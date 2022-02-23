Окупанти обстріляли дитсадок у Зеленопіллі. У Миколаївці поранено мирну жительку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У середу, 23 лютого, окупанти обстріляли дитячий садок в Зеленопіллі на Донеччині, а мирна жителька Миколаївки внаслідок прямого влучення снаряду в будинок отримала поранення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу Національної поліції.
Село Зеленопілля Бахмутської громади потрапило під обстріл. Воно знаходиться за 5 км від лінії розмежування. Зараз там знаходяться поліцейські, які документують наслідки обстрілу та допомагають місцевим жителям.
"Чотирьох дітей, які на момент обстрілу ховалися у підвалі разом із вихователями, забрали батьки. Крім того, на вулиці Ювілейній пошкоджено будинок, під час обстрілу всередині перебувало літнє подружжя. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюються", - йдеться у повідомленні.
"Стрільнуло, і я чую, що летить над головою. Саме в нашому напрямку. Я одразу впала на городі, і чую далі розриви в селищі. Буквально 2 секунди снаряд летів. 20 хв по розкладу - це стандартний час коли нас обстрілюють", - каже місцева жителька на відео.
"У селі Миколаївка, що під Волновахою, внаслідок розриву снаряду поранено жінку. Анкетні дані постраждалої встановлюються", - повідомляють у пресслужбі.
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нужно срочно эвакуировать из прифронтовой зоны население, в первую очередь проукраинское - придут орки, не пожалеют
С разрешения автора, сохраняю и буду использовать, как наглядное пособие.
https://www.rbc.ua/rus/news/amnistiya-uchastnikov-formirovaniy-ldnr-komitet-1645629746.html
просить амністії для бойовиків. А те що під маркою "здався" в Україну попадуть фсбешники - та "какая разница"...
Вони наших вбивають а їм амністію?
@VALMICHEL7
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6 ч
Дядя Вова невменяем даже для «союзников» по ОДКБ. МИД Армении: Вопрос о признании "ЛДНР" не стоит на повестке. Проблемы между Россией и Украиной могут быть решены дипломатическим путем, на основе норм и принципов МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА и Устава ООН. Привет из Еревана: ПТН ПНХ.