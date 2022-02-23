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Франція (1965) нормандська четвірка (1523) Ле Дріан (98)

Нормандський формат все ще існує. Ми не будемо закидати його, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нормандський формат все ще існує. Ми не будемо закидати його, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Переговори в нормандському форматі мають продовжуватися, оскільки для мирного врегулювання ситуації навколо України необхідний діалог.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується нормандського формату, він все ще існує. Ми не буде закидати його. І все ще є простір для діалогу, щоб врегулювати ситуацію навколо України", - заявив Ле Дріан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливість проведення саміту у "нормандському форматі" залежатиме від його змісту, - Пєсков

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Идиот.
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23.02.2022 15:02
+13
ну, они с Гитлером точно также воевали ...
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23.02.2022 15:05
+13
Десятилетия сытой, спокойной жизни. Забытые времена крупных военных действий. Новое поколение, выросшее на лозунгах "за мир во всём мире", пони, радуга. Абсолютно инфантильное мышление, воспринимающее как диктатуру и ограничения совершенно смешные вещи (могут быть мнения вроде "диктатура Обамы") и не верящее, что где-то есть страны где могут набутылить/посадить/расстрелять за безобидные, с их точки зрения, вещи. Помните историю с штатовским (?) туристом, который поехал в КНДР и там то ли плакат со стены снял на память или что-то в этом роде. Чувака посадили. Уверен, он не воспринимал всерьёз предупреждения о режиме, в который ехал туристом.

Европейцы искренне не понимают ментальность русских вообще и ***** в частности. Они верят, что можно договориться и найти компромисс. Сейчас я всё чаще вижу по телеку правильные заявления, что русские суть империалисты и они никогда не отступятся от своих идей. Но этих голосов пока слишком мало.
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23.02.2022 15:12
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Идиот.
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23.02.2022 15:02 Відповісти
Да разбудите уже его, дайте кофе, расскажите, что случилось....
А вдруг не идиот?
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23.02.2022 15:04 Відповісти
Ле Ідіот
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23.02.2022 15:05 Відповісти
Це так по-французськи. Шарман.
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23.02.2022 15:09 Відповісти
Французи роблять вигляд що Нормандський формат щось добився.
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23.02.2022 15:02 Відповісти
Ой бл.....Что же с ними не так c этими европейцами ?
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23.02.2022 15:02 Відповісти
Десятилетия сытой, спокойной жизни. Забытые времена крупных военных действий. Новое поколение, выросшее на лозунгах "за мир во всём мире", пони, радуга. Абсолютно инфантильное мышление, воспринимающее как диктатуру и ограничения совершенно смешные вещи (могут быть мнения вроде "диктатура Обамы") и не верящее, что где-то есть страны где могут набутылить/посадить/расстрелять за безобидные, с их точки зрения, вещи. Помните историю с штатовским (?) туристом, который поехал в КНДР и там то ли плакат со стены снял на память или что-то в этом роде. Чувака посадили. Уверен, он не воспринимал всерьёз предупреждения о режиме, в который ехал туристом.

Европейцы искренне не понимают ментальность русских вообще и ***** в частности. Они верят, что можно договориться и найти компромисс. Сейчас я всё чаще вижу по телеку правильные заявления, что русские суть империалисты и они никогда не отступятся от своих идей. Но этих голосов пока слишком мало.
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23.02.2022 15:12 Відповісти
Вони користуються досягненнями попередніх поколінь, при цьому наївно приписуючи дивіденди минулого до своїх досягнень. Саме в цьому справа.
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23.02.2022 15:20 Відповісти
что он курит?????????
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23.02.2022 15:04 Відповісти
Лондон-Варшава-Київ-США-Канада-Австралія. Ось новий формат! А цей у нафталін.
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23.02.2022 15:04 Відповісти
Жабоїди, тільки вже без України!
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23.02.2022 15:05 Відповісти
ну, они с Гитлером точно также воевали ...
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23.02.2022 15:05 Відповісти
Нафуй пішли разом з кацапами. ***** вже все сказало. І чітко вказало межі кацапських лизоблюдів за столом. Кушайтє не обляпайтесь.
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23.02.2022 15:06 Відповісти
дайте йому зелену пігулку під язик,може попустить(((
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23.02.2022 15:06 Відповісти
Р'їбак?
#опу на гачок??
Та нє хахахатайтє Мєня!!
🤣
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23.02.2022 15:08 Відповісти
так-так існує....а потім маленьке звірятко загортає москаля шоколад у фольгу (с)
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23.02.2022 15:09 Відповісти
"дайте ему селедки" (с)
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23.02.2022 15:13 Відповісти
лучше лягушек
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23.02.2022 15:20 Відповісти
як казав герой відомого радянського фільму:"...коли він щось каже то здається що він марить"...,а простіше.пан вирішив випендритись й перед Макроном,бо кремлівське чувирло принизило його,ну й звичайно перед "великим"Пу,бо невідомо що буде далі...
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23.02.2022 15:18 Відповісти
Блєск і ніщєта куртізанок
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23.02.2022 15:19 Відповісти
останні події, крім всього іншого, позбавили останніх ілюзій щодо рівня західних політиків.
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23.02.2022 15:20 Відповісти
вже чекає вакансія в газпромі ?
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23.02.2022 15:21 Відповісти
нахер он нужен, какой от него толк
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23.02.2022 15:25 Відповісти
французький дурбелик. Багато домігся твій Макрон в перемовинах з Путлєром?
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23.02.2022 15:26 Відповісти
Так так, уряд Віші ще існує, а ну геть Макрони з Єлисею! Що, не подобається та не відповідає реаліям? А чому ж ви таким чином про Україну?
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23.02.2022 15:29 Відповісти
""
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23.02.2022 15:33 Відповісти
Кацапські меми, м'яко кажучи, - не комільфо.
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23.02.2022 18:46 Відповісти
це там у Франції таку траву продають?
хочу у Францію
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23.02.2022 15:56 Відповісти
І як, він собі уявляє, ми можемо приєднати Лугандон з ординським військом в середині?!
Все край. Мінського формату не існує, як власне і незалежного міста Мінськ.
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23.02.2022 15:56 Відповісти
Никакие на хер форматы уже не помогут. Войне по ходу быть.
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23.02.2022 15:57 Відповісти
усы путена еще вчера сказали, что минска больше нет, но мид франции ищет вчерашний день
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23.02.2022 16:00 Відповісти
О чём говорит этот нормандский Гамадрил!
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23.02.2022 16:00 Відповісти
Мля, какой же этот жабоед дебил
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23.02.2022 16:11 Відповісти
Я думал, что это только в АП и КМ кизяк курят.
Оказывается и французы таким балуются.
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23.02.2022 16:15 Відповісти
И формула Шахермахера тоже жива?
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23.02.2022 16:35 Відповісти
когда под немцами 5 лет лежали также рассуждали!ганьба!
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23.02.2022 16:44 Відповісти
что этот лягушатник курит?
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23.02.2022 16:52 Відповісти
Если правильно понял Лягушатники предлагают вести переговоры лднееровцами.
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23.02.2022 18:30 Відповісти
Нікчемність цього формату була давно всім очевидна.
Але французики намагаються робити гарну міну при поганій грі.
Хоча знають, що їхні слова нічого не варті.
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23.02.2022 18:53 Відповісти
Вот дурак! Или... путинский прихлебатель и ссыкун, как и его президент
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23.02.2022 20:46 Відповісти
 
 