У Києві 5 тисяч бомбосховищ і об’єктів подвійного призначення, - заступник голови КМДА Крищенко

Київська міська влада відправила повідомлення усім власникам приміщень, де знаходяться бомбосховища, щоб вони надали до них доступ. Окрім того, в КМДА закликають громадян допомогти у виявленні підвалів, які б могли слугувати об’єктами укриття.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ заявив заступник голови КМДА Андрій Крищенко.

"І по бомбосховищах, і по об’єктах подвійного призначення робота ведеться вже кілька років. І якщо 5-6 років тому їх було тисяча, то нині вже 5 тисяч. Це прогрес. Хоч є й проблеми. Багато з цих об’єктів якимось чином у 90-ті роки було розпродано, вони перебувають у приватній власності. Та вже всім власникам рознесено повідомлення від міської влади про те, що вони мають надати до них доступ. І вже по третьому колу комунальні служби перевіряють усі ці об’єкти, відшукують нові, - розповів Крищенко. - Люди, якщо бачать якийсь підвал, який умовно підходить, повідомляють про це, на місце виїжджає спеціальна комісія. На сайті КМДА опубліковано окремий алгоритм з цього приводу, де пояснюється, що не кожен об’єкт може бути визнано придатним для укриття".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лікарні Києва готові до роботи в умовах можливого вторгнення РФ, - КМДА. ВIДЕО

За його словами, комісія дає рекомендації, якщо це приватна власність, і вказівки, якщо комунальна, і такий об’єкт маркують.

"Сидіти вдома, якщо буде якась реальна загроза будинку і людям, не варто. Треба взяти потрібні речі, документи й прийти до об’єкту укриття. Їх розраховано для короткочасового перебування людей. Це не як у фільмах про ядерну зиму, коли люди там живуть роками, - зазначив Крищенко. - У деяких з них, побудованих за радянських часів, є вода. Десь люди самі облаштовують собі більш-менш прийнятні умови. Наприклад, одне з ОСББ на Троєщині облаштувало в укритті воду і каналізацію".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Система комунікацій міської влади за умови зникнення зв’язку відпрацьована, - заступник голови КМДА Крищенко

Більш детально читайте в інтерв'ю заступника голови КМДА Андрія Крищенко: "Відпрацьовуються різні питання і сценарії, передовсім життєдіяльності міста в кризових умовах".