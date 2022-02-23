Росія може обстріляти Луганськ зі своєї території через Станицю, щоб звинуватити в атаці Україну, - РНБО
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Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України попередив, що росіяни можуть з території РФ обстріляти окупований Луганськ із ракетних систем залпового вогню через позиції Об'єднаних сил, щоб створити видимість атаки з боку ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Центр протидії дезінформації.
"Російська сторона може розпочати чергову фазу реалізації планів провокації військової агресії для остаточного виправдання введення збройних сил РФ на ТОТ Донецької та Луганської областей. Зазначені провокаційні заходи найімовірніше вчинятимуться шляхом ведення реального провокаційного вогню з РСЗВ "Град", що перебуває на озброєнні ЗСУ, по м. Луганськ (ймовірно, по цивільній інфраструктурі)", - йдеться у повідомленні.
За підрахунками фахівців, обстріл може бути здійснений із місцевості ближче 40 км від Луганська, оскільки "Град" стріляє на відстань до 40 км.
"Фактично єдиним місцем, придатним для ведення реального провокаційного вогню по території м. Луганськ, є місцевість між нп Патронівка, Маноцький та Елань (територія РФ). Вказана місцевість віддалена від м. Луганськ менш, ніж на 40 км по прямій (дальність стрільби РСЗВ "Град" - до 40 км), а можлива траєкторія артилерійської стрільби проходить над позиціями Збройних сил України поблизу нп Станиця Луганська", - повідомляють у Центрі протидії дезінформації.
Тобто, при ймовірному веденні реального провокаційного вогню з території РФ по м. Луганськ візуально складатиметься враження, що вогонь ведеться з позицій українських військ.
Було наголошено, що максимальне поширення цієї інформації допоможе зірвати плани противника.
Будь ласка, зачекайте...
Як варіант, ймовірно росіяни будуть сканувати простір та всі доступні телефони на лінії зіткнення, щоб робити цілевказівки по координатах.
@informnapalm https://t.me/informnapalm/3442
FORTE11 https://www.flightradar24.com/FORTE11/2ae98408
и кто бы вы ни были, УКРАИНЕ это зачем? в чем польза - что боевики будут убивать мирных, неважно на чьей они стороне.
Если вы не убийца - жаль любых мирных.
Если вы патриот Украина и плевать на жителей Луганды - вам должно быть жаль что обвинят в обстрелах УКРАИНУ.
Никакой логики у вас, точно как у Путина.
Вони не будуть робити якусь надзвичайну виставу.
Достатньо буде примітивної провокації, яку можна буде демонструвати кацапам у кацапії та бульбостані.
За позавчора. Результати роботи ЗСУ. Підтвердженні.
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Втрати противника 1 АК
знищено 3 одиниці самохідних артилерійських установок 2С1 на вогневих позиціях, що вели вогонь по мирних населених пунктах;
Два 120 мм мінометні розрахунки, разом з особовим складом;
Радіолокаційну станцію Збройних Сил РФ «Аістьонок» .
Уражено два розрахунки гаубиць Д-30 разом з особовим складом та автомобільною технікою.
Втрати противника 2 АК
знищено понтонно мостовий парк в кількості до 8 од., та ББМ до 6 од.;
знищено танко-ремонтну майстерню на базі ЗІЛ - 131;
знищено бпла Орлан - 10; - ОДНА ШТУКА))
знищено зрк Оса ;
2 вантажівки Камаз з ************.
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Довіряйте ЗСУ.
а чужие им давно никто не верит.
короче им плевать.
в 14-м обстреливали градами Луганск, говорили что это укропы - и им верили.