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Рішення щодо дій Росії не можна відкладати на потім, їх треба ухвалювати сьогодні і зараз, - Науседа

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рішення щодо дій Росії не можна відкладати на потім, їх треба ухвалювати сьогодні і зараз, - Науседа

Президент Литви Гітанас Наусєда вважає, що подальші дії Росії значною мірою залежать від реакції західних країн, і закликає не зволікати з "сильними рішеннями" щодо її стримування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прогнозувати ситуацію складно – думаю, навряд чи хтось може це зробити. Але не треба думати, що це односторонній процес - дії Росії значною мірою залежать від реагування західних країн", - сказав Наусєда.

Він також відзначив, що останні дії Росії викликали об’єднану реакцію країн Європи і всього світу - з різних столиць лунає їх засудження.

"Однак риторики сьогодні недостатньо. Потрібні сильні рішення, більше того, ці рішення не можна відкладати на потім, їх треба ухвалювати сьогодні і зараз", - наголосив президент Литви.

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У цьому контексті він відзначив країни, які вже наклали санкції на Росію.

"Я думаю, що це є серйозним фактором стримування, коли ми чітко можемо продемонструвати, що не готові терпіти нахабного порушення міжнародного права, яке нищить усю систему архітектури безпеки, що існувала десятиліттями. Це дуже небезпечна дорога в нікуди, і я пропонував би Росії спробувати зрозуміти наслідки своїх дій", - зауважив Наусєда.

Автор: Володимир Янченко
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ПРЕЗИДЕНТУ ЛИТВИ-РЕСПЕКТ...
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23.02.2022 20:07 Відповісти
Розумні речі далекоглядної людини.
Більш жорсткі санкції і розрив дипломатичних відносин.

Близько 30 розвинених країн розірвали дипломатичні відносини з Іраком після його вторгення до Кувейту. Зараз жодна країна по відношенню до ********** цього не зробила.
Цього не зробила і Україна.
***** все сходить з рук, він - садист, який і надалі буде знущатись над Україною, якщо його не зупинити жорсткими справжніми санкціями, бо Захід якийсь обережний з цією тварюкою
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23.02.2022 20:08 Відповісти
Европейский союз может ввести санкции проти Владимира Соловьёва. Financial Times со ссылкой на попавший в её распоряжение список.
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23.02.2022 20:13 Відповісти
Санкции ЕС против депутатов Госдумы, нескольких банков и ограничение доступа к европейскому рынку капитала не остановят агрессию России. Уровень санкций, чувствительный для России, по жесткости должен превышать санкции, введенные против Ирана. Иное - самообман и игра на публику.
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23.02.2022 20:18 Відповісти
Надо сделать обращение к россиянам: Будьте мужиками, удушите потихому эту плешивую моль. Этим вы сохраните десятки тысяч жизней с одной и другой стороны. Неужели сладкая жизнь одной твари стоит тысячи жизней солдат. Ведь это сыкливое чмо из бункера не выползет и воевать с винтовкой на перевес не паойдет как и вся его комарилья жополизов и подстрекателей.
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23.02.2022 20:31 Відповісти
Это к каким мужикам? К тем что сидят в русских танках, бомбовозах, десантных судах. Это же не фуйло лично везде убивает. Это они, те мужики к которым ты хочешь обратиться.
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23.02.2022 20:39 Відповісти
Не, к этим бесполезно, это загипнотизированная быдломасса. Я к тем , кто в его окружении, которые его ненавидят так же , как и он их.
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23.02.2022 20:55 Відповісти
Это он нашему ослу сказал, который "ждет следующих шагов"?
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23.02.2022 20:38 Відповісти
Нарешті весь світ зрозумів, що росія сьогодні - це фашизм, а путєн - це гітлер. Тому у путєна шансів немає. Лише скочити у прірву і сподіватись, що відео про це викладуть в Тік-Тоці чи Інстаграмі.
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23.02.2022 20:44 Відповісти
 
 