Глави країн ЄС проведуть 24 лютого спеціальне засідання щодо ситуації навколо України
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Президент Європейської ради Шарль Мішель запросив глав держав країн-членів ЄС провести у четвер, 24 лютого, спеціальне засідання щодо останніх дій Росії проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Важливо, щоб ми й надалі були згуртованими, рішучими та спільно визначали наш колективний підхід та дії. Тому я хотів би запросити вас на спеціальне засідання Європейської Ради у четвер, 24 лютого, яке відбудеться особисто в Брюсселі та розпочнеться о 20:00 (21:00 за київським часом - ред.)", - заявив Мішель.
Глава Євроради запропонував обговорити останні розвиток подій; як ЄС захищає міжнародний порядок, заснований на правилах; як ЄС справляється з Росією, зокрема притягуючи Росію до відповідальності за її дії; як ЄС буде далі підтримувати Україну та її народ.
"Агресивні дії Російської Федерації порушують міжнародне право та територіальну цілісність і суверенітет України. Вони також підривають європейський порядок безпеки", - зазначив Мішель.
Будь ласка, зачекайте...
Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: "ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.
_Хватит писать "навколо України", слабоумный! Вокруг россии. Буквально! Источник проблем и угроз - россия!