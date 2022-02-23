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Необхідно додати армії та теробороні ще 40 млрд гривень з держбюджету, - Порошенко

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Необхідно додати армії та теробороні ще 40 млрд гривень з держбюджету, - Порошенко

Петро Порошенко під час позачергового засідання Верховної Ради щодо змін до Державного бюджету закликав додатково виділити ще 40 млрд грн для Збройних Сил України та територіальної оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Я закликаю наступного ж дня доручити уряду знайти ще 40 млрд грн, які витратити на територіальну оборону, дати їм машини, дати їм зброю, дати їм дрони, дати їм засоби зв’язку", – сказав Порошенко.

"Армії нашій дати резерви. Зробити все необхідне, тому що завтра замість доріг треба будувати надовби та протитанкові їжаки", – наголосив Порошенко.

"Вчора під час зустрічі із Зеленським ми пообіцяли: ми створюємо штаб для посилення оборони держави. Давайте діяти разом, як професійний, компетентний, патріотичний штаб оборони України у Верховній Раді", – резюмував лідер партії "ЄС".

Також читайте: Йду до Зеленського з планом укріплення оборони держави, - Порошенко

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+30
Ты хоть копейку накинь, зебуин.
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23.02.2022 21:19
+26
Він дав і дає стільки що тобі і не снилося.
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23.02.2022 21:21
+12
Кацап, у тебя прокси отклеился
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23.02.2022 21:22
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С рошену, слабо?
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23.02.2022 21:18 Відповісти
Ты хоть копейку накинь, зебуин.
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23.02.2022 21:19 Відповісти
ну так не мучай себя - пойди тихонько удавись на паРаше...
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23.02.2022 21:24 Відповісти
значить, ти касап **************. Того також обидвоє не влаштовують
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23.02.2022 21:25 Відповісти
Він дав і дає стільки що тобі і не снилося.
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23.02.2022 21:21 Відповісти
Кацап, у тебя прокси отклеился
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23.02.2022 21:22 Відповісти
Когда тебя чеченцы в два ствола подьзуют, гордишься сраной?
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23.02.2022 21:27 Відповісти
Давайте. Пришла пора действовать вместе.
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23.02.2022 21:19 Відповісти
У олігархів офшори потрусіть, там набагато більше грошей буде.
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23.02.2022 21:19 Відповісти
Хто буде трусити, зебуїни, у кожного з яких офшори? І кого трусити? Власного хазяїна бабломойського?
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23.02.2022 21:23 Відповісти
І тих і баригу
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23.02.2022 21:34 Відповісти
без адекватного керівництва країною і армією ті горші-до сріки.
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23.02.2022 21:20 Відповісти
то що горші до сріки то понятно.
а лєпші до куди?
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23.02.2022 21:30 Відповісти
Конфискуйте бабки Медведчука там нормально кеша
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23.02.2022 21:22 Відповісти
а вы интересовались "какаяразница". вот вам разница
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23.02.2022 21:23 Відповісти
Санітравський синдром - у тебе зеінфекція , простерилізуйся щоб у наступних поколіннях таких як ти не появлялося ((
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23.02.2022 21:27 Відповісти
Я верю, что ты передаст, и, походу, не я один
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23.02.2022 21:28 Відповісти
Яке ж воно дурне...
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23.02.2022 21:24 Відповісти
Що запропонує розумне ?((
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23.02.2022 21:28 Відповісти
Придурь, вот зачем ты сейчас о себе в третьем лице заговорил?
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23.02.2022 21:29 Відповісти
Потрібно всі гроші, всю техніку з великого будівництва переорінтувати на велике захистництво. Техніку на побудову укріплень між Мордором і Україною а гроші на армію і озброєння
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23.02.2022 21:27 Відповісти
Підтримую !
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23.02.2022 21:30 Відповісти
"какаяразницы" це не схвалили б - про рейтинги треба було думати

- А зараз ці "какаяразницы" бігають у мене на районі і плачуть - "Ой, московити наступають! Ой, як же так - Зеленський же за мир був, як же так?"
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23.02.2022 21:34 Відповісти
Соснешь не нагибаясь?
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23.02.2022 21:30 Відповісти
Тарас Чорновіл 🇺🇦 Тепер про кошти на оборону. Ми радіємо, що таки проголосували. Чудово. Але ухвалили не стільки, скільки було потрібно й не звідти, звідки були сподівання. Виділяють не 50 мільяярдів, які настільки необхідні, що про них ще минулого літа екс-міністр Таран плакався, що без них армія руйнується, неможливо будь-які виплати збільшити й потрібно тихо скорочувати чисельність. І не 120 мільярдів виділили, які б були необхідні для введення в дію отого бутафорського указу Зеленського про зміцнення обороноздатності. Там, якщо розраховувати виконання упродовж трьох років, цьогоріч орієнтовно пішло б саме біля 120 мільярдів.

