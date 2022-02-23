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Майже всіх нардепів "ОПЗЖ" не було під час голосування за надзвичайний стан
Новини Цензор.НЕТ Політика України
43 із 44 депутатів "Опозиційної платформи - за життя" були відсутні під час голосування за запровадження в Україні надзвичайного стану.
Це зазначено у таблиці поіменного голосування за законопроєкт №7108, опублікованій на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
На робочих місцях не було 43 із 44 нардепів "ОПЗЖ". Присутній був тільки Юрій Павленко.
"ОПЗЖ вже повним складом втікла з країни? 43 із 44 депутатів були відсутніми підчас голосування за впровадження назвичайного стану P.S. Чи просто витягнули картки?" - пише журналістка Христина Бердинських.
Топ коментарі
+17 Ростислав Кіндратюк
показати весь коментар23.02.2022 23:32
+12 Петр Иванов 418d5d02
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+10 18c49ed2
показати весь коментар23.02.2022 23:30
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И в связи с ситуацией на границах опять хочу напомнить об исчезновении этого чувака. О котором почему-то из всех сил стараются забыть наши доблестные все.
а не депутаты.
Не "непускать", а "не выпускать"
и не "в раду", а "из тюрьмы", а так то, всё правильно.
импотенты у власти:
- вводят ЧП, но не визовый режим с Ордой
- отчитываются о борьбе с каки-то диверсантами, а потенциальные коллаборационисты ходят на свободе
не один зебоба лох, там вся ВР и Парламент - одни лохи
В свете раскрытия агента Кивы меня интересует его назначение на высокий пост в полиции