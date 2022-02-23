УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7815 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
21 278 38
війна (56332) Луганськ (444) обстріл (21024) провокація (765) Станиця Луганська (192)

Росія може обстріляти Луганськ зі своєї території через Станицю, щоб звинуватити в атаці Україну, - РНБО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія може обстріляти Луганськ зі своєї території через Станицю, щоб звинуватити в атаці Україну, - РНБО

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України попередив, що росіяни можуть з території РФ обстріляти окупований Луганськ із ракетних систем залпового вогню через позиції Об'єднаних сил, щоб створити видимість атаки з боку ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Центр протидії дезінформації.

"Російська сторона може розпочати чергову фазу реалізації планів провокації військової агресії для остаточного виправдання введення збройних сил РФ на ТОТ Донецької та Луганської областей. Зазначені провокаційні заходи найімовірніше вчинятимуться шляхом ведення реального провокаційного вогню з РСЗВ "Град", що перебуває на озброєнні ЗСУ, по м. Луганськ (ймовірно, по цивільній інфраструктурі)", - йдеться у повідомленні.

За підрахунками фахівців, обстріл може бути здійснений із місцевості ближче 40 км від Луганська, оскільки "Град" стріляє на відстань до 40 км.

"Фактично єдиним місцем, придатним для ведення реального провокаційного вогню по території м. Луганськ, є місцевість між нп Патронівка, Маноцький та Елань (територія РФ). Вказана місцевість віддалена від м. Луганськ менш, ніж на 40 км по прямій (дальність стрільби РСЗВ "Град" - до 40 км), а можлива траєкторія артилерійської стрільби проходить над позиціями Збройних сил України поблизу нп Станиця Луганська", - повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Станиці Луганській через обстріл горить житловий будинок

Тобто, при ймовірному веденні реального провокаційного вогню з території РФ по м. Луганськ візуально складатиметься враження, що вогонь ведеться з позицій українських військ.

Було наголошено, що максимальне поширення цієї інформації допоможе зірвати плани противника.

Росія може обстріляти Луганськ зі своєї території через Станицю, щоб звинуватити в атаці Україну, - РНБО 01

Читайте також: Війська РФ обстрілювали житлові квартали Станиці Луганської, в яких немає жодних військових об'єктів, - директор "Схід-SOS" Рєуцький. ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
PS. знищено бпла Орлан - 10; - ОДНА ШТУКА))
За позавчора. Результати роботи ЗСУ. Підтвердженні.
.........
Втрати противника 1 АК
знищено 3 одиниці самохідних артилерійських установок 2С1 на вогневих позиціях, що вели вогонь по мирних населених пунктах;
Два 120 мм мінометні розрахунки, разом з особовим складом;
Радіолокаційну станцію Збройних Сил РФ «Аістьонок» .
Уражено два розрахунки гаубиць Д-30 разом з особовим складом та автомобільною технікою.
Втрати противника 2 АК
знищено понтонно мостовий парк в кількості до 8 од., та ББМ до 6 од.;
знищено танко-ремонтну майстерню на базі ЗІЛ - 131;
знищено бпла Орлан - 10; - ОДНА ШТУКА))
знищено зрк Оса ;
2 вантажівки Камаз з ************.
...........
Довіряйте ЗСУ.
показати весь коментар
23.02.2022 22:48
+11
показати весь коментар
23.02.2022 22:39
+11
Сегодня все спутники будут смотреть, такое уже непройдет.
показати весь коментар
23.02.2022 22:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
23.02.2022 22:37 Відповісти
*********** здесь место - почти (с)
показати весь коментар
23.02.2022 22:57 Відповісти
не "може", а так і зробить
показати весь коментар
23.02.2022 22:37 Відповісти
Все эти предположения ничего не дают. Если РФ поставила целью сделать провокацию к своему наступлению, то она это сделает и ее не остановишь. Нужно не гадать на кофейной гуще, а просто укреплять армию у границ и дальше по кругам к центру. И готовится уничтожать рос. диверсантов.
показати весь коментар
23.02.2022 23:57 Відповісти
готовитЬся
показати весь коментар
24.02.2022 00:29 Відповісти
🔥 Увага! Щойно волонтери InformNapalm отримали інформацію від інсайдерів з ОРДЛО, що на 20:40 (за московським часом) всі передові підрозділи 1-го та 2-го АК отримали команду повністю вимкнути телефони та рації, залишити тільки IP-телефонію для зв'язку. Їм суворо заборонили виходити на цей час в ефір, наказали навіть вийняти батареї з телефонів.

Як варіант, ймовірно росіяни будуть сканувати простір та всі доступні телефони на лінії зіткнення, щоб робити цілевказівки по координатах.

