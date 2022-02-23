Естонія закликала дати Україні статус кандидата в ЄС і дорожню карту для вступу в НАТО

Парламент Естонії на позачерговому засіданні ухвалив резолюцію на підтримку України на тлі агресії Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на сайт естонського парламенту.

"Парламент жорстко засуджує спрямовану проти України агресію з боку РФ, введення військ в Україну і незаконне визнання окупованих регіонів", - йдеться в повідомленні.

Там засудили провокації РФ та поширення неправди у світовому інформпросторі.

Депутати закликали світ підтримати економіку України і збільшити допомогу з озброєннями, оскільки країна стала жертвою агресії з боку Росії. Також закликали ввести широкомасштабні антиросійські санкції.

Парламент також закликав держави-члени надати Україні статус країни-кандидата в Євросоюз і дорожню карту для отримання членства в НАТО.

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