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Один український воїн загинув, троє поранені. За добу окупанти 96 разів відкривали вогонь на Донбасі, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Один український воїн загинув, троє поранені. За добу окупанти 96 разів відкривали вогонь на Донбасі, - ООС

Станом на 23:00 23 лютого, з боку російсько-окупаційних зафіксовано 75 обстрілів, 71 з яких із застосуванням важкого озброєння. Один захисник загинув, троє поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку ООС.

Під час обстрілів окупантами були задіяні реактивні системи залпового вогню, артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Загалом ворог використав 250 реактивних снарядів, 247 артилерійських снарядів та 586 мін.

Унаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям. Один захисник отримав поранення та знаходиться в лікувальному закладі. Ще двоє воїнів отримали бойові травмування.

Командування Об’єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли дитсадок у Зеленопіллі. У Миколаївці поранено мирну жительку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ООС адекватно відповідають на дії загарбників, відкриваючи вогонь лише по позиціях окупаційних військ.

Найбільшу активність цієї доби противник проявляв у районі Богданівки. Так, по українських оборонцях цього населеного пункту загарбники відкривали вогонь 21 раз.

Крім того, окупанти продовжують розміщувати свої артилерійські системи в межах населених пунктів та провокувати українських захисників на вогонь у відповідь.

Збройні сили України не здійснювали і не здійснюють обстрілів об’єктів цивільної інфраструктури. Об’єднані сили контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Російсько-окупаційні війська з непідконтрольної Україні території продовжують здійснювати обстріли об’єктів цивільної інфраструктури, грубо порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права.

