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Естонія закликала дати Україні статус кандидата в ЄС і дорожню карту для вступу в НАТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Естонія закликала дати Україні статус кандидата в ЄС і дорожню карту для вступу в НАТО

Парламент Естонії на позачерговому засіданні ухвалив резолюцію на підтримку України на тлі агресії Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на сайт естонського парламенту.

"Парламент жорстко засуджує спрямовану проти України агресію з боку РФ, введення військ в Україну і незаконне визнання окупованих регіонів", - йдеться в повідомленні.

Там засудили провокації РФ та поширення неправди у світовому інформпросторі.

Депутати закликали світ підтримати економіку України і збільшити допомогу з озброєннями, оскільки країна стала жертвою агресії з боку Росії. Також закликали ввести широкомасштабні антиросійські санкції.

Парламент також закликав держави-члени надати Україні статус країни-кандидата в Євросоюз і дорожню карту для отримання членства в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни, скептично налаштовані щодо членства України в ЄС, почали замислюватися, - Кулеба
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Топ коментарі
+25
Годно маленькая Эстония вдула в раздолбанное дупло па-раши.
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23.02.2022 23:06
+17
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23.02.2022 23:15
+13
Давно пора.
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23.02.2022 23:06
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Давно пора.
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23.02.2022 23:06 Відповісти
с 2005 года пора уже.
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23.02.2022 23:10 Відповісти
Годно маленькая Эстония вдула в раздолбанное дупло па-раши.
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23.02.2022 23:06 Відповісти
Сколько в Естонии ккаццапни,, это просто жесть, особенно Таллин
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23.02.2022 23:08 Відповісти
нн
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23.02.2022 23:11 Відповісти
две "Н" во всех языках, кроме советского. палишься, лапотник
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23.02.2022 23:13 Відповісти
клавиатура залипает.
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23.02.2022 23:29 Відповісти
Типа тут все спецы лингвисты? Я тоже не знаю как правильно пишеца, всё я сразу кацап...ппц логика.
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24.02.2022 03:05 Відповісти
Пуйло всьо... Серцевий напад...
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23.02.2022 23:07 Відповісти
Дякуємо, друзі!
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23.02.2022 23:07 Відповісти
Щіро дякую, брати
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23.02.2022 23:08 Відповісти
Друг пізнається в біді.Дякуємо,Естонія!Ми цього не забудем
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23.02.2022 23:09 Відповісти
кетайцы поменяют на трубы)
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23.02.2022 23:10 Відповісти
Поздно походу......
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23.02.2022 23:12 Відповісти
Поздно произошло в одном случае для всего мира!!!-когда папа **** не вытащил с мамы!
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23.02.2022 23:24 Відповісти
Давно пора!
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23.02.2022 23:12 Відповісти
Страны Балтии прекрасно понимают, что если сейчас Украина падёт-то они следующие. У них, поляков и британцев, единственная на континенте, реальная оценка происходящего.
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23.02.2022 23:14 Відповісти
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23.02.2022 23:15 Відповісти
Теперь понятно, почему партизаны истребляли не русских колонистов, а своих колобарантов? Колонисты как приехали, так и уедут. А колобаранты то они остаются...
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24.02.2022 00:29 Відповісти
не будет, пока такие как порошенко при власти- коррупция,воровство,
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24.02.2022 05:53 Відповісти
давно говорили : нах нам спрашивать разрешения и говорить про НАТО...
да будьте же хитрей -
обставьте американскими базами
территорию Украины
и х... на москалей !
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23.02.2022 23:21 Відповісти
Дюкую!
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23.02.2022 23:27 Відповісти
Mne ne ponjanto takoje reshenije Estoniji, Ukraina daleko ne gotova bitj do ES ili NATO. Razve nehvataajet naprimer vengov, gde urban saamij boljshoi drugan rashki.
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23.02.2022 23:31 Відповісти
Vengrov, da tam rjadom i bolgari / v desna s rashkoi celujetsia.
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23.02.2022 23:33 Відповісти
Еlagu Еesti!
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23.02.2022 23:39 Відповісти
Путян всё делает дабы Русь-Украина не вступила НАТО и ЕС - что нас примут туда куда быстрее, чем кто-либо ожидал...
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24.02.2022 00:01 Відповісти
Щас Угры мадьярские вам наголосуют, и ЕС и НАТО. Да и немцы с французами тоже
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24.02.2022 00:56 Відповісти
Американцы их быстро научат правильно голосовать
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24.02.2022 03:29 Відповісти
порядочно!
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24.02.2022 01:02 Відповісти
взять не возьмут, а война тогда никогда не кончится
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24.02.2022 05:52 Відповісти
 
 