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Україна не планувала і не планує наступальних операцій. Ми прагнемо миру, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна не планувала і не планує наступальних операцій. Ми прагнемо миру, - Шмигаль

Україна не планувала і не планує наступальних операцій.

Про цепрем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив сьогодні під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна залишається відданою політико-дипломатичному шляху вирішення конфлікту. Ми не планували і не плануємо наступальних операцій. Ми прагнемо миру. Але для того, щоб посилити безпеку у всіх регіонах та посилити нашу готовність до можливої подальшої агресії, РНБО запропонувала запровадити надзвичайний стан і підписати Президенту України відповідний указ", - сказав Шмигаль.

Крім того, він зазначив, що дії РФ — це чергове порушення основ міжнародного права.

"Росія вчергове обрала шлях погроз, шантажу, військової ескалації", - сказав він.

Шмигаль подякував міжнародним партнерами за допомогу та підтримку. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запровадження НС особливо не вплине на життя людей і роботу бізнесу, - Шмигаль

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
Штаны ещё сними и раком встань, а то ещё не все поняли, что вы там все в "СН" сцыкуны и терпилы.
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23.02.2022 14:57
+1
Цікаво, а своїх громадян грабують
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23.02.2022 15:00
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Штаны ещё сними и раком встань, а то ещё не все поняли, что вы там все в "СН" сцыкуны и терпилы.
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23.02.2022 14:57 Відповісти
Цікаво, а своїх громадян грабують
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23.02.2022 15:00 Відповісти
Який гарний голуб мира !
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23.02.2022 15:00 Відповісти
Тоесть официально громогласно он заявляет, что армия Украины не будет выполнять свое предназначение и обязанность - освобождать захваченные территории Украины. Занавес. Приехали.
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23.02.2022 15:06 Відповісти
Вспомнил старый анекдот.
Идет человек по лесу, навстречу выходит бабка с ружьем и берет его на прицел:
- Что, внучек, надругаться хочешь❓❗
- Что ты, бабушка, даже и думал...❗
- А ведь придется.....
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23.02.2022 15:07 Відповісти
Задача з арифметики - Порошенко звільнив дві третини окупованих територій. Зеленський звільнив нуль окупованих територій. Питання - у скільки разів окупованих територій звільнив Порошенко більше, ніж Зеленський?
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23.02.2022 15:12 Відповісти
Некоректна задача: на нуль ділити не можна.
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23.02.2022 15:17 Відповісти
Та не дури вже сам себе...можна ділити...і ти чудово знаєш, що при цьому отримаєш.
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23.02.2022 15:26 Відповісти
Ну-ну.
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23.02.2022 15:27 Відповісти
Та не ну-ну, а безкінечність...
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23.02.2022 15:37 Відповісти
А + чи - нескінченність? До 0 можна з двох боків прямувати.
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23.02.2022 17:31 Відповісти
Ми пахалі.Я(Вітя Хвьодирич) і Порошенко.
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23.02.2022 16:39 Відповісти
Ти титанічну роботу зробив...таке написати...
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23.02.2022 16:47 Відповісти
Батя,я старався.
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23.02.2022 17:41 Відповісти
Шмиглу ,по-великому рахунку абсолютно по-барабану повернення окупованих територій. Це зіц-прєдсєдатель Фунт нового разліва...)
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23.02.2022 15:30 Відповісти
А вот теперь надо-бы помолчать и не швырять подобными "заявлениями" в общественность!
Может ему ни кто не сказал, но, ****, теперь на землю Украины официально зашёл оккупант, а они "ничего не планируют"...
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23.02.2022 15:38 Відповісти
В той час, коли в Україні ЗЕбільні виродки намагаються ввести надзвичайний стан замість військового, ця заява конченого миролюбного шмигалястого дебіла викликає не подив, а підозру на державну зраду.
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23.02.2022 15:43 Відповісти
Что бы у нас в Украине был мир, надо свою армию кормить и вооружать. А не ******* деньги так, что порох просто маленький мальчик против зебилов.
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23.02.2022 16:13 Відповісти
Главное перестать стрелять? Поцанчеги, вы *********! Отходите всторону, пока живы, сметут же нах. Тут Украина, поцоватые!
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23.02.2022 16:55 Відповісти
А відступальні операції плануєте?
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23.02.2022 17:40 Відповісти
 
 