Також читайте: Мирний мешканець поранений під час обстрілу Мар’їнки, - голова Донецької ОДА Кириленко
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Топ коментарі
+15
Нехай спочиває в спокої . Родині , наші співчуття . Пораненим швидкого одужання
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23.02.2022 23:35
+15
Герою Слава! Вічна пам'ять
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23.02.2022 23:35
+6
жертва абынепорошенка...
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24.02.2022 00:16
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Нехай спочиває в спокої . Родині , наші співчуття . Пораненим швидкого одужання
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23.02.2022 23:35 Відповісти
Герою Слава! Вічна пам'ять
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23.02.2022 23:35 Відповісти
КАКОЙ ПОЗОР !!! ПОЧЕМУ НЕЛОХ МОЛЧИТ !!!???
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23.02.2022 23:36 Відповісти
пиаришь своего Порошка, хоть бы знал время и место, подонок.
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23.02.2022 23:51 Відповісти
Подонок тот кто тебя родил, но не научил вести себя по людски ! А тебе, быдлу, обьясняю:
президент как главнокомандующий несет личную ответственность за каждого убитого и ранненого бойца ! Или ты тупой ?! К Порошенку не имею никакого отношения, от слова - совсем. Ты понял ?!
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24.02.2022 00:06 Відповісти
Ты падаль кремлеботская.
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24.02.2022 01:34 Відповісти
ти недоумок кончений ! що ти несеш ?
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24.02.2022 01:44 Відповісти
жертва абынепорошенка...
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24.02.2022 00:16 Відповісти
AlexBrentano
А ты кто такой? Он с 2-мя президентами разговаривает. Твоя очередь шестнадцатая...
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24.02.2022 05:53 Відповісти
Да капутуляцию должен объвлять, но жить то хочется, и потому Бубочка КОЛЕБЛЕТСЯ.
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24.02.2022 07:23 Відповісти
Пора выпустить из тюрем узников - добровольцев, таких как Семенченко, Торнадо и на их место в полном составе отправить ОПЗЖ и Ко...
Правда если успеем. Бо шо-то любители русского кацапского мира все дружно бегут из страны.
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24.02.2022 00:57 Відповісти
1080 *********** це з ящиками понад 30т, пів вагона. При цьому 1 загиблий і двоє поранених. Ефективність близька до нуля. Швидше за все стріляють без коригування, вистрілив і втік, поки відповідь не прилетіла, влучання якщо і бувають то випадкові, або когось дістав випадковий осколок.
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23.02.2022 23:48 Відповісти
При тупых обстрелах потери обычно маленькие..ведь солдаты просто в укрытиях, их не так легко достать. Это же не прямое столкновение стенка на стенку.
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24.02.2022 00:47 Відповісти
Схоже, так..але хлопця вбили, скоти...
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24.02.2022 05:58 Відповісти
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24.02.2022 00:00 Відповісти
Уж больно на Путина Черт похож !
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24.02.2022 00:11 Відповісти
где же денисов с ответкой (зелохи п6олы)
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24.02.2022 00:15 Відповісти
Это ты лишь бы ляпнуть? Откуда знаешь,что ответки не было? Аааа,ты прямо из окопа пишешь...Тогда извини,продолжай....
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24.02.2022 06:02 Відповісти
Вот только вдумайтесь и прикиньте - уже прошло два месяца, как ВСЕ западные спецслужбы сообщили, что Кутин готовит в Украине войнушку....но Зе упорно жевал кактус и не верил этому..
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24.02.2022 00:29 Відповісти
Столько вас знатоков и стратегов-но никак не пойму, почему Украина нищая...
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24.02.2022 06:05 Відповісти
Треба розуміти, що кожен вистрелений кацапами снаряд, кожна випущена ракета, кожен знищений танк зменшує їх потенціал. Запаси кацапів, особливо у новітніх озброєння не безмежні. А лендлізу, як в України - не буде. Тримати кулаки потрібно лише за одне - щоб ці снаряди і ракети не попадали в ціль. Кацапська промисловість не настільки потужна, щоб швидко відновлювати запаси. Тому тримаємо кулаки і молимось.
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24.02.2022 00:30 Відповісти
Ознакомьтесь и обращайте внимание!
У Кременчуці біля річкового вокзалу патрульні затримали підозрілий автомобіль Тойота з державними номерами Кіровоградської області, автомобіль, обладнаний системою, яка може використовуватися для наведення ракет..
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24.02.2022 00:41 Відповісти
Обстановка накаляется. Есть все основания говорить, что Куйло решил начать вторжение этой ночью. Во имя 23 февраля ***.... Шаман, блин, ***** недоделанный ...
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24.02.2022 00:45 Відповісти
В двух городах Украины Харькове и Днепре временно закрыли аэропорты, до утра 24 февраля.. Запланированные рейсы Все отменены.
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24.02.2022 01:04 Відповісти
США : 200 000 солдат путина «готовы к действию», и вторжение «не будет бескровным»... Полномасштабное нападение на Украину может произойти в ближайшие несколько часов...
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24.02.2022 01:06 Відповісти
Срочное обращение Президента Украины Зеленского!
Зеленский заявил, что запрашивал разговор с путиным - Но ответа не поступило..
кста - это не фейк ‼️
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24.02.2022 01:09 Відповісти
Вот и инсайд прикатил - "В 45 ой бригаде ВДВ обозначен час "X" 5.45 по москве."
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24.02.2022 01:14 Відповісти
эта 45 бригада кацапо-вояк недавно вернулась с Казахстана, а в 2014-м была захватчиком Крыма..
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24.02.2022 01:42 Відповісти
Это не может так продолжаться!!твари должны заплатить за каждую каплю пота ,а не крови наших бойцов и жителей!!!
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24.02.2022 01:16 Відповісти
ПЗДЦ....Украина закрыла небо в районе Харькова для полётов. И Харьковский аэропорт "временно" приостановил работу. Всё это говорит о максимальной боевой готовности систем ПВО на востоке страны... Закрыли еще и Днепропетровский аэропорт.. Ситуация нагнетается.
Далее к утру закроют Запорожский, Одесский, и три Киевских аэропорта (Борисполь, Жуляны, Гостомель)..
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24.02.2022 01:22 Відповісти
Осталось только пару нот в этой "пьесе" проиграть...СЦУКИ !!!
россия закрыла воздушное пространство вдоль северо-восточной границы Украины для гражданской авиации согласно NOTAM (NOtice To AirMen)
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24.02.2022 01:40 Відповісти
ПЗДЦ ***...
Полосы во всех закрытых Украинских аэропортах блокируют тягачами, чтобы предотвратить возможную посадку вражеских самолетов с десантом, техникой и т.д. - пишет ZN UA
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24.02.2022 01:50 Відповісти
Казусом белли может стать воздушный налет якобы Украинских ВВС, где ночью, когда ничего не видно и хрен поймешь, кто бомбит мирный город Лугандона.. Ну и тут же кацапо-ярость "благородная" вскипает, как волна цунамии т.д. и т.п... Извините но я так это вижу расклад ...
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24.02.2022 01:28 Відповісти
шидяра считает проценты рейтинга, на остальное пох
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24.02.2022 01:42 Відповісти
и данилофф не видит повода чтобы ******* ответку, вся сущность зе-шоблы
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24.02.2022 01:43 Відповісти
А на что ответку? Пойти на Ростов и Краснодар за ОРДЛО? лишь бы ляпнуть....
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24.02.2022 06:14 Відповісти
DDOS атака на сайты госорганов продолжается "Лежат" сайты Кабмина, СБУ, МИД....

Кацапо-свиньи ! я эту ночь *** не забуду никогда!!!!
Пусть будет проклята ваша недоимперия ******* с вашим недофюрером-педофилом !

