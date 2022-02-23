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Новини Економіка
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У разі збільшення ренти на газ його видобуток знизиться на 3 млрд куб. м на рік, - "Центр Разумкова"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

У разі збільшення ренти на газ його видобуток знизиться на 3 млрд куб. м на рік, -

Збільшення ренти на видобуток газу призведе до зниження його видобутку до 17 млрд куб. м, а також до додаткових фінансових втрат державного бюджету понад 6 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження "Центру Разумкова".

"Замість нарощування видобутку в 2025 році до 23 млрд куб. м відбудеться його падіння до 17 млрд куб. м. В результаті цього суттєво зросте залежність України від імпорту газу в період загострення конкурентної боротьби за цей ресурс на європейському ринку, який буде особливо цінний при енергетичному переході до безвуглецевої енергетики. Це призведе до додаткових втрат валюти на суму понад 6 млрд доларів", - йдеться у ньому.

У дослідженні наголосили, що збільшення ренти значно ускладнить перехід України від принципу "імпортного паритету" до власного цінового індикатора.

"Відсутність національного цінового індексу сприяє підтримці високих газових цін на внутрішньому ринку (на 20-30% вище за середньоєвропейський рівень). Цей фактор надаватиме деструктивний вплив на конкурентоспроможність українських підприємств, а значить, і на соціально-економічний стан у державі", - додали у дослідженні.

Також у "Центрі Разумкова" зазначили, що головна загроза зростання обсягів імпорту перебуває у сфері безпеки, оскільки необхідність постійного нарощування імпорту газу за високими цінами суттєво послабить економіку країни та її соціальну стабільність, що збільшить уразливість України перед Росією.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав законопроєкт про підвищення ренти на видобуток газу.

Після цього Кабінет Міністрів України зареєстрував свій законопроект про прив'язку рентної плати за видобуток газу до ціни його реалізації. В урядовому документі ставки ще вище.

Раніше уряд зобов'язав приватні газовидобувні компанії реалізувати на біржі 20% газу, видобутого в Україні в період дії карантину. Стартова ціна повинна відповідати ціні природного газу власного видобутку (до обліку рентних платежів) і може включати в себе надбавку не більше 24%.
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Значить так. Надра державні. Видобуток хтось кладе собі в кишеню. Тут не ренту треба розглядати. А хто у нас краде?
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23.02.2022 14:59 Відповісти
Как там с рентой на железную руду? Или сверхмаржинальный бизнес ахметовых-пинчуков-каломойских нельзя трогать?
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23.02.2022 17:17 Відповісти
Шось я не понял ... Фактическое потребление природного газа в Украине в 2021 году составило 26,8 млрд кубометров

А сейчас добывается в стране 20 млрд. ... какая их себестоимость и почему нас пугают ценой по 2000 евро?
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23.02.2022 15:00 Відповісти
https://www.facebook.com/litvak.nina/videos/278621901075759/
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23.02.2022 15:19 Відповісти
Ренту потрібно збільшувати Шуфричу і всьому отому лайну,яке продає український газ за кордон.
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23.02.2022 15:06 Відповісти
Ну так настав може час націоналізувати всі надра? Олігархи заробляють мільярди а нам розказують що химені кури!
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23.02.2022 15:07 Відповісти
Пока в Раде сидит кремлёвская консерва Гетманцев - страна из говна не вылезет.
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23.02.2022 15:22 Відповісти
Я понять не могу цена российского газа который мы импортируем 1000 долларов, а грозятся по 2000, но собственный добывать не выгодно. Как так?
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23.02.2022 15:58 Відповісти
С утра 2 было. Где ещё 1 взялся?
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23.02.2022 16:01 Відповісти
ыксперты из ассоциации сборщиков металлолома подумали и изменили цифру, при этом похрюкивая о т.н. "инвесторах", "экономике" и конечно "ввп".
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23.02.2022 17:16 Відповісти
Просто напросто добычей газа должно заниматься исключительно ГОСУДАРСТВО и отдавать добытый газ народу Украины по его себестоимости плюс 10-15 % на развитие !
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23.02.2022 16:04 Відповісти
чем хорошо у американцев - не кто не скрывает шо Лоббисты есть - их не может не быть и они на этом деньги зарабатывают и налоги с них платят ,а у нас скромные ,ну или жадные ,скрывают шо они таки лоббисты и зак деньги работают))
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23.02.2022 16:05 Відповісти
у нас это не лоббисты а сторонники мыролюбного плана бэээ. на зарплате конечно. как говорят в галлии професьйон дуфуа.
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23.02.2022 17:19 Відповісти
Треба не рентні платежі збільшувати - а оподатковувати МАРЖИНАЛЬНИЙ ДОХІД газовидобувної компанії! Чим вища буде ціна газу на світовому ринку - тим більшим буде маржинальний дохід компанії, і відповідно збільшиться надходження податків до держбюджету.
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23.02.2022 16:44 Відповісти
Весь прикол в том, что ренту для гетьманцева заплатит не шуфрыч с каломойским, а бабка в селе у которой пенсия 1800 гривен.
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23.02.2022 17:16 Відповісти
 
 