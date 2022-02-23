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Рішення ФРН щодо "Північного потоку" має стати незворотним і повністю зупинити цей проєкт, який є зброєю проти України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рішення ФРН щодо

Рішення Німеччини зупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік" є правильним і важливим.

Про це сьогодні на пресконференції у Києві заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливим є рішення Німеччини зупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік". Воно має стати незворотним і повністю зупинити цей потік, який є зброєю, зброєю, що вже використовується проти України, проти всієї Європи", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вітають рішення Німеччини про призупинення сертифікації "Північного потоку-2", - Псакі

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Главу САП назначай, ****!
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23.02.2022 15:24
+4
Та Зеля звичайно !
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23.02.2022 15:28
+3
Давай рожай рішення проти рашкованського бізнесу в Україні.
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23.02.2022 15:29
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Главу САП назначай, ****!
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23.02.2022 15:24 Відповісти
то другоЄ)))))
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23.02.2022 15:26 Відповісти
відверто кажучи, я в шоці від рішення Німеччини навіть зупинити сертифікацію...тричі плюю через ліве плече...
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23.02.2022 15:24 Відповісти
Вони пожартували !
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23.02.2022 15:29 Відповісти
Оно то так, но теперь мы будем уверенно качать российский газ через свою территорию. Немцы жертвуют своей выгодой ради Украины, а мы будем зарабатывать на контракте с Россией. Оксюморон какой-то.
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23.02.2022 15:39 Відповісти
Если бы не Штаты и Великобритания никакого решения бы не было. Штаты бы наложили такие санкции что все равно они бы его не использовали. А так типа сами остановили, плюсик в карму заработали.
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23.02.2022 16:04 Відповісти
У России осталось теперь только два союзника. Шнурок и Мыло
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23.02.2022 15:27 Відповісти
Та Зеля звичайно !
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23.02.2022 15:28 Відповісти
не час хлопці поміж собою сратись коли ворог на порозі,засуджую такі дії,я також не голосував за ЗЕ і не буд,але іншого президента у нас нема тому треба заткнутись,змиритись та об'єднатись
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23.02.2022 15:35 Відповісти
Наивный.
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23.02.2022 15:27 Відповісти
Давай рожай рішення проти рашкованського бізнесу в Україні.
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23.02.2022 15:29 Відповісти
А церкви РПЦ МП ?
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23.02.2022 15:30 Відповісти
А роялті за показ ,,Скатов,, в Параші ще йдуть на кіпрські рахунки ? Чи вже пішли на армію ?
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23.02.2022 15:30 Відповісти
Взорвите его нахер!!! Это сраный поток, и дело с концом. А то одни сопли - буду, не буду, я, не я, не мы, и т.д.!!!
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23.02.2022 15:32 Відповісти
Просто надо уже цыган отправить пилить и первый поток и второй на металлолом.
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23.02.2022 16:10 Відповісти
 
 