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24.02.2022 02:02 Відповісти
Не ссы в кампот.
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24.02.2022 06:59 Відповісти
Земляк,сгинь отсюда!
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24.02.2022 06:16 Відповісти
На счетах президента Украины Владимира Зеленского в одном из немецких банков обнаружено 1,2 млрд долларов, утверждает телеграм-канал «Незыгарь».
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24.02.2022 04:26 Відповісти
Что ты мелишь ******. Птн пнх
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24.02.2022 05:00 Відповісти
дегенерат а. что ты можешь возразить?
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24.02.2022 07:37 Відповісти
Васильків бомбоять...
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24.02.2022 05:20 Відповісти
Каким образом? Какой район?
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24.02.2022 05:28 Відповісти
Западинка. Там аеродром
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24.02.2022 05:58 Відповісти
А что призыв Зеленского "Надо просто перестать стрелять" не сработал? Почему? Ведь он носился с ним как Иванушка-дурачек со ступой! Хотя он еще не откинул идею заглянуть в глаза уйлу. Что там он хочет найти нового не знает даже он, но сама идея по его мнению крутая-он и уйло сидят рядышком и клоун пытается переиграть его в гляделки! Все это печально! Когда уже влад саныч поумнеет? Вроде он не лох и ему не 42 года!
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24.02.2022 05:40 Відповісти
Ну как там война с орками? Шикарно вашу ПВО хирачать прям сейчас ?))
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24.02.2022 05:41 Відповісти
Думаешь зелёнку повесят?
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24.02.2022 06:07 Відповісти
Тебя, бота, не спросили.
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24.02.2022 05:53 Відповісти
Будет мне тут убогое существо под прокси рассказывать про школу жизни...
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24.02.2022 05:57 Відповісти
закрой хавальник ***** засланый
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24.02.2022 06:53 Відповісти
Когда уже мир проснетса?!От санкций толку мало,надо объявить тотальную блокаду этой недостране,а карлика гоблепута и его свиту под суд! И только так.Держитесь братья украинцы.Слава Украине! 🇬🇪 🤝 🇺🇦
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24.02.2022 06:39 Відповісти
"надо объявить тотальную блокаду этой недостране"
Это можно, но енералам РФ как то пофиг.
Деньги они держат в золотых слитках, а не в банках в Женеве, дворцы имеют в Геленджике, а не на озере Комо, а Бентли и Роллс-Ройсы закупают через Африку.
Если их население будет жрать лебеду - они этого даже и не заметят, потому как мешков для трупов генералитет Рф заказал 45 тысяч штук, то есть в мешках они собираются отправить на родину 200-ми 1/4 российских военных, размешенных на границе с Украиной.
Еще есть что предложить?

У меня то есть: сделать нефть по 20 за баррель - и война даже не началась бы.
Ты помоги Блинкену, подскажи ему, что саудовцам сказать, чтобы вентиль те отвернули, сил же нет смотреть, как Блинкен старается, помоги человеку.
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24.02.2022 07:31 Відповісти
Одессу обстреливают
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24.02.2022 06:49 Відповісти
Откуда?
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24.02.2022 07:13 Відповісти
цензор просыпайся
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24.02.2022 06:50 Відповісти
Да не знают они, что сказать!
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24.02.2022 07:24 Відповісти
США ни при каком сценарии не направят войска на Украину воевать с Россией - Белый дом.
-это красный свет для ***** спасибо бидон тебе за это
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24.02.2022 07:01 Відповісти
Вы всех избирателей Байдена на censor поблагодарите за то, как они волеизъявились.
Знали ведь люди, что делали, верно?
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24.02.2022 07:34 Відповісти
Уже.
Сегодня РФ подписала себе смертный приговор.
То есть такой, какя она сейчас, РФ уже больше никогда не будет.
Год им осталось телепаться, пока нефть по 20 за баррель не сделают.
А так все хорошо начиналось: сдача СССР за золотые унитазы, дворцы в Италии, все дела...

Имейте вв виду, что я предсказываю правильно, но сильно ошибаюсь со сроками.
То есть года у РФ нет в запасе, так получается.
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24.02.2022 07:26 Відповісти
Странно, почему то визг стоит в Украине ))
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24.02.2022 09:21 Відповісти
Канал "Настоящее время", лайв: https://www.youtube.com/watch?v=0iGDasV2KFk
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24.02.2022 07:27 Відповісти
Да, к Байдену не обрашайтесь, Дед занят, он спит.
Старый же человек, имейте понимание.
И Бабка Пелоси спит.
И Джен Саки.
И Блинкен.

И Макрон спит.
Дайте же, наконец, поспать государственным деятелям.
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24.02.2022 07:33 Відповісти
 
 