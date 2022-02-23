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війна (56332) Гаазький трибунал (156) Путін (21438) Турчинов (1084)

Турчинов: Прийде час і міжнародний трибунал судитиме Путіна та всю його злочинну команду

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Турчинов: Прийде час і міжнародний трибунал судитиме Путіна та всю його злочинну команду

Міжнародний трибунал судитиме всю владну верхівку РФ. Так прокоментував виконуючий обов‘язки президента України у 2014 році, керівник Центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов своє внесення до списку "особливо розшукуваних військових злочинців Слідкомом РФ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Турчинов зазначив, що Російська Федерація погрожувала йому, починаючи з 2014 року, а на окупованій території фейковий суд навіть "засудив" до вищої міри покарання.

"Але їх істеричні погрози мене зовсім не хвилюють і не цікавлять. Ми їх били з 2014 по 2019 рік, будемо бити і зараз", – додав він. "Прийде час і, я впевнений, на лаві підсудних буде сидіти Путін і вся його злочинна команда. Міжнародний трибунал їх судитиме за військові злочини та за злочини проти людства", – резюмував Турчинов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Турчинов, Аваков та українські військові керівники включені Слідкомом РФ до списку особливо розшукуваних. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
Олег Тягнибок

В Україні запроваджено надзвичайний стан.

Але тільки цього - недостатньо.

Вкотре повторюю вимоги «Свободи».

Запровадити воєнний стан на території Донецької та Луганської областей.

Запровадити воєнний податок з олігархів. Не просити в них милостиню, а по закону забрати те, що належить.

Припинити виплату пенсій на окуповані території і скерувати ці кошти на забезпечення внутрішньо переміщених осіб.

Припинити торгівлю на крові та всі соціально-економічні зв'язки, розірвати дипломатичні стосунки з агресором.

Націоналізувати майно московського бізнесу і колаборантів в Україні.

Невідкладно винести на розгляд Верховної Ради та ухвалити свободівський законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм.

Ухвалити на законодавчому рівні рішення про автоматичне позбавлення українського громадянства тих осіб, що набули московське.

Перейменувати Українську Православну Церкву Московського Патріархату на Російську Православну Церкву в Україні зі статусом чужоземної церкви. В умовах воєнного стану заборонити/обмежити її діяльність.

Повернути українські історичні пам'ятки, в першу чергу Лаври, українській Церкві.

Закрити кордон з Московією та Білоруссю.

Вимагати негайної реакції гарантів за Будапештським меморандумом.

Подати офіційне звернення до ООН, Ради Європи, ОБСЄ щодо виключення Московії з цих організацій.

Президент, уряд і парламент повинні вжити негайних рішучих заходів для посилення обороноздатності держави.
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23.02.2022 21:54
+12
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23.02.2022 22:04
+11
а ось кровавий пастор...скучили,чесно кажучи
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23.02.2022 21:56
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Олег Тягнибок

В Україні запроваджено надзвичайний стан.

Але тільки цього - недостатньо.

Вкотре повторюю вимоги «Свободи».

Запровадити воєнний стан на території Донецької та Луганської областей.

Запровадити воєнний податок з олігархів. Не просити в них милостиню, а по закону забрати те, що належить.

Припинити виплату пенсій на окуповані території і скерувати ці кошти на забезпечення внутрішньо переміщених осіб.

Припинити торгівлю на крові та всі соціально-економічні зв'язки, розірвати дипломатичні стосунки з агресором.

Націоналізувати майно московського бізнесу і колаборантів в Україні.

Невідкладно винести на розгляд Верховної Ради та ухвалити свободівський законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм.

Ухвалити на законодавчому рівні рішення про автоматичне позбавлення українського громадянства тих осіб, що набули московське.

Перейменувати Українську Православну Церкву Московського Патріархату на Російську Православну Церкву в Україні зі статусом чужоземної церкви. В умовах воєнного стану заборонити/обмежити її діяльність.

Повернути українські історичні пам'ятки, в першу чергу Лаври, українській Церкві.

Закрити кордон з Московією та Білоруссю.

Вимагати негайної реакції гарантів за Будапештським меморандумом.

Подати офіційне звернення до ООН, Ради Європи, ОБСЄ щодо виключення Московії з цих організацій.

Президент, уряд і парламент повинні вжити негайних рішучих заходів для посилення обороноздатності держави.
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23.02.2022 21:54 Відповісти
І хто буде голосувати за воєнний податок з олігархів?
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23.02.2022 22:02 Відповісти
Заставить депутатов . Или выгнать
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23.02.2022 22:03 Відповісти
підтримую!!

