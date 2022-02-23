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Росія заблокувала виїзд із Криму. В Україну не пропустили пів сотні громадян

Росія заблокувала виїзд із Криму. В Україну не пропустили пів сотні громадян

Росія заблокувала роботу двох контрольних пунктів в'їзду-виїзду навпроти українських КПВВ "Каланчак" і "Чонгар".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Telegram омбудсмена Людмили Денісової.

"Виїзд з півострова заблоковано. Протягом останніх двох годин окупаційна влада не пропустила до тимчасово окупованого Криму близько пів сотні громадян України. Безперешкодно можуть потрапити додому лише мешканці півострова з російськими паспортами", - зазначила вона.

За її словами, російські силовики пояснюють це тим, що нібито українська влада припинила роботу КПВВ в односторонньому порядку.

"Українські прикордонники наголошують, що з боку материкової України КПВВ працюють у штатному режимі", - зазначила омбудсмен.

Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на факт порушення окупаційною адміністрацією права громадян України на свободу пересування та вжити заходів щодо припинення політики РФ, спрямованої на відчуження окупованих територій від України разом з громадянами, які там проживають.

Денісова (883) Крим (14122) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+43
Это то чмо, которое все сделало для прихода в Украине к власти зеленых манкуртов и предателей. Теперь еще чего-то требовать совести хватает.
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23.02.2022 22:00
+34
Шуфрич прямо зараз на каналы НАШ який ще працює на Ютюбі,каже що коли россія розгромить армію України, ЖОПОБЛОК повернется в країну щоб на "юовостоке разом з кацапами наводіть порядок" це жесть товаріщі,де СБУ?
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23.02.2022 22:01
+27
у Тягнибока как всегда блаблабла, а вот прекращение "пенсий" в ордыле давно пора
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23.02.2022 22:01
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В Україні запроваджено надзвичайний стан.

Але тільки цього - недостатньо.

Вкотре повторюю вимоги «Свободи».

Запровадити воєнний стан на території Донецької та Луганської областей.

Запровадити воєнний податок з олігархів. Не просити в них милостиню, а по закону забрати те, що належить.

Припинити виплату пенсій на окуповані території і скерувати ці кошти на забезпечення внутрішньо переміщених осіб.

Припинити торгівлю на крові та всі соціально-економічні зв'язки, розірвати дипломатичні стосунки з агресором.

Націоналізувати майно московського бізнесу і колаборантів в Україні.

Невідкладно винести на розгляд Верховної Ради та ухвалити свободівський законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм.

Ухвалити на законодавчому рівні рішення про автоматичне позбавлення українського громадянства тих осіб, що набули московське.

Перейменувати Українську Православну Церкву Московського Патріархату на Російську Православну Церкву в Україні зі статусом чужоземної церкви. В умовах воєнного стану заборонити/обмежити її діяльність.

Повернути українські історичні пам'ятки, в першу чергу Лаври, українській Церкві.

Закрити кордон з Московією та Білоруссю.

Вимагати негайної реакції гарантів за Будапештським меморандумом.

Подати офіційне звернення до ООН, Ради Європи, ОБСЄ щодо виключення Московії з цих організацій.

Президент, уряд і парламент повинні вжити негайних рішучих заходів для посилення обороноздатності держави.
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23.02.2022 21:56 Відповісти
> Вимагати негайної реакції гарантів за Будапештським меморандумом.

Це популізм. Скільки можна вже той мумурандум тягати? Ну нема там ніяких зобов'язань щодо прямого захисту, як в НАТО.
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23.02.2022 22:00 Відповісти
У Рейгана та Тетчер було зовсім інше трактування документів, ніж в того ж Обами. А зараз все рухається навіть не від Байдена. Я бачу локомотивом відпору російській агресії Блінкена. Це - щастя України, що прийшла людина на високу посаду з високими принципами.
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23.02.2022 22:13 Відповісти
Вы очень плохо понимаете, что из себя представляет Блинкен.
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23.02.2022 22:46 Відповісти
Нет, я очень хорошо понимаю. После разговоров с Блинкеным Лавров трясётся, как будто к нему ток подключили. Это значит, что российское руководство его на дух не переносит - а это очень важно.

