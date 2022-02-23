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Новини За кордоном
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Італія (996) допомога (5029) Луїджі Ді Майо (32)

Італія надасть 110 млн євро допомоги для підтримки населення та економіки України, - глава МЗС Ді Майо

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Італія надасть 110 млн євро допомоги для підтримки населення та економіки України, - глава МЗС Ді Майо

Італія планує виділити 110 млн євро фінансової допомоги для підтримки населення та економіки України у сферах, які будуть узгоджені з українською владою.

Про це повідомив міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми також маємо намір допомогти Міжнародному комітету Червоного Хреста у гуманітарній сфері", - сказав він.

Також читайте: Лідери Ради Європи виступили зі спільною заявою щодо України

Автор: Богдан Гуньковський
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23.02.2022 16:55 Відповісти
лишите ВНЖ сольвья
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23.02.2022 16:56 Відповісти
Дякую.А що там,по санкціях,які ви,там блокували,разом з австрійцями та угорцями?
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23.02.2022 16:57 Відповісти
Шапкокрад слюнями исходит! Любил тварюка стоговать общее с сыновьями и братвой! И никого по сей день не грохнули---выскочили негодяи!
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23.02.2022 16:59 Відповісти
діаспора працює))
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23.02.2022 17:24 Відповісти
НАДЕЮСЬ ДУРАЦКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ БОЛЬШЕ НЕ ПОЯВИТСЯ В ДОНБАСЯО С ПОМОЩЬЮ... ТАМ УЖЕ РАШЭН ********** ВЗЯЛА НА СЕБЯ ОРДЛО, А ЕСЛИ ПОЕДУТ ТО НЕ ВЗДУМАЙТЕ ТАМ ИХ ПРОПУСКАТЬ...ГОНИТЕ К ***.....М НАЗАД ДУРАЧКОВ .ВСЯ ПОМОЩЬ ТОЛЬКО ВНУТРИ СТРАНЫ.ХВАТИТ БЛИН 7 ЛЕТ ВСЯКИЕ КПП СТУДЕНТОВ НАБРАЛИ ДУМАЛИ ВСЁ ПОРЕШАЕТСЯ С С НИМИ А ОНО ТЕПЕРЬ КАК ИХ ЧУЖИНЦЕВ ОБУЧАТЬ И КОРМИТЬ ДЕТЁНЫШЕЙ ТЕРОРИСТОВ С РУССКИМИ ПАСПОРТАМИ...?? ОТЧИСЛЯЙТЕ НЕМЕДЛЕННО...((
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23.02.2022 17:51 Відповісти
 
 