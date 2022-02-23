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Аваков (1961) війна (56332) Гелетей (96) Росія (47179) Турчинов (1084) Ярош (177) Муженко (207) Слідком РФ (184)

Турчинов, Аваков та українські військові керівники включені Слідкомом РФ до списку особливо розшукуваних. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Слідчий комітет хоче притягнути до кримінальної відповідальності низку українських чиновників та військовослужбовців за "вбивства мирних громадян "Донецької та Луганської народних республік".

Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, російський Слідком звинувачує в "застосуванні заборонених засобів та методів ведення війни" 85 осіб із числа військовослужбовців ЗСУ та інших силових структур України. Серед них Колишній Міністр оборони України Валерій Гелетей та колишній начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко та інші.

"Російським слідством також залучаються колишні Міністр внутрішніх справ України Аваков, голова Верховної Ради Турчинов", - йдеться в повідомленні.

"Слідством встановлено, що у грудні 2013 року на території України громадяни цієї країни Ярош, Тарасенко, Стемпіцький, Воронов створили та очолили екстремістську організацію "Правий сектор", діяльність якої заборонена на території Росії. Отримано незаперечні докази скоєння членами цієї організації та націоналістичного батальйону "Азов" жорстоких злочинів щодо мирних громадян Донбасу", - зазначили окупанти.

Читайте: Слідком РФ заявляє, що снаряд, який розірвався за кілометр від кордону у Ростовській області, нібито прилетів від українських військових

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+92
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23.02.2022 20:18
+84
Д'єрмака, татарова, демченка немає?
Зовсім "не палять" кацапи своїх агентів....
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23.02.2022 20:07
+65
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23.02.2022 20:22
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Кончуги потерянные.
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23.02.2022 20:54 Відповісти
Чечня размером с Полтавскую область...12 лет войны тупо градами все разрушали ......а Украина не Чечня так что тут или кацапы здохнут или лет 100 воевать прийдется
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23.02.2022 20:33 Відповісти
Если и суждено умереть, каждый из нас должен забрать с собой на тот свет 2-3 кацапов. Тогда у остальных кацапов будет мало шансов восстановить свою демографию. Кацапское государство тотальной лжи и терроризма - тупиковая ветка развития человечества.
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23.02.2022 20:34 Відповісти
Психическая атака... харашо идут... Давай, Анка...
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23.02.2022 20:34 Відповісти


