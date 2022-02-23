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Проти Росії вже підготовлені додаткові санкції та експортні обмеження, – Держдепартамент США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Проти Росії вже підготовлені додаткові санкції та експортні обмеження, – Держдепартамент США

Сполучені Штати, а також союзники й партнери вже підготували нові серйозні санкції й експортні обмеження проти Росії в разі подальшої агресії проти України.

З такою заявою виступив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це лише початок нашої реакції. Якщо Путін вдаватиметься до подальшої ескалації, ми також посилимо (відповідь – ред.), застосувавши додаткові санкції та експорті обмеження, які ще не оприлюднені нами, але повністю підготовлені до введення з нашими союзниками й партнерами по всьому світу", - наголосив Прайс.

Представник Держдепу підкреслив, що США, союзники й партнери вважають нинішні дії Росії "початком вторгнення" в Україну. Він уточнив, що крім визнання російською владою так званих "Л/ДНР", Кремль продовжує проявляти нові акти агресії, в тому числі кібератаки, операції під чужим прапором, провокації, поширення масованої дезінформації тощо. Водночас Москва й надалі не демонструє серйозного ставлення до дипломатичного розв’язання кризи.

Також читайте: США вводять санкції проти "Північного потоку-2" та його керівників

Прайс також наголосив, що США й союзники впродовж останніх двох днів відповіли на нові прояви агресії РФ "швидко й рішуче", враховуючи, в тому числі санкції ЄС, Великої Британії, Канади, Японії, Австралії. Крім того, він підкреслив важливість швидкого рішення Німеччини напередодні зупинити процес сертифікації російського газопроводу Nord Stream 2.

У цьому зв’язку представник Держдепу наголосив, що така трансатлантична єдність є "найголовнішим інструментом", який США, а також союзники та партнери мають у своєму арсеналі.

Читайте: Євросоюз остаточно запровадив санкції за визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+25
Тушите Роисе свет.

Байден, начинай забирать у роисян пензии. 😁
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23.02.2022 23:17
+24
Украинцы - запомните! Украина способна с легкостью расправится с российской армией. Разведка США показала насколько дырявая эта армия вскрыв все планы путина. Если Байден заявил что американские войска не будут участвовать в этой войне, это не говорит что их армия не хочет умирать за Украину, это говорит о том - что украинская армия справится сама и ресурсов для этого у украинской армии предостаточно. Кацапы - Добро пожаловать в Ад. Слава Украине!
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23.02.2022 23:27
+20
Российскую нефть стало труднее продать, несмотря на солидные скидки со стороны нефтетрейдеров.

Крупные нефтетрейдеры Vitol, Trafigura и Litasco («дочка» российского Лукойла) не смогли продать три большие партии российской нефти Urals. Об этом накануне сообщило ценовое агентство Argus.

Указано, что все три компании предлагали по 100 тысяч тонн нефти с отгрузкой 5-10 марта со скидкой $6,30 за баррель по отношению к сорту Brent, но даже такая привлекательная цена не заинтересовала покупателей.

При этом дисконт Urals к Brent вырос на $1,30 по сравнению с последними соглашениями на похожие даты и достиг максимального уровня за 17 лет.

Падение спроса на нефть Urals совпало с эскалацией напряженности между Россией и Украиной после признания Москвой так называемой «независимости» территорий ОРДЛО.
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23.02.2022 23:19
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Джо, гаси їх!
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23.02.2022 23:15 Відповісти
Гасите! Джо там, а Юра тут!
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24.02.2022 06:56 Відповісти
Спрос на российскую нефть Urals резко упал


===================================

Пішла тяжка артелерія санкцій!
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23.02.2022 23:16 Відповісти
Российскую нефть стало труднее продать, несмотря на солидные скидки со стороны нефтетрейдеров.

Крупные нефтетрейдеры Vitol, Trafigura и Litasco («дочка» российского Лукойла) не смогли продать три большие партии российской нефти Urals. Об этом накануне сообщило ценовое агентство Argus.

