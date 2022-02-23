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Чіткі кроки нашої армії щодо захисту держави знатимуть лише я і наша армія. Ми до всього готові, - Зеленський. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прогнозувати подальші кроки Росії - це набагато складніше і серйозніше, ніж складати прогноз погоди.
Про це сьогодні на пресконференції у Києві заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Прогнозувати, що буде, і які кроки можуть бути від РФ, від сепаратистів (військ РФ. - Ред.), від особистих рішень президента РФ – я не можу сказати. Але я без прогнозів чітко знаю, як діятиме наша армія. Ті чіткі кроки нашої армії з обороноздатності та захисту нашої держави знатиму тільки я і наша армія. І повірте: ми до всього готові", - зазначив президент.
Топ коментарі
+55 secret secret_too
показати весь коментар23.02.2022 16:01
+50 Volodymyr Rudobaba b59031ee
показати весь коментар23.02.2022 16:01
+36 Олег Васильевич 44790e6c
показати весь коментар23.02.2022 16:02
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Будь ласка, зачекайте...
Чует мое сердце, что этот недоумок, стоявший на коленях перед Путиным, сдаст Украину.
- Не повірю в таке, враховуючи історію з Бурбою!
ещё 3 дня назад говорил что ничего не будет, готовьтесь к 9го мая и шашлыкам
а как Байден и Джонсон дали пенделя так он теперь заёжился и только он знает типа
Человек, 4 месяца вравший что опасности рнет...закрывший ракетрнуюпрограмму.... только под перпугом давший деньги на армию должен уйти..нет .долджен позорно свалить А не великого секретчика разыгрывать...Какой ты секретчик мы видели по делу вагнеровцев и хорошо запомнили... Ты 3 года врал и крал... Тебе нет никакой веры! Что ты там сидишь ?!
он ходит тенью за зеленмким или пропал куда то?
Це як раз і слуговує Паніці.
Зрозуміло що зустріч з керівниками фракції стала Пшиком......
Йому не дають вийни за межі червоних ліній це його бісить.
Оманський зашквар тягне за горло кістлявою рукою.
Какое там может быть несчастье, если здесь.
Вот этого я и боюсь...