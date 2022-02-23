Туреччина не підтримає жодних дій, які прямо порушують мінські домовленості, - Ердоган
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Туреччина не підтримає жодних дій, що порушують мінські домовленості, заявив у сьогоднішньому інтерв'ю президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише Anadolu.
Ердоган сказав, що наголосив у телефонній розмові з президентом Зеленським велике значення, яке Туреччина надає територіальній цілісності України.
"Я також підкреслив, що ми не ухвалюємо і не ухвалимо жодної ініціативи, яка прямо порушує мінські домовленості", – заявив він.
Ердоган також підтвердив, що Туреччина готова за допомогою дипломатії та діалогу зробити внесок у врегулювання кризи, щоб запобігти її розростанню.
"Найближчими днями ми також проведемо консультації з нашими союзниками в НАТО щодо поточної ситуації, яка загрожує безпеці та стабільності в Чорному морі, та проведемо саміт лідерів НАТО у форматі відеоконференції. Ми сподіваємося, що наші чорноморські сусіди, Росія та Україна, якнайшвидше повернуться за стіл переговорів", – сказав Ердоган.
Ердоган має намір конкретизувати позицію Туреччини щодо останніх подій навколо України після "віртуального саміту" лідерів НАТО. Поки що він скептично розглядає їхні спроби дипломатичного стримування Росії.
"Макрон приїхав до Москви – фотографії на першій шпальті. Шольц приїхав слідом – фотографії теж на першій шпальті. Про Байдена: "Він говорив, він каже". Поговорили – і все", – сказав Ердоган.
"Ми ще не стикалися з такою ситуацією, як відправлення солдатів. Усі лише розмовляють, ніхто справою не займається. Тому Росія зараз і нарощує значну кількість солдатів на кордонах", – вважає президент Туреччини.
Нагадаємо, що раніше Ердоган дав зрозуміти, що "продовжує телефонну дипломатію" із лідером РФ Володимиром Путіним. Він заявив, що для Туреччини однаково важливі як союзники і Росія, і Україна. "Ми не можемо відмовитися ні від першої, ні від другої. Знайдімо такий крок, щоб ми вирішити питання, не відмовляючись від жодної з них", – сказав президент Туреччини.
Будь ласка, зачекайте...
Разработчик: Aselsan (Турция)
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Состав комплекса:
Radar Electronic Support - машина радиотехнической разведки;
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- Вы всё врёте! Это грандиознейшая фальсификация! Так же как и якобы монеты времён Владимира Великого, с "тризубом"!!!
- То ви ще не знаєте всієї нашої підступності... Ми винайшли "машину часу", злітали в палеоліт, викопали Чорне море і заселили ліси Євразії лісовими котами з зображенням "тризуба" на лобі...
Були варяги нащадками тих кочівників що обслуговували торгові шляхи, та тих найманців що на тих торгових шляхах охороняли торгівців. Завдяки цьому вони були поширені аж до Єгипту, Англії, вікінгів і так далі в інші сторони до чайни, індії і т.п.. Являли вони собою родоплемінні організації найманців що мали силу, зброю, гривні і могли кришувати, і їх для цього запрошували.
При цьому саме слово варяг у міжнародному сприйнятті своє значення на протязі історії міняло. В якийсь час так взагалі називали людей латинської віри. А потім забувши первісне значення і вимерлу мову під впливом пропаганди почали асоціювати із вікінгами.
(До речі особисто я допускаю навіть що вар первісно пішло від слова варити, а саме від процесу. Догадаєтесь чому?)
Так ось завдяки їх професії у місцях їх проживання чи перебування можна знайти чиї тільки завгодно монети. І поява двохголової курки на похованні виглядає цілком очевидно якщо варяг взяв собі в дружини чи сам певний час перебував або навіть народився там де та курка була популярна. Бо ця курка не тільки простий герб шумерів, а їх символ багатства.
А Сварог - "небесний" (індоарійське трактування і до "меча" ніякого стосунку не має
У мене питання - а на які саме "вимерлі" мови посилаєшся ти? І звідки вони ТОБІ відомі? "Родновірів" начитався?
"І звідки вони ТОБІ відомі? "Родновірів" начитався?" - я що дарма венедів і їх слова згадав? Нам від них відомо що варо це меч. І саме під венедським словом варанг "вперше" в історії є згадка в грецькому літописанні про варягів.
Я не пропоную з тобою сперечатись на цю тему. Я поставив перед фактами історії. Не хочеш перевірити сам, а хочеш жрати гавно пропагандистів, то це твоє право.
