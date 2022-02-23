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Передовим підрозділам армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі наказали вимкнути телефони, - InformNapalm

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Передовим підрозділам армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі наказали вимкнути телефони, - InformNapalm

Передові підрозділи 1-го та 2-го армійського корпусу збройних сил РФії на окупованих територіях Донбасу отримали наказ вимкнути мобільні телефони.

Про це повідомляє волонтерський проект InformNapalm на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Щойно волонтери InformNapalm отримали інформацію від інсайдерів з ОРДЛО, що на 20:40 (за московським часом) всі передові підрозділи 1-го та 2-го АК отримали команду повністю вимкнути телефони та рації, залишити тільки IP-телефонію для зв'язку. Їм суворо заборонили виходити на цей час в ефір, наказали навіть вийняти батареї з телефонів. Як варіант, ймовірно росіяни будуть сканувати простір та всі доступні телефони на лінії зіткнення, щоб робити цілевказівки по координатах", - сказано у повідомленні.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+71
А пам'ятаєте такий "чудовий" мем, як "Голосуй за Порошенка, а то Путін нападе!!!". От смішно було в 2019ому! А зараз щось зелеботи язики засунули в дупи і не біжать у військомати...
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23.02.2022 21:05
+64
Почалося коли ти в 2019 році поставив галочку напроти клоуна.
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23.02.2022 21:02
+37
І нікто нє узнаєт, где магілка мая!
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23.02.2022 21:00
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к утилизационным мешкам, которые ваше МО закупило.
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23.02.2022 21:19 Відповісти
тебе ж сказали-віключить и сидеть тихо
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23.02.2022 21:19 Відповісти
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23.02.2022 21:11 Відповісти
Чтобы они не звонилии мамкам в РФ и не плакали забеги меня! Тута злые хохлы нас почему-то убивают!
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23.02.2022 21:11 Відповісти
Как воры, тышком-нышком.
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23.02.2022 21:12 Відповісти
Свиноматки кацапські, зустрічайте своїх свинособак по частинах, у пакетах.
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23.02.2022 21:12 Відповісти
Место складирования Путинского быдла!
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23.02.2022 21:14 Відповісти
1-й и 2-й армейские корпуса-это ОРДЛО-вское мясо.
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23.02.2022 21:14 Відповісти
Я не пойму, это гугл переводчик улучшили, или кацапские боты мову изучают ? Нашествие украиноязычных якобы патриотов-властененавистников....сегодня пох кто ты, зебил, петефил или юлелюб..."Разом и до кінця !!!" Иначе кацапское рабство...для выживших.
Слава Украине !!! Смерть кацапам !!!
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23.02.2022 21:14 Відповісти
Мудрі слова!
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23.02.2022 21:20 Відповісти
Оно то да, но как не воспользоваться случаем напомнить о результатах голосования? Мож хоть на следующий раз думать будут? Если следующий раз будет.
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24.02.2022 02:08 Відповісти
Бурят схвалює !

