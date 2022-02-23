Рішення ФРН щодо "Північного потоку" має стати незворотним і повністю зупинити цей проєкт, який є зброєю проти України, - Зеленський

Рішення Німеччини зупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік" є правильним і важливим.

Про це сьогодні на пресконференції у Києві заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливим є рішення Німеччини зупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік". Воно має стати незворотним і повністю зупинити цей потік, який є зброєю, зброєю, що вже використовується проти України, проти всієї Європи", - зазначив президент.

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