Рішення щодо дій Росії не можна відкладати на потім, їх треба ухвалювати сьогодні і зараз, - Науседа
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Президент Литви Гітанас Наусєда вважає, що подальші дії Росії значною мірою залежать від реакції західних країн, і закликає не зволікати з "сильними рішеннями" щодо її стримування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Прогнозувати ситуацію складно – думаю, навряд чи хтось може це зробити. Але не треба думати, що це односторонній процес - дії Росії значною мірою залежать від реагування західних країн", - сказав Наусєда.
Він також відзначив, що останні дії Росії викликали об’єднану реакцію країн Європи і всього світу - з різних столиць лунає їх засудження.
"Однак риторики сьогодні недостатньо. Потрібні сильні рішення, більше того, ці рішення не можна відкладати на потім, їх треба ухвалювати сьогодні і зараз", - наголосив президент Литви.
У цьому контексті він відзначив країни, які вже наклали санкції на Росію.
"Я думаю, що це є серйозним фактором стримування, коли ми чітко можемо продемонструвати, що не готові терпіти нахабного порушення міжнародного права, яке нищить усю систему архітектури безпеки, що існувала десятиліттями. Це дуже небезпечна дорога в нікуди, і я пропонував би Росії спробувати зрозуміти наслідки своїх дій", - зауважив Наусєда.
Будь ласка, зачекайте...
Більш жорсткі санкції і розрив дипломатичних відносин.
Близько 30 розвинених країн розірвали дипломатичні відносини з Іраком після його вторгення до Кувейту. Зараз жодна країна по відношенню до ********** цього не зробила.
Цього не зробила і Україна.
***** все сходить з рук, він - садист, який і надалі буде знущатись над Україною, якщо його не зупинити жорсткими справжніми санкціями, бо Захід якийсь обережний з цією тварюкою