ООН може направляти миротворців в Україну на основі резолюції Генасамблеї, в обхід Радбезу, - Кулеба

ООН може направити миротворчу місію в Україну, ґрунтуючись на резолюції Генасамблеї, без рішення Ради Безпеки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба журналістам під час засідання Генеральної Асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна нагадала Організації Об'єднаних Націй про своє прохання розглянути можливість направлення миротворчої місії під егідою ООН у східні регіони, зазначив він. Проте Росія як постійний член Ради Безпеки блокує це рішення. Водночас "є спосіб зробити це без рішення Ради Безпеки ООН, яке б ґрунтувалося на резолюції Генеральної Асамблеї ООН", зазначив Кулеба.

"Я впевнений: якщо є воля, то є і спосіб, і ми працюватимемо з Організацією Об'єднаних Націй над тим, аби переконатися, що воля є, а, отже, ми знайдемо спосіб", - сказав глава української дипломатії.

Кулеба сказав, що прийшов у ООН, "щоб донести дуже просте послання про те, що напад Росії на Україну - це також напад на Статут Організації Об'єднаних Націй".

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Він підкреслив, що. Україна прагне миру, але готова захищатися. За його словами, від кожної країни-члена ООН залежить, "чи буде зроблено все для того, щоб захистити світовий порядок і не допустити руйнування і дискредитації ООН з боку Росії".

Саме зараз настав той момент, коли ООН має продемонструвати лідерство, підкреслив Кулеба, зауваживши, що почув обнадійливу позицію Генерального секретаря ООН, його "готовність боротися за ООН", що надихне "і багатьох співробітників ООН, і держави-члени".

За словами Кулеби, кожна держава може надіслати чіткий сигнал Москві, що ця війна не потрібна світові, і Росія має зупинитися.

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Він зазначив, що саме до цього закликав сьогодні ООН. Україна також порушила кілька конкретних ініціатив, до яких могли б вдатися ООН та її держави-члени задля стримування агресії та запобігання війни. Серед інших - це скликання саміту в форматі постійних членів Радбезу плюс Україна, Туреччина й Німеччина, додав Кулеба.