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Впродовж 2022 року на Львівщині відремонтують 336 км доріг та 52 мости, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Впродовж 2022 року на Львівщині відремонтують 336 км доріг та 52 мости, - ОДА

Впродовж 2022 року на Львівщині планується відремонтувати 336 кілометрів доріг державного та місцевого значення та 52 мости.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник Львівської облдержадміністрації Максим Козицький нагадав, що за 2010 рік в області не відремонтували жодного кілометру дороги, а минулого року, завдяки програмі "Велике будівництво" привели до ладу вже понад 264 кілометри шляхів.

"А цього року маємо ще амбітнішу ціль – збудувати та відремонтувати 336 кілометрів доріг і 52 мости", – розповів він.

Пріоритетним напрямком на цей будівельний сезон Козицький назвав ремонт доріг М-06 Київ – Чоп та Т-14-24 Сколе – Славське, що є частиною масштабного проєкту "Мале карпатське коло".

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"Також важливий проєкт - реконструкція Західного обходу Львова і влаштування там транспортних розв’язок на різних рівнях. Завершення капітального ремонту дороги Стрий – Ізварине. Ця дорога з’єднає усю Україну", – додав обласний очільник.

Цього року подбають і про модернізацію під’їздів до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Так, буде проведено ремонт всієї протяжності дороги Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська.

Крім того, для безпеки руху на автомобільній дорозі М-10 Львів – Краковець на ділянці примикання до Західного обходу Львова та у селі Наконечне буде встановлено освітлення. Також це стосується і сіл Червоне та Ясенівці, що на дорозі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська.

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На місцеві дороги цього року з бюджету виділили більше 1,2 млрд гривень.

"Дороги потрібно не лише будувати і ремонтувати, а й берегти та належним чином обслуговувати. Тому в області з’явиться ще 5 майданчиків для зважування у русі. Два таких на Львівщині вже успішно працюють", - наголосив Козицький.

Нагадаємо, раніше координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що впродовж 2022 року по всій Україні планується оновити та збудувати майже 7 тисяч кілометрів доріг.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Зупинити будівництво доріг до вирішення конфлікту. Всі гроші на армію і безпеку
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23.02.2022 15:04
+15
А сколько танков ЛБТЗ отремонтировал??? И БМП??
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23.02.2022 15:02
+10
Превыше всего сейчас - ВСУ, тероборона и защита населения.
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23.02.2022 15:05
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А сколько танков ЛБТЗ отремонтировал??? И БМП??
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23.02.2022 15:02 Відповісти
доречі Львівський танкоремонтний завод збираються закривати, ше з осені поступово в процесі
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23.02.2022 15:27 Відповісти
Власть манкуртов и предателей в действии.
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23.02.2022 15:33 Відповісти
Откати вже заплатили.
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23.02.2022 15:03 Відповісти
Зупинити будівництво доріг до вирішення конфлікту. Всі гроші на армію і безпеку
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23.02.2022 15:04 Відповісти
Дороги строятся не за наши деньги,а за деньги кредитора
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23.02.2022 15:09 Відповісти
Это наши деньги, и деньги наших детей и внуков. Но воровать на асфальте зеленой пошести важнее безопасности страны.
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23.02.2022 15:15 Відповісти
Превыше всего сейчас - ВСУ, тероборона и защита населения.
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23.02.2022 15:05 Відповісти
Никак зелень навороваться не может. Задрали уже вкрай.
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23.02.2022 15:16 Відповісти
Тупо чокнутые.
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23.02.2022 15:49 Відповісти
Скорее слишком жадные и беспринципные.
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23.02.2022 16:15 Відповісти
Даёшь больше денег на дороги. У ..... родины нет.
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23.02.2022 15:10 Відповісти
Знову відкати на дорогах будуть годувати слуг урода....
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23.02.2022 15:10 Відповісти
Затрахали ви вже своїми дорогами, до гикалки. Тут орда на кордоні біснується, армію потрібно одягти, озброїти, накормити, а вони, припадошні, дороги ремонтують. Щоб кацапня комфортно пересувалась по ним?
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23.02.2022 15:18 Відповісти
садовий та козицький ...дивні люди, дороги росіянам роблять щоб лекше їздити?
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23.02.2022 15:22 Відповісти
зеленский, АСТАНОВИСЬ, забудь про откаты с дорог.. имей совесть хоте бы сейчас
пусти эти деньги на АРМИЮ!!!
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23.02.2022 15:24 Відповісти
бльо... кому шо
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23.02.2022 15:25 Відповісти
Дорога в Закарпатье на границу в ужасном состоянии .
Проходишь границу и сразу попадаешь на прекрасную дорогу ЕС.
Это позор какой-то перед украинцами и европейцами
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23.02.2022 15:25 Відповісти
Накуй мені зараз ці дороги. Всі гроші на армію.
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23.02.2022 15:40 Відповісти
ИзвЯнитя канечна. складывается впечатленее что путен без отремонтированных дорог в свое грёбаное россиянское ведомство украину не примет. Ну я конечно белорус, в переводе с украиского дурень. Ну что же, ремонтируйте дальше.
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23.02.2022 15:43 Відповісти
***,люди как из параллельной реальности вещают. Или спешат допилить под шумок?
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23.02.2022 15:47 Відповісти
Очень актуально!
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23.02.2022 15:50 Відповісти
Как я и говорил, зескот откаты от серьезных дядь за дороги взял наперед, теперь никакие форс-мажоры не принимаются, бо подставной стрельбой по машине зесрань не отделается
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23.02.2022 15:54 Відповісти
*********? Страна в опасности, а они дороги дороги!
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23.02.2022 15:56 Відповісти
 
 