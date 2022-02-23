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Нормандський формат все ще існує. Ми не будемо закидати його, - глава МЗС Франції Ле Дріан
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Переговори в нормандському форматі мають продовжуватися, оскільки для мирного врегулювання ситуації навколо України необхідний діалог.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Що стосується нормандського формату, він все ще існує. Ми не буде закидати його. І все ще є простір для діалогу, щоб врегулювати ситуацію навколо України", - заявив Ле Дріан.
Топ коментарі
+22 Иннокентий beer
показати весь коментар23.02.2022 15:02
+13 Руслан Жгун
показати весь коментар23.02.2022 15:05
+13 Bogdan Resvii
показати весь коментар23.02.2022 15:12
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А вдруг не идиот?
Европейцы искренне не понимают ментальность русских вообще и ***** в частности. Они верят, что можно договориться и найти компромисс. Сейчас я всё чаще вижу по телеку правильные заявления, что русские суть империалисты и они никогда не отступятся от своих идей. Но этих голосов пока слишком мало.
#опу на гачок??
Та нє хахахатайтє Мєня!!
🤣
москаляшоколад у фольгу (с)
хочу у Францію
Все край. Мінського формату не існує, як власне і незалежного міста Мінськ.
Оказывается и французы таким балуются.
Але французики намагаються робити гарну міну при поганій грі.
Хоча знають, що їхні слова нічого не варті.