Окупанти обстріляли дитсадок у Зеленопіллі. У Миколаївці поранено мирну жительку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У середу, 23 лютого, окупанти обстріляли дитячий садок в Зеленопіллі на Донеччині, а мирна жителька Миколаївки внаслідок прямого влучення снаряду в будинок отримала поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу Національної поліції.

Село Зеленопілля Бахмутської громади потрапило під обстріл. Воно знаходиться за 5 км від лінії розмежування. Зараз там знаходяться поліцейські, які документують наслідки обстрілу та допомагають місцевим жителям.

"Чотирьох дітей, які на момент обстрілу ховалися у підвалі разом із вихователями, забрали батьки. Крім того, на вулиці Ювілейній пошкоджено будинок, під час обстрілу всередині перебувало літнє подружжя. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюються", - йдеться у повідомленні.

"Стрільнуло, і я чую, що летить над головою. Саме в нашому напрямку. Я одразу впала на городі, і чую далі розриви в селищі. Буквально 2 секунди снаряд летів. 20 хв по розкладу - це стандартний час коли нас обстрілюють", - каже місцева жителька на відео.

"У селі Миколаївка, що під Волновахою, внаслідок розриву снаряду поранено жінку. Анкетні дані постраждалої встановлюються", - повідомляють у пресслужбі.





