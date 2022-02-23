Позачергові засідання ВР: розглянуть питання виділення додаткових коштів армії та указ про введення НС
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На нараді лідерів фракцій ухвалили рішення, що сьогодні на першому позачерговому засіданні розглянуть виділення додаткових коштів на армію та постанову про зміну роботи Верховної Ради.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказала голова партії Голос Кіра Рудик.
За її словами, на другому позачерговому засіданні сьогодні розглянуть указ президента про введення надзвичайного стану.
"На жаль, указ у тому вигляді, в якому він був надісланий та зареєстрований у Верховній Раді, не відповідає тим вимогам, які сьогодні зранку на засіданні поставили голови фракцій. Ми зараз направляємо листа (його підписують голови фракцій) на президента з тими змінами, які ми хотіли б включити, щоб зала проголосувала одноголосно… Зараз ми очікуємо, чи п президент прийме наші пропозиції, внесе зміни до указу, і ми проголосуємо", - зазначила нардеп.
Політик також зауважила, що згідно постанови, яку мають сьогодні проголосувати, Верховна Рада у разі введення надзвичайного стану працюватиме безперервно.
"Ми вважаємо це адекватним кроком. Саме так Верховна Рада у 2014 році й працювала", - наголосила вона.
Будь ласка, зачекайте...
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а як же ж дороги і велике будівництво?
Смотрю ВР и , как в песне поётся - "ох у е ваййюююю"