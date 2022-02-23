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Ватажок терористів "ДНР" Пушилін про можливість "відвоювання" всієї Донецької області: "Ми ще не на цьому етапі"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ватажок терористів

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що "відвойовувати" повністю Донецьку область окупанти поки що не готові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції в окупованому Донецьку.

У Пушиліна запитали, чи збираються "ДНР" "відвойовувати" в України решту Донецької області.

"Ми ще не на цьому етапі. Ми знаходимося на етапі, коли війська противника знаходяться на лінії зіткнення і будь-якої миті можуть перейти в наступ. Ми з цим ще нічого не зробили", - сказав окупант.

Також Пушилін заявив, що нібито на окупованій Донеччині немає військ РФ.

"Що стосується майбутнього, чи можливе тут перебування російських військ? Можливо. Коли і за яких обставин - покаже ситуація, як розвиватиметься ситуація з позиції України", - сказав ватажок "ДНР".

Також читайте: YouTube заблокував канал ватажка окупантів Пушиліна

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Чепушила....ти б переживав не за ЗСУ а за те коли тебе твої куратори "в расход" пустять....ЗСУ буде твоїм єдиним шансом зберегти свою псячу шкуру....
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23.02.2022 15:58
+21
Ти ще не на концерті кобздона, пеніс душилін. Треба виправити.
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23.02.2022 15:59
+18
Удмуртские и бурятские шахтеры ещё не определились 😁
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23.02.2022 15:59
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Пиз.....ун
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23.02.2022 15:58 Відповісти
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23.02.2022 16:09 Відповісти
Супер!
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23.02.2022 16:20 Відповісти
да нет чумадан трЫвожный до Московии собрал хотя бы до Воронежа успеть добежать а то как поймают потом на Майдане вместо люстры болтаться как то не комефлю
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23.02.2022 16:39 Відповісти
ПенісДушилін - не дотягнеш до того часу , щоби взяти під рашинський
контроль всю область , так як Моторила і Гіва вже чекають на тебе 😡
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23.02.2022 19:21 Відповісти
Чепушила....ти б переживав не за ЗСУ а за те коли тебе твої куратори "в расход" пустять....ЗСУ буде твоїм єдиним шансом зберегти свою псячу шкуру....
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23.02.2022 15:58 Відповісти
Удмуртские и бурятские шахтеры ещё не определились 😁
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23.02.2022 15:59 Відповісти
Ти ще не на концерті кобздона, пеніс душилін. Треба виправити.
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23.02.2022 15:59 Відповісти
А-ХА-ХА
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23.02.2022 16:00 Відповісти
Эти боевые ******** ***** рисовали себе границы до Лондона. И что?
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23.02.2022 16:00 Відповісти
Кто бы сомневался -
если сейчас раша пойдёт в атаку, то захлебнётся в неувязках
Раша подтянет все службы обоза - продукты, медикаменты, спецов по ремонту техники , снаряды
разместит жить военных
и только потом рванет внутрь Украины
АРМИИ БЕЗ ОБОЗА НЕ ВОЮЮТ .
Могут полезь дальше после сбора урожая.

