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У Києві 5 тисяч бомбосховищ і об’єктів подвійного призначення, - заступник голови КМДА Крищенко

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У Києві 5 тисяч бомбосховищ і об’єктів подвійного призначення, - заступник голови КМДА Крищенко

Київська міська влада відправила повідомлення усім власникам приміщень, де знаходяться бомбосховища, щоб вони надали до них доступ. Окрім того, в КМДА закликають громадян допомогти у виявленні підвалів, які б могли слугувати об’єктами укриття.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ заявив заступник голови КМДА Андрій Крищенко.

"І по бомбосховищах, і по об’єктах подвійного призначення робота ведеться вже кілька років. І якщо 5-6 років тому їх було тисяча, то нині вже 5 тисяч. Це прогрес. Хоч є й проблеми. Багато з цих об’єктів якимось чином у 90-ті роки було розпродано, вони перебувають у приватній власності. Та вже всім власникам рознесено повідомлення від міської влади про те, що вони мають надати до них доступ. І вже по третьому колу комунальні служби перевіряють усі ці об’єкти, відшукують нові, - розповів Крищенко. - Люди, якщо бачать якийсь підвал, який умовно підходить, повідомляють про це, на місце виїжджає спеціальна комісія. На сайті КМДА опубліковано окремий алгоритм з цього приводу, де пояснюється, що не кожен об’єкт може бути визнано придатним для укриття".

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За його словами, комісія дає рекомендації, якщо це приватна власність, і вказівки, якщо комунальна, і такий об’єкт маркують.

"Сидіти вдома, якщо буде якась реальна загроза будинку і людям, не варто. Треба взяти потрібні речі, документи й прийти до об’єкту укриття. Їх розраховано для короткочасового перебування людей. Це не як у фільмах про ядерну зиму, коли люди там живуть роками, - зазначив Крищенко. - У деяких з них, побудованих за радянських часів, є вода. Десь люди самі облаштовують собі більш-менш прийнятні умови. Наприклад, одне з ОСББ на Троєщині облаштувало в укритті воду і каналізацію".

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Більш детально читайте в інтерв'ю заступника голови КМДА Андрія Крищенко: "Відпрацьовуються різні питання і сценарії, передовсім життєдіяльності міста в кризових умовах".
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Топ коментарі
+4
вранье - почти все в частной собственности и закрыто на замки. проверено. надписей нет никаких вообще.
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23.02.2022 15:43
+3
А можно еще инструкции для тех у кого есть животные? С животными в бомбоубежище не пускают, думаю не только один я ни за что на свете не предам своего пса?
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23.02.2022 15:47
+3
Все вранье. Была я рядом с домом, в котором(как показано на карте) есть бомбоубежище. Мало того,что дверь заколочена наглухо, то еще и гора мусора, который не переступить. Это Русановская набережная 10, если что.
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23.02.2022 16:27
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5000? Де позначення на них?
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23.02.2022 15:41 Відповісти
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23.02.2022 15:49 Відповісти
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23.02.2022 15:43 Відповісти
Блин , какая показуха !!! Где вода? Где туалеты? Где нормальные сиденья?

что паролона нет в Эпицентре , чтобы сделать мягкие седенья?
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23.02.2022 15:45 Відповісти
А чому оді лише одне сховище завжди показують?
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23.02.2022 15:45 Відповісти
Чому?
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23.02.2022 15:46 Відповісти
вранье - почти все в частной собственности и закрыто на замки. проверено. надписей нет никаких вообще.
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23.02.2022 15:43 Відповісти
До речі, про ядерну зиму, оскільки у ***** остаточно поїхав дах, то воно може й ядерну зброю застосувати. Воно дурне і йому за це нічого не буде, повірте. Усі позітхають лише та заспокояться.
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23.02.2022 15:43 Відповісти
А можно еще инструкции для тех у кого есть животные? С животными в бомбоубежище не пускают, думаю не только один я ни за что на свете не предам своего пса?
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23.02.2022 15:47 Відповісти
Та там тех бомбоубежищ хоть бы на человеков хватило. Про лучших друзей в виде животных речь вобще не идёт. Не пустят
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23.02.2022 15:58 Відповісти
Так я про это и говорю, я совсем не претендую на то, чтобы мой пес занимал чье-то место. У меня вопрос, в том, что огласили бы еще инструкции, как людям действовать, в случае, если убежище станет недоступно для них.
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23.02.2022 16:09 Відповісти
Та это и я могу Вам огласить. ,,Спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Других инструкций не будет. У меня кошка. Так что мы с Вами в одном положении и я не собираюсь её оставлять на волю случая
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23.02.2022 16:35 Відповісти
Да элементарно бы разъяснили бы людям, как действовать в случае бомбежки, где укрываться с помощью естественных укрытий, как правильно вести себя под обстрелом, что нельзя делать в этом случае ни в коем случае. Я то это знаю, но думаю, не все же люди служили в армии и имеют хотя бы минимальную подготовку.
Короче, реально чувствую, что кроме рапортов о том, какие мы молодцы, к сожалению не проводятся ни какие мероприятия в направленни защиты мирного населения от возможной угрозы.
Кровь мирных жителей будет не только на совести (у них ее нет итак) оккупантов.
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23.02.2022 16:41 Відповісти
Для того щоб мешканці населених пунктів мали шанс потрапити до своїх бомбосховищ, у випадку чого, мабуть слід все ж ввести "Надзвичайний стан" з обмеженням пересування осіб не за місцем реєстрації. Так як було при першому локдауні, громадський транспорт тільки по спецперепусткам, блокпости на всіх в'їздах міст і "нех?й шастать шоблу туди-сюди", сидіть там де зареєстровані, до кращих часів.
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23.02.2022 15:55 Відповісти
И не одно не готово. Ни готово ни в одном городе, так как чинуши все разворовали и распродали. При ЧП бомбоубежища должны быть укомплектованы медикаментами, водой, едой, фильтрами для установок фильтрации воздуха .....
Ни кто не ожидал, что в 21 веке в центре Европы придётся думать как спасти своих детей от дикарей из рАсеи. Надо просто не подстраиваться под угрозу, а уничтожить ее.
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23.02.2022 16:06 Відповісти
Вы не учили историю. государства всегда воевали,воюют и будут воевать. В центре Европы ЧЛЕНЫ НАТО спокойно между собой воевали на Кипре в 74 году.
А ЗАЧЕМ все государства мира содержат свои армии?.
Хочешь мира-готовься к войне это самый эффективный способ предотвратить войну. А Украина все 30 лет разоружалась и сокращала армию-путин оценил
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23.02.2022 17:48 Відповісти
Хватит тут рапортовать об "успехах" липовых.
Вот, что в реале! И вот еще.
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23.02.2022 16:06 Відповісти
Все вранье. Была я рядом с домом, в котором(как показано на карте) есть бомбоубежище. Мало того,что дверь заколочена наглухо, то еще и гора мусора, который не переступить. Это Русановская набережная 10, если что.
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23.02.2022 16:27 Відповісти
ВСЕ бомбоубежища, строившиеся при СССР под домами, во дворах имеют вентиляционные оголовки - такие тумбы, торчащие из земли, а окна-двери закрыты типа железными жалюзи.
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23.02.2022 17:13 Відповісти
Так и есть. В случае обружения дома-вентшахта остается не заваленной и людям есть чем дышать. в случае с обычным подвалом-будет только несколько часов на то чтобы спасатели раскопали завалы чтобы люди в подвале не задохнулись. я уже не говорю о том что если десятиэтажка сложится-то и от подвала тоже ничего не останется
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23.02.2022 17:54 Відповісти
 
 