А погодилася влада виділити лише 22,7 мільярда, тобто менше половини від мінімально необхідного. І на армію там піде далеко не вся сума, розписують на всю сферу безпеки й оборони. Добре, хоч якусь частину виплат військовим мають підвищити. Але, скажімо, ніби (перевірити зараз не маю часу) 3 мільярди йдуть на Мінфін для повернення боргових зобов'язань...

А тепер простеньке питання: чому саме така сума? Чому не більше або менше? А все дуже просто. Не буду влазити в деталі, але в проєкті від Порошенка ті 50 мільярдів мали свої джерела наповнення. Бюджетний кодекс вимагає цього для будь-якого проєкту змін до Бюджету: не можна дати, коли не напишеш, звідки взяти. То в тому проєкті, від якого слуги відбивалися руками й ногами, чітко вказані джерела. Десь із 26 мільярдів мало бути перекинуто з Великого крадівництва (точніше, з тих бюджетних програм, з яких воно фінансувалося), а решта із кількох інших джерел: невикористані залишки допомоги МВФ, додаткові надходження внаслідок інфляції та ще дещо. Ту другу частину трошки перепрофілювали, уточнили й теж трошки скоротили та без зайвих розмов виділили. А понад половину суми, яку мали забрати з персональної кормушки Зеленського під умовною назвою "підготуємо хороші дороги для танків путіна" зажали. Бо війна-війною, а корупція для Зеленського й звична кормушка для його слуг за розкладом.

Що далі? Опозиція, тобто ЄС і Голос за це погодилися голосувати, щоб хоч щось пішло негайно. Але у виступі Порошенко наполягав, щоб ще додатково були знайдені та надані на оборону 40 мільярдів. Це сумарно більше від попередньої суми, якої вимагала Євросолідарність. Але й потреби змінилися. Число в 50 мільярдів виникло ще 4 місяці тому. З того часу щось з'їла інфляція, щось треба додатково на тероборону згідно вже нового закону (влада знову зажала 2,7 мільярда й переклала все на місцеві бюджети), а в чомусь і загрози зросли.

20:09
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23.02.2022 21:32 Відповісти
свіжезаряжені касапи-боти

Валерий Новак

Evgen Remark

! Який логін ви мали до деактивації?
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23.02.2022 21:35 Відповісти
Тероборона недоформирована. Её сейчас, фактически "на коленках" сшивают, побырику. Понял это с разговора со своим соломенским военкоматом. При Пете тянули кота за яйца, и ничерта толком не сделали. При Вове так вообще поначалу забили, а лишь в последние пол года начали шевелиться. Но время упущено.

Конечно лучше чем ничего, но проёбы Пети с Вовой нам могут дорого обойтись.

Завтра иду в военкомат - надеюсь развею свои опасения...
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23.02.2022 21:41 Відповісти
"прі Пете" не було закону про тероборону - не було голосів для прийняття, не всі коаліціянти погоджувались голосувати, командири добробатів з НФ (підфракція Авакова) мали власну думку стосовно цієї проблеми.
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23.02.2022 21:45 Відповісти
Это всё отмазки. У него был карт-бланш в 14-15м году. И потуги его сектантов оправдать все проёбы, нехваткой голосов - потугами и остаются. И если что, я за него во 2м туре голосовал. Так что к секте, кое как так же отношусь.

На пост-революционное и военное время - списали бы все недемократические шаги. Он мог спокойно вычистить, в том числе физически, всю совковую и прокацапскую шваль, мог заставить голосовать за крайне важные для страны законы (что временами он и делал).

Но он или не хотел, или засцал. Сейчас уже значения не имеет...
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23.02.2022 22:32 Відповісти
Якщо не має значення, то і повторювати не треба. Який це картбланш був у Поршенка? До України з лупою приглядались на Заході: чи досить вона демократична, чи не порушує, бува, права когось там. ЄСПЛ поновив на посадах чи не всіх суддів, прокурорів, крадіїв- чиновників, котрих "повичищали" з роботи. А яких зусиль треба було докласти, щоб флегматичний голуб миру-Барак Обама та благополучна Європа хоч якісь санкції проти РФ запровадила. Брак коштів на найнеобхідніше, брак законів, вкрай потрібних, щоб повноцінно використовувати ЗСУ. На додачу Верховна рада: хто в ліс, хто по дрова. Згадайте які запеклі баталії розгорнули партії за місця в уряді. Кого та війна хвилювала!
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24.02.2022 02:33 Відповісти
Барига підірвав *********** на 6 млрд дол США, і не збудував патронний завод, а зе теж шлангує і краде на дорогах.
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23.02.2022 22:41 Відповісти
І на оновленій Землі врага не буде супостата. Буде ЄС ш буде НАТО і буде мир на світі всім
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23.02.2022 21:57 Відповісти
И тут Ипполита Матвеевича понесло....
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23.02.2022 22:42 Відповісти
Продай десятую часть своих киевских магазинчиков, которые ты наоткрывал за время своего президентства, или у Авакяна рюкзаки забери и внеси свой вклад в оборону страны.
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23.02.2022 23:12 Відповісти
 
 