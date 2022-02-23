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Велика Британія (3661) Путін (21432) Росія (47164) Воллес (212)

Шотландська гвардія "надерла дупу" царю Миколі I в Криму. Ми завжди можемо зробити це знову, - міністр оборони Великої Британії Воллес

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Шотландська гвардія

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес пригрозив Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, Велика Британія має тисячу людей у резерві для реагування на кризу.

"Шотландський гвардійський полк "надер дупу" царю Миколі I 1853 року в Криму. Ми завжди можемо повторити це... Цар Микола I припустився помилки, такої ж як зараз Путін. У нього не було друзів, не було союзів", - сказав Воллес.

Також читайте: "Нарощування військ РФ триває": Воллес наголосив, що НАТО "смертельно серйозно" ставиться до протидії загрозі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+98
Молодец. Слова настоящего брита.
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23.02.2022 15:37
+77
Молодці. Можуть ПАВТАРІТЬ ?
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23.02.2022 15:37
+49
Британцам респект.
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23.02.2022 15:38
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Молодці. Можуть ПАВТАРІТЬ ?
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23.02.2022 15:37 Відповісти
ці можуть
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24.02.2022 07:07 Відповісти
Молодец. Слова настоящего брита.
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23.02.2022 15:37 Відповісти
не даром у них до сих пор столько колоний и не даром там откуда они ушли - полная жопа...
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23.02.2022 15:45 Відповісти
Ну не во всех, Канада, Австралия, процветают, и США
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23.02.2022 16:41 Відповісти
Можем повторить
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23.02.2022 15:37 Відповісти
Тільки давайте тоненьку червону лінію, а не атаку легкої бригади)))
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23.02.2022 15:37 Відповісти
Атака легкой бригады была довольно успешна. Разгромили артиллерийские позиции и погнали в бегство донских казаков. Потери московитов несоизмеримо больше чем потери англичан. Хотя, конечно, из-за неправильно переданного приказа, последовала атака на укрепленные позиции, по долине которая с трех сторон простреливается артиллерией и в итоге Англия лишилась многих кавалеристов (почти все они были из знатных семей, цвет общества). Трагедия этой атаки в ее бессмысленности с точки зрения стратегии, но зато полк покрыл себя славой на века.
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23.02.2022 16:13 Відповісти
В тому й справа - не самим загинути за свою Батьківщину, а змусити мерзотників з іншого боку фронту загинути за свою (с)))
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23.02.2022 16:23 Відповісти
так вони й зробили..
хто пам'ятає тих кацапів? ніхто..
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23.02.2022 17:10 Відповісти
Британцам респект.
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23.02.2022 15:38 Відповісти
Ооооо, Пуця, тобі пипка!
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23.02.2022 15:38 Відповісти
Можем повторить (с)
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23.02.2022 15:38 Відповісти
Ахха.Тонкий,англо-сакський гумор продовжується.
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23.02.2022 15:38 Відповісти
Ну вот, взял напугал Зеленского.
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23.02.2022 15:39 Відповісти
Кремлівським любителям спотворення історії нагадали про факти справжньої! І то є добре!
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23.02.2022 15:39 Відповісти
Ого, похоже Запад, наконец-то, вспомнил о своей великой и победной истории! *****, походу, списали со счетов!
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23.02.2022 15:40 Відповісти
Представляю как влиянии вечером **********! Спасибо министру!
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23.02.2022 15:40 Відповісти
ой, я вас умоляю. у скабеевой будет подано так: загнивающая гейропа выставила против нашего победоносного войска жалкую тысячу мужчинок в юбках. смех в студии, прикормленные эксперты рассказывают о поражениях бриташки в первой мировой и их позорное бегство из азии с окончанием эпохи колониальных войн.
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23.02.2022 15:45 Відповісти
кацапи у віповідь можуть, наприклад, ритуально затопити Кузю
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23.02.2022 15:41 Відповісти
Прєдвіжу вой на болотах
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23.02.2022 15:41 Відповісти
"********, сэр!"
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23.02.2022 15:45 Відповісти
Його точно Микола звали? не Нікалай?...бо тоді всіх Джонів треба Іванами називати...
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23.02.2022 15:42 Відповісти
Это тонкости "украинского" перевода))) Никак не отвыкнут от совковых стандартов)
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23.02.2022 15:56 Відповісти
