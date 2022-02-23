Литва відправить в Україну озброєння та засоби цивільного захисту на €1,8 млн

Уряд Литви надасть термінову допомогу Україні, зокрема озброєння та засоби цивільного захисту. Їх загальна вартість становить 1,8 мільйона євро.

Про це передає Цензор.НЕТ, посилаючись на литовське видання BNS.

Відомо, що йдеться про такі засоби цивільного захисту як катери, індивідуальні дозиметри, протигази та комунікаційні прилади на загальну вартість 260 тисяч євро.

Деталі постачань озброєння не повідомляються.

Як зазначила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, Україна попросила міжнародну спільноту про негайну допомогу на тлі агресії РФ, тож Литва вирішила продемонструвати підтримку та солідарність з Україною, яка зараз стикається з "безпрецедентною російською військовою агресією".

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"Зараз Україна є нашим щитом безпеки", - зазначає Білотайте. За її словами, це перша партія допомоги, Литва і надалі планує допомагати Україні наскільки може. Крім того, із резерву статутних органів внутрішніх справ Литви в Україну направляється різне озброєння на 1,5 мільйона євро.

Міністерка додала, що Україна зараз особливо потребує підтримки та солідарності міжнародних партнерів. Ту чи іншу допомогу Україні вже запропонували 8 країн ЄС: Хорватія, Словенія, Франція, Ірландія, Австрія, Іспанія, Румунія та Швеція.

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Нагадаємо, 31 січня в Україні почала роботу новостворена урядом Литви місія з оцінки потреб, яка має на меті оцінити українські потреби в додатковій допомозі з боку Литви та координувати надання допомоги на тлі агресії Росії.

Також Литва відновила програми реабілітації українських солдатів та надаватиме іншу медичну підтримку.

У відповідь на агресивні дії РФ Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin.

Литва продовжить технічну та експертну допомогу імплементації реформ в Україні, особливо тих, які наближають Україну до Європейського союзу.