@informnapalm https://t.me/informnapalm/3442
показати весь коментар
23.02.2022 22:39 Відповісти
і цим зайняті не тільки вони:

FORTE11 https://www.flightradar24.com/FORTE11/2ae98408
показати весь коментар
23.02.2022 22:41 Відповісти
FORTE12 тоже над нами, сейчас он рядом с 11-м.
показати весь коментар
23.02.2022 23:13 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2022 22:39 Відповісти
Сегодня все спутники будут смотреть, такое уже непройдет.
показати весь коментар
23.02.2022 22:39 Відповісти
бий своїх щоб чужі боялись,та наздоров'я нехай луплять по своїх,мирняк звичайно шкода но час для сенетиментів нажаль пройшов
показати весь коментар
23.02.2022 22:40 Відповісти
а вам - это кому?
и кто бы вы ни были, УКРАИНЕ это зачем? в чем польза - что боевики будут убивать мирных, неважно на чьей они стороне.
Если вы не убийца - жаль любых мирных.
Если вы патриот Украина и плевать на жителей Луганды - вам должно быть жаль что обвинят в обстрелах УКРАИНУ.
Никакой логики у вас, точно как у Путина.
показати весь коментар
23.02.2022 23:57 Відповісти
це ще для них дуже гуманний варіант
показати весь коментар
23.02.2022 22:40 Відповісти
документировать надо .в том числе и спутниками и самолетами-разведчиками.американці уже наверняка просчитали.
показати весь коментар
23.02.2022 22:42 Відповісти
И накуя? Куда с етимо документами? Ху***ло вылезет на стол насрет на ети документы и скажет какиевашидаказательства
показати весь коментар
23.02.2022 22:47 Відповісти
на будущую гаагу.а ***** нужно по зубам давать сейчас.естественно,после начала атаки.
показати весь коментар
23.02.2022 22:49 Відповісти
это для будущей денацификации раши и размера контрибуции
показати весь коментар
23.02.2022 22:56 Відповісти
Вони можуть обстріляти Луганськ з Луганська і звинуватити Україну.
Вони не будуть робити якусь надзвичайну виставу.
Достатньо буде примітивної провокації, яку можна буде демонструвати кацапам у кацапії та бульбостані.
показати весь коментар
23.02.2022 22:42 Відповісти
Да все что угодно могут. Вместо так реагировать на провокации лучше бы армию и народ вооружали. Х***лу вы мозги уже не вставите и не переубедите, а вот последние выбить можно и только силой.
показати весь коментар
23.02.2022 22:45 Відповісти
PS. знищено бпла Орлан - 10; - ОДНА ШТУКА))
За позавчора. Результати роботи ЗСУ. Підтвердженні.
.........
Втрати противника 1 АК
знищено 3 одиниці самохідних артилерійських установок 2С1 на вогневих позиціях, що вели вогонь по мирних населених пунктах;
Два 120 мм мінометні розрахунки, разом з особовим складом;
Радіолокаційну станцію Збройних Сил РФ «Аістьонок» .
Уражено два розрахунки гаубиць Д-30 разом з особовим складом та автомобільною технікою.
Втрати противника 2 АК
знищено понтонно мостовий парк в кількості до 8 од., та ББМ до 6 од.;
знищено танко-ремонтну майстерню на базі ЗІЛ - 131;
знищено бпла Орлан - 10; - ОДНА ШТУКА))
знищено зрк Оса ;
2 вантажівки Камаз з ************.
...........
Довіряйте ЗСУ.
показати весь коментар
23.02.2022 22:48 Відповісти
Это Божественно. Спасибо. Слава Украине
показати весь коментар
24.02.2022 02:03 Відповісти
Докричались путінпамагі?
показати весь коментар
23.02.2022 22:52 Відповісти
Ставший раком уже не выпрямится.
показати весь коментар
23.02.2022 23:00 Відповісти
права была баба Юля , обнести их колючкой и забыть к ипеням , ≪кормильцев≫ Европы
показати весь коментар
24.02.2022 00:03 Відповісти
Время упущено, не нужно было в 14-м пять шагов назад делать..
показати весь коментар
23.02.2022 23:07 Відповісти
Цікаво, красние, в 1917 році збивали завідусіль двоголоау общипану курку, а в 1991 році вона знову воскресла і тепер новоявлений ампіратор під нею сидить. То що він, полковник кгб ссср, чи що таке?
показати весь коментар
23.02.2022 23:14 Відповісти
Крайне сомнительно, там куча чего наблюдает за границей, любой шорох сейчас регистрируют...не думаю шо кацапы настолько тупо спаляца..
показати весь коментар
23.02.2022 23:56 Відповісти
им плевать. своим объяснят как захотят (те уже ни во что все равно не верят)
а чужие им давно никто не верит.
короче им плевать.
в 14-м обстреливали градами Луганск, говорили что это укропы - и им верили.
показати весь коментар
23.02.2022 23:58 Відповісти
Переведи на человеческий... куда покидают какой приполярной какой ахтунг...
показати весь коментар
24.02.2022 00:01 Відповісти
при порохе урыли моторылу, а при зелохе чепушилин ему такой, слышь ***** с нашей территории
показати весь коментар
24.02.2022 00:01 Відповісти
Вообще, если планы Кутина так пугают даже таких деятелей, как Нарышкин, то ситуация может быть намного хуже, чем кажется...
показати весь коментар
24.02.2022 00:16 Відповісти
зелох все равно не среагирует, у него мир в глазу куйла
показати весь коментар
24.02.2022 01:45 Відповісти
Под шконку, ватный лагерьный вертухай мутант, дедываиватель....
показати весь коментар
24.02.2022 05:39 Відповісти
 
 