Указано, что все три компании предлагали по 100 тысяч тонн нефти с отгрузкой 5-10 марта со скидкой $6,30 за баррель по отношению к сорту Brent, но даже такая привлекательная цена не заинтересовала покупателей.

При этом дисконт Urals к Brent вырос на $1,30 по сравнению с последними соглашениями на похожие даты и достиг максимального уровня за 17 лет.

Падение спроса на нефть Urals совпало с эскалацией напряженности между Россией и Украиной после признания Москвой так называемой «независимости» территорий ОРДЛО.
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23.02.2022 23:19 Відповісти
"с отгрузкой 5-10 марта"

Ну так народ понимает, что 5-10 марта отгрузки может уже и не быть...
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24.02.2022 01:54 Відповісти
Тушите Роисе свет.

Байден, начинай забирать у роисян пензии. 😁
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23.02.2022 23:17 Відповісти
При нефти по $96 это будет трудно. Первоочередной вопрос вернуть нефть к $20.
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23.02.2022 23:20 Відповісти
Это, если ее вобще будут покупать.
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23.02.2022 23:28 Відповісти
Если не будут, на заправку будем заезжать приняв успокоительное.
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23.02.2022 23:32 Відповісти
Вы наверное да.

Но, если ты готов за кацапский бензин продать Украину, что чего ж ты от Байдена ждешь?
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23.02.2022 23:41 Відповісти
Увеличения добычи и снижения цены до $20. Я вроде понятно всё написал чего жду.
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23.02.2022 23:46 Відповісти
За год правления Байдена
- Израиль бомбили
-Афганистан сдали
-сняли санкции с СП-2 и достроили поток
-ОДКБ в Казахстане, переворот
-аннексия Донбасса
Продолжение следует...
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24.02.2022 00:21 Відповісти
И когда он только все это успевает - и Израиль бомбить, и переворот в Казахстане устраивать и кацапам в подъездах срать.
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24.02.2022 01:23 Відповісти
успевают его, могут.... сейчас заберет весь негатив своего президенства и его уйдУт вскоре якобы по состоянию "здоровья" - а исполнять обязанности будет Камилла - они планируют ее сделать следующим презом США... таков план демов-леваков на будущее..
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24.02.2022 01:33 Відповісти
Интересно, а Зеленько до сих пор платит пенсии Лугандонам ??
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23.02.2022 23:18 Відповісти
это -военныя тайна
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23.02.2022 23:25 Відповісти
Північна Корея-2
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23.02.2022 23:19 Відповісти
Завтра хасабы пойдут бабло из банков снимать, к гадалке не ходи
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23.02.2022 23:20 Відповісти
Посол России в США не обращает внимания на санкции, они «ничего не решат»
https://www.newsweek.com/russias-us-ambassador-shrugs-off-sanctions-they-wont-solve-anything-1682005

«Санкции ничего не решат в отношении России», - сказал Антонов. «Трудно представить, чтобы кто-то в Вашингтоне рассчитывал на то, что Россия пересмотрит свой внешнеполитический курс под угрозой ограничений. Что-то я не могу вспомнить ни одного дня, когда наша страна жила без каких-либо ограничений со стороны западного мира. Мы узнали работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать наше государство».
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23.02.2022 23:20 Відповісти
Насипай.
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23.02.2022 23:20 Відповісти
Уже можно вводить
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23.02.2022 23:22 Відповісти
а ну сделай дедушка Джо так,
шоб кацапы срали где попало,
ходили за ягелем,
и холодильники поотключали !
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23.02.2022 23:24 Відповісти
все це вже е за мкадою - треба щось нове...
- срати тільки за 10 кіло ягелю в казну.
- ягель збирати тільки за гроші.
- жерти? - забудьте.
можe тоді буде дійсно і то е сумніви...
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23.02.2022 23:30 Відповісти
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23.02.2022 23:24 Відповісти
Душіть цапів всім світом.
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23.02.2022 23:25 Відповісти
В Нафтогазе рассказали о возможном прекращении транзита газа в ЕС через Украину

Нафтогаз ожидают, что Россия не будет останавливать транзит газа в Европу через территорию Украины, если не будет полномасштабной войны на территории всей страны.

