Необхідно додати армії та теробороні ще 40 млрд гривень з держбюджету, - Порошенко
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Петро Порошенко під час позачергового засідання Верховної Ради щодо змін до Державного бюджету закликав додатково виділити ще 40 млрд грн для Збройних Сил України та територіальної оборони.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Я закликаю наступного ж дня доручити уряду знайти ще 40 млрд грн, які витратити на територіальну оборону, дати їм машини, дати їм зброю, дати їм дрони, дати їм засоби зв’язку", – сказав Порошенко.
"Армії нашій дати резерви. Зробити все необхідне, тому що завтра замість доріг треба будувати надовби та протитанкові їжаки", – наголосив Порошенко.
"Вчора під час зустрічі із Зеленським ми пообіцяли: ми створюємо штаб для посилення оборони держави. Давайте діяти разом, як професійний, компетентний, патріотичний штаб оборони України у Верховній Раді", – резюмував лідер партії "ЄС".
Будь ласка, зачекайте...
а лєпші до куди?
- А зараз ці "какаяразницы" бігають у мене на районі і плачуть - "Ой, московити наступають! Ой, як же так - Зеленський же за мир був, як же так?"
А погодилася влада виділити лише 22,7 мільярда, тобто менше половини від мінімально необхідного. І на армію там піде далеко не вся сума, розписують на всю сферу безпеки й оборони. Добре, хоч якусь частину виплат військовим мають підвищити. Але, скажімо, ніби (перевірити зараз не маю часу) 3 мільярди йдуть на Мінфін для повернення боргових зобов'язань...
А тепер простеньке питання: чому саме така сума? Чому не більше або менше? А все дуже просто. Не буду влазити в деталі, але в проєкті від Порошенка ті 50 мільярдів мали свої джерела наповнення. Бюджетний кодекс вимагає цього для будь-якого проєкту змін до Бюджету: не можна дати, коли не напишеш, звідки взяти. То в тому проєкті, від якого слуги відбивалися руками й ногами, чітко вказані джерела. Десь із 26 мільярдів мало бути перекинуто з Великого крадівництва (точніше, з тих бюджетних програм, з яких воно фінансувалося), а решта із кількох інших джерел: невикористані залишки допомоги МВФ, додаткові надходження внаслідок інфляції та ще дещо. Ту другу частину трошки перепрофілювали, уточнили й теж трошки скоротили та без зайвих розмов виділили. А понад половину суми, яку мали забрати з персональної кормушки Зеленського під умовною назвою "підготуємо хороші дороги для танків путіна" зажали. Бо війна-війною, а корупція для Зеленського й звична кормушка для його слуг за розкладом.
Що далі? Опозиція, тобто ЄС і Голос за це погодилися голосувати, щоб хоч щось пішло негайно. Але у виступі Порошенко наполягав, щоб ще додатково були знайдені та надані на оборону 40 мільярдів. Це сумарно більше від попередньої суми, якої вимагала Євросолідарність. Але й потреби змінилися. Число в 50 мільярдів виникло ще 4 місяці тому. З того часу щось з'їла інфляція, щось треба додатково на тероборону згідно вже нового закону (влада знову зажала 2,7 мільярда й переклала все на місцеві бюджети), а в чомусь і загрози зросли.
20:09
Валерий Новак
Evgen Remark
! Який логін ви мали до деактивації?
Конечно лучше чем ничего, но проёбы Пети с Вовой нам могут дорого обойтись.
Завтра иду в военкомат - надеюсь развею свои опасения...
На пост-революционное и военное время - списали бы все недемократические шаги. Он мог спокойно вычистить, в том числе физически, всю совковую и прокацапскую шваль, мог заставить голосовать за крайне важные для страны законы (что временами он и делал).
Но он или не хотел, или засцал. Сейчас уже значения не имеет...