и Джавиками, Джавиками !!
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23.02.2022 22:27 Відповісти
Все логично: те кто не капитулировал перед рашистами - враг для мордора. А зе-упыри, которые не давали денег на укрепление и развитие ВСУ - дружбаны кацапам. Какое ужастное совпадение!
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23.02.2022 20:35 Відповісти
Венедиктова должна контрмеру предъявить...Вызвать ***** и шойгу на допрос...
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23.02.2022 20:35 Відповісти
Поверь, если все хреново обернется, Венедиктова еще на кацапов работать будет.
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23.02.2022 21:05 Відповісти
Внештатным осведомителем На большее у нее ума не хватит...максимум машинисткой
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23.02.2022 21:09 Відповісти
Як і Аваков який чомусь у списку.
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23.02.2022 21:33 Відповісти
не смог и 80 секунд смотреть , выключил. они там на России все конченые
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23.02.2022 20:36 Відповісти
уже даже смотреть не пытаюсь. дегенераты
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23.02.2022 21:04 Відповісти
Мені сподобався підбір українських Героїв і перелік ії бойових заслуг. Хоч зараз до орденів представляй. І так, Героям Слава, Пастору окреме Віват.
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23.02.2022 20:38 Відповісти
Тьма средневековая
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23.02.2022 20:38 Відповісти
А в що вони ту жабу на відео вдягнули ? У дядька мого на горищі валявся такий мундір - він в ньому з війни в 1945 прийшов . З цих йо.нутих(кацапів) можна було б постійно реготати , якби вони не сунули сюди вбивати й руйнувати .
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23.02.2022 20:39 Відповісти
В ГосДуме не исключили конфискацию сбережений россиян из-за санкций
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23.02.2022 20:39 Відповісти
да там 99% в кредитах по уши, какие сбережения?
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23.02.2022 20:48 Відповісти
Пенсионные
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23.02.2022 21:45 Відповісти
пенсионные сбережения уже отобрали - увеличили возраст.
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24.02.2022 00:56 Відповісти
пока не начнут конфисковать самих россиян в счет потерь госдумы из-за санкций все тихо будет
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23.02.2022 21:20 Відповісти
отлично, мотивировали генералов почистить верхи от дерьмаков и прочих рыгов в случае чего
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23.02.2022 20:39 Відповісти
Дайте кто-нибудь этой твари селёдки.
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23.02.2022 20:40 Відповісти
они уже перехватывают на себя функции международного суда, не имея на это никаких полномочий, пускай сами лучше думают, что за все преступления, которые не имеют срока давности, их ждет гаагский трибунал
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23.02.2022 20:41 Відповісти
Так так й Бєна в тих списках . А Порошенка ось нема . Цікаво , чому ?!
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23.02.2022 20:44 Відповісти
Ну и список.-всех перемешали,дегенераты..коломойшу "за что"?))))
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23.02.2022 20:45 Відповісти
елементарно: гроші винен, щось пообіцяв та не виконав...
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23.02.2022 21:46 Відповісти
С понтом 10000юсд за ватника
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23.02.2022 21:47 Відповісти
Хотеть они всё что угодно да вот только кто им даст это сделать особенно граждане Украины будут их тут резать и убивать всеми доступными методами.И нам похер их хотелки и мнение тем более у нас есть оружие.
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23.02.2022 20:47 Відповісти
Вот тогда точно будет пох и на женевскую конвенцию и на всё остальное
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23.02.2022 21:48 Відповісти
Да, это ж товарищ Землячка!
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23.02.2022 20:47 Відповісти
А цю курву з відео наші вже подали в міжнародний розшук?
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23.02.2022 20:48 Відповісти
москали вам мозги надо сначала разыскать, а потом подумать, но будет уже поздно. Уже весь мир понял какие дела можно иметь с русней в данном ее виде.
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23.02.2022 20:48 Відповісти
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23.02.2022 20:48 Відповісти
Гавна ему в миску!
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24.02.2022 05:42 Відповісти
В Чечне у себя бы расследование провели, где Градами дома сносили, с мирными жителями и детьми, где погибших на порядки больше. Этот весь лохотрон рассчитан на их местную тупоголовую публику, они ищут оправдания войны, что вроде они не простые агрессоры и оккупанты, а белые и пушистые защитнички.
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23.02.2022 20:50 Відповісти
Юлия@seastar_7

