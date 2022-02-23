Впродовж 2022 року на Львівщині відремонтують 336 км доріг та 52 мости, - ОДА

Впродовж 2022 року на Львівщині планується відремонтувати 336 кілометрів доріг державного та місцевого значення та 52 мости.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник Львівської облдержадміністрації Максим Козицький нагадав, що за 2010 рік в області не відремонтували жодного кілометру дороги, а минулого року, завдяки програмі "Велике будівництво" привели до ладу вже понад 264 кілометри шляхів.

"А цього року маємо ще амбітнішу ціль – збудувати та відремонтувати 336 кілометрів доріг і 52 мости", – розповів він.

Пріоритетним напрямком на цей будівельний сезон Козицький назвав ремонт доріг М-06 Київ – Чоп та Т-14-24 Сколе – Славське, що є частиною масштабного проєкту "Мале карпатське коло".

Також читайте: Дороги міжнародного, державного та територіального значення ремонтуватимуть цьогоріч на Вінниччині, - ОДА

"Також важливий проєкт - реконструкція Західного обходу Львова і влаштування там транспортних розв’язок на різних рівнях. Завершення капітального ремонту дороги Стрий – Ізварине. Ця дорога з’єднає усю Україну", – додав обласний очільник.

Цього року подбають і про модернізацію під’їздів до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Так, буде проведено ремонт всієї протяжності дороги Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська.

Крім того, для безпеки руху на автомобільній дорозі М-10 Львів – Краковець на ділянці примикання до Західного обходу Львова та у селі Наконечне буде встановлено освітлення. Також це стосується і сіл Червоне та Ясенівці, що на дорозі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська.

Читайте також: На Миколаївщині стартував ремонт доріг до чорноморських курортів, - Укравтодор

На місцеві дороги цього року з бюджету виділили більше 1,2 млрд гривень.

"Дороги потрібно не лише будувати і ремонтувати, а й берегти та належним чином обслуговувати. Тому в області з’явиться ще 5 майданчиків для зважування у русі. Два таких на Львівщині вже успішно працюють", - наголосив Козицький.

Нагадаємо, раніше координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що впродовж 2022 року по всій Україні планується оновити та збудувати майже 7 тисяч кілометрів доріг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Центр Олімпійських видів спорту будують у Новій Каховці, - ОДА. ФОТОрепортаж