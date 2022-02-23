Ватажок терористів "ДНР" Пушилін про можливість "відвоювання" всієї Донецької області: "Ми ще не на цьому етапі"
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Ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що "відвойовувати" повністю Донецьку область окупанти поки що не готові.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції в окупованому Донецьку.
У Пушиліна запитали, чи збираються "ДНР" "відвойовувати" в України решту Донецької області.
"Ми ще не на цьому етапі. Ми знаходимося на етапі, коли війська противника знаходяться на лінії зіткнення і будь-якої миті можуть перейти в наступ. Ми з цим ще нічого не зробили", - сказав окупант.
Також Пушилін заявив, що нібито на окупованій Донеччині немає військ РФ.
"Що стосується майбутнього, чи можливе тут перебування російських військ? Можливо. Коли і за яких обставин - покаже ситуація, як розвиватиметься ситуація з позиції України", - сказав ватажок "ДНР".
Будь ласка, зачекайте...
контроль всю область , так як Моторила і Гіва вже чекають на тебе 😡
если сейчас раша пойдёт в атаку, то захлебнётся в неувязках
Раша подтянет все службы обоза - продукты, медикаменты, спецов по ремонту техники , снаряды
разместит жить военных
и только потом рванет внутрь Украины
АРМИИ БЕЗ ОБОЗА НЕ ВОЮЮТ .
Могут полезь дальше после сбора урожая.
не дать раше создать обоз - нормальное решение .
Телефон этого "пиедеграстера " наверняка известен...
Так позвонить ему, когда рядом будет пролетать неизвестный Байрактар, с ракетой наводящейся на конкретный телефон...
Что мы теряем? А там его друганы заждались...
https://censor.net/ua/news/3318371/chitki_kroky_nashoyi_armiyi_schodo_zahystu_derjavy_znatymut_lyshe_ya_i_nasha_armiya_my_do_vsogo_gotovi
Может кто-то из его многочисленных жополизов подскажет: "Вова, прочти заявления Пушилина. Он там почти пошагово рассказал что дальше будет."