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Добровольчі формування отримають дозволи на зброю в прискореному режимі, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Добровольчі формування отримають дозволи на зброю в прискореному режимі, - Нацполіція

Членам добровольчих формувань територіальних громад (тероборони) поліція видаватиме дозволи на отримання зброї у максимально прискореному режимі.

Про це заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Буде прискорено процедуру (видачі дозволів на зброю. - Ред), наші інструкції це дозволяють. Якщо члени добровольчого формування, згідно із Законом "про національний опір", пред'являтимуть посвідчення (про участь у теробороні. - Ред) процес буде прискорено максимально", - сказав заступник голови Нацполіції.

Проте він уточнив, що йдеться про дозволи на мисливську зброю, оскільки, згідно із законодавством, в Україні громадяни можуть володіти легально лише мисливською та травматичною зброєю.

Фацевич також уточнив, що поліцейські інструкції дозволяють членам тероборони не надавати правоохоронцям деякі документи, наприклад, проходження навчання або спецперевірок. Проте, вони мають надати довідку про несудимість.

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"Якщо людина є членом тероборони і має посвідчення, підрозділи з контролю за обігом зброї ставитимуть її у пріоритет і відпрацьовуватимуть документи набагато швидше, а потім у максимально стислі терміни даватимуть дозвіл", - сказав Фацевич.

Він додав, що зараз в Україні перебуває на обігу 1 млн 200 тис. одиниць зброї. Власників мисливської зброї зареєстровано 709 тис., а травматичної - 250 тис.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
"Дозвил"? На защиту Родины с оружием в руках? В ускоренном режиме?
Самое страшное, что оно само не понимает какой бред несёт!
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23.02.2022 16:59
+10
Це добре.Я взагалі не розумію,що там місяць у трьох папірцях видивлятися.І потім,давно вже пора робити все через розрекламовану діджиталізацію,через Дію наприклад.
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23.02.2022 16:57
+6
Тебе,мудилу,вже заспамили в іншій темі за цю тупу копіпасту , так ти ще і тут гадиш
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23.02.2022 16:58
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Це добре.Я взагалі не розумію,що там місяць у трьох папірцях видивлятися.І потім,давно вже пора робити все через розрекламовану діджиталізацію,через Дію наприклад.
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23.02.2022 16:57 Відповісти
Тебе,мудилу,вже заспамили в іншій темі за цю тупу копіпасту , так ти ще і тут гадиш
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23.02.2022 16:58 Відповісти
Потрібно у турборежимі...
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23.02.2022 16:57 Відповісти
Наступ Орди на Україну можливий ЛИШЕ В ОДНОМУ випадку,- якщо Байден на особистій зустрічі в Женеві з Путіним "дав ДОБРО" на такий крок !
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23.02.2022 21:00 Відповісти
Чёт бред какой-то. Всего 709т со стволами? Быть не может, там явно больше.

Разве что нарезной охотничьей. И то вряд ли...
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23.02.2022 16:58 Відповісти
"Дозвил"? На защиту Родины с оружием в руках? В ускоренном режиме?
Самое страшное, что оно само не понимает какой бред несёт!
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23.02.2022 16:59 Відповісти
Так і купувати ж іще за свої гроші треба!
За елементарний АК і трохи патронів віддай 40 тис.
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23.02.2022 17:53 Відповісти
Зеля їз цього теж буде мати откат.
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23.02.2022 21:18 Відповісти
Це потрібно було робити ще кілька років назад а не коли півень в ср"ку клюнув!
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23.02.2022 17:06 Відповісти
Дебіли! 8 років війни не робили нічого. А зараз в турборежимі якісь рогатки та самостріли за свой рахунок будемо купувати. І довідки діставати, що не наркомани, і не було ДТП. А ле це все не потрібно Трухіну та шмарклі.
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23.02.2022 17:20 Відповісти
А може всіх тих мєнтів-дозволяторів на фронт? Хай там спочатку відзначаться а потім в тилу щось дозволяють.
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23.02.2022 17:20 Відповісти
Вони завтра ж напишуть заяви на звільнення,вже 2014 рік це показав.Цілими райвідділами як щурі тікали,це вже потім розкусили що за три моря від передка на КПП можна УБД отримати
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23.02.2022 17:40 Відповісти
Кацапське військо зайшло у місто.
Цивільний чоловік взяв свій пістолет, вийшов з дому на вулицю і убив бурята.
За українськими законами йому за це тюрма...
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23.02.2022 17:55 Відповісти
ЗЕбіли з РНБО в одному з пунктів, що мають діяти під час надзвичайного стану, який вони в супереч Конституції збираються запровадити в Україні, прописали вилучення у населення офіційно зареєстрованої зброї... То я не розумію, чи то я з глузду з'їхав, чи ці кончені утирки ****...сь?
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23.02.2022 17:58 Відповісти
От вони і травматами повоюють проти диверсантів.
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23.02.2022 18:23 Відповісти
Слів просто немає , просто немає.
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23.02.2022 18:24 Відповісти
Ше рогатки дати, хай йдуть бєлок бити.
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23.02.2022 18:26 Відповісти
Шоб диверсанти боялися.
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23.02.2022 18:27 Відповісти
Раздайте оружие и боеприпасы киевлянам из арсеналов и пусть переживают рашисты об этом!
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23.02.2022 19:29 Відповісти
Після орків потрібно буде ще розбиратися з гнидами!
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23.02.2022 20:46 Відповісти
С гнидами нужно разбиратся до, задолго до. Тогда и орков не будет.
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23.02.2022 21:33 Відповісти
 
 