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Глави країн ЄС проведуть 24 лютого спеціальне засідання щодо ситуації навколо України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Глави країн ЄС проведуть 24 лютого спеціальне засідання щодо ситуації навколо України

Президент Європейської ради Шарль Мішель запросив глав держав країн-членів ЄС провести у четвер, 24 лютого, спеціальне засідання щодо останніх дій Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Важливо, щоб ми й надалі були згуртованими, рішучими та спільно визначали наш колективний підхід та дії. Тому я хотів би запросити вас на спеціальне засідання Європейської Ради у четвер, 24 лютого, яке відбудеться особисто в Брюсселі та розпочнеться о 20:00 (21:00 за київським часом - ред.)", - заявив Мішель.

Глава Євроради запропонував обговорити останні розвиток подій; як ЄС захищає міжнародний порядок, заснований на правилах; як ЄС справляється з Росією, зокрема притягуючи Росію до відповідальності за її дії; як ЄС буде далі підтримувати Україну та її народ.

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"Агресивні дії Російської Федерації порушують міжнародне право та територіальну цілісність і суверенітет України. Вони також підривають європейський порядок безпеки", - зазначив Мішель.

Автор: Володимир Янченко
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https://www.flightradar24.com/multiview/2ae98408,2ae9b7a4,2aea71f0,2ae9bd16
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23.02.2022 18:32 Відповісти
сразу 4
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23.02.2022 18:33 Відповісти
Журналист и поэт из Симферополя Владислав Дорошенко написал стих о "вторжении" РФ в Украину.
Мне снился нынче страшный сон,

И в нем я видел очень ярко,

Сын Жириновского солдат,

А дочь Лаврова санитарка.

Вот с автоматами бегут,

Две дочки Путина в атаку,

И нажимая на курки,

Кричат: "ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!

Тут танк горящий на боку,

А в нем Медведева сынок,

И дочь отважного Шойгу,

Его достав несёт в медблок.

Зюганов внук, Зюганов сын,

Наследник Матвиенко Вали,

Все как один пошли на фронт,

Чтоб братья в НАТО не вступали.

Бегут в строю Ковальчуки,

И Ротенберги с ними рядом,

И рвется Миллер на прорыв,

Во фланг с газпромовским отрядом.

Открыл глаза, потом закрыл,

Что за фантастика творится?

Наверно зря смотрел ТВ,

Вот хрень подобная и снится.
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23.02.2022 18:34 Відповісти
"Глави країн ЄС проведуть 24 лютого спеціальне засідання щодо ситуації навколо України"



_Хватит писать "навколо України", слабоумный! Вокруг россии. Буквально! Источник проблем и угроз - россия!
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23.02.2022 18:36 Відповісти
Будут мерять линейко у кого озабоченность больше
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23.02.2022 18:52 Відповісти
 
 