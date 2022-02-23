Росія заблокувала виїзд із Криму. В Україну не пропустили пів сотні громадян

Росія заблокувала роботу двох контрольних пунктів в'їзду-виїзду навпроти українських КПВВ "Каланчак" і "Чонгар".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Telegram омбудсмена Людмили Денісової.

"Виїзд з півострова заблоковано. Протягом останніх двох годин окупаційна влада не пропустила до тимчасово окупованого Криму близько пів сотні громадян України. Безперешкодно можуть потрапити додому лише мешканці півострова з російськими паспортами", - зазначила вона.

За її словами, російські силовики пояснюють це тим, що нібито українська влада припинила роботу КПВВ в односторонньому порядку.

"Українські прикордонники наголошують, що з боку материкової України КПВВ працюють у штатному режимі", - зазначила омбудсмен.

Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на факт порушення окупаційною адміністрацією права громадян України на свободу пересування та вжити заходів щодо припинення політики РФ, спрямованої на відчуження окупованих територій від України разом з громадянами, які там проживають.