Турчинов, Аваков та українські військові керівники включені Слідкомом РФ до списку особливо розшукуваних. ВIДЕО
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Слідчий комітет хоче притягнути до кримінальної відповідальності низку українських чиновників та військовослужбовців за "вбивства мирних громадян "Донецької та Луганської народних республік".
Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету РФ, інформує Цензор.НЕТ.
Так, російський Слідком звинувачує в "застосуванні заборонених засобів та методів ведення війни" 85 осіб із числа військовослужбовців ЗСУ та інших силових структур України. Серед них Колишній Міністр оборони України Валерій Гелетей та колишній начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко та інші.
"Російським слідством також залучаються колишні Міністр внутрішніх справ України Аваков, голова Верховної Ради Турчинов", - йдеться в повідомленні.
"Слідством встановлено, що у грудні 2013 року на території України громадяни цієї країни Ярош, Тарасенко, Стемпіцький, Воронов створили та очолили екстремістську організацію "Правий сектор", діяльність якої заборонена на території Росії. Отримано незаперечні докази скоєння членами цієї організації та націоналістичного батальйону "Азов" жорстоких злочинів щодо мирних громадян Донбасу", - зазначили окупанти.
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и Джавиками, Джавиками !!
10 ч
Мэр Крививого Рога от ОПЗЖ на сессии горсовета заявил, что отключит микрофон депутатам, которые будут выступать на русском.
Эй, Путин, тут черти што началось
як там у Подерев'янського: "ти ж стара *****, а в брючному костюмі!"
******-пере****** москалі за підриви мирних громадян в Волгодонску ви не хочете завести кримінальну справу на путінахуйла?,
За Нагорний Карабах,Молдову,першу та другу Чеченську війну,за Грузію,за Сірію - горіти вам в Аду !
собаки ви бешені,скаженні тварі!
як сказав ваш фюрер,мочить вас будем на нашій території даже в сартірах!
кий криндж
Похоже все серьезно, товарищу Сталину удалось вывести новую рассу - советского человека, путем уничтожения всех умных.
хмм...
откуда и сотрудника пресс службы награды?
отважно врали?
Зелю в списки не включили?
Аве Кривавий !
ну а Візитка Яроша завжди при мені