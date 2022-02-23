Один український воїн загинув, троє поранені. За добу окупанти 96 разів відкривали вогонь на Донбасі, - ООС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Станом на 23:00 23 лютого, з боку російсько-окупаційних зафіксовано 75 обстрілів, 71 з яких із застосуванням важкого озброєння. Один захисник загинув, троє поранені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку ООС.
Під час обстрілів окупантами були задіяні реактивні системи залпового вогню, артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Загалом ворог використав 250 реактивних снарядів, 247 артилерійських снарядів та 586 мін.
Унаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям. Один захисник отримав поранення та знаходиться в лікувальному закладі. Ще двоє воїнів отримали бойові травмування.
Командування Об’єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.
ООС адекватно відповідають на дії загарбників, відкриваючи вогонь лише по позиціях окупаційних військ.
Найбільшу активність цієї доби противник проявляв у районі Богданівки. Так, по українських оборонцях цього населеного пункту загарбники відкривали вогонь 21 раз.
Крім того, окупанти продовжують розміщувати свої артилерійські системи в межах населених пунктів та провокувати українських захисників на вогонь у відповідь.
Збройні сили України не здійснювали і не здійснюють обстрілів об’єктів цивільної інфраструктури. Об’єднані сили контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Російсько-окупаційні війська з непідконтрольної Україні території продовжують здійснювати обстріли об’єктів цивільної інфраструктури, грубо порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права.
Будь ласка, зачекайте...
президент как главнокомандующий несет личную ответственность за каждого убитого и ранненого бойца ! Или ты тупой ?! К Порошенку не имею никакого отношения, от слова - совсем. Ты понял ?!
А ты кто такой? Он с 2-мя президентами разговаривает. Твоя очередь шестнадцатая...
Правда если успеем. Бо шо-то любители
русскогокацапского мира все дружно бегут из страны.
У Кременчуці біля річкового вокзалу патрульні затримали підозрілий автомобіль Тойота з державними номерами Кіровоградської області, автомобіль, обладнаний системою, яка може використовуватися для наведення ракет..
Зеленский заявил, что запрашивал разговор с путиным - Но ответа не поступило..
кста - это не фейк ‼️
И в Запорожье
Далее к утру закроют Запорожский, Одесский, и три Киевских аэропорта (Борисполь, Жуляны, Гостомель)..
россия закрыла воздушное пространство вдоль северо-восточной границы Украины для гражданской авиации согласно NOTAM (NOtice To AirMen)
Полосы во всех закрытых Украинских аэропортах блокируют тягачами, чтобы предотвратить возможную посадку вражеских самолетов с десантом, техникой и т.д. - пишет ZN UA
Кацапо-свиньи ! я эту ночь *** не забуду никогда!!!!
Пусть будет проклята ваша недоимперия ******* с вашим недофюрером-педофилом !
Это можно, но енералам РФ как то пофиг.
Деньги они держат в золотых слитках, а не в банках в Женеве, дворцы имеют в Геленджике, а не на озере Комо, а Бентли и Роллс-Ройсы закупают через Африку.
Если их население будет жрать лебеду - они этого даже и не заметят, потому как мешков для трупов генералитет Рф заказал 45 тысяч штук, то есть в мешках они собираются отправить на родину 200-ми 1/4 российских военных, размешенных на границе с Украиной.
Еще есть что предложить?
У меня то есть: сделать нефть по 20 за баррель - и война даже не началась бы.
Ты помоги Блинкену, подскажи ему, что саудовцам сказать, чтобы вентиль те отвернули, сил же нет смотреть, как Блинкен старается, помоги человеку.
-это красный свет для ***** спасибо бидон тебе за это
Знали ведь люди, что делали, верно?
Сегодня РФ подписала себе смертный приговор.
То есть такой, какя она сейчас, РФ уже больше никогда не будет.
Год им осталось телепаться, пока нефть по 20 за баррель не сделают.
А так все хорошо начиналось: сдача СССР за золотые унитазы, дворцы в Италии, все дела...
Имейте вв виду, что я предсказываю правильно, но сильно ошибаюсь со сроками.
То есть года у РФ нет в запасе, так получается.
Старый же человек, имейте понимание.
И Бабка Пелоси спит.
И Джен Саки.
И Блинкен.
И Макрон спит.
Дайте же, наконец, поспать государственным деятелям.