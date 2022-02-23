Рішення щодо дій Росії не можна відкладати на потім, їх треба ухвалювати сьогодні і зараз, - Науседа

Президент Литви Гітанас Наусєда вважає, що подальші дії Росії значною мірою залежать від реакції західних країн, і закликає не зволікати з "сильними рішеннями" щодо її стримування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прогнозувати ситуацію складно – думаю, навряд чи хтось може це зробити. Але не треба думати, що це односторонній процес - дії Росії значною мірою залежать від реагування західних країн", - сказав Наусєда.

Він також відзначив, що останні дії Росії викликали об’єднану реакцію країн Європи і всього світу - з різних столиць лунає їх засудження.

"Однак риторики сьогодні недостатньо. Потрібні сильні рішення, більше того, ці рішення не можна відкладати на потім, їх треба ухвалювати сьогодні і зараз", - наголосив президент Литви.

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У цьому контексті він відзначив країни, які вже наклали санкції на Росію.

"Я думаю, що це є серйозним фактором стримування, коли ми чітко можемо продемонструвати, що не готові терпіти нахабного порушення міжнародного права, яке нищить усю систему архітектури безпеки, що існувала десятиліттями. Це дуже небезпечна дорога в нікуди, і я пропонував би Росії спробувати зрозуміти наслідки своїх дій", - зауважив Наусєда.