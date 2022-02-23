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Арахамія пропонує, щоб Рада працювала у режимі постійних пленарних засідань в умовах надзвичайного стану, - речниця "Слуги народу" Палійчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Арахамія пропонує, щоб Рада працювала у режимі постійних пленарних засідань в умовах надзвичайного стану, - речниця

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія зареєстрував проєкт постанови про організацію роботи Верховної Ради в умовах надзвичайного та/або воєнного стану.

Про це повідомила у телеграм-каналі речниця політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія зареєстрував проєкт постанови про організацію роботи Верховної Ради в умовах надзвичайного та/або воєнного стану. Документ встановлює правила і процедури, згідно з якими парламент здійснює свою роботу в режимі постійних пленарних засідань", - зазначила Палійчук. 

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Арахамія пропонує, щоб Рада працювала у режимі постійних пленарних засідань в умовах надзвичайного стану, - речниця Слуги народу Палійчук 01

Арахамія пропонує, щоб Рада працювала у режимі постійних пленарних засідань в умовах надзвичайного стану, - речниця Слуги народу Палійчук 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Порошенко давно это говорил, уроды. А вы только проснулись и начали роздупляться
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23.02.2022 15:50
+6
Обычная тактика зелени. У них все только "от них, впервые и великое". Самодовольные ублюдки.
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23.02.2022 15:56
+5
"Арахаміє"
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23.02.2022 15:49
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"Арахаміє"
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23.02.2022 15:49 Відповісти
Це він телепко ,***** хоче відмазатись від бреднів про США,Захід хуже Скабеєвої з повідомленнями про напад путіна.
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23.02.2022 15:51 Відповісти
Та да, но скрины не горят. Придет время и ответит за все.

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23.02.2022 15:54 Відповісти
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23.02.2022 15:57 Відповісти
Порошенко давно это говорил, уроды. А вы только проснулись и начали роздупляться
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23.02.2022 15:50 Відповісти
Обычная тактика зелени. У них все только "от них, впервые и великое". Самодовольные ублюдки.
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23.02.2022 15:56 Відповісти
Привляснення чужого, це нормальна практика плісняви.
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23.02.2022 15:57 Відповісти
А что это наша Хламидия нагнетать стала ? ))
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23.02.2022 15:50 Відповісти
Ну онлайн-голосування то і є те що вони проштовхували для голосування з Мальдівських островів
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23.02.2022 15:51 Відповісти
В постійному пленарному і без конвертів?
У багатьох зі "сн" може початися ломка та депресія
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23.02.2022 15:51 Відповісти
Слідкувати тепер і за ними потрібно, а то всякі ахерії наприймають законів під прикриттям агресії і надзвичайного стану
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23.02.2022 15:51 Відповісти
Может надо разобраться с теми депутатами-предателями, кто бросил страну и сейчас находится в Каннах, Дубае, Монако и т.п.?
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23.02.2022 15:52 Відповісти
И сколько ще це дурне( буде определять политику и жизнь украинцев ?
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23.02.2022 15:52 Відповісти
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23.02.2022 15:53 Відповісти
Абхаз Арахамія великий патріот України.
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23.02.2022 15:53 Відповісти
он и не абхаз вовсе - обрезанный по самое немогу
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23.02.2022 15:55 Відповісти
А хто?
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23.02.2022 15:57 Відповісти
а де він вчора бухав що не був раді
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23.02.2022 15:54 Відповісти
иногда я понимаю Европейцев ... страна на грани войны а депутаты в Дубаи - вот благодаря таким картинкам ордынская пропаганда до сих пор ещё и сидит в головах всяких Ле Адрианов ... Зебоба и его партия впервые получила абсолютное большинство, а сейчас и картбланш политический, и что они сделали для лишения полномочий таких депутатов? ... чертовы импотенты,
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23.02.2022 15:57 Відповісти
Вже б "слуги" замінили би цю "балакаючу голову" бо вже остой... чортіла своїми заявами.
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23.02.2022 17:03 Відповісти
Подождите этот же недоношенный говорил - не нагнетайте ,ничего страшного !? Гондон николаевский
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23.02.2022 17:16 Відповісти
Коли вже проплачена кцапами Зрада з "уродами народу" зробить щось добре для пенсіонерів в Україні ?
Коли одна з шести таблеток на кожен день стоять стільки. скільки недойобана вами криворозькими козлами пєнсія для Українців любої нації.? ,
Заплатіть курви кріворіжські пенсіонерм пенсію, щоб хоч їм хватало хочаб на ліки, падли
А за що пенсіонерам їсти, сволота "криворожская" любители ресторанов Тишенко на одну жратву каждый козел из "слуги уродов". по деньгам на таблетки пенсиоерам убивает безденежных 2 пенсионеров.
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23.02.2022 20:29 Відповісти
 
 