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ООН може направляти миротворців в Україну на основі резолюції Генасамблеї, в обхід Радбезу, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ООН може направляти миротворців в Україну на основі резолюції Генасамблеї, в обхід Радбезу, - Кулеба

ООН може направити миротворчу місію в Україну, ґрунтуючись на резолюції Генасамблеї, без рішення Ради Безпеки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба журналістам під час засідання Генеральної Асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна нагадала Організації Об'єднаних Націй про своє прохання розглянути можливість направлення миротворчої місії під егідою ООН у східні регіони, зазначив він. Проте Росія як постійний член Ради Безпеки блокує це рішення. Водночас "є спосіб зробити це без рішення Ради Безпеки ООН, яке б ґрунтувалося на резолюції Генеральної Асамблеї ООН", зазначив Кулеба.

"Я впевнений: якщо є воля, то є і спосіб, і ми працюватимемо з Організацією Об'єднаних Націй над тим, аби переконатися, що воля є, а, отже, ми знайдемо спосіб", - сказав глава української дипломатії.

Кулеба сказав, що прийшов у ООН, "щоб донести дуже просте послання про те, що напад Росії на Україну - це також напад на Статут Організації Об'єднаних Націй".

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Він підкреслив, що. Україна прагне миру, але готова захищатися. За його словами, від кожної країни-члена ООН залежить, "чи буде зроблено все для того, щоб захистити світовий порядок і не допустити руйнування і дискредитації ООН з боку Росії".

Саме зараз настав той момент, коли ООН має продемонструвати лідерство, підкреслив Кулеба, зауваживши, що почув обнадійливу позицію Генерального секретаря ООН, його "готовність боротися за ООН", що надихне "і багатьох співробітників ООН, і держави-члени".

За словами Кулеби, кожна держава може надіслати чіткий сигнал Москві, що ця війна не потрібна світові, і Росія має зупинитися.

Також читайте: "Аби зупинити Путіна від подальшої агресії, закликаємо партнерів запровадити більше санкцій проти РФ", - Кулеба

Він зазначив, що саме до цього закликав сьогодні ООН. Україна також порушила кілька конкретних ініціатив, до яких могли б вдатися ООН та її держави-члени задля стримування агресії та запобігання війни. Серед інших - це скликання саміту в форматі постійних членів Радбезу плюс Україна, Туреччина й Німеччина, додав Кулеба.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
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23.02.2022 20:39
+15
Житомирянин@Aleks_Kovalyuk

1 ч



"русскіє солдати могут вєрнуться в часті,
а могут вєрнуться по частям -
ето уже іх лінгвістічєскій вибор..."
русня, в тебе є вибір
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23.02.2022 20:45
+13
Раньше зєля на лижах катався, коли вже весь світ кричав йому.
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23.02.2022 20:52
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23.02.2022 20:39 Відповісти
К сожалению счёт идёт на дни или недели. А миротворцы это вопрос не одного месяца. Так что время упущено. Это нужно было делать раньше...
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23.02.2022 20:40 Відповісти
Раньше зєля на лижах катався, коли вже весь світ кричав йому.
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23.02.2022 20:52 Відповісти
Да ты, батенька, оптимист...

Росія готує повномасштабне вторгнення протягом 48 годин, - Newsweek
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23.02.2022 20:52 Відповісти
Пушилин потребовал от украинских войск покинуть территорию ДНР

Подробнее на РБК:
Скоро орда попрет.Держитесь парни!!!!
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23.02.2022 20:41 Відповісти
Не разгоняй бред. Это он сказал всевого в эфире соловья
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23.02.2022 20:46 Відповісти
Фамилию с большой буквы написал
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23.02.2022 20:58 Відповісти
"Донецкая Наземная Разработка". А якщо одним словом - копанка.
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23.02.2022 21:09 Відповісти
ООН абсолютно ялове через право вето Росії. Тут явний збій в системі колективної світової безпеки.
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23.02.2022 20:44 Відповісти
Сторона конфлікту не може брати участі у голосуванні за Статутом ООН. Кулеба цього не знає?
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23.02.2022 23:23 Відповісти
Житомирянин@Aleks_Kovalyuk

