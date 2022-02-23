Турчинов: Прийде час і міжнародний трибунал судитиме Путіна та всю його злочинну команду
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Міжнародний трибунал судитиме всю владну верхівку РФ. Так прокоментував виконуючий обов‘язки президента України у 2014 році, керівник Центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов своє внесення до списку "особливо розшукуваних військових злочинців Слідкомом РФ".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Турчинов зазначив, що Російська Федерація погрожувала йому, починаючи з 2014 року, а на окупованій території фейковий суд навіть "засудив" до вищої міри покарання.
"Але їх істеричні погрози мене зовсім не хвилюють і не цікавлять. Ми їх били з 2014 по 2019 рік, будемо бити і зараз", – додав він. "Прийде час і, я впевнений, на лаві підсудних буде сидіти Путін і вся його злочинна команда. Міжнародний трибунал їх судитиме за військові злочини та за злочини проти людства", – резюмував Турчинов.
Будь ласка, зачекайте...
В Україні запроваджено надзвичайний стан.
Але тільки цього - недостатньо.
Вкотре повторюю вимоги «Свободи».
Запровадити воєнний стан на території Донецької та Луганської областей.
Запровадити воєнний податок з олігархів. Не просити в них милостиню, а по закону забрати те, що належить.
Припинити виплату пенсій на окуповані території і скерувати ці кошти на забезпечення внутрішньо переміщених осіб.
Припинити торгівлю на крові та всі соціально-економічні зв'язки, розірвати дипломатичні стосунки з агресором.
Націоналізувати майно московського бізнесу і колаборантів в Україні.
Невідкладно винести на розгляд Верховної Ради та ухвалити свободівський законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм.
Ухвалити на законодавчому рівні рішення про автоматичне позбавлення українського громадянства тих осіб, що набули московське.
Перейменувати Українську Православну Церкву Московського Патріархату на Російську Православну Церкву в Україні зі статусом чужоземної церкви. В умовах воєнного стану заборонити/обмежити її діяльність.
Повернути українські історичні пам'ятки, в першу чергу Лаври, українській Церкві.
Закрити кордон з Московією та Білоруссю.
Вимагати негайної реакції гарантів за Будапештським меморандумом.
Подати офіційне звернення до ООН, Ради Європи, ОБСЄ щодо виключення Московії з цих організацій.
Президент, уряд і парламент повинні вжити негайних рішучих заходів для посилення обороноздатності держави.
ДУ майТЕ...! 73% від виборців України.....
И Вам советую читать смысл предложений от Свободы
Хочу поздравить всех защитников Отечества, и в первую очередь это, как вы понимаете, сейчас относится к ребятам армии Украины.
В любой войне два участника: один защищает свое Отечество, другой - нападает на чужое.
Возможно, когда гитлеровские армии делили Чехию и Польшу, вторгались на территорию СССР, они тоже полагали, что защищают свое Отечество или «избавляют мир от красной чумы». Возможно, фашистские солдаты тоже выполняли приказы законно избранных фюреров, испытывали трудности и лишения, проливали на поле боя кровь, а может кто-то даже демонстрировал героизм, спасая своих боевых товарищей. Но почему-то никакого уважения к ним нет. © Леонид Каганов [email protected]
#ля. Как же мне это нравится. Сам так думаю, только этого и жду, чтобы эта обезьяна с гранатой делов не натворила. Адекватные россияне сами сидят в шоке, хорошо хоть, что такие еще имеются. Это так, для информации, там не все чокнутые. Хоть это радует. Тех, которые голову в песок засунули, начиная с 2014 года - не в счет.
- А патаму што они абзывались. Ани гаварили, што я х@йло...
Он крякнет сам. А его ********** будут блеять - "мы жы ничиво. Это все он. Он нас заставлял, а мы были против...."
Русня априори ссыкуны и ********....
Турчинов надихає на Україну впевненність в завтрашньому дні....впевненість в перемозі!!
@turkmendagz
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3 ч
А вы знаете что за постановление о ДНР и ЛНР не стали голосовать, хотя и были на заседание Думы расистка И.Роднина, пожирательница детей И.Яровая, голубой мальчик Володин, убийца животных Н Валуев и ещё 50 таких же отморозков.
А почему? А потому что хоть чуть-чуть но мозги есть.
@Avgystinka
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22 февр.
Обратили внимание, что только 400 депутатов голосовали за признание ОРДЛО? А
где еще 50? Среди неголосовавших Валуев, Роднина Ресин Жирик Сипягин Драпеко Водолацкий Делимханов Терешкова Чилингаров Никонов и др. Это они хитрожопые или случайность? Ну с жириком ясно...
По риторике про "хозяев" легко идентифицируется кацаповульгарис.
доказано фуфлотестами, да?))) не ковид, а давно известная пневмония, или даже скорее хер знает какое лечение по экспериментальным убийственным протоколам, от которых молодой и здоровый копыта отбросит
Все, що було зроблено попередньою владою для нашої армії - зелені знищили, але я впевнена, що Пастор ще повернеться та візьметься за роботу, як він вміє.
много знает, в конторе свидетелей убирают, типа как бумаги в посольстве жгут
но от Божьего суда не отвертится, многогешен