Росія заблокувала виїзд із Криму. В Україну не пропустили пів сотні громадян
Росія заблокувала роботу двох контрольних пунктів в'їзду-виїзду навпроти українських КПВВ "Каланчак" і "Чонгар".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Telegram омбудсмена Людмили Денісової.
"Виїзд з півострова заблоковано. Протягом останніх двох годин окупаційна влада не пропустила до тимчасово окупованого Криму близько пів сотні громадян України. Безперешкодно можуть потрапити додому лише мешканці півострова з російськими паспортами", - зазначила вона.
За її словами, російські силовики пояснюють це тим, що нібито українська влада припинила роботу КПВВ в односторонньому порядку.
"Українські прикордонники наголошують, що з боку материкової України КПВВ працюють у штатному режимі", - зазначила омбудсмен.
Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на факт порушення окупаційною адміністрацією права громадян України на свободу пересування та вжити заходів щодо припинення політики РФ, спрямованої на відчуження окупованих територій від України разом з громадянами, які там проживають.
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В Україні запроваджено надзвичайний стан.
Але тільки цього - недостатньо.
Вкотре повторюю вимоги «Свободи».
Запровадити воєнний стан на території Донецької та Луганської областей.
Запровадити воєнний податок з олігархів. Не просити в них милостиню, а по закону забрати те, що належить.
Припинити виплату пенсій на окуповані території і скерувати ці кошти на забезпечення внутрішньо переміщених осіб.
Припинити торгівлю на крові та всі соціально-економічні зв'язки, розірвати дипломатичні стосунки з агресором.
Націоналізувати майно московського бізнесу і колаборантів в Україні.
Невідкладно винести на розгляд Верховної Ради та ухвалити свободівський законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм.
Ухвалити на законодавчому рівні рішення про автоматичне позбавлення українського громадянства тих осіб, що набули московське.
Перейменувати Українську Православну Церкву Московського Патріархату на Російську Православну Церкву в Україні зі статусом чужоземної церкви. В умовах воєнного стану заборонити/обмежити її діяльність.
Повернути українські історичні пам'ятки, в першу чергу Лаври, українській Церкві.
Закрити кордон з Московією та Білоруссю.
Вимагати негайної реакції гарантів за Будапештським меморандумом.
Подати офіційне звернення до ООН, Ради Європи, ОБСЄ щодо виключення Московії з цих організацій.
Президент, уряд і парламент повинні вжити негайних рішучих заходів для посилення обороноздатності держави.
Це популізм. Скільки можна вже той мумурандум тягати? Ну нема там ніяких зобов'язань щодо прямого захисту, як в НАТО.
У Трампа госсекретари был очень слабы - оба.
это популизм ?
тоже популизм ?
43% респондентів росіян висловилися проти використання військових сил для приєднання України до Росії, 36% - «за». Половина опитаних вважає за можливе використовувати силу в разі загрози для Росії через діяльність інших держав у країнах колишнього СРСР. Проти висловилося 23% респондентів.
"Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди граждан России об их отношении к решению президента признать независимость самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. 73% поддержали это решение. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ. "
Неизвестно чем выльется Китай таких размеров и с такими ресурсами.
В Сибіру вже чи не половина населення китайці.
Надеюсь украинцы 21го века закроют этот вопрос не века.
Росія заблокувала виїзд із Криму. В Україну не пропустили півсотні громадян
окупаційна влада не пропустила до тимчасово окупованого Криму близько півсотні громадян України