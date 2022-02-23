Окупанти евакуювали нічну зміну з кримського заводу "Титан", можлива підготовка провокації, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти евакуювали нічну зміну заводу "Титан" в Армянську, Крим. Це може бути підготовкою до чергової провокації з боку РФ.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Тривожні повідомлення з Криму, що всю нічну зміну хімічного заводу "Титан" в Армянську евакуювали з об'єкта. Це може бути підготовкою до чергової інсценованої провокації з боку Росії. Москва, схоже, немає меж у спробах фальсифікувати приводи для подальшої агресії", - написав міністр у твіттері.
Цю інформацію підтвердили в ГУР Міноборони України.
"За розвідувальними даними на заводі "Титан", що в м. Армянськ, Перекопський перешийок та вцілому на окупованому півострові Крим плануються ймовірні провокації,, не виключається теракт або хімічна диверсія з метою звинувачення української сторони.
Сьогодні о 20-ій годині усіх працівників, близько 50 людей, евакуювали", - йдеться у повідомленні.
Ми офіційно заявляємо, що Україна не планувала і не планує ніяких диверсійних дій на цьому об'єкті та спростовуємо всі заяви з цього приводу, повідомили у ГУР МО
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― Мы наблюдаем начало вторжения. Дополнительные российские войска движутся в регион. Не можем сказать цифры. Но про время знает только Путин, хотя мы близки к чему-то, - заявил представитель Пентагона Кирби.
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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.
⚡️Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Feb 23 at 22:46
На опубликованном вечером 23 февраля обращении глав ДНР и ЛНР стоит дата 22 февраля.
@VALMICHEL7
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Акции Роснефти сегодня упали на 1.7%, а акции Сауди Арамко выросли на 3.3%. Похоже, игроки знают, кто нарастит объемы добычи, когда Запад ******** с рынка ******** питерских гопников.
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