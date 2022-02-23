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військові навчання (2587) ЗСУ (5700) резервісти (62) тероборона (333) Галушкін (8)

Понад 14 тисяч резервістів призвуть на навчання Сил тероборони в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Понад 14 тисяч резервістів призвуть на навчання Сил тероборони в Україні

На навчання протягом 30 діб буде призвано понад 14 тисяч резервістів в окремих районах і областях. На першому етапі збори плануються у Маріуполі, Сєвєродонецьку та Краматорську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Офіс президента.

Про проведення навчань резервістів на селекторній нараді в ВП повідомив командувач Силами територіальної оборони Збройних сил України бригадний генерал Юрій Галушкін. За його словами, зараз проводиться розгортання штабів СТО.

Галушкін зазначивв, що найближчим часом буде організовано і проведено збори резервістів територіальної оборони по всій країні. Він додав, що навчання займуть 30 діб. Всього планується призвати 14 200 резервістів в окремих районах і областях.

"Проведення перших навчальних зборів територіальної оборони заплановано в Маріуполі, Сєвєродонецьку та Краматорську", - уточнив Галушкін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резервісти масово йдуть до територіальних центрів комплектування, - Залужний

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ заявляв, що з березня розпочнуться масові вишколи з резервістами та силами тероборони.
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В інших містах не потрібно?!
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23.02.2022 20:38 Відповісти
На жаль, не встигаєте. Бубочка все безбожно затягнув. Час і за гроші не купиш.
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23.02.2022 20:44 Відповісти
+ 100 !
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23.02.2022 21:47 Відповісти
Буковель, відпустки, заготівля дров для шашликів... Це гірше, ніж дитячий садок.
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23.02.2022 21:55 Відповісти
Бо не зміг організувати, падло недолуге!!!
Мій поранений брат, так і сказав: «Піти вже не зможу, але всім досвідом, та підготовкою бійців допожу»
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23.02.2022 20:48 Відповісти
ZloyAtoshnik@ZloyAtoshnik

6 ч



Завтра у всіх магазинах

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23.02.2022 20:49 Відповісти
"призвуть...", "навчання займуть 30 діб" - реалізація захисту України в режимі "24/7"
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23.02.2022 20:53 Відповісти
Це з якого числа? Скільки можна чекати?
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23.02.2022 21:04 Відповісти
Напомним, Главнокомандующий ВСУ заявлял, что с марта начнутся массовые военные подготовки с резервистами и силами теробороны. Источник: https://censor.net/ru/n3318441

Баран три года распил вёл на великому крадивныцтве и псевдо ковидном фонде полностью похерив Армию..а когда ******** запахло то он на март назначил учения...шашлычник херов.Это надо было делать давно...тебе клоуну уже минимум два месяца все кричали что будет ***** нападать
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23.02.2022 21:54 Відповісти
Это надо было делать еще в декабре/январе. Очухались называется. Это может стоить нам десятки тысяч жизней и потерянной страны, не дай Бог конечно же.
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23.02.2022 21:54 Відповісти
А 95 квартал призовут?
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23.02.2022 21:56 Відповісти
КОнечно призовут...будут кацапов развлекать, шутейками про Украину в окупированных городах
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23.02.2022 21:58 Відповісти
а раньше нельзя было? это какой-то цирк...
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23.02.2022 22:09 Відповісти
Не так страшны кацапы как местная вата, предатели, и руководство - то ли идиоты тупые ..то ли осознанно саботажники
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23.02.2022 22:11 Відповісти
50/50, ще й наркомани.В Європарламенті навіть відкрито про це говорять.
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23.02.2022 22:14 Відповісти
 
 