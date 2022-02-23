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Український інформпростір стикнувся з новою хвилею фейків та "вкидів". Це частина інформаційної війни з боку РФ, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український інформпростір стикнувся з новою хвилею фейків та

Сьогодні український інформаційний простір стикнувся з новою хвилею фейків та "вкидів".

Про це йдеться у заяві СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"З’явилися масові повідомлення про нібито наказ Міністерства охорони здоров’я щодо евакуації лікарень у Києві, вивезення людей та обладнання у західні регіони нашої країни. Поширюється і аналогічний "наказ" Міністерства освіти й науки, де серед іншого представлена неправда про мобілізацію студентів. Також розповсюджується дезінформація про українських військових, які нібито отримали СМС від росіян із "порадою" покинути зону ООС", - йдеться у заяві.

Як зазначається, перелік "вкидів" можна продовжувати.

"Всі ці повідомлення – не просто фейк, а частина продуманої інформаційної війни проти України", - додають у СБУ.

Кіберфахівці СБУ системно відслідковують інформаційне поле, фіксують фейки і вживають заходів, аби оперативно нейтралізовувати шкідливу діяльність проросійських пропагандистів, ботоферм та притягнути зловмисників до відповідальності.

"Водночас ми закликаємо громадян користуватися лише перевіреною інформацією із офіційних джерел та не поширювати чутки. Завдання агресора – посіяти паніку, наше – зберігати спокій та не піддаватися на будь-які провокації", - резюмували в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ про запровадження надзвичайного стану: Це додаткові інструменти для недопущення диверсій та нейтралізації дестабілізаційних факторів

Український інформпростір стикнувся з новою хвилею фейків та вкидів. Це частина інформаційної війни з боку РФ, - СБУ 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
я знову ж переконуюсь, яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти....!!руSSкому міру повірити-себе обманути!
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23.02.2022 17:49
+6
В інтернеті повно жовтухи без тих фейків.Якщо,немає критичного мишлення,то велкам.
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23.02.2022 17:46
+4
Да чего стоит продолжающий работающий в онлайне "Наш" (Их)

Случайно наткнулся на них в Ютубе - косплеят ********* с ее ток-шоу.
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23.02.2022 17:36
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Да чего стоит продолжающий работающий в онлайне "Наш" (Их)

Случайно наткнулся на них в Ютубе - косплеят ********* с ее ток-шоу.
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23.02.2022 17:36 Відповісти
США предупредили Украину о полномасштабной атаке России в течение 48 часов - Newsweek

23 февраля 2022, 16:58

Как сообщили Newsweek источники в американской разведке, США проинформировали Украину о российском плане вторжения в течение 48 часов. Представитель разведки сообщил Newsweek, что США проинформировали президента Украины Владимира Зеленского о том, что план России будет включать авиаудары, крылатые ракеты, наземные войска и кибератаки.
https://www.newsweek.com/exclusive-us-warns-ukraine-full-scale-russian-invasion-within-48-hours-1681798
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23.02.2022 17:36 Відповісти
Вполне реально учитывая эвакуацию персонала из дипмисий РФ...
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23.02.2022 17:40 Відповісти
пока нет повода для *****
он обично повод перед етим придумивает
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23.02.2022 18:00 Відповісти
повод создать и потом напасть - это дело 1-2 часов
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23.02.2022 20:37 Відповісти
Тут лажа, стратегічно треба бомбардувати захід, бо там більшість проти мордви, тактично наші бригади, тим самим знищивши російськомовні міста.
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23.02.2022 18:17 Відповісти
Прослухавши монолог царя ми побачили звірячу морду "руССкава мира"?
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23.02.2022 18:35 Відповісти
Ни одного из этих фейков не видел. Хорошо когда читаешь людей, которые фильтруют дерьмо.
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23.02.2022 17:39 Відповісти
В інтернеті повно жовтухи без тих фейків.Якщо,немає критичного мишлення,то велкам.
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23.02.2022 17:46 Відповісти
я знову ж переконуюсь, яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти....!!руSSкому міру повірити-себе обманути!
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23.02.2022 17:49 Відповісти
Зелена влада прийшла до керування на фейках,чи ні?
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23.02.2022 18:56 Відповісти
 
 