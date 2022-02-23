За вчора українці допомогли війську більше, ніж за весь 2021 рік - 20 502 560,36 грн, - благодійний фонд "Повернись живим"

Благоднійний фонд "Повернись живим" подякував українцям за активізацію допомоги українській армії.

Про це йдеться у повідомленні Фонду, передає Цензор.НЕТ.

"20 502 560,36 грн. За вчора, 22 лютого, ви допомогли війську більше, ніж за весь 2021 рік. Команда "Повернись живим" працює 24/7. І конвертує благодійні внески у реальну допомогу на передовій. Дякуємо", - розповіли волонтери.

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