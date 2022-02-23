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Італія надасть 110 млн євро допомоги для підтримки населення та економіки України, - глава МЗС Ді Майо
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Італія планує виділити 110 млн євро фінансової допомоги для підтримки населення та економіки України у сферах, які будуть узгоджені з українською владою.
Про це повідомив міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми також маємо намір допомогти Міжнародному комітету Червоного Хреста у гуманітарній сфері", - сказав він.
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