🤣
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23.02.2022 19:37 Відповісти
В Крыму основной боевой силой были французы, но британцы по пиару лидеры той войны конечно.
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23.02.2022 15:42 Відповісти
не важно кто вам свиноцабакам "надер дупу" - или ты будешь спорить Во-Во...?
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23.02.2022 15:46 Відповісти
Британцев много погиблов бою, особенно лёгкой кавалерии под Балаклавой, а французы больше от поноса еще не доходя до Севастополя под Евпаторией.
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23.02.2022 15:47 Відповісти
В знаменитой атаке лёгкой кавалерии погибла сотня англичан. А распиарена она потому как не обычные джоны погибли, а дворянских кровей. Ну и крайний дебилизм атаки конечно, который даже русню удивил.
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23.02.2022 16:01 Відповісти
похоже будут царя пороть
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23.02.2022 15:43 Відповісти
тільки що главсцикун сказав,що з московією візи не запроваджує,до слідуючого вторгнення
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23.02.2022 15:43 Відповісти
Сказал министр Великобритании, но после этого ***** к нему гавна в рот наберет и будет оптекать, а полезет тварь в Украину.
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23.02.2022 15:43 Відповісти
какой удар по больному самолюбию плешивого. МОЛОДЕЦ)))
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23.02.2022 15:43 Відповісти
А давайте згадаємо хоч Мазепу. Кацапи й досі з нього сруться. А Бандера? Кірпічами кладуть. Петлюра, який поклав ******** кадирівців. У нас така багата історія супротива, що зараз ми точно нічого не втратим.
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23.02.2022 15:46 Відповісти
И высадка в Крыму вроде летом 1854 началась. Короче Министру неуд по истории.
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23.02.2022 15:46 Відповісти
вроде у тебя бутылка в попе не того калибра. Не муляет часом?
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23.02.2022 15:52 Відповісти
Во-Во этим не парится...
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23.02.2022 16:09 Відповісти
Год сюда - год туда.... главное процесс порки!
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23.02.2022 15:55 Відповісти
А кацапам це не подобається, що з ними так можуть повторити, то вони звикли волати, що можуть повторити. А що можуть? Та вже ніфіга. Ударна сила радянської армії була з українців, кацапи можуть тільки відгрібати, або нападати тисячами на одного.
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23.02.2022 15:46 Відповісти
вот где реально просто жаль, что ***** никогда не услышит этих слов сам, а другие "нарышкины" из круга его ближнего, тоже ему их не приведут )) вот где в натуре он бы в бункере бетон зубами своимы вставными погрыз )
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23.02.2022 15:47 Відповісти
красава, оце справжні союзники, дякуємо !
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23.02.2022 15:48 Відповісти
я считаю, во время возврата Крыма, нужно будет пригласить шотландскую гвардию на полуостров, для проведения реконструкции событий 1853 года
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23.02.2022 15:48 Відповісти
Британцы давно могли бы травануть хутина новичком - в порядке дружеского ответа
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23.02.2022 15:49 Відповісти
Яке символічне прізвище
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23.02.2022 15:49 Відповісти
тільки без атак кавалерійських легкої бригади лорда Кардігана, будь ласка
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23.02.2022 15:49 Відповісти
Тонкий британский юмор,министр обороны еще и юморист.
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23.02.2022 15:50 Відповісти
Георг V внешне был очень схож с Николаем II, своим двоюродным братом по материнской линии: мать Георга, Александра, и мать Николая, Дагмар, были дочерьми короля Дании Кристиана IX и королевы Луизы Гессен-Кассельской. ... Будучи вторым сыном, Георг получил военно-морское образование и в крыму отодрал кольку, не посмотрел что брат, недоделаный рогатый от распутина
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23.02.2022 15:50 Відповісти
Вот только Георг V родился после Крымской войны
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23.02.2022 16:05 Відповісти
бриты пора отодрать вовку
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23.02.2022 15:51 Відповісти
А наш - то "през" что говорит - "Какая разница" ?
Вот Вам и разница, ОГРОМНАЯ...
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23.02.2022 15:55 Відповісти
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23.02.2022 15:55 Відповісти
Я не могу понять, столько прекрасных спецслужб: моссад, ми-6, САС..... И только один Пу
Давайте соберем денег за его голову и выставим его на торги
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23.02.2022 15:56 Відповісти
це мало що дасть.
В тексті інфи згадується Ніколай1; а також Вова2 (*****). Але вся касапська пошесть почалася ще чи не від Катьки-простітутки; а може, навіть, від Івана1 Рюрікова. Так що, навіть якщо ***** замочити - то буде нове, або нова вульва.

