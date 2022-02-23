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За вчора українці допомогли війську більше, ніж за весь 2021 рік - 20 502 560,36 грн, - благодійний фонд "Повернись живим"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За вчора українці допомогли війську більше, ніж за весь 2021 рік - 20 502 560,36 грн, - благодійний фонд

Благоднійний фонд "Повернись живим" подякував українцям за активізацію допомоги українській армії.

Про це йдеться у повідомленні Фонду, передає Цензор.НЕТ.

"20 502 560,36 грн. За вчора, 22 лютого, ви допомогли війську більше, ніж за весь 2021 рік. Команда "Повернись живим" працює 24/7. І конвертує благодійні внески у реальну допомогу на передовій. Дякуємо", - розповіли волонтери.

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За вчора українці допомогли війську більше, ніж за весь 2021 рік - 20 502 560,36 грн, - благодійний фонд Повернись живим 01
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Це, блт, мають жителі помагати? Жителі защижати мають, Країну і свої сімЇ. А *****...та у раді переживає, що його в Дубай не пускають. Коли ви здохнете, !
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23.02.2022 16:46 Відповісти
А что, не должны?
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23.02.2022 18:58 Відповісти
Украіна переможе , так як ми непереможна нація 😡👍🏼💪🙏🏼
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23.02.2022 16:47 Відповісти
Українці це нація яку не здолати та не перемогти...
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23.02.2022 16:50 Відповісти
забытое ощущение что под нами завелся двигатель
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23.02.2022 16:51 Відповісти
Да, слава Богу, расшевелились немного. Вон в Тульчине снова на коленях встречали погибшего воина. А то уже и забыли, что у нас война, а еще фразы, типа "мы вас туда не посылали". А то там гибнут наши защитники, а здесь почти всем пох..р. А теперь снова единственная надежда на защитников? Встрепенулись они.
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23.02.2022 19:03 Відповісти
 
 