Нафтогаз продолжит импортировать газ из Евросоюза в необходимых для украинских потребителей объемах, для этого есть все необходимые инструменты и возможности.
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23.02.2022 23:26 Відповісти
Україна із ЄС перестане транспортувати газ з Московії, якщо почнеться наступ !
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23.02.2022 23:28 Відповісти
Украинцы - запомните! Украина способна с легкостью расправится с российской армией. Разведка США показала насколько дырявая эта армия вскрыв все планы путина. Если Байден заявил что американские войска не будут участвовать в этой войне, это не говорит что их армия не хочет умирать за Украину, это говорит о том - что украинская армия справится сама и ресурсов для этого у украинской армии предостаточно. Кацапы - Добро пожаловать в Ад. Слава Украине!
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23.02.2022 23:27 Відповісти
закусывать надо,папаша..
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23.02.2022 23:38 Відповісти
Люто за Украину, но очень не люблю шапкозакидательства...тем более таких выражений типа с "с легкостью расправится с российской армией". Сильно пугает количество ваты и предателей...ну и безмозглый шут тоже мягко говоря сомнительный главнокомандующий(((
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24.02.2022 00:23 Відповісти
Это издержки демократии.
Тут и клоун на троне может оказаться и с инакомыслием приходится мириться.
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24.02.2022 00:35 Відповісти
Нет, это не издержки демократии, это издержки голосующих дибилов. Шут не сам себя выбрал.
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24.02.2022 00:41 Відповісти
Нет, это издержки демократии.
85% выбирают президента практически не интересуясь при этом политикой.
Показали сериал Голобородько - ваууу)))
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24.02.2022 00:57 Відповісти
Пнх
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24.02.2022 01:51 Відповісти
https://youtu.be/1krDQLPLTC0 ніколи такого не було, і ось знов!
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23.02.2022 23:30 Відповісти
Деменція старчєская .... що з них взяти окрім аналізів... Обоссался и тут же забіль
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23.02.2022 23:37 Відповісти
Не знаю як хто але я відчуваю ці санкції коли оплачую корзинку та заливаю пальне .
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23.02.2022 23:31 Відповісти
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23.02.2022 23:36 Відповісти
введите санкции против глонасса.
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23.02.2022 23:38 Відповісти
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23.02.2022 23:41 Відповісти
Тут про санкції а на гудок-24 в Голованова Люся Арестович такий патріотичний аналіз дає . Ще й на мові - ну бальзам на душу. Живий приклад перевзування на ходу.
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23.02.2022 23:43 Відповісти
Так будет у рашки завтра дефолт, или нет?
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23.02.2022 23:56 Відповісти
Дефолт будет когда с лаптестаном произойдет тоже что и с СССР.
Остальное не важно.
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24.02.2022 00:40 Відповісти
а вы заметили что как начался этот весь замес то где то пропал Ермак?...
неужто Зе понял что он агент фсб и где то спрятал его в шкафу??
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24.02.2022 00:09 Відповісти
ЗЕ что то понял?..ахахах
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24.02.2022 00:17 Відповісти
да конечно не понял... просто его Байден с Джонсоном нагнули так, что коломойский ему уже не указ... просто сильно стиснули яйки
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24.02.2022 00:34 Відповісти
Соскучился,кремлевская подстилка?
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24.02.2022 01:52 Відповісти
Это до сраки..пока нефть по 100 баксов и парашка продаёт её кстати той же США на сотни миллиардов...им до сраки эти санкции..реально остановит только полное эмбарго на нефть..Но США сами к этому не готовы((
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24.02.2022 00:16 Відповісти
похоже, нам таки придется пересаживаться на электромобили.
в принципе, я не против, если это поможет раше подавиться своими "углеводородами".