У Трампа госсекретари был очень слабы - оба.
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23.02.2022 23:09 Відповісти
Это то чмо, которое все сделало для прихода в Украине к власти зеленых манкуртов и предателей. Теперь еще чего-то требовать совести хватает.
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23.02.2022 22:00 Відповісти
у Тягнибока как всегда блаблабла, а вот прекращение "пенсий" в ордыле давно пора
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23.02.2022 22:01 Відповісти
Хай сидят в Крыму. Нехрен шастать !!!
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23.02.2022 22:08 Відповісти
Мне тоже кажется, что хватить шастать туда сюда. Это еще и подозрительно. Украина уже давно должна была закрыть все границы с РФ и Беларусью.
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23.02.2022 23:53 Відповісти
Свобода? А чого немає "Посадити Порошенка"?
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23.02.2022 22:08 Відповісти
Так то ж їхня Дуріон мріє про то і нещодавно відкрито раділа визнанню "ЛДНР" лаптєстанцями..
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23.02.2022 22:10 Відповісти
твоя "Сволота продажная контора" которые вылазят попиарится на ровне с кротом Билецким"
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23.02.2022 22:09 Відповісти
Почти все, что он говорит это голый популизм. Он как раз живое подтверждение о правых популистах, которые предлагают легкое решение сложных проблем.
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23.02.2022 22:33 Відповісти
«розірвати дипломатичні стосунки з агресором.»
это популизм ?
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23.02.2022 22:35 Відповісти
«Запровадити воєнний стан на території Донецької та Луганської областей.»
тоже популизм ?
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23.02.2022 22:37 Відповісти
это нужно сделать на всей территории Украины.
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23.02.2022 23:00 Відповісти
это нет.
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23.02.2022 22:59 Відповісти
"Свобода"? А де "Свобода" із Тягнибоком була останні 2 роки? Де ці герої шоу-ТБ поділися??? Навіть в новинах "тиша"!
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23.02.2022 22:45 Відповісти
Не передьоргуй-те))) І "шоу-ТБ" це не про "ток-шоу-ТБ") Конкретніше - я ро акції на "вулиці" чи все влаштовувало всі 2 роки і все було ок?! Де позиція Тягнибока щодо ситуації сьогодні? Навтіь в інтернеті тиша)
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23.02.2022 23:46 Відповісти
Та ладно там Тягнибок! Чому мовчать інші "Свободівці"?!
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23.02.2022 23:47 Відповісти
Сцикуни
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23.02.2022 21:57 Відповісти
Типун тебе на язык
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23.02.2022 22:07 Відповісти
опомнись кацап - что ты несешь? прямо сейчас демонтируют твою ********* кароче рашке твоей скоро хана т
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23.02.2022 22:11 Відповісти
та ладно...чо в бестолковке ***** рылся?там все перепутано,все равно не разберешься.да и сцыт оно...

43% респондентів росіян висловилися проти використання військових сил для приєднання України до Росії, 36% - «за». Половина опитаних вважає за можливе використовувати силу в разі загрози для Росії через діяльність інших держав у країнах колишнього СРСР. Проти висловилося 23% респондентів.
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23.02.2022 22:12 Відповісти
Сьогодні вже писала.

"Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди граждан России об их отношении к решению президента признать независимость самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. 73% поддержали это решение. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ. "
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23.02.2022 22:24 Відповісти
Вот крыса бункерная
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23.02.2022 21:57 Відповісти
ВАЛИТЬ РАШУ НАФИГ !!!

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23.02.2022 21:57 Відповісти
Думаю , что много порабощенных московиейнародов захотят выгнать кацапов со своей земли - а то нефть , алмазы , минералы - все кацапы украли у них
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23.02.2022 21:59 Відповісти
Шо, опять? (с)
Неизвестно чем выльется Китай таких размеров и с такими ресурсами.
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23.02.2022 22:02 Відповісти
Та ніхто Китаю нічого не дасть. Скажу навіть більше. При майбутньому розвалі раші весь далекий Схід заберуть самураї. В них в крові війна. І це дасть грандіозний поштовх їх стагнуючій економіці. А китайці це просто величезна селянська маса. Японки більш жорсткі і цілеспрямовані
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23.02.2022 22:07 Відповісти
> Та ніхто Китаю нічого не дасть.

В Сибіру вже чи не половина населення китайці.
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23.02.2022 22:09 Відповісти
Сі Дзін Пінь ввєді вайска )))
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23.02.2022 22:14 Відповісти
Зробимо !