10 ч



Мэр Крививого Рога от ОПЗЖ на сессии горсовета заявил, что отключит микрофон депутатам, которые будут выступать на русском.
Эй, Путин, тут черти што началось
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23.02.2022 20:52 Відповісти
Ещё разопьют прям в сесионном зале кого-то узкоговорящего в трусиках!
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23.02.2022 21:45 Відповісти
киву забыли
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23.02.2022 20:53 Відповісти
Кацапстан должен бить уничтожен.
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23.02.2022 20:53 Відповісти
жалюгідне фашистське стерво
як там у Подерев'янського: "ти ж стара *****, а в брючному костюмі!"
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23.02.2022 20:54 Відповісти
Зеленского в списке нет - ну чтобы мы понимали кто кому враг.
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23.02.2022 20:54 Відповісти
кацапи,ви що їбону*і ? При чому ви до України?
******-пере****** москалі за підриви мирних громадян в Волгодонску ви не хочете завести кримінальну справу на путінахуйла?,
За Нагорний Карабах,Молдову,першу та другу Чеченську війну,за Грузію,за Сірію - горіти вам в Аду !
собаки ви бешені,скаженні тварі!
як сказав ваш фюрер,мочить вас будем на нашій території даже в сартірах!
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23.02.2022 20:54 Відповісти
Да щаз - будешь ты бежать костями по земле
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23.02.2022 20:56 Відповісти
Боже , даже нет и близко понимания уровня маразма этих человекоподобных существ . Йапана срака их какие они твари , нет нормальных слов и жаль что Цензор слова которые эти орки заслуживают , банит . ********* арестовали всю страну .
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23.02.2022 20:55 Відповісти
ви питаєте, чому кацапи такі злі: а уявляєте, як жити в країні, де отаке "правосуддя"?
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23.02.2022 20:58 Відповісти
Тююю. То нашо ху йлу шукати своїх агентів?
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23.02.2022 20:58 Відповісти
боже тошик гиращинка попал, наверное уже окакался
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23.02.2022 20:59 Відповісти
Деморализуют.
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23.02.2022 21:03 Відповісти
нет. Это заявления для внутренней российской ваты, чтобы было кем пугать.
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23.02.2022 23:59 Відповісти
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23.02.2022 21:07 Відповісти
Бандюганы конченные строят из себя правоохранителей ******* Морда у этой что то не подберу как назвать а сталинской мымри
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23.02.2022 21:08 Відповісти
ред
кий криндж
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23.02.2022 21:15 Відповісти
Чтоб у этой лживой курвы язык ее поганый отсох !
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23.02.2022 21:15 Відповісти
Ну что ж давно пора создавать в Украине спец контору, единственной задачей которой будет уничтожение вражеских персонажей. Любыми способами. Плевав на всякие ООН и озабоченности, именно так как делает Моссад. Нужно ответить кацапам так, чтобы оно потом пукнуть боялись в нашу сторону.
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23.02.2022 21:16 Відповісти
Дело НКВД живёт и процветает.
Похоже все серьезно, товарищу Сталину удалось вывести новую рассу - советского человека, путем уничтожения всех умных.
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23.02.2022 21:16 Відповісти
A chem kvakov neugodil to? On chto kremlinov na dengi kinul, vzjal za obeshcanije chto to orgonizovatj i obosra.... i dengi ne vernul.
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23.02.2022 21:20 Відповісти
если правильно понимаю это те расстрельные списки кацапы подтверждают о которых ,,тупые американцы"украинскую власть предупреждали??агрохамия на выход!!скажи своё ,,весомое слово"что это хуже скабеево-киселёвщины и амеры как всегда врали и гривну обваливают!! тьфу на вас зелёномордых!!
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23.02.2022 21:27 Відповісти
они самые
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23.02.2022 23:48 Відповісти
Какая оглушительная чушь...🤪
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23.02.2022 21:38 Відповісти
форма какаято знакомая....
хмм...
откуда и сотрудника пресс службы награды?
отважно врали?
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23.02.2022 21:39 Відповісти
Отважно насосала на такие погоны
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23.02.2022 21:48 Відповісти
сталинисты фашисты нарочито вновь ввели сталинскую униформу - форму палачей
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23.02.2022 21:41 Відповісти
Аве, Пастор!
Зелю в списки не включили?
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23.02.2022 21:41 Відповісти
ну добре, що хоч явного русофоба ЗЕрмака чи всяких там татарових не будуть розшукувати кацапи...
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23.02.2022 21:49 Відповісти
Аве Пастор !
Аве Кривавий !

ну а Візитка Яроша завжди при мені
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23.02.2022 21:58 Відповісти
Мы должны составит свой список особо разыскиваемых преступников и включить туда всех кто причастен к наращению с России. И искать их их активы и арестовывать. Око за око. Срочно им ответить тем же! Шойгу в розыскной с нарышкиным
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23.02.2022 22:05 Відповісти
Ух ты! Орки знают такие слова "запрещенные методы войны"
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23.02.2022 22:10 Відповісти
а ***** не попав
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23.02.2022 22:17 Відповісти
А где зеркальные действия Украины? Путин, Шойгу, Лавров уже включены в розыск СБУ.... или только порошенко и семенченко ?
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23.02.2022 22:45 Відповісти
Ця криса безгуба може вже тільки ляпати язиком... та і того вже не зможе скоро... **********. Зірочкі з пагон собі в сраку засунь... звикати треба потихеньку для піни монтажної коли прийдемо за цією паскудою....
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23.02.2022 23:19 Відповісти
старьіе птицьі уже не летают но готовбьі броситься в лапьі хищника чтоб он сегодня бьіл сьіт и сегодня не охотился за птенцами пока они обрастут перьями - научаться летать и клевать хищника.
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23.02.2022 23:25 Відповісти
Ще одна кандидатка на етапування до Гааги намалювалась.
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23.02.2022 23:46 Відповісти
Послухав. Я з Хунтой. Воюємо, а там буде видно хто кому засуне золоті погони в дупу.
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24.02.2022 02:02 Відповісти
Почему никак не распянут заграницей детишек *****,Пескова,Шойгу,Лаврова и прочих мажорчиков
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24.02.2022 02:47 Відповісти
в какой странной форме эта женщина, такое впечатление, что из середины прошлого века. нас пытаются утянуть в омут, нужно сопротивляться
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24.02.2022 04:51 Відповісти
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