ДУ майТЕ...! 73% від виборців України.....
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23.02.2022 22:02 Відповісти
все це повинні були зробити починаючи із 2014-го ...- але ніколи не пізно ...
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23.02.2022 22:09 Відповісти
********** московські консерви?
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23.02.2022 22:29 Відповісти
Я , в отличии от ВАС, читаю смысл предложений , не глядя на ФИО И ПАРТИИ
И Вам советую читать смысл предложений от Свободы
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23.02.2022 22:33 Відповісти
Я, на відміну від Вас, не тільки читаю, а і розумію зміст.
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23.02.2022 23:29 Відповісти
В в чому він концерва? Москальські концерви добре фінансуються, що по Тягнибоку цього не видно.
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23.02.2022 23:02 Відповісти
В чому? В тому що у ригів брав гроші. І майно. недостатньо?
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23.02.2022 23:30 Відповісти
У вас особисто є докази? І яке в нього є багатство?
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23.02.2022 23:36 Відповісти
Докази чого? Ви з Місяця?
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23.02.2022 23:40 Відповісти
Докази того,що ви написали.
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23.02.2022 23:41 Відповісти
Такий був собі прокурор Махніцький. Ви можете його спитати, де та книга януковича? З якої він був сили? Не пригадуєте? Де він зараз? Що з майданівськими вбивцями? Всіх на довічне мабуть посадили. А Ви чому цікавитесь доказами? Знищити хочете?
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23.02.2022 23:50 Відповісти
Kozak Slovak Я хочу бачити докази для звинувачень.Не було в Тягнибока зашкварів,як в інших.На наступних виборах,я можливо буду голосувати за націоналістів.Вони ще ніколи не керували країною.Якщо звісно буду чи будемо всі живі і здорові.
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23.02.2022 23:58 Відповісти
Ви де мешкаєте?
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24.02.2022 01:57 Відповісти
На заході України.
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24.02.2022 02:03 Відповісти
В ЛМР минулого скликання навіть не було фракції Свободи. Цього скликання там, здається, 5 депутатів включаючи Кошулю, для якого це просто дніщє. Це реальна оцінка виборців цим "націоналістам" У Львові всі все розуміють, що би там про нас не думали інші.
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24.02.2022 02:16 Відповісти
А львів'яни обрали мером людину, яка має бізнеси з москалями. То де там знання? В Хмельницькому мер свободівець і реальні покращення по всьому. Це реально найкращий мер в Україні.
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24.02.2022 02:24 Відповісти
Можливо. Я бажаю йому та Хмельницькому, всіляких успіхів. Зрозумійте правильно. Я не проти Свободи. Там є люди, які приймають рішення правильні. Але там є консерви. продажні, тупі. Як мабуть всюди. Але загалом я не проти всіх там. Їх лідери скомпроментували себе. І як наслідок партія втратила підтримку там, де вона народилась. А це її крах. Можна багато про їх зашквари говорити. Я про Махніцького вам написав, ви не відреагували. А про виступ на Яворині, коли Ющ Тягнибока прямо звинуватив в тому, що той здійснив провокацію по замовленн.ю януковича. А Ірчик Фаріон? В садочку за нею ТВ їздило щоб в Москві показати які українці тупорилі нацисти. Це все дало негативний результат для Свободи.
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24.02.2022 02:38 Відповісти
Ну то нехай буде те що зараз. Будемо і далі бовтатись в лайні.
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24.02.2022 02:44 Відповісти
Якщо Зеленський переможе то він буде безальтернативний. Якщо ні, то Україна припинить своє існування.
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24.02.2022 02:45 Відповісти
Мені похрін на москалів он вони як себе ведуть. А що до виступу Тягнибока, то він сказав лише те, що описував Франко. Євреї тут добре біди наробили, подивіться на прізвища виконавців Голодомору. А ще прийняли антиукраїнський і так званний антисемітсьуий закон. Який подав Бужанський. І це в той час, коли в нас є олігархи євреї, депутати євреї, поезидент єврей інші діячі також євреї.В нас за роки незалежності жодного єврея на ґрунті ненависті не вбили. В тій же Америці не так давно розстріляли синогогу.
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24.02.2022 02:59 Відповісти
Старая гебнявая провокация, в первую очередь демонизировать и очернить тех кто им противостоит. А ну казачек признайся, руснявую ********* надо херачить на Українской земле и или в очко им заглядивать?
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24.02.2022 01:49 Відповісти
Про що йдеться?
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24.02.2022 01:57 Відповісти
Лайно кацапьске почало дупою крутити. Що не ясного в питанні чи ти дебіл?
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24.02.2022 02:02 Відповісти
Тобі ніхто не повинен відповідати на питання. Підітри брудного писка і не пащекуй до людей, псюра.
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24.02.2022 02:10 Відповісти
але ж уїбати тебе руснявого свинопса повинна кожна порядна людина
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24.02.2022 02:16 Відповісти
Ти, псюра, можеш свою москальську лайку застосовувати до мамки своєї, як ти звичайно це робиш. А мені це по)(. Тому, що на собачій гавкіт я не реагую.
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24.02.2022 02:18 Відповісти
Звісно що вертухаі лахтинські реагуть здебільшогона швабру та кабаку дага.
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24.02.2022 02:28 Відповісти
Тобі це відомо з практики? Співчуваю.
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24.02.2022 02:29 Відповісти
та ні свинопес, смоктати у гебні ця ваша споконвічно російська риса, не дарма на вас кажуть народ-підорас!
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24.02.2022 02:35 Відповісти
Обсирати тебе, все одно, що бити дитину. Бо ти трошки тупий. Це мабуть від народження. Батьки алкаші? Я вже тобі казав, що співчуваю. ти працюй над собою. Ти же навчився на клаві матюки бити. Значить не все в тебе втрачено. Спробуй, наприклад, віршик напиши.
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24.02.2022 02:41 Відповісти
Типова риса рюзьк свині - перекладати з хворої голови на здорову! Стукачок, не я ж тут торгую совістю і дупою за миску гебнявого педігрипалу.
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24.02.2022 02:51 Відповісти
а розкажи мені свиня рюзька як ти стала конторською шльондрою ти даун від народження, руки з дупи чи твої батьки теж були вертухаями?
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24.02.2022 02:37 Відповісти
Це той Тягнибок що просрав все що міг
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23.02.2022 22:39 Відповісти
Менше пиз..и, а записуйся в військо, вождь ти наш беззмінний...
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23.02.2022 22:47 Відповісти
💯% если в сортире не замочат
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23.02.2022 21:54 Відповісти
амінь
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23.02.2022 21:55 Відповісти