А стосовно "коренів" так я тобі приклад приведу: у російській мові є слово "кот" Це - "нявкаюча тваринка" що ловить мишей І в кримськотатарській мові є таке слово Тільки воно не "нявкає" а пердить Бо означає "жопа"!
"поява двохголової курки на похованні виглядає цілком очевидно якщо варяг взяв собі в дружини чи сам певний час перебував або навіть народився там де та курка була популярна."
- Це зовсім стороння інформація? Здається хтось або не читав, або не здатний вибудовувати логічні ланцюги.
"я тобі приклад приведу: у російській мові" - Російської мови не існує. Є россійський язик. І це штучно створена примітивна система мовлення, яка складається виключно із запозичень. Тому приводити її як приклад це абсурд. В основі цього язика староболгарська відома ще як церковнослов'янська. Московія до Пушкіна цим вигаданим россійським язиком не говорила. І він це прямо в своїх текстах пише, та й ні для кого не секрет що вся верхівка імперії була манкуртами, різними французами, німцями, італійцями, татарами... Завдяки їм цей штучний язик майже не має власних слів одні запозичення типу етаж (французька), єгерь (німецька), сундук (тюрк), деньги (тюрк), черезвичайная комисия (укр ибо має бути черезобичная). При тому що дуже весело майже будь яке слов'янське слово що є в російському язику можна вивести із української мови, але в зворотню сторону українські слова із російської ні. Наприклад:
КОЛОбок, КОЛОкол, КОЛОдец - укр слово КОЛО то есть КРУГ
ТИСКать ТИСКи, отТИСК - укр слово ТИСК - ДАВЛЕНИЕ
разрушить до ТЛА, спалить до ТЛА - укр слово ТЛО - ОСНОВАНИЕ (то есть разрушить до основания)
кругоСВЕТное путешествие, вокруг СВЕТА, конец СВЕТА, сжить соСВЕТУ - укр слово СВЕТ (СВІТ) - то есть МИР нас окражающий
ХРИСТИАНЕ - укр слово ХРЕСТ - по вашему КРЕСТ
райские КУЩИ - укр слово КУЩИ - кусты
тайняя ВЕЧЕРЯ - укр слово ВЕЧЕРЯ - УЖИН по вашему....
РУХнуть, РУХлядь, розРУХа - от укр слова РУХ - ДВИЖЕНИЕ.
ОЧЕвидец, ОЧЕвидно, ОЧки - от укр ОКО - глаз и ОЧИ - глаза...
или же русские слова: переПОЛОХ, всПОЛОШиться ... в корне имеют украинское слово ПОЛОХ - то есть ИСПУГ по вашему.
Причина в тому що вони запозичені, а їх слова корені були затерті з язика чи взагалі початково не запозичені, бо запозичували не з однієї мови, а безлічі.
Для чого я це все привів? Та щоб показати що аргумент із словом "кот" немає змісту, бо п'ятка лівої ноги автора язика вирішувала, а не природній словотвір.
Я дивлюся - ти у нас "жох"! "Сам пишу, сам себе коментую, сам себе критикую і сам висновки роблю!"
Ти хоч трохи тямиш, що таке "європейська геральдика"? На яких принципах вона базується як розвивається? Яким чином вона використовується? Недоумку! Знак на гробниці у слов"ян - це символ роду! В даному випадку чорний двоголовий орел - символ роду "чернег" (чорних) Чорним кольором у слов"ян (та індоарійців взагалі) у геральдиці означало Північ Тобто "чернеги" - "сіверяни"Потім він став не знаком племені а гербом княжого роду Тому друге найстаріше місто Чернігівщини - Новгород-Сіверський
У мусульман інша геральдика Там інші принципи І - ГОЛОВНЕ - у мусульманстві геральдичні знаки не передаються по материнській лінії! То при чому тут жінка-мусульманка? І як міг "заброда" без роду-племені (та ще й мусульманин) стать князем Чернігівським?
Синку - ти не з тим зв"язався! Свій "брєд сумасшедшего" розказуй прищавим пацанам на лавочці А мене не сміши - я цікавився геральдикою ще тоді коли ти "пішки під стіл ходив"!
І ніколи не городи нікому казок про те що церковнослов"янська і "староболгарська" - тотожні Тебе засміють лінгвісти - як болгари так і україністи (і не читай жовтої преси на ніч -бо в "дурку" заберуть)
Вести його із тими хто фізично не здатен мислити як людина безглуздо.
І на кінець ще раз для людиноподібної істоти ці слова були моїм аргументом на твою предяву про сторонню інформацію.
Войны нет официальной - Монтрё не работает.