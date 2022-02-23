Передовим підрозділам армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі наказали вимкнути телефони, - InformNapalm
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Передові підрозділи 1-го та 2-го армійського корпусу збройних сил РФії на окупованих територіях Донбасу отримали наказ вимкнути мобільні телефони.
Про це повідомляє волонтерський проект InformNapalm на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Увага! Щойно волонтери InformNapalm отримали інформацію від інсайдерів з ОРДЛО, що на 20:40 (за московським часом) всі передові підрозділи 1-го та 2-го АК отримали команду повністю вимкнути телефони та рації, залишити тільки IP-телефонію для зв'язку. Їм суворо заборонили виходити на цей час в ефір, наказали навіть вийняти батареї з телефонів. Як варіант, ймовірно росіяни будуть сканувати простір та всі доступні телефони на лінії зіткнення, щоб робити цілевказівки по координатах", - сказано у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Слава Украине !!! Смерть кацапам !!!
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(та ні, зуйня якась)
Як казав Марк Леві - Ми боремось не для того, щоби вмирати, а для того, щоби жити.
Додов би, ми боремось для того, щоби бути людьми!
Бо пуйло не тільки відмовив в праві на існування українцям а відмовив українцям в праві бути людьми!
Все генералы и министры (если конечно не добровольно) по-любому находятся под колпаком ФСБ и ГРУ.
А вот как раз волонтеры имеют полную свободу действий и коммуникаций - их практически невозможно отследить - старых найдут - появдяются новые, незасвеченые.
Так, что это неоспоримое преимущество Украины и ее народа.
Дзвонить батько:
- в тебе сокира є?
- є, а навіщо тобі?
- в аптечку треба
Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk на висоті 54000 футів дає координати на пересування ватних орків і взагалі їх кошмарить. Посилання на Флайтрадар відкрийте і побачите.