Хочу поздравить всех защитников Отечества, и в первую очередь это, как вы понимаете, сейчас относится к ребятам армии Украины.

В любой войне два участника: один защищает свое Отечество, другой - нападает на чужое.

Возможно, когда гитлеровские армии делили Чехию и Польшу, вторгались на территорию СССР, они тоже полагали, что защищают свое Отечество или «избавляют мир от красной чумы». Возможно, фашистские солдаты тоже выполняли приказы законно избранных фюреров, испытывали трудности и лишения, проливали на поле боя кровь, а может кто-то даже демонстрировал героизм, спасая своих боевых товарищей. Но почему-то никакого уважения к ним нет. © Леонид Каганов [email protected]
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23.02.2022 21:55 Відповісти
поручик,ти запіздав...6 грудня та 14 жовтня треба було.
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23.02.2022 21:59 Відповісти
© Леонид Каганов [email protected]
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23.02.2022 22:00 Відповісти
ну тади ой...хоча міг й він вивчити українськи свята
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23.02.2022 22:04 Відповісти
не доживет боюсь... цианистый калий защекун-педофил всегда при себе держит
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23.02.2022 21:55 Відповісти
а ось кровавий пастор...скучили,чесно кажучи
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23.02.2022 21:56 Відповісти
в блоги цензора заходь. Не часто, але там дописує. Причому - сам
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23.02.2022 22:20 Відповісти
Кривавий Пастор скаже, як відріже ...
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23.02.2022 21:58 Відповісти
Х#йла пристрелят его придворные...
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23.02.2022 21:59 Відповісти
Кто? Там одни ссыкуны, как Нарышкин.
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23.02.2022 22:00 Відповісти
Нужно зрить в корень. Не исключено, что Нарышкин очень хорошо сыграл роль именно "ссыкуна" с последующими комментариями от Пуйла. Вспомните выступления клоуна Жирика, на реплики которого Пуйло тоже реагировал так, что он вроде бы тут ни при чем. Это же ФСБ-шные подонки, они спекталь какой угодно могут разыграть.
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23.02.2022 22:17 Відповісти
"Х#йла пристрелят его придворные..."
#ля. Как же мне это нравится. Сам так думаю, только этого и жду, чтобы эта обезьяна с гранатой делов не натворила. Адекватные россияне сами сидят в шоке, хорошо хоть, что такие еще имеются. Это так, для информации, там не все чокнутые. Хоть это радует. Тех, которые голову в песок засунули, начиная с 2014 года - не в счет.
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23.02.2022 22:14 Відповісти
Вбивати цапів без жалю.Окупанти не мають право на життя.
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23.02.2022 22:01 Відповісти
І на суді х@йло буде виправдовуватися:
- А патаму што они абзывались. Ани гаварили, што я х@йло...
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23.02.2022 22:02 Відповісти
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23.02.2022 22:04 Відповісти
Никто не будет его судить.

Он крякнет сам. А его ********** будут блеять - "мы жы ничиво. Это все он. Он нас заставлял, а мы были против...."

