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Позачергові засідання ВР: розглянуть питання виділення додаткових коштів армії та указ про введення НС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Позачергові засідання ВР: розглянуть питання виділення додаткових коштів армії та указ про введення НС

На нараді лідерів фракцій ухвалили рішення, що сьогодні на першому позачерговому засіданні розглянуть виділення додаткових коштів на армію та постанову про зміну роботи Верховної Ради.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказала голова партії Голос Кіра Рудик.

За її словами, на другому позачерговому засіданні сьогодні розглянуть указ президента про введення надзвичайного стану.

"На жаль, указ у тому вигляді, в якому він був надісланий та зареєстрований у Верховній Раді, не відповідає тим вимогам, які сьогодні зранку на засіданні поставили голови фракцій. Ми зараз направляємо листа (його підписують голови фракцій) на президента з тими змінами, які ми хотіли б включити, щоб зала проголосувала одноголосно… Зараз ми очікуємо, чи п президент прийме наші пропозиції, внесе зміни до указу, і ми проголосуємо", - зазначила нардеп.

Політик також зауважила, що згідно постанови, яку мають сьогодні проголосувати, Верховна Рада у разі введення надзвичайного стану працюватиме безперервно.

"Ми вважаємо це адекватним кроком. Саме так Верховна Рада у 2014 році й працювала", - наголосила вона.

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Топ коментарі
+7
Виділяти кошти на армію в достатній кількості потрібно було ще в 19 році, а клоун все просрав.
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23.02.2022 18:54
+5
Той хто не годуватиме свою армію-годуватиме чужу...
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23.02.2022 18:51
+4
А как же ремонт дорог?
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23.02.2022 18:49
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А как же ремонт дорог?
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23.02.2022 18:49 Відповісти
Оставлю здесь на виду. В мире пишут что Украина снова под кибер атакой. Поэтому если вдруг будет недоступен Цензор - не удивляйтесь.
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23.02.2022 18:56 Відповісти
Той хто не годуватиме свою армію-годуватиме чужу...
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23.02.2022 18:51 Відповісти
розглянуть питання виділення додаткових коштів армії та указ про введення НС
====================
а як же ж дороги і велике будівництво?
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23.02.2022 18:54 Відповісти
Виділяти кошти на армію в достатній кількості потрібно було ще в 19 році, а клоун все просрав.
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23.02.2022 18:54 Відповісти
Вы ЧЕРТИ разорвете отношения с окупантами или нет? Или какого черта будете вводить особое положение если у нас по вашему нет войны? Вы против кого воуюете? Против народа Украины или против московских фашистов?
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23.02.2022 18:55 Відповісти
Без паники. Она не может ни падать во время активной фазы войны. Если начнется замес -- будет просто начхать на курс.
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23.02.2022 19:00 Відповісти
Так то оно да!, но какие у нас макроэкономические перспективы???
Смотрю ВР и , как в песне поётся - "ох у е ваййюююю"

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23.02.2022 19:05 Відповісти
діа роки соплі жували а тепер о боже як так зелені покидьки
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23.02.2022 18:56 Відповісти
З доріг забрати 350 млрд. на армію,а 50 на дороги.
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23.02.2022 18:56 Відповісти
Де закон про зброю? Дибіли!
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23.02.2022 19:14 Відповісти
Лукашенко остаточно попав в обійми Путіна після того, як впровадив повномасштабну диктатуру.
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23.02.2022 20:04 Відповісти
 
 