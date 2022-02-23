Український інформпростір стикнувся з новою хвилею фейків та "вкидів". Це частина інформаційної війни з боку РФ, - СБУ
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Сьогодні український інформаційний простір стикнувся з новою хвилею фейків та "вкидів".
Про це йдеться у заяві СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"З’явилися масові повідомлення про нібито наказ Міністерства охорони здоров’я щодо евакуації лікарень у Києві, вивезення людей та обладнання у західні регіони нашої країни. Поширюється і аналогічний "наказ" Міністерства освіти й науки, де серед іншого представлена неправда про мобілізацію студентів. Також розповсюджується дезінформація про українських військових, які нібито отримали СМС від росіян із "порадою" покинути зону ООС", - йдеться у заяві.
Як зазначається, перелік "вкидів" можна продовжувати.
"Всі ці повідомлення – не просто фейк, а частина продуманої інформаційної війни проти України", - додають у СБУ.
Кіберфахівці СБУ системно відслідковують інформаційне поле, фіксують фейки і вживають заходів, аби оперативно нейтралізовувати шкідливу діяльність проросійських пропагандистів, ботоферм та притягнути зловмисників до відповідальності.
"Водночас ми закликаємо громадян користуватися лише перевіреною інформацією із офіційних джерел та не поширювати чутки. Завдання агресора – посіяти паніку, наше – зберігати спокій та не піддаватися на будь-які провокації", - резюмували в СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Случайно наткнулся на них в Ютубе - косплеят ********* с ее ток-шоу.
23 февраля 2022, 16:58
Как сообщили Newsweek источники в американской разведке, США проинформировали Украину о российском плане вторжения в течение 48 часов. Представитель разведки сообщил Newsweek, что США проинформировали президента Украины Владимира Зеленского о том, что план России будет включать авиаудары, крылатые ракеты, наземные войска и кибератаки.
https://www.newsweek.com/exclusive-us-warns-ukraine-full-scale-russian-invasion-within-48-hours-1681798
он обично повод перед етим придумивает