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24.02.2022 00:25 Відповісти
на осла пересядешь.
Откуда по-твоему электроэнергия берется?
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24.02.2022 04:04 Відповісти
как откуда? от трения шелковых трусов об эбонитовый стержень. а шо, есть другие способы?
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25.02.2022 23:10 Відповісти
Кста.. "Ядерная" сделка с Ираном близка к завершению. После подписания итогового документа санкции против Ирана будут немедленно сняты, и иранская нефть хлынет на мировой рынок. Это будет сигналом возможности введения нефтяного эмбарго против россии. Кацапам ПЗДЦ !!!
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24.02.2022 00:18 Відповісти
п.с. Место рф на энергорынке Европы заменят саудиты - акции Saudi Aramcо взлетели после решения Хутина - Bloomberg
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24.02.2022 00:36 Відповісти
Иранцы долбанутые. С них недавно снимали санкции. Они двадцать лет просидели без бабла на богатейших залежах нефти, отстали в технологиях даже от папуасов, но как только им разрешили торговать нефтью, первое, что они сделали - пообещали разбомбить Израиль...
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24.02.2022 01:58 Відповісти
та я знаю эту историю, но видать нашли к ним подход..
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24.02.2022 02:03 Відповісти
санкции против раши, это - хорошо. но скажите мне честно хоть кто-нибудь, вот этот чудный запрет на торговлю с лнр/днр это что? можно узнать ПРОТИВ КОГО он введен? какой объем этой торговли был для сравнения, скажем, в прошом году? то, что тормознули СП-2 есть гут, но в остальном, если честно, я слегка разочарован нашими "гуманистами". а самое большое отвращение вызывают наши европейские сторонники и защитники раши. да вот хоть Сара Вагенкнехт (представляет партию Die Linke). это же днище!!! дальше уже просто некуда. запомните, люди: коммуняки, это те же неонацики, но с другим знаком. я не плюс-минус имею ввиду а звезду и свастику.
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24.02.2022 00:21 Відповісти
Это скорее символический жест =- что США объявляет кармильцев вне закона. То же самое делал Рейган.
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24.02.2022 00:26 Відповісти
я не сторонник символизма. эти скоты в раше не оценят жеста. тут надо просто бить по рукам. и так бить, чтоб другим не повадно было. часто, одного-двух примеров вполне достаточно для понимания.
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24.02.2022 00:35 Відповісти
там нет ни рук ни ног ни даже туловища. Это образование-фейк, по которому и не ударишь.Запретить вывозить колбасу кальмиусскую в США?Или местные пельмени?
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24.02.2022 00:43 Відповісти
я припоминаю, что там уголь закупали эшелонами...
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24.02.2022 01:11 Відповісти
Санкции на лднр это посыл голосовавшим "путинг введи" что они вызвали себе демона "процветания" который им создал вымышленную страну типа нарнии.
Просто дураки даже не поймут что они себе наделали...
Так же знак для раисси что эти территории не будут развиваться...
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24.02.2022 02:38 Відповісти
Кормильцы экономически себя исчерпали. Идиотам ничего не остается как прикрыть экономический провал очередной войной. То же самое было и с Крымом. Экономически убитую безводную территорию, откуда сбежали люди, навязали Украине.
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24.02.2022 00:24 Відповісти
но как легко Крым был захвачен!..
нет, украинский язык ДОЛЖЕН быть обязательным к обучению хоть на востоке хоть на юге или в Закарпатье! это поможет объединить нацию.
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24.02.2022 00:29 Відповісти
Деревянный рубль пойдет по назначению, в топку.
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24.02.2022 00:27 Відповісти
обращение зепупы к "братскому уроду" уже везде, но не тут. шидяра...
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24.02.2022 01:48 Відповісти
Скоро свиньи будут драться в очереди за последнюю буханку хлеба
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24.02.2022 02:20 Відповісти
А ЧТО СЛЫШНО ЗА ВАФЛА ИЛЬЮ КИВУ?ЗЭ-ЛУПА ЧТО ЛИБО ПРОИЗВЁЛ В ОТНОШЕНИЕ СУЧЕНОГО ИЛЬИ?
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24.02.2022 03:23 Відповісти

