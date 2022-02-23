За програмою "Захисник Києва" Київрада виділить на тероборону 110 млн, - Крищенко

Київська міська влада планує спростити процедуру долучення бажаючих до лав територіальної оборони, а також передбачила фінансування для її організації і розвитку на три роки.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповів заступник голови КМДА Андрій Крищенко.

"Зараз намагаємося спростити процедуру, зробити єдине вікно, щоб людина приходила і одразу ж тут отримувала довідки нарколога і психіатра, не витрачала гроші на аналізи, щоб ми могли все це оплатити", - прокоментував він.

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За його словами, завдання міської влади полягає в практичній допомозі в створенні бригади Територіальної оборони Києва. "Ухвалено програму "Захисник Києва", за якою Київрада виділить 110 млн грн на три роки. Думаю, там і більше буде, - пояснив він. - Ми маємо забезпечити приміщення, потрібне обладнання, транспорт. Наприклад, треба привести до військових стандартів Тренінговий центр. Там уже відбуваються навчання, але ж немає межі досконалості.

Також ми допомагаємо провести рекрутингову кампанію. Один рекрутинговий центр вже працює, в іншому – на Лівому березі – зараз завершують ремонт.

Це і є основні завдання. Та враховуючи, що Віталій Володимирович Кличко ще й керівник зони територіальної оборони, на ньому, на керівникові штабу тероборони, на мені як членові цього штабу лежить ще й завдання координації дії всіх органів державної влади в місті Києві з організації національного супротиву. Це плани, відпрацювання, алгоритми".

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Колишній керівник главку столичної поліції додав, що теж записався до тероборони. "Я, до речі, ще в листопаді долучився до тероборони, зараз там у званні сержанта. Так би мовити, власним прикладом мотивую інших. Впевнений, мій досвід буде корисним", - вважає він.

Більш детально читайте в інтерв'ю заступника голови КМДА Андрія Крищенко: "Відпрацьовуються різні питання і сценарії, передовсім життєдіяльності міста в кризових умовах".