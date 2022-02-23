МОЗ визначив перелік лікарень, які готові до реагування на надзвичайні ситуації, сформовано достатній запас крові, - Ляшко

Установи охорони здоров'я працюють у звичайному режимі, надають медичну допомогу всім, хто її потребує. МОЗ визначено перелік лікарень, які готові до реагування на надзвичайні ситуації.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, українська охорона здоров'я "готова до будь-яких подій надзвичайного характеру, і це ми довели за минулі 2 роки боротьби з коронавірусною інфекцією".

Як повідомив міністр, у МОЗ визначено перелік лікарень, які готові до реагування на надзвичайні ситуації різного характеру: "Ми знаємо, у яких установах якусь допомогу можемо надати. Де хірургічного профілю, де інфекційного, де терапевтичного".

До цього переліку входять не лише комунальні установи, а також установи МОЗ та Академії меднаук.

Віктор Ляшко зазначив, що, крім лікарень, у країні працює система екстреної медичної допомоги, яка має велику кількість бригад, і плюс завжди є резерв бригад, готових будь-якої миті вийти на роботу. Також, якщо говорити про транспортування пацієнтів, то за останні 2 роки "відпілотовано" аеромедичну евакуацію. Для цього використовуються гелікоптери Національної поліції та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як стверджує міністр, лікарні готові працювати у надзвичайних ситуаціях не лише щодо наявності кадрів, а й технічно:

"За попередні 2 роки в опорних лікарнях було модернізовано приймальні відділення, поставлено нове діагностичне обладнання. Плюс у кожній лікарні, в екстреній медичній допомозі, диспетчерських є безперебійні джерела живлення, які на випадок відключення електрики дозволять продовжити роботу".

Віктор Ляшко запевнив, що в країні сформовано достатній запас крові та її компонентів, у лікарнях, що входять до переліку, є 1-3-місячний запас медикаментів, який постійно поповнюватиметься. Кошти на це передбачено в окремому пакеті програми медгарантій "Готовність до реагування", на який виділено 2,5 млрд. грн.