не дать раше создать обоз - нормальное решение .
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23.02.2022 16:03 Відповісти
Вот вот. Сейчас уже огороды копать начинают, кто ж их по копанному пустит.
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23.02.2022 16:16 Відповісти
На такой небольшой территории сконцентрировать основные силы для наступления на Украину - спорное решение. Уж сровнять с землей огрызки ОРДЛО у нас снарядов хватит, мирное население все равно депортировали, так что все гуманно.
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23.02.2022 16:25 Відповісти
Бог в помощь !!
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23.02.2022 16:27 Відповісти
А на что ты вообще без Русишшвайн готов? Только баулы в мерс грузить да засранные штаны менять при первой же атаке ВСУ.
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23.02.2022 16:04 Відповісти
Дамбвабці, що залишились, - тікайте. До вас вже справді прийшла орда. Вам в любому випадку звіздєц. Отак воно Батьківщину зрадить.
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23.02.2022 16:04 Відповісти
Нє, ну тыж серьозний пасан!?! Пасан сказал, пасан сделал! Так идиж сюда!!!
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23.02.2022 16:05 Відповісти
А как же Киев за 2 дня... 8 часов... 2 часа..? Блин, я запутался
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23.02.2022 16:05 Відповісти
И не на том свете. Потому пока есть смысл подумать: оно надо? Пока не там, все можно исправить. Или почти все. Вот зебобики не верили, что думать надо. Но жизнь доказала, что надо. Здесь история та же. Думай.
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23.02.2022 16:05 Відповісти
Захарченко знав короткий шлях до Лондона. Треба йог Пушиліну показати
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23.02.2022 16:06 Відповісти
Главное теперь по "кабакам всяким" не ходить, не дай бог, и ваще никуда не ходить!!! Или наоборот, хоть перед концом, гульнуть от души, будет что вспомнить!!!
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23.02.2022 16:14 Відповісти
Вот интересно, наши их "слушают "...
Телефон этого "пиедеграстера " наверняка известен...
Так позвонить ему, когда рядом будет пролетать неизвестный Байрактар, с ракетой наводящейся на конкретный телефон...
Что мы теряем? А там его друганы заждались...
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23.02.2022 17:54 Відповісти
вы на этапе привыкания к земле, скоты
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23.02.2022 16:07 Відповісти
дайте ему что-то почитать про судьбу коллаборационистов
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23.02.2022 16:08 Відповісти
На попяту уже зібрався, мавпочка ботоксної гидоти, а у куйла від переляку видно срачка головного мізку
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23.02.2022 16:10 Відповісти
Усрались?
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23.02.2022 16:12 Відповісти
У чепушилина вазелин закончился, а без него наступать нинравица...
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23.02.2022 16:16 Відповісти
Лондон видихнув із полегшенням, а то вони там дуже чипушиліна злякались
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23.02.2022 16:21 Відповісти
Хто це?
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23.02.2022 16:25 Відповісти
Ага,на этапе *******.
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23.02.2022 16:28 Відповісти
Та не мордатый---первое слово дороже второго. Готовы-готовы! Готовься конокрад траншейный!
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23.02.2022 16:35 Відповісти
А как Гиви - в Киев за два дня с грунтовыми водами - слабо?
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23.02.2022 16:35 Відповісти
Тут давеча наш, прости господи, "президент" сказал, что не может прогнозировать действия сепаратистов и РФ.
https://censor.net/ua/news/3318371/chitki_kroky_nashoyi_armiyi_schodo_zahystu_derjavy_znatymut_lyshe_ya_i_nasha_armiya_my_do_vsogo_gotovi

Может кто-то из его многочисленных жополизов подскажет: "Вова, прочти заявления Пушилина. Он там почти пошагово рассказал что дальше будет."
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23.02.2022 16:39 Відповісти
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23.02.2022 16:40 Відповісти
Гіаі та моторолла...розкажуть
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23.02.2022 16:41 Відповісти
Він нічого не вирішує.
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23.02.2022 16:55 Відповісти
дивно, що він ще не в ліфті до Кобзона. щось тут не так.
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23.02.2022 16:55 Відповісти
****, снова ихтамнет?
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23.02.2022 17:03 Відповісти
А чеж вы суки, садите по приграничным населенным пунктам (под "границей" подразумеваю линию соприкосновения)? Или рассчитываете потом щебенку продавать (правда там и не щебенка будет, а мусор)?
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23.02.2022 17:38 Відповісти
Был уже один завоеватель Европы, до столика в кафе не дошел.
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23.02.2022 20:45 Відповісти
як на мене, цей чортополох вже сильно затримався на цьому світі, пора зпровадити його до кобздона
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23.02.2022 20:46 Відповісти
 
 