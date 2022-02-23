20 887 81
Шотландська гвардія "надерла дупу" царю Миколі I в Криму. Ми завжди можемо зробити це знову, - міністр оборони Великої Британії Воллес
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес пригрозив Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
За його словами, Велика Британія має тисячу людей у резерві для реагування на кризу.
"Шотландський гвардійський полк "надер дупу" царю Миколі I 1853 року в Криму. Ми завжди можемо повторити це... Цар Микола I припустився помилки, такої ж як зараз Путін. У нього не було друзів, не було союзів", - сказав Воллес.
Топ коментарі
+98 18c49ed2
показати весь коментар23.02.2022 15:37
+77 Volodymyr Rudobaba b59031ee
показати весь коментар23.02.2022 15:37
+49 Chandler Bing
показати весь коментар23.02.2022 15:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
хто пам'ятає тих кацапів? ніхто..
Вот Вам и разница, ОГРОМНАЯ...
Давайте соберем денег за его голову и выставим его на торги
В тексті інфи згадується Ніколай1; а також Вова2 (*****). Але вся касапська пошесть почалася ще чи не від Катьки-простітутки; а може, навіть, від Івана1 Рюрікова. Так що, навіть якщо ***** замочити - то буде нове, або нова вульва.
Треба розформувати всю ту касапську імперію...