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Новини Політика України
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ВР (11728) надзвичайний стан (146) Опозиційна платформа - За життя (466)

Майже всіх нардепів "ОПЗЖ" не було під час голосування за надзвичайний стан

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Майже всіх нардепів

43 із 44 депутатів "Опозиційної платформи - за життя" були відсутні під час голосування за запровадження в Україні надзвичайного стану.

Це зазначено у таблиці поіменного голосування за законопроєкт №7108, опублікованій на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

На робочих місцях не було 43 із 44 нардепів "ОПЗЖ". Присутній був тільки Юрій Павленко.

"ОПЗЖ вже повним складом втікла з країни? 43 із 44 депутатів були відсутніми підчас голосування за впровадження назвичайного стану P.S. Чи просто витягнули картки?" - пише журналістка Христина Бердинських.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Зараз для українців головне це отримати тіло нашого батька - засновника, Володимира Ілліча Леніна, яке беззаконно утримують у себе кацапи за наказом Путіна. Ілліч в останні роки життя рвався повернутись до Неньки, але злий Сталін та його коханка, зрадлива Курська, не дозволила Вождеві це зробити
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23.02.2022 23:32
+12
Кстати, где Медведчук? Пару дней назад была новость что его дом обыскивают и всё.
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23.02.2022 23:30
+10
А они в стране вообще есть? Они давно слиняли за редким исключением.
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23.02.2022 23:30
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А они в стране вообще есть? Они давно слиняли за редким исключением.
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23.02.2022 23:30 Відповісти
Надеюсь, что миротворец их "взял на ✏️"...
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23.02.2022 23:32 Відповісти
Они переживают что когда, не дай Бог, начнется замес, уже никто не сможет уберечь этих гнид от отравления свинцом.
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23.02.2022 23:38 Відповісти
Замес почнеться в 4 утра.
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23.02.2022 23:53 Відповісти
вони уже групуються у балалайні ,мріють за )(уйловськими *******.ми повернутись.
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23.02.2022 23:56 Відповісти
Кстати, где Медведчук? Пару дней назад была новость что его дом обыскивают и всё.
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23.02.2022 23:30 Відповісти
Да как то пох, пусть уроды валят из Украины навсегда, вместе с электоратом.
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23.02.2022 23:30 Відповісти
Нєєє, будут відповідати перед українцями!
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23.02.2022 23:46 Відповісти
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

24 мин



И в связи с ситуацией на границах опять хочу напомнить об исчезновении этого чувака. О котором почему-то из всех сил стараются забыть наши доблестные все.

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23.02.2022 23:31 Відповісти
ага странно его заболтали
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23.02.2022 23:33 Відповісти
...мовляв, на гроші попав, у касино програвси
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23.02.2022 23:37 Відповісти
это кто?
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23.02.2022 23:41 Відповісти
Не пускать этих уродов назад в Украину!! Никогда!!
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23.02.2022 23:32 Відповісти
Подожди! Просто остаться за кордоном для этих тварей - это слишком легкий выход
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23.02.2022 23:39 Відповісти
скоты это
а не депутаты.
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23.02.2022 23:32 Відповісти
Не скоти, а зрадники.
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23.02.2022 23:55 Відповісти
Забрати мандати та не пускати більше до ВР.
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23.02.2022 23:32 Відповісти
Неправильно мыслите...
Не "непускать", а "не выпускать"
и не "в раду", а "из тюрьмы", а так то, всё правильно.
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23.02.2022 23:36 Відповісти
Посіпак ***** треба ловити і карати.
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23.02.2022 23:32 Відповісти
Коллаборантов надо было сажать в тюрьмы, а не выпускать с Украины. Не власть, а дерьмо.
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23.02.2022 23:32 Відповісти
Зараз для українців головне це отримати тіло нашого батька - засновника, Володимира Ілліча Леніна, яке беззаконно утримують у себе кацапи за наказом Путіна. Ілліч в останні роки життя рвався повернутись до Неньки, але злий Сталін та його коханка, зрадлива Курська, не дозволила Вождеві це зробити
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23.02.2022 23:32 Відповісти
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23.02.2022 23:35 Відповісти
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23.02.2022 23:36 Відповісти
Ця зрадлива Крупська у 1922 році, після того як ленін через тугу до України упав в "дитинство", написала, передала "лист до зїзду", де охаяла всіх членів Політбюро, крім, ясна річ Троцького. А після смерті самого ілліча, коли обговорювали на повному серйозі цей лист, ще один щирий українець лазар каганович заявив прямо у вічі Крупській, якщо будеш так себе вести, ми призначимо Леніну іншу дружину. Всі присутні о........и, а підла Крупська розплакалась і пішла займатись собезом. От тоді що рообила Україна
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24.02.2022 00:09 Відповісти
Плакала разом з Крупською, звичайно.
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24.02.2022 00:10 Відповісти
плакала не плакала, та то таке. Цікаве інше як же всі ці вожді зустрілись між собою і де познайомились. Ясна річ-у Швейцарії. недавно достеменно взнав, що ленін,троцький в шіейцарії були не по справах революції, а просто лікувались від психічних розладів і навіть жили в одній квартирі, Там в женеві в ті часи практикував відомий Парацельс Зигмунд Фрейд, там же проходила курс лікування і крупська. А Інка арманд теж санітарно лікувала, правда іншу хворобу. Хоча слід сказати, що в ті часи епілепсія не вважалась стійким психічним захворюванням. Там же завели знайомство із Феліксом. Казначеями у них вже потім стали вацек воровський і красін.залізний фелікс постійно виїзджав на лікування на два три місяці, навіть будучи самим головнийм у вчк. Тому в них і був відсутній той поряг, який відрізняє людину від примата, який вже став на дві точки.
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24.02.2022 00:46 Відповісти
Так хламидия тоже не голосовал...
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23.02.2022 23:33 Відповісти
не чіпай його, він штанці виправ, ще не висохли
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23.02.2022 23:38 Відповісти
И там парам... И юля тоже не голосовала) Как всегда...
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23.02.2022 23:39 Відповісти
то в нього "контекст" не спрацював
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23.02.2022 23:40 Відповісти
Може Шуфріч ще не втік ? Так хочеться ще раз начистити...
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23.02.2022 23:33 Відповісти
і за цих продажних ОПЗЖ-паскуд , як це не сумно, готові ще 10% електорату віддати голоси, пришиблені...
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23.02.2022 23:34 Відповісти
Они потом после войны приедут делить страну и портфели. Нужно лишить их украинского гражданства или хотябы завести уголовные дела предусматривающие пожизненный запрет работать на гос. службе.
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23.02.2022 23:35 Відповісти
По суду восстановятся, это еще такие твари которых поискать. Их надо через прокуратуру дела заводить и лишать всего с конфискацией.
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23.02.2022 23:56 Відповісти
Мотузка та мило яка там прокуратура
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24.02.2022 00:25 Відповісти
при нормальной власти уже бы на нарах отдыхали ... там по одним их интервью ордынским СМИ можно на каждого по 3 дела за госизмену завести ...