1 ч



"русскіє солдати могут вєрнуться в часті,
а могут вєрнуться по частям -
ето уже іх лінгвістічєскій вибор..."
русня, в тебе є вибір
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23.02.2022 20:45 Відповісти
Три роки колупались в носі, заглядали в очі пуйлу, тепер раптово згадали зв миротворців ООН.
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23.02.2022 20:46 Відповісти
Кулеба вообще много правильных вещей сказал. Молодец.

Я бы ещё хотел отметить, что его выступление смотрелось как речь вменяемого человека и политика - хорошо выглядит, отлично говорит. На его фоне Лошадь это просто постаревший гопарь из девяностых. Украине нужен хороший имидж, так что выступление в ООН было более чем убедительным.
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23.02.2022 20:47 Відповісти
Какие миротворцы? Вы что не поняли до сих пор что Розийа Фашистская не с целью мира захватывает новые земли. Пошлите лучше киллера чтобы кремлевского фюрера отправил к его кумиру Гитлеру и сразу же отпадет по всему миру вопрос в миротворцах.
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23.02.2022 20:49 Відповісти
отправят озабоченность
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23.02.2022 20:49 Відповісти
на сколько я понимаю, если страна - участница конфликта, то она не имеет права вето вообще-то.

Что за бред про радбез??? Просто трусы
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23.02.2022 20:50 Відповісти
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23.02.2022 20:53 Відповісти
Читай внимательно ООН..а не совбез ООН...
Совбез оон это ядерный сходняк, где вето это как предохранитель с целью недопустить вооруженный конфликт между государствами с ядерным оружием....
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23.02.2022 20:55 Відповісти
Нереально.
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23.02.2022 20:51 Відповісти
Так вводьте сукі.Не допустіть війни.
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23.02.2022 20:55 Відповісти
В мене є таке питання до демократичних країн світу, ніхто не хоче допомагати нашій країні своїми арміями, тому що ми не члени НАТО. Чому під час Другої світової, можна було допомагати, другим країнам, а зараз ні? Адже і тоді союзи проти Гітлера створювались, по факту агресії.
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23.02.2022 20:58 Відповісти
потому что тогда всем было понятно, что в конечном итоге одолеть германию можно легко.
Тут надо одолевать кацапию.
Разные весовые категории, потому все и сс*тся.
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23.02.2022 21:56 Відповісти
Сегодня Мариуполь и Херсон в повышенной боевой готовности.
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23.02.2022 20:59 Відповісти
.
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23.02.2022 21:00 Відповісти
ви думаєте , що якійсь миротворці будуть захищати Україну ? чому досі кацапів не викинули з ООН як країну агресора ?
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23.02.2022 21:05 Відповісти
ООН ніц не вирішує і ні в одному конфлікті останніх років нічого ще не вирішила.
Тупа біомаса хахєломалоросів, до NATO тре було приєднуватися ще 30-ть років тому, а не зглядати москалям в сраку.
Тре було обирати до влади українських націоналістів, а не різноманітну йудомосковитську шушеру.
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23.02.2022 22:08 Відповісти
В ООН это прекрасно знают...как и способы обойти российское "вето" в Совбезе ООН...НО ООН -самая коррумпированная международная организация и она давно ориентируется не на право и демократию,а на итог отражения решений на международный бизнес.Поэтому там решаются вопросы стран-лидеров мировой индустрии и банковских операций.Такие страны как Грузия .Молдова и Украина,несмотря на то,что стали жертвами военной оккупации не интересны для руководства ООН и правил,ныне действиующих в ООН... ООН может только словесно поддерживать или "выражать обеспокоенность",но лучший штамп-предлагать сторонам "искать мирного разрешения конфликта",самим не ввязываясь.
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23.02.2022 23:56 Відповісти
 
 