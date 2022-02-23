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Система комунікацій міської влади за умови зникнення зв’язку відпрацьована, - заступник голови КМДА Крищенко

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Система комунікацій міської влади за умови зникнення зв’язку відпрацьована, - заступник голови КМДА Крищенко

Столичною владою відпрацьовуються різні питання і сценарії життєдіяльності міста в кризових умовах, зокрема і в умовах можливих бойових дій.

 Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ заявив заступник голови КМДА Андрій Крищенко.

За його словами, нині триває робота по об’єктах укриття, відпрацювали алгоритми роботи комунальних підприємств, які забезпечують критичну інфраструктуру (опалення, водопостачання, водовідведення, електроенергію, зв’язок), а також транспортних.

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"У нас є додаткові запаси пального, пересувні електрогенератори. Якщо не буде електрики, вони зможуть до трьох діб працювати в автономному режимі, забезпечуючи об’єкти критичної інфраструктури. Наприклад, лікарні, органи місцевої влади, об’єкти, пов’язані з водопостачанням, - розповів Крищенко і додав, що окремо проведені тренування для керівників КМДА, для начальників департаментів, керівників комунальних підприємств.

"Зокрема й розробили алгоритм дій в умовах відсутності зв’язку. Система комунікацій міської влади за умови зникнення зв’язку відпрацьована", - зазначив він.

Більш детально читайте в інтерв'ю заступника голови КМДА Андрія Крищенко: "Відпрацьовуються різні питання і сценарії, передовсім життєдіяльності міста в кризових умовах".
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Я 13 років працював в Укртелекомі і знаю що за зв'язок там залишився на такий випадок. Рінат Ахметов там навіть кабелів не залишив.

голубів будете запускати
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23.02.2022 14:41 Відповісти
Як згадаю, який інтернет в укртелекома, то аж в холодний піт кидає.
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23.02.2022 14:58 Відповісти
Наверно КВ радиостанции? Или союзники дадут канал на спутники.
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23.02.2022 15:03 Відповісти
Слухати Крищенка - себе не поважати.
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23.02.2022 16:52 Відповісти
 
 