импотенты у власти:
- вводят ЧП, но не визовый режим с Ордой
- отчитываются о борьбе с каки-то диверсантами, а потенциальные коллаборационисты ходят на свободе

не один зебоба лох, там вся ВР и Парламент - одни лохи
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23.02.2022 23:36 Відповісти
Импотенты у власти были с 2014 по 2019
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23.02.2022 23:49 Відповісти
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_



В свете раскрытия агента Кивы меня интересует его назначение на высокий пост в полиции
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23.02.2022 23:38 Відповісти
Тоша Хєращенко і Сабаков
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23.02.2022 23:41 Відповісти
Корчинський запевняв, що Кива його побратим і геройськи воював. Який Кива "герой" ми уже побачили. Питання, хто такий Корчинський?
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23.02.2022 23:51 Відповісти
Провокатор.
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24.02.2022 00:05 Відповісти
він навіть з пістолем за поясом ходив по києву та лякав перехожих, сам бачив відосик
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24.02.2022 00:12 Відповісти
Их нужно десантировать межу войсками орков и украинскими войсками - куда побегут, там пусть и сидят
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23.02.2022 23:39 Відповісти
Хто б сумнівався. Та й піхій на них.
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23.02.2022 23:40 Відповісти
Зажопівці завжди маніпулюють,їх москалі навчили.Але ж надзвичайний стан збільшить повноваження монобільшості.Критика одразу буде придушуватися,любі зібрання ж будуть неможливі.Чи не так?
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23.02.2022 23:40 Відповісти
Почалося звільнення України
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23.02.2022 23:41 Відповісти
Після війни заборонити "ОПЗЖ" як комуняків в 2014-році.
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23.02.2022 23:42 Відповісти
Щось мені підсказує,що на завтра в раді не буде не тільки опзж,особливо після чорного списку.
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23.02.2022 23:42 Відповісти
Фірмовий літак ФК Шахтар покинув Україну
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23.02.2022 23:47 Відповісти
Ахметов з Пінчуком сьогодні повернулись в Україну.
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23.02.2022 23:52 Відповісти
Літак поплив на пд.-зх. близько 22 год. 23.02.22
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23.02.2022 23:58 Відповісти
Це гарно, що посібники окупантів себе мітять таким чином. Можливо, якийсь сліпий їх ше не розгледів?
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23.02.2022 23:50 Відповісти
Ищите в Саратове, Вологде, Пензе и других продвинутых городах😁
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23.02.2022 23:50 Відповісти
Надо с ними что то решать
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23.02.2022 23:51 Відповісти
Они все сбежали из страны со своими семьями.Им нужно липить депортацию при въезде в страну или лишать мандатов депутатов.Нужно наказывать тварей.Зачем нужны такие слуги народа,которые бросили страну в тяжёлое время???Может они все агенты кремля....Может с кремля им позвонили и попросили покинуть страну!
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23.02.2022 23:55 Відповісти
Их необходимо ликвидировать, пока есть окно возможностей. По-тихому. Спецслужбами...
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23.02.2022 23:58 Відповісти
ОПЗЖ це 5та колна повинна бути знищена!
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24.02.2022 00:00 Відповісти
В шию гнати геть! Таким не місце в ВР та в Украіні
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24.02.2022 00:05 Відповісти
как от Рашки отобьемся, надо не забыть их всех расстрелять
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24.02.2022 00:09 Відповісти
вони почали пендлювати після того, як Бутусов вмазав нестора і жоден не став на захист особи, яка випала в дитинстві з колиски.
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24.02.2022 00:14 Відповісти
Хм-м-м... Дивно, чому ці персонажі досі не прикрашають собою ліхтарні стовпи та гіляки?
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24.02.2022 00:17 Відповісти
Під трибунал, за зраду батьківщини!!!
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24.02.2022 00:22 Відповісти
все "жопошники" (кроме одного) ушли покупать цветы фуйлу...
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24.02.2022 00:23 Відповісти
Павленко там что под прикрытием работал?
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24.02.2022 01:51 Відповісти
 
 