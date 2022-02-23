Майже всіх нардепів "ОПЗЖ" не було під час голосування за надзвичайний стан

43 із 44 депутатів "Опозиційної платформи - за життя" були відсутні під час голосування за запровадження в Україні надзвичайного стану.

Це зазначено у таблиці поіменного голосування за законопроєкт №7108, опублікованій на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

На робочих місцях не було 43 із 44 нардепів "ОПЗЖ". Присутній був тільки Юрій Павленко.

"ОПЗЖ вже повним складом втікла з країни? 43 із 44 депутатів були відсутніми підчас голосування за впровадження назвичайного стану P.S. Чи просто витягнули картки?" - пише журналістка Христина Бердинських.