Продажный выродок Кива агент ФСБ.
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24.02.2022 06:13 Відповісти
России санкции, как слону дробина.
Они привыкли жить с ними.
Не было дня, чтоб не вводили какие-то новые ограничения против них.
Китай все компенсирует.
Купит всю нефть и газ, продаст любое сырье.
У россии будут деньги на войну и на пожрать народу.
Тут нужнвы не санкции, но на большее никто не решится.
Никто не хочет гореть в атомном огне.
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24.02.2022 04:02 Відповісти
Нет, олигархи что-то чувствуют, но у них нет ЧВК и силовиков.
А генералам российским SWIFT ни к чему, они в золоте в сейфах сбережения хранят.
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24.02.2022 06:26 Відповісти
чего-чего? Китай КОМПЕНСИРУЕТ?
бугага! спасибо, поржал.

для начала он купит нефть и газ у раши ДЕШЕВО, а продаст ей товары и сырье ДОРОГО. (не нравится? пройдись по базару) после этой "компенсации" раша ему еще дожна будет!

а насчет санкций, вода камень точит...
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25.02.2022 23:21 Відповісти
5:00 Киев, Позняки. Два сильнейших взрыва со стороны правого берега.
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24.02.2022 05:15 Відповісти
Цензор почему спим?
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24.02.2022 05:32 Відповісти
Они не знают, что сказать.
Президент Байден сдал Украину.
Преподнести украинскому населению эту мысль трудно.

Понимаете, сейчас придется отключать РФ SWIFT, и так далее, а это принесет денежные потери.
Нет, не генералам РФ, те деньги держат в золотых слутках (в сети их холуи показывали), а Бельгия понесет денежные потери, трнзакции ведь через Брюссель идут.
Нельзя Европу обижать, вы ж понимаете.
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24.02.2022 06:25 Відповісти
"Президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам утром 24 февраля.

Глава российского государства заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

В планы России не входит оккупация Украины, подчеркнул Путин. По его словам, Москва будет стремиться к демилитаризации соседнего государства." - MK

Если кто не понял, это конец.
Нет, не Украины.
Это конец РФ, в том виде, в каком она существует сейчас, ее больше не будет.

Жду ответных "санкций" от Главкома США, Президента Байдена.
Полагаю, что лучше всего наложить санкции на блох кошки Кабаевой, она "ближе к телу".
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24.02.2022 06:22 Відповісти
Тем, кто еще не понял, что произошло: это попытка принуждения Украины к капитуляции.
Очень волнуюсь за Бубочку: сдается мне, что любая его попытка зачитать документ о капитуляции, подписанный Бубочкой уже пару недель назад, закончится нейтрализацией Бубочки, причем между глаз...
Кроме того, "капитулация Бубочки" ровным счетом ничего не значит.

Обратите внимание на инфу, которая прошла вчера: российские глав военные заказали 45 тысяч мешков для трупов. Даже не будем уточнять, что это gross underestimation, обратим внимание на тот факт, что 45 тысяч составляют 25% от всей группировки войск РФ у границы с Украиной.
То есть каждый четвертый "ванька" вернется к мамке в мешке.
А сколько 'ванек' привезут без мешков, глыбой смерзшихся в рефриджераторах...

Эта "операция"(Небендзя) - верх стратегического достижения МО РФ, куда там мяснику Жукову.
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24.02.2022 06:31 Відповісти
 
 