Треба розформувати всю ту касапську імперію...
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23.02.2022 16:01 Відповісти
Вона вже стала на шлях розпаду. Позавчора.
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23.02.2022 16:30 Відповісти
это для самоудовлетворения
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23.02.2022 17:10 Відповісти
Британцам респект и Слава ! Это то, что сейчас нужно всему миру.
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23.02.2022 15:57 Відповісти
***** після таких слів вип'є скоттського віскі і буде на сьомому небі від щастя!
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23.02.2022 15:57 Відповісти
Я предупреждал что Великобритания первой пойдет мочить Россию - они фашистов ненавидят. А там где воюет Великобритания, там и США
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23.02.2022 15:57 Відповісти
Лишень один Дефендер заставив моССковитів ходити під себе.
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23.02.2022 15:59 Відповісти
Приємно чути! Молодець, хоч у когось є яйки.
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23.02.2022 16:05 Відповісти
Ай, красава! Браво! Кацапов ихними же ссаными тряпками по сусалам. Шото мине сдается, что в случае зарубы Великобритания не долго в стороне будет.
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23.02.2022 16:07 Відповісти
пыне поводили по губам, максимально публично!
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23.02.2022 16:08 Відповісти
Щас у "пабедосексуалов" запоребья пуканы сдетонируют нипадецки...
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23.02.2022 16:09 Відповісти
Да, Путиноидов нужно постоянно опускать до уровня параши.
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23.02.2022 16:10 Відповісти
Да бриты серьйозные ребята.Единственная армия,которая взяла штурмом Вашингтон и сожгла Белый дом.
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23.02.2022 16:15 Відповісти
Нам нужен сожженый ЧФ и Парижский договор.
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23.02.2022 16:16 Відповісти
Бачте,лаптєногіє,не тільки ви можете "павтаріть".Молодець британець,гарно потролив путінську шоблу!
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23.02.2022 16:21 Відповісти
Пример силы духа и верности даному слову. Спасибо и глубочайшей уважение!
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23.02.2022 16:35 Відповісти
Що за Микола ? На Параші - Нікалаі
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23.02.2022 16:38 Відповісти
Ого, з часів Черчіля москалів так не мокали, навіть Тетчер була більш врівноважена.
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23.02.2022 16:41 Відповісти
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23.02.2022 16:43 Відповісти
Та тот город сплошной славы абсолютно. Спустя 90 лет примерно генерал петров, насовершав подвигов в Одессе накануне, повторял до точности в Севастополе. Пока не сбёг на под-лодке в Новороссийск. Там уже другие подвиги совершали---не дали герою ордена стоговать. Неувядаемая слава там на каждом шагу!
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23.02.2022 16:44 Відповісти
А г8ород русской славы Севастополь, который с позором сдавали в войну 1853-1855годах и в войне с германией, и потом в славной рос империи не было жел дорог , и ядра для пушек возили на возах, с тулы, и Ахтырки
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23.02.2022 16:50 Відповісти
Всё верно сказано! Похоже, что в НАТО и США начали понимать что такое гопник и показали что с гопником тоже могут изъяснятся "по-пацански".
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23.02.2022 16:53 Відповісти
"We can repeat"
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23.02.2022 17:08 Відповісти
Справа в тому що пуйло не знає історії ВЗАГАЛІ ! Так що йому це ні про що не скаже. Його армію просто треба знищити.
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23.02.2022 17:25 Відповісти
ось оцe "можeмo повторити" мeнi до вподоби.
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23.02.2022 17:27 Відповісти
Британці ще з часів Черчіля мають сталеві яйця!
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23.02.2022 17:58 Відповісти
Оно какбы и да, но все забыли факт что российское войско которое там воевало, на 80% состояло из украинцев
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23.02.2022 19:06 Відповісти
 
 