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23.02.2022 22:09 Відповісти
Нічого прийде час і ми відкриємо ці двері до своєї землі! Смерть ворогам!
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23.02.2022 22:00 Відповісти
вы просто вдумайтесь - в это время нашлось полсотни организмов, которым понадобилось попхатись в Крэм. Полсотни. А потом - "моего мужа/сыночка задержало фээсбэ, што делоть, пачиму Украина ничего не делоит"
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23.02.2022 22:00 Відповісти
Ну отдыхать в феврале туда бы не поехали, может родственников поехали проведать
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23.02.2022 22:11 Відповісти
Провідали ? Так їм і треба !
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23.02.2022 22:18 Відповісти
50 за сутки? во время такого обострения?
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23.02.2022 22:23 Відповісти
Шуфрич прямо зараз на каналы НАШ який ще працює на Ютюбі,каже що коли россія розгромить армію України, ЖОПОБЛОК повернется в країну щоб на "юовостоке разом з кацапами наводіть порядок" це жесть товаріщі,де СБУ?
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23.02.2022 22:01 Відповісти
Когда, не дай Бог, начнется замес, уже никто не сможет уберечь гнид типа Шуфрича от отравления свинцом. Тогда уже будет не до судов и не до СБУ.
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23.02.2022 22:09 Відповісти
виходить, СБУ, рятуйте шуфріча, поки не пізно - посадіть його під замок
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23.02.2022 22:18 Відповісти
Потом уже будет поздно. И когда найдут тело - никто не будет и расследовать. Спишут на неразбериху, несчастный случай или кацапскую ДРГ.
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23.02.2022 22:24 Відповісти
так против них сануции ввели
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23.02.2022 22:31 Відповісти
НЕКУЙ ШАСТАТЬ. АТЧАЯННИЄ
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23.02.2022 22:10 Відповісти
КрЫсчане теперь в "скрепной" мышеловке... теперь, хоть камни в почках, крЫсчане в "радной говЕни" ...
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23.02.2022 22:10 Відповісти
вата гребанная, так вали к твоим крыСчанам, скрепы тебе в глотку ... вместо твоих крыСчан в Крым уже завезли более 600 тыс москалей из москальских е@еней на рабочие места, вместо крыСчан, а крыСчан наоборот, развозят по москальским е@еням, от Магадана, до Камчатки и Моздока, особенно госслужащих, военных, предавших украинскую присягу, врачей и прочих клерков... Предателей презирают даже твои москальские азиаты...
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23.02.2022 22:35 Відповісти
Я утверждаю что ты ватная гнида фашисская.
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23.02.2022 22:44 Відповісти
Ну могут не выпускать из Крыма, так как знают про вторжение
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23.02.2022 22:12 Відповісти
Речь о том чтобы не впускать.
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23.02.2022 22:28 Відповісти
Я думал там переход давно закрыли… ну что у нас за либералы такие? В военное время именно через эти переходы из рашки лугандона крыма приднестровья белорашки и лезет всякая шваль шпионы дмверсанты провокаторы и т.д. Шо тут непонятного??? Зеля боится всего
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23.02.2022 22:15 Відповісти
Зеля сознательно все делает по указке дЕрмака
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23.02.2022 22:16 Відповісти
Не думаю что так бы было. А не допускал ли ты что все бы было с точностью до наоборот? Не голосовал ни за одного ни за другого А вообще, это тебе о сослагательных наклонениях - если бы у бабушки был бы йух, она была бы дедушкой. Понял о чем я?
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23.02.2022 23:53 Відповісти
Резервация закрылась.
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23.02.2022 22:16 Відповісти
По флайт радару, над Крымом вообще не летают самолеты. С чего бы это?
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23.02.2022 22:16 Відповісти
керосин закінчився
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23.02.2022 22:19 Відповісти
Значить ***** зараз там ховається від біндерафцев.
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23.02.2022 22:29 Відповісти
И продолжают сейчас регистрировать в Украине своих новорождённых детей.
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23.02.2022 22:31 Відповісти
Натворил Хмельницкий делов заключивши союз с орками. Сколько поколений разгрести не могут истекая кровью.
Надеюсь украинцы 21го века закроют этот вопрос не века.
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23.02.2022 22:27 Відповісти
На військову базу в'їзд заборонено.
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23.02.2022 22:27 Відповісти
зато мацква-стамбул через всю Украину летит..сейчас над Одесой..
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23.02.2022 22:51 Відповісти
Нестыковка какая-то:

Росія заблокувала виїзд із Криму. В Україну не пропустили півсотні громадян

окупаційна влада не пропустила до тимчасово окупованого Криму близько півсотні громадян України
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23.02.2022 22:53 Відповісти
Не, ну так они к войне готовятся, а нам видимо пофигу, граница как решето😁😁😁
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23.02.2022 22:59 Відповісти
 
 