюрк), черезвичайная комисия (укр ибо має бути черезобичная). При тому що дуже весело майже будь яке слов'янське слово що є в російському язику можна вивести із української мови, але в зворотню сторону українські слова із російської ні. Наприклад:

КОЛОбок, КОЛОкол, КОЛОдец - укр слово КОЛО то есть КРУГ
ТИСКать ТИСКи, отТИСК - укр слово ТИСК - ДАВЛЕНИЕ
разрушить до ТЛА, спалить до ТЛА - укр слово ТЛО - ОСНОВАНИЕ (то есть разрушить до основания)
кругоСВЕТное путешествие, вокруг СВЕТА, конец СВЕТА, сжить соСВЕТУ - укр слово СВЕТ (СВІТ) - то есть МИР нас окражающий
ХРИСТИАНЕ - укр слово ХРЕСТ - по вашему КРЕСТ
райские КУЩИ - укр слово КУЩИ - кусты
тайняя ВЕЧЕРЯ - укр слово ВЕЧЕРЯ - УЖИН по вашему....
РУХнуть, РУХлядь, розРУХа - от укр слова РУХ - ДВИЖЕНИЕ.
ОЧЕвидец, ОЧЕвидно, ОЧки - от укр ОКО - глаз и ОЧИ - глаза...
или же русские слова: переПОЛОХ, всПОЛОШиться ... в корне имеют украинское слово ПОЛОХ - то есть ИСПУГ по вашему.

Причина в тому що вони запозичені, а їх слова корені були затерті з язика чи взагалі початково не запозичені, бо запозичували не з однієї мови, а безлічі.

Для чого я це все привів? Та щоб показати що аргумент із словом "кот" немає змісту, бо п'ятка лівої ноги автора язика вирішувала, а не природній словотвір.
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23.02.2022 20:30 Відповісти
Ти "з дуба впав"? Чи "птичку перепила" проковтнув? Де ти у мене знайшов ЦІ слова: "поява двохголової курки на похованні виглядає цілком очевидно якщо варяг взяв собі в дружини чи сам певний час перебував або навіть народився там де та курка була популярна."
Я дивлюся - ти у нас "жох"! "Сам пишу, сам себе коментую, сам себе критикую і сам висновки роблю!"
Ти хоч трохи тямиш, що таке "європейська геральдика"? На яких принципах вона базується як розвивається? Яким чином вона використовується? Недоумку! Знак на гробниці у слов"ян - це символ роду! В даному випадку чорний двоголовий орел - символ роду "чернег" (чорних) Чорним кольором у слов"ян (та індоарійців взагалі) у геральдиці означало Північ Тобто "чернеги" - "сіверяни"Потім він став не знаком племені а гербом княжого роду Тому друге найстаріше місто Чернігівщини - Новгород-Сіверський
У мусульман інша геральдика Там інші принципи І - ГОЛОВНЕ - у мусульманстві геральдичні знаки не передаються по материнській лінії! То при чому тут жінка-мусульманка? І як міг "заброда" без роду-племені (та ще й мусульманин) стать князем Чернігівським?
Синку - ти не з тим зв"язався! Свій "брєд сумасшедшего" розказуй прищавим пацанам на лавочці А мене не сміши - я цікавився геральдикою ще тоді коли ти "пішки під стіл ходив"!
І ніколи не городи нікому казок про те що церковнослов"янська і "староболгарська" - тотожні Тебе засміють лінгвісти - як болгари так і україністи (і не читай жовтої преси на ніч -бо в "дурку" заберуть)
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23.02.2022 21:20 Відповісти
Все таки я був правий "не здатний вибудовувати логічні ланцюги". Діалог закінчено.

Вести його із тими хто фізично не здатен мислити як людина безглуздо.

І на кінець ще раз для людиноподібної істоти ці слова були моїм аргументом на твою предяву про сторонню інформацію.
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23.02.2022 21:26 Відповісти
Та йди ти "нахрєн"! Щоб я ще з божевільним щось серйозне обговорював! Розберися з "кашею" у своїй голові! ВОНО ще мені про логічні ланцюги" меле! Ти поняття хоч маєш що таке "логіка"? "школяр-недоучка" - іншої характеристики я тобі не дам!
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23.02.2022 21:33 Відповісти
Да и он уже все сказал по этому поводу (
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23.02.2022 14:43 Відповісти
Молодець, Ердоган. Тепер чекай від свнсбк ножа в спину в Ідлібі
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23.02.2022 14:33 Відповісти
Мінськ подох
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23.02.2022 14:34 Відповісти
Передайте Эрдогану, что Минск издох.
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23.02.2022 14:35 Відповісти
Хмм.пуйло как аннексировав. оккупировав части Украины и составив тот минский договорняк так сам и подтерся.потому как выполнять то ради чего все это заварил оно и не собиралось. абсурд.а это.оно само и показало и рассказало.Украине-украинцам сдаться.и тогда даже те обожатели пуйла будут молить о пощаде и сожалеть.НО!ЭТОМУ НЕ БЫВАТЬ!!!!
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23.02.2022 14:51 Відповісти
Скажіть хтось дядькові, що міські домовленості вже нічого не коштують, як і будь-які домовленості з брехливими кацапами.
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23.02.2022 14:39 Відповісти
Туреччина - член НАТО і неодноразово демонструвала свою зневагу до Параші і Куйла. Куйло сильно ризикує, думаючи, що Туреччина нічого не буде робити у разі прямого і масштабного нападу орків на Україну
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23.02.2022 14:58 Відповісти
після того, як турок пропустив через Босфор рашистські кораблі, котрі мають можливість наносити ракетні удари по території України і десантні кораблі можна було би не розказувати "муйню" який він друг України.Це хрин один.що фріци збудували з рашистом газову трубу.рашист обклав Україну війсками і веде окупаційну війну.а фріци.називаючись "друзями" України блокують постачання зброї для України .Україні варто чим скоріше позбутися таких друзів.котрі є "друзями" рашиста.Друг ворога і окупанта України є ворогом України
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23.02.2022 15:22 Відповісти
Турок есть турок. ********* дороже.
Войны нет официальной - Монтрё не работает.
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23.02.2022 18:35 Відповісти
Турция обосралась со страху - непонятно, где уже построенный корвет для Украины, про который нам в уши задували осенью прошлого года? Конечно, нельзя чтобы Анталия осталась без российского быдла летом - мы понимаем.
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23.02.2022 19:43 Відповісти
 
 