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Окупанти обстріляли дитсадок у Зеленопіллі. У Миколаївці поранено мирну жительку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти обстріляли дитсадок у Зеленопіллі. У Миколаївці поранено мирну жительку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У середу, 23 лютого, окупанти обстріляли дитячий садок в Зеленопіллі на Донеччині, а мирна жителька Миколаївки внаслідок прямого влучення снаряду в будинок отримала поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу Національної поліції.

Село Зеленопілля Бахмутської громади потрапило під обстріл. Воно знаходиться за 5 км від лінії розмежування. Зараз там знаходяться поліцейські, які документують наслідки обстрілу та допомагають місцевим жителям.

"Чотирьох дітей, які на момент обстрілу ховалися у підвалі разом із вихователями, забрали батьки. Крім того, на вулиці Ювілейній пошкоджено будинок, під час обстрілу всередині перебувало літнє подружжя. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Окупанти обстріляли дитсадок у Зеленопіллі. У Миколаївці поранено мирну жительку 01

Окупанти обстріляли дитсадок у Зеленопіллі. У Миколаївці поранено мирну жительку 02

"Стрільнуло, і я чую, що летить над головою. Саме в нашому напрямку. Я одразу впала на городі, і чую далі розриви в селищі. Буквально 2 секунди снаряд летів. 20 хв по розкладу - це стандартний час коли нас обстрілюють", - каже місцева жителька на відео.

"У селі Миколаївка, що під Волновахою, внаслідок розриву снаряду поранено жінку. Анкетні дані постраждалої встановлюються", - повідомляють у пресслужбі.

Окупанти обстріляли дитсадок у Зеленопіллі. У Миколаївці поранено мирну жительку 03

Окупанти обстріляли дитсадок у Зеленопіллі. У Миколаївці поранено мирну жительку 04
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Топ коментарі
+26
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23.02.2022 18:12
+19
Оцю картинку треба В РИЛО ТИКАТИ усім нашим ватяним гнидам - шо потайки(чи бува й відкрито) все ще мріють про прихід "асвабадітєлєй ат бєндєравцєв": вас ****** "асвабадят" - від вашого майна, вашого здоров'я а може й від вашого паскудного життя!!🤬
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23.02.2022 18:05
+4
А от зелена влада...
https://www.rbc.ua/rus/news/amnistiya-uchastnikov-formirovaniy-ldnr-komitet-1645629746.html
просить амністії для бойовиків. А те що під маркою "здався" в Україну попадуть фсбешники - та "какая разница"...
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23.02.2022 18:08
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асвабаждает лугондонские республики в конституционных пределах.

нужно срочно эвакуировать из прифронтовой зоны население, в первую очередь проукраинское - придут орки, не пожалеют
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23.02.2022 18:12 Відповісти
Даже не придут им будет пох куда стрелять что по мирным что по зсу
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23.02.2022 18:31 Відповісти
Оцю картинку треба В РИЛО ТИКАТИ усім нашим ватяним гнидам - шо потайки(чи бува й відкрито) все ще мріють про прихід "асвабадітєлєй ат бєндєравцєв": вас ****** "асвабадят" - від вашого майна, вашого здоров'я а може й від вашого паскудного життя!!🤬
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23.02.2022 18:05 Відповісти
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23.02.2022 18:12 Відповісти
Отличный "триптих".
С разрешения автора, сохраняю и буду использовать, как наглядное пособие.
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23.02.2022 18:32 Відповісти
Хреновы орки, участь будет та же!
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23.02.2022 18:07 Відповісти
_Чтобы враг Украины ни делал - зекрыс не поддастся на "провокации"! И сдаст Украину своему шефу без боя! Только вот украинцы, падлы, мешают, а то уже бы год-два назад выполнил своё задание...
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23.02.2022 18:07 Відповісти
ну порох же плохой был...
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23.02.2022 18:22 Відповісти
Усі лаптні смердючі покидьки які приймають участь у цій війні та вбивають людей-горітимуть у пеклі...
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23.02.2022 18:07 Відповісти
А от зелена влада...
https://www.rbc.ua/rus/news/amnistiya-uchastnikov-formirovaniy-ldnr-komitet-1645629746.html
просить амністії для бойовиків. А те що під маркою "здався" в Україну попадуть фсбешники - та "какая разница"...
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23.02.2022 18:08 Відповісти
Це як розуміти?
Вони наших вбивають а їм амністію?
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23.02.2022 19:33 Відповісти
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
6 ч



Дядя Вова невменяем даже для «союзников» по ОДКБ. МИД Армении: Вопрос о признании "ЛДНР" не стоит на повестке. Проблемы между Россией и Украиной могут быть решены дипломатическим путем, на основе норм и принципов МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА и Устава ООН. Привет из Еревана: ПТН ПНХ.
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23.02.2022 18:20 Відповісти
а чо им еще вякать после карабаха?
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23.02.2022 18:24 Відповісти
Ну такие они защитники рузькогомира. А вы на что рассчитывали? На каждом фото должна быть надпись ЕТО СДЕЛАЛИ РОСИЙСКИЕ ОКУПАНТЫ!!! Для истории. Чтобы многие поколения помнили и через 20-40 лет не звали опять рузких братьями и не звали их к себе домой
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23.02.2022 18:41 Відповісти
Ато завтра кацапоиды покажут ети же фото с надписью что ето сделала Украина
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23.02.2022 18:49 Відповісти
Сегодня пасмурно, но сухо. Вчера и позавчера было больше чем +9. На первом и третьем фото земля сухая. На второй фотографии велосипедист по лужам едет. Ответственней Цензору нужно фотографии вставлять.
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23.02.2022 19:06 Відповісти
Там є відео. все там що й на фото показано + слова очевидців.
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23.02.2022 19:46 Відповісти
это ешё не нападение на любой город, данилов?
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23.02.2022 19:07 Відповісти
 
 