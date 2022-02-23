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Арахамія пропонує, щоб Рада працювала у режимі постійних пленарних засідань в умовах надзвичайного стану, - речниця "Слуги народу" Палійчук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія зареєстрував проєкт постанови про організацію роботи Верховної Ради в умовах надзвичайного та/або воєнного стану.
Про це повідомила у телеграм-каналі речниця політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія зареєстрував проєкт постанови про організацію роботи Верховної Ради в умовах надзвичайного та/або воєнного стану. Документ встановлює правила і процедури, згідно з якими парламент здійснює свою роботу в режимі постійних пленарних засідань", - зазначила Палійчук.
Топ коментарі
+12 Неоновая Вывеска
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+6 18c49ed2
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+5 паРаше по роже
показати весь коментар23.02.2022 15:49
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У багатьох зі "сн" може початися ломка та депресія
Коли одна з шести таблеток на кожен день стоять стільки. скільки недойобана вами криворозькими козлами пєнсія для Українців любої нації.? ,
Заплатіть курви кріворіжські пенсіонерм пенсію, щоб хоч їм хватало хочаб на ліки, падли
А за що пенсіонерам їсти, сволота "криворожская" любители ресторанов Тишенко на одну жратву каждый козел из "слуги уродов". по деньгам на таблетки пенсиоерам убивает безденежных 2 пенсионеров.