Ватажок терористів "ДНР" Пушилін про можливість "відвоювання" всієї Донецької області: "Ми ще не на цьому етапі"

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що "відвойовувати" повністю Донецьку область окупанти поки що не готові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції в окупованому Донецьку.

У Пушиліна запитали, чи збираються "ДНР" "відвойовувати" в України решту Донецької області.

"Ми ще не на цьому етапі. Ми знаходимося на етапі, коли війська противника знаходяться на лінії зіткнення і будь-якої миті можуть перейти в наступ. Ми з цим ще нічого не зробили", - сказав окупант.

Також Пушилін заявив, що нібито на окупованій Донеччині немає військ РФ.

"Що стосується майбутнього, чи можливе тут перебування російських військ? Можливо. Коли і за яких обставин - покаже ситуація, як розвиватиметься ситуація з позиції України", - сказав ватажок "ДНР".

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