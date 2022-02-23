Проти Росії вже підготовлені додаткові санкції та експортні обмеження, – Держдепартамент США

Сполучені Штати, а також союзники й партнери вже підготували нові серйозні санкції й експортні обмеження проти Росії в разі подальшої агресії проти України.

З такою заявою виступив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це лише початок нашої реакції. Якщо Путін вдаватиметься до подальшої ескалації, ми також посилимо (відповідь – ред.), застосувавши додаткові санкції та експорті обмеження, які ще не оприлюднені нами, але повністю підготовлені до введення з нашими союзниками й партнерами по всьому світу", - наголосив Прайс.

Представник Держдепу підкреслив, що США, союзники й партнери вважають нинішні дії Росії "початком вторгнення" в Україну. Він уточнив, що крім визнання російською владою так званих "Л/ДНР", Кремль продовжує проявляти нові акти агресії, в тому числі кібератаки, операції під чужим прапором, провокації, поширення масованої дезінформації тощо. Водночас Москва й надалі не демонструє серйозного ставлення до дипломатичного розв’язання кризи.

Також читайте: США вводять санкції проти "Північного потоку-2" та його керівників

Прайс також наголосив, що США й союзники впродовж останніх двох днів відповіли на нові прояви агресії РФ "швидко й рішуче", враховуючи, в тому числі санкції ЄС, Великої Британії, Канади, Японії, Австралії. Крім того, він підкреслив важливість швидкого рішення Німеччини напередодні зупинити процес сертифікації російського газопроводу Nord Stream 2.

У цьому зв’язку представник Держдепу наголосив, що така трансатлантична єдність є "найголовнішим інструментом", який США, а також союзники та партнери мають у своєму арсеналі.

Читайте: Євросоюз остаточно запровадив санкції за визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"