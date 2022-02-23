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війна (56290) обстріл (21010) поранення (2656) втрати (3818) операція Об'єднаних сил (4158)

Внаслідок обстрілу військами РФ загинув український воїн, ще одного травмовано. Від початку доби окупанти 59 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок обстрілу військами РФ загинув український воїн, ще одного травмовано. Від початку доби окупанти 59 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

Станом на 17 годину 23 лютого, з боку російсько-окупаційних зафіксовано 59 обстрілів, 54 з яких із застосуванням важкого озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Війська РФ обстріляли позиції українських захисників поблизу:

П’ять разів Новотошківського - з БМ-21 "Град", артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Золотого– з артилерії калібру 122 мм.

Двічі Попасної – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Читайте: Мирний мешканець поранений під час обстрілу Мар’їнки, - голова Донецької ОДА Кириленко

Сім разів Південного – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Чотири рази Пісків- з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БпЛА з застосуванням ВОГ-17.

Чотири рази Світлодарська – з мінометів калібру 120 мм, реактивних піхотних вогнеметів "Джміль".

Чотирнадцять разів Богданівки – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120мм 82 мм, БМП-1.

Сім разів Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, БМП-1, великокаліберних кулеметів.

Станиці Луганської – з артилерії калібру 122 мм.

Читайте: Наслідки обстрілів російськими військами населених пунктів Донеччини. ФОТОрепортаж

Три рази Щастя - з БМ-21 "Град", мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чотири рази Авдіївки - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

П’ять разів Мар'їнки – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Гранітного – з протитанкових ракетних комплексів.

Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям. Ще один, бойове травмування.

"Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фінального тексту указу ще ніхто не бачив", - Железняк про запровадження НС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Довго ще будуть вбивати наших хлопців безкарно? Кожного дня смерті.

Відповідати будемо ,чи чекаєте поки люди з сокирами та вилами вийдуть?

Те що має статися-станеться і так. Боїтеся війни ? Так про неї вже заявлено . Сьогодні буде наступ чи завтра , різниці немає.
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23.02.2022 17:31
+10
И ни слова от предателей про огонь по оккупантам!
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23.02.2022 17:33
+9
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23.02.2022 17:29
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23.02.2022 17:29 Відповісти
хоть би дощі пішли і все вкрай порозкисало аж до червня. тоді було б спокійніше.
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23.02.2022 17:31 Відповісти
Довго ще будуть вбивати наших хлопців безкарно? Кожного дня смерті.

Відповідати будемо ,чи чекаєте поки люди з сокирами та вилами вийдуть?

Те що має статися-станеться і так. Боїтеся війни ? Так про неї вже заявлено . Сьогодні буде наступ чи завтра , різниці немає.
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23.02.2022 17:31 Відповісти
И ни слова от предателей про огонь по оккупантам!
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23.02.2022 17:33 Відповісти
*****! Где Ермак? Мы что каждый день будем терять своих без ответки.? Зеленский, ты ж заявил что знаешь что делать.
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23.02.2022 17:34 Відповісти
Говно начало с градов пулять. Посмотрим на сколько припасов хватит.
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23.02.2022 17:35 Відповісти
При чем тут припасы? Все припасы мира не стоят 1 жизни.
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23.02.2022 17:37 Відповісти
Расскажи это российской армии.
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23.02.2022 17:40 Відповісти
Нахрена нам эта статистика. Где ответка, опять не т провокациям?
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23.02.2022 17:39 Відповісти
торчок казав , що якщо щось піде не так , то він поверне війська у Золоте у місця роз*єднання
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23.02.2022 17:41 Відповісти
Он еще два дня назад говорил, что Россия не нападет.
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23.02.2022 17:43 Відповісти
А почему бл... не отвечают?
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23.02.2022 17:46 Відповісти
Где ответ?
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23.02.2022 17:47 Відповісти
где эти контрбатарейные комплексы или на складе лежат?
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23.02.2022 17:48 Відповісти
В случае атаки РФ на Киев или любой другой город Украины - отпор будет дан мгновенно - Данилов
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23.02.2022 17:53 Відповісти
Переживающим за ответку советую расслабиться. Понимайте как хотите.
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23.02.2022 17:54 Відповісти
Просто иди на! Вместе с зелёным крысом!
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23.02.2022 17:56 Відповісти
Тю,яке дурне
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23.02.2022 17:59 Відповісти
За позавчора. Результати роботи ЗСУ. Підтвердженні.

.........

Втрати противника 1 АК

знищено 3 одиниці самохідних артилерійських установок 2С1 на вогневих позиціях, що вели вогонь по мирних населених пунктах;

Два 120 мм мінометні розрахунки, разом з особовим складом;

Радіолокаційну станцію Збройних Сил РФ «Аістьонок» .

Уражено два розрахунки гаубиць Д-30 разом з особовим складом та автомобільною технікою.

Втрати противника 2 АК

знищено понтонно мостовий парк в кількості до 8 од., та ББМ до 6 од.;

знищено танко-ремонтну майстерню на базі ЗІЛ - 131;

знищено бпла Орлан - 10;

знищено зрк Оса ;

2 вантажівки Камаз з ************.

...........

Довіряйте ЗСУ.
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23.02.2022 23:54 Відповісти
байрактарі-вперед!
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23.02.2022 18:02 Відповісти
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23.02.2022 18:16 Відповісти
То наших хлопців, як мішеней мають там розсиріляти? Так, падло зелене?
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23.02.2022 18:22 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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23.02.2022 19:59 Відповісти
 
 