Завтра на Житомирщині відбудеться церемонія прощання з офіцером 95-й ОДШБр Ігорем Демидчуком, який загинув внаслідок російського обстрілу. ФОТО

Завтра, 24 лютого, у місті Овруч Житомирської області відбудеться церемонія прощання з Ігорем Демидчуком, 1993 року народження, старшим лейтенантом, офіцером 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, який загинув 21 лютого о 16.10 в районі смт Зайцеве Донецької області внаслідок смертельних осколкових поранень, отриманих під час обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Овруцької міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вічна слава та вічна пам’ять Герою! Прощання зі старшим лейтенантом Ігорем Демидчуком відбудеться 24 лютого (четвер) о 12:30 годині на площі Свободи міста Овруч біля пам’ятника "І мертвим, і живим захисникам України в російсько-українській війні". Поховання воїна-Героя відбудеться на Овруцькому міському кладовищі. З 10:00 години 24 лютого буде тимчасово обмежено рух транспорту вулицею Тараса Шевченка - від перехрестя вулиці Гетьмана Івана Виговського та перехрестя вулиці Степана Бандери.

Захищаючи честь і незалежність нашої держави в зоні проведення ООС, 21 лютого загинув старший лейтенант, командир 6 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0281 – молодий, сильний духом військовий, наш земляк Ігор Демидчук. У травні йому б виповнилось 29 років.

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Висловлюємо щирі співчуття родині, рідним, батькам і дружині Героя. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи. Вічна слава та вічна пам’ять Герою!", - зазначається у повідомленні.