Русня априори ссыкуны и ********....
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23.02.2022 22:04 Відповісти
золоті слова, Пасторе!

Турчинов надихає на Україну впевненність в завтрашньому дні....впевненість в перемозі!!
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23.02.2022 22:05 Відповісти
пастор Богу молиться за УкраЇну
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23.02.2022 23:25 Відповісти
Абдалла за Свободу Навальному


@turkmendagz

·
3 ч



А вы знаете что за постановление о ДНР и ЛНР не стали голосовать, хотя и были на заседание Думы расистка И.Роднина, пожирательница детей И.Яровая, голубой мальчик Володин, убийца животных Н Валуев и ещё 50 таких же отморозков.
А почему? А потому что хоть чуть-чуть но мозги есть.
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23.02.2022 22:05 Відповісти
А откуда такая инфа? Чего-то не встречал. Надеялся, что хоть кто-то из них нормальный. Я считал также как пастор, что список для Гаагского трибунала озвучен, причем непосредственно с экрана их же телевидения. Или же это последствия того, что таки заседание этих чокнутых в записи транслировали?
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23.02.2022 22:20 Відповісти
Ävgystina, неАнгел


@Avgystinka

·
22 февр.



Обратили внимание, что только 400 депутатов голосовали за признание ОРДЛО? А
где еще 50? Среди неголосовавших Валуев, Роднина Ресин Жирик Сипягин Драпеко Водолацкий Делимханов Терешкова Чилингаров Никонов и др. Это они хитрожопые или случайность? Ну с жириком ясно...
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23.02.2022 22:27 Відповісти
Нашел. Так неголосовавшие - это из тех, которых просто не было на заседании, а не из тех , которые были против. Это же большая разница.
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23.02.2022 23:05 Відповісти
Никто и не говорил,что они были против - просто они правильно не пришли
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23.02.2022 23:13 Відповісти
"ЗА " голосовали все присутствующие
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23.02.2022 22:26 Відповісти
Абсолютно необходимо, чтобы на скамью сели не только Хулио и вся верхушка власти РФ, но и все (абсолютно все) пропагандоны зомбоканалов. Именно они годами мыли мозги доверчивым людям в Украине и не только в ней. Все, от ведущих и операторов до сценаристов и "журналистов". Именно на них лежит главная (после ***********) ответственность за происходящее. На кол их первыми.
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23.02.2022 22:17 Відповісти
для начала сядут твои хозяева-вакцинаторы и их коллеги со всей Земли
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23.02.2022 22:26 Відповісти
Кому шо, а курці - просо (с)

По риторике про "хозяев" легко идентифицируется кацаповульгарис.
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23.02.2022 22:31 Відповісти
уже методичка сменилась, биоробот? укалывание временно ушло с повестки дня?
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23.02.2022 23:32 Відповісти
"Укалывание" никуда не ушло, и пока что (пусть так и останется) ковид забрал жизней минимум в шесть раз больше, чем война. Нормальные страны "прокололись", плюс текущий штамм ковида имеет невысокую смертность. В Украине по прежнему умирают люди от ковида - смерти, которых легко можно было бы избежать. Сгинь, пожалуйста, со своей дебильной паранойей.
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23.02.2022 23:41 Відповісти
"ковид забрал жизней минимум в шесть раз больше"
доказано фуфлотестами, да?))) не ковид, а давно известная пневмония, или даже скорее хер знает какое лечение по экспериментальным убийственным протоколам, от которых молодой и здоровый копыта отбросит
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24.02.2022 00:04 Відповісти
Поток шизы на уровне "распятых мальчиков" (с)
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24.02.2022 00:57 Відповісти
я не сгину, а ты - да, физособь пустопорожняя)
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24.02.2022 00:04 Відповісти
а кацапье вонючее будешь херачить или раком встанешь перед ними?
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24.02.2022 01:54 Відповісти
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23.02.2022 22:47 Відповісти
Був би зараз при владі Кривавий Пастор, то ми б спокійніше спали та впевненими прокидалися, та й взагалі Україна б була іншою: більш захищеною, з ******** озброєнням.

Все, що було зроблено попередньою владою для нашої армії - зелені знищили, але я впевнена, що Пастор ще повернеться та візьметься за роботу, як він вміє.
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23.02.2022 22:54 Відповісти
не дотянет до суда
много знает, в конторе свидетелей убирают, типа как бумаги в посольстве жгут
но от Божьего суда не отвертится, многогешен
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23.02.2022 23:20 Відповісти
многогрешен
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23.02.2022 23:21 Відповісти
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23.02.2022 23:27 Відповісти
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23.02.2022 23:30 Відповісти
Путлер старий висельник.
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23.02.2022 23:41 Відповісти
Великий человек.
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24.02.2022 05:20 Відповісти
 
 