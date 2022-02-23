У Києві 5 тисяч бомбосховищ і об’єктів подвійного призначення, - заступник голови КМДА Крищенко
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Київська міська влада відправила повідомлення усім власникам приміщень, де знаходяться бомбосховища, щоб вони надали до них доступ. Окрім того, в КМДА закликають громадян допомогти у виявленні підвалів, які б могли слугувати об’єктами укриття.
Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ заявив заступник голови КМДА Андрій Крищенко.
"І по бомбосховищах, і по об’єктах подвійного призначення робота ведеться вже кілька років. І якщо 5-6 років тому їх було тисяча, то нині вже 5 тисяч. Це прогрес. Хоч є й проблеми. Багато з цих об’єктів якимось чином у 90-ті роки було розпродано, вони перебувають у приватній власності. Та вже всім власникам рознесено повідомлення від міської влади про те, що вони мають надати до них доступ. І вже по третьому колу комунальні служби перевіряють усі ці об’єкти, відшукують нові, - розповів Крищенко. - Люди, якщо бачать якийсь підвал, який умовно підходить, повідомляють про це, на місце виїжджає спеціальна комісія. На сайті КМДА опубліковано окремий алгоритм з цього приводу, де пояснюється, що не кожен об’єкт може бути визнано придатним для укриття".
За його словами, комісія дає рекомендації, якщо це приватна власність, і вказівки, якщо комунальна, і такий об’єкт маркують.
"Сидіти вдома, якщо буде якась реальна загроза будинку і людям, не варто. Треба взяти потрібні речі, документи й прийти до об’єкту укриття. Їх розраховано для короткочасового перебування людей. Це не як у фільмах про ядерну зиму, коли люди там живуть роками, - зазначив Крищенко. - У деяких з них, побудованих за радянських часів, є вода. Десь люди самі облаштовують собі більш-менш прийнятні умови. Наприклад, одне з ОСББ на Троєщині облаштувало в укритті воду і каналізацію".
Більш детально читайте в інтерв'ю заступника голови КМДА Андрія Крищенко: "Відпрацьовуються різні питання і сценарії, передовсім життєдіяльності міста в кризових умовах".
Будь ласка, зачекайте...
что паролона нет в Эпицентре , чтобы сделать мягкие седенья?
Короче, реально чувствую, что кроме рапортов о том, какие мы молодцы, к сожалению не проводятся ни какие мероприятия в направленни защиты мирного населения от возможной угрозы.
Кровь мирных жителей будет не только на совести (у них ее нет итак) оккупантов.
Ни кто не ожидал, что в 21 веке в центре Европы придётся думать как спасти своих детей от дикарей из рАсеи. Надо просто не подстраиваться под угрозу, а уничтожить ее.
А ЗАЧЕМ все государства мира содержат свои армии?.
Хочешь мира-готовься к войне это самый эффективный способ предотвратить войну. А Украина все 30 лет разоружалась и сокращала армию-путин оценил
Вот, что в реале! И вот еще.