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23.02.2022 21:15 Відповісти
Мозги там никто никогда и не включал!
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23.02.2022 21:16 Відповісти
Кулеба попросив НАТО закрити повітряний простір !
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23.02.2022 21:16 Відповісти
Раніше, раніше потрібно.
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23.02.2022 21:18 Відповісти
Рубль начал падать за 2 часа упал почти на 2 руб, а целый день почти не падал, к чему бы это.
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23.02.2022 21:16 Відповісти
Ну все .устал.целый день работал.
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23.02.2022 21:21 Відповісти
єто на пользу
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23.02.2022 21:21 Відповісти
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23.02.2022 21:24 Відповісти
Он вчера падал, сегодня днем рос, это называется коррекция. Теперь снова падает, так это и работает. 80 прошел, теперь наметили новую цель и будут туда двигать. Например на 90.
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23.02.2022 21:38 Відповісти
А вот мєня уже давно - вимкнулі . .
.
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23.02.2022 21:20 Відповісти
Говорят из мавзолея новососии вывезли в расию его останки. в частности мошонку как мощи святого.там сейчас скрепная очередь из пуйловских ватанов
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23.02.2022 21:26 Відповісти
У моску спонтанно народилося сліво - "мощонка"
...
(та ні, зуйня якась)
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23.02.2022 21:52 Відповісти
Все одно якийсь козломордий виложить в мережу "відосік"
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23.02.2022 21:20 Відповісти
***** сказал головой ммм-щика, чтобы ВСУ добровольно покинули д. и л. область
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23.02.2022 21:20 Відповісти
Почему нашим не дали такую команду,по телефонам точно определяются цели
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23.02.2022 21:22 Відповісти
Десь в Румунії в нашу сторону летить Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk . Ще один вже давно баражує на сході по лінії Ізюм- Павлоград- Токмак. Цікаво де буде літати свіжачок?
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23.02.2022 21:22 Відповісти
До речі -другий летить точно по тракторії першого з італійської Сицилії.
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23.02.2022 21:28 Відповісти
Обидва над нами. Працюють
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23.02.2022 22:12 Відповісти
це їхній маршрут до нас
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23.02.2022 21:36 Відповісти
Зараз біля Токмаку.
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23.02.2022 21:41 Відповісти
Зеленский, быстренько все смартфоны для зебабуси раскидыва по линии соприкосновения, пусть пуляют по своим
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23.02.2022 21:22 Відповісти
За що ми боремося?
Як казав Марк Леві - Ми боремось не для того, щоби вмирати, а для того, щоби жити.
Додов би, ми боремось для того, щоби бути людьми!
Бо пуйло не тільки відмовив в праві на існування українцям а відмовив українцям в праві бути людьми!
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23.02.2022 21:23 Відповісти
Волонтёры получают развединформацию, Волонтёры закупают амуницию и оборудование, Волонтёры снабжают продуктами питания, проводят обучение личного состава... чем занимаются ответственные за все эти мероприятия генералы и министры? Если это достоверная информация, то срочно необходимо предпринимать ответные действия. Уверен, что эта информация так и останется хайповой, без выводов и принятия решений. Ещё с 2014 года необходимо было запретить военным и СБУ пользоваться личными телефонами... но как обычно разгильдяйство, шапкозакидательство показуха...
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23.02.2022 21:24 Відповісти
Клоун на троне,хуже раба..Киплинг

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23.02.2022 21:43 Відповісти
Вопрос правильный. Но есть одно НО:
Все генералы и министры (если конечно не добровольно) по-любому находятся под колпаком ФСБ и ГРУ.
А вот как раз волонтеры имеют полную свободу действий и коммуникаций - их практически невозможно отследить - старых найдут - появдяются новые, незасвеченые.
Так, что это неоспоримое преимущество Украины и ее народа.
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23.02.2022 21:49 Відповісти
Sprechenfuehrer (67%)





Дзвонить батько:
- в тебе сокира є?
- є, а навіщо тобі?
- в аптечку треба
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23.02.2022 21:26 Відповісти
Там бунт и массовые увольнения - держат как скот, не кормят, не платят грязь, болезни, низкое морально-психологическое состояние.
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23.02.2022 21:27 Відповісти
и скорее всего еще и жестко друг друга в очечко чпокают
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23.02.2022 21:32 Відповісти
какие то не украинские у тебя разговоры.
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23.02.2022 21:33 Відповісти
Это они ссут....на ними сию висит Глобал Хоук. А целеуказания идут к нам.))))))))
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23.02.2022 21:30 Відповісти
Ось відповідь https://www.flightradar24.com/FORTE11/2ae98408
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23.02.2022 21:30 Відповісти
ЧТо это??
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23.02.2022 21:43 Відповісти
orionemc2 a7fce8b3

Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk на висоті 54000 футів дає координати на пересування ватних орків і взагалі їх кошмарить. Посилання на Флайтрадар відкрийте і побачите.
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23.02.2022 21:46 Відповісти
Интересно если будет зашквар то куда побежит местная вата? Ведь на Рашку получаеца стрёмно им бежать...там они будут биндеровцами и фошиздами с Украины... Остануца в Украине? НО что то мне подсказывает что для кацапов они будут просто малоросским скотом. Или они думают что ихни братушки их сразу за своих примут, и им ничего не грозит? Или типа при обстрелах ихни дома не пострадают, а сняряды будут лететь только исключительно в биндеровцев? Или этот скот готов здохнуть?
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23.02.2022 21:40 Відповісти
Никто их в расию не пустит.! их скорее там перебьют как дезертиров. если нет. то на подвал.Иначе как расходный материал для войнушки и провокаций против Украины более они не нужны.и это не шутка и не пустые слова. расия этих гондонов использует при любом раскладе в утиль.пуйло их так или иначе пересажает.перебьют.повторюсь там дома .людей тысячами своих взрывают и травят.что им эти дибилы. просто инструмент у которого плохая участь
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23.02.2022 22:00 Відповісти
200 000 кацапів лякають 38 000 000 країну? Ну, ну, тільки 45 000 мішків для вас буде замало.
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23.02.2022 22:32 Відповісти
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