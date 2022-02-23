Путін у своїй промові заявив про заперечення України як суверенної держави, - глава МЗС Франції Ле Дріан
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив у середу, що президент Росії Володимир Путін більше не визнає незалежність України відповідно до міжнародного права.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє France 24.
"Президент Путін у своїй промові (у понеділок) певним чином заявив про заперечення України як суверенної країни", – сказав він журналістам після переговорів зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок у Берліні.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Владімір Путін виголосив промову, після чого визнав "незалежність" ОРДЛО.
За словами президента США Джо Байдена, Путін напряму атакував право України на існування.
Топ коментарі
+27 Igor Cherniavskyi
показати весь коментар23.02.2022 15:07
+26 Все Обманываете
показати весь коментар23.02.2022 15:09
+23 jklpqrs
показати весь коментар23.02.2022 15:07
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Будь ласка, зачекайте...
Глубочайшая озабоченность И крайнейшая обеспокоенность.
Ни единого подверждения этому фейку, разумеется, не существует, но вам нравится верить в эту чушь.
Так вот поданным археологии Новгород Ильменский и прочие перечисленные тобой города значительно моложе Киева даже если считать возраст Киева по советской методике. Просто на месте Новгорода Ильменского не было НИЧЕГО на момент первого упоминания Киева. И такое же НИЧЕГО было на месте Пскова, Смоленска и тд. Про Муром вообще смешно - ты хотя бы понимаешь, что это чисто мордовский город, не имевший к Руси и к славянам никогда никакого отношения? Гогугли для общего развития про народ/племя "мурома".
Речь шла о том, что вы позволили себе откровенную ложь "До Киевской Руси уже были Ладога, В.Новгород, Псков, Смоленск, Муром".
B вам бы историю не по байкам изучать, а по фактам.
Муром - это, внезапно, город племени МУРОМА. А "былины" эти записывались по большей части далеко не в древности и не в Киеве - значительная часть из них записана аж в Карелии, если не ошибаюсь - в XIX веке.
И ни о какой Руси до Киева никто и никогда не слышал.
У ОРДИЛО есть полное право на суверенность и государственность.
У Украины - нет.
а ось Київська Русь існувала, ще коли предки ***** з дерев не злізли....
Пуцкіну вже кінець...
( это чтобы Вселенная поняла кому именно надо сдохнуть и когда )
Заметил тремор. Дрожали губы. Спотыкался на словах повторяя дважды. Дрожали веки и смотрел то в пол то куда-то в никуда. Т.е. взгляд расфокусирован. И бледность.
Такое впечатление что он под прицелом или с ножом у горла произносил речь. Или как марионетка и им кто-то жёстко управляет.
Мне кажется ему хана уже.
Путин и подавляющее большинство россиян живут в выдуманной реальности с выдуманной историей. И на основе всех этих выдумок действуют и грозят миру. Вот два подробных разбора псевдоисторических размышлений Путина, которыми он оправдывает агрессию против Украины.
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И плевать что там думает туПин....