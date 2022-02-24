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Сьогодні нас завоювати неможливо, тому що тут на РФ ніхто не чекає, - мер Маріуполя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні нас завоювати неможливо, тому що тут на РФ ніхто не чекає, - мер Маріуполя

У середу ввечері в ефірі програми "Право на владу" мер Маріуполя Вадим Бойченко запевнив, що місто готове відбити будь-які загрози з боку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Interfax-Україна.

"Маріуполь вже 8 років живе в особливому статусі, і ми знаємо, що таке війна та біди воєнного часу", - повідомив Бойченко.

Говорячи про запровадження надзвичайного стану, міський голова Маріуполя сказав: "Не має значення, як цей закон називається. важливо, що ми повинні були показати єднання навколо нашої країни. Це не війська ДНР, сьогодні - це регулярна армія РФ. А це зовсім інший виклик".

Також читайте: "Пуй тобі, а не Маріуполь", - акція проти агресії РФ. ФОТОрепортаж

Він подякував керівництву країни та парламенту за схвалення такого рішення та розуміння того, яка загроза є у Маріуполя від РФ.

"Маріуполь 2014 року і Маріуполь, який ми зараз бачимо – це два різні Маріуполі…. Ми стали нацією. Сьогодні нас завоювати неможливо, тому що тут на РФ ніхто не чекає. За цей час у нас народилася професійна потужна армія, яка професійно забезпечена сьогодні", - наголосив Бойченко.

"Зателефонував нашим морпіхам, вони кажуть: "ми готові", - резюмував мер Маріуполя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увесь Маріуполь не спить, давно такого не чули, - війська РФ близько 5 годин вели потужний артобстріл на Приазовському напрямку. ВIДЕО
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Топ коментарі
+37
"Лондон призвал объявить России тотальное нефтяное эмбарго!!!" якщо це станеться,то пістец економіці Кацапстану
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24.02.2022 00:04
+23
Молоток! Марик не подведи! епаш *****!
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24.02.2022 00:03
+18
пуй тобі , а не Маріуполь !
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24.02.2022 00:03
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пуй тобі , а не Маріуполь !
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24.02.2022 00:03 Відповісти
Молоток! Марик не подведи! епаш *****!
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24.02.2022 00:03 Відповісти
Все буде Украiна!
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24.02.2022 00:04 Відповісти
"Лондон призвал объявить России тотальное нефтяное эмбарго!!!" якщо це станеться,то пістец економіці Кацапстану
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24.02.2022 00:04 Відповісти
о ,
це мені вже подобається !
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24.02.2022 00:06 Відповісти
Страны ЕС полны решимости избавиться от зависимости от российского газа, отметила Урсула фон дер Ляйен.

Страны Евросоюза намерены избавиться от поставок природного газа из России. Об этом сказала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на переговорах с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере в среду, 23 февраля.

По ее словам, девиз Евросоюза ясен: "Избавиться от зависимости от российского газа и больше переходить на возобновляемые источники энергии".

"Это наше будущее. Это стратегическая инвестиция в нашу независимость", - заявила председатель Еврокомиссии.
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24.02.2022 00:12 Відповісти
а це іще більш подобається

В ГосДуме не исключили конфискацию сбережений россиян из-за санкций
Запад готовит против России пакеты санкций, и если в результате его действий средства государства за рубежом будут заблокированы, сбережения россиян могут быть конфискованы.

Такое мнение NEWS.ru высказал депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев.

У России есть 640 млрд долларов золотовалютных резервов, которые, по словам депутата, находятся «за границей», и капитал олигархов, который Арефьев оценивает в 470 млрд долларов. При этом Запад обсуждает санкции вплоть ограничений валютных расчетов и отключения SWIFT.

«Если блокируют все средства, которые находятся за рубежом, то у правительства другого выхода не будет, кроме как наложить арест на все вклады населения», - сказал Арефьев.

По словам депутата, речь идет о сумме около 60 триллионов рублей. И эти деньги могут потребоваться, «чтобы выйти из положения».
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24.02.2022 00:11 Відповісти
Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко звернувся до українського народу на тлі агрессії з боку сусіда.

"Закликаю кожного українця об'єднатись, показати свою віданність країні, підтримати нашу армію. Наша сила - свобода, право вибору, повага та людські цінності.

Наш вибір - європейська Україна. Ми - сильна нація, ми на своїй землі і правда - за нами!", - написав гравець у своєму Instagram.
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24.02.2022 00:06 Відповісти
Захисник сбірної України і Манчестер Сіті Олександр Зінченко не залишився осторонь останніх подій.

"Увесь цивілізований світ непокоїться ситуацією у моїй країні. Я не можу залишатись осторонь і прагну донести свою думку.

На фото - моя країна. Країна, у якій я народився та виріс. Країна, кольори якої я захищаю на міжнародній спортивній арені. Країна, яку ми стараємось прославляти і розвивати. Країна, кордони якої повинні залишатись непорушними.

Моя країна належить українцям і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні".
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24.02.2022 00:07 Відповісти
Яремчук 30 хв назад забиваэ гол Аяксу.
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24.02.2022 00:09 Відповісти
Хороша новина.
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Російські окупанти зазнали нових втрат на Донбасі
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24.02.2022 00:07 Відповісти
Держись Маріуполь! Київ з Вами!
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24.02.2022 00:07 Відповісти
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24.02.2022 00:08 Відповісти
Згодна.... Саме для цього і ввели НС в Україні, щоби при спробі капітуляції , - їх захищали МЕНТИ, вони самі передадуть дислокації військових і заведуть велику группу ЗСУ у пастку, для того щоби капітулювати "якоби из благих побужденій і спасєнія жизні наших солдат".
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24.02.2022 00:13 Відповісти
Все можливо. Принаймні стратегічно угрупування української армії на Донбасі може опинитися у пастці, якщо буде більш масований наступ через Харків та Маріуполь з намаганням замкнути кільце. Адже там знаходяться 2/3 самих боєздатних частин
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24.02.2022 00:27 Відповісти
Думки читаєте.
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24.02.2022 00:32 Відповісти
Це все чудово, але зараз в ідейному, духовному розрізі для українців найважливіше повернути на Батьківщину священне тіло нашого батька - засновника, Володимира Ілліча Леніна, яке беззаконно утримують у себе кацапи за наказом Путіна. Ілліч в останні роки життя рвався повернутись до Неньки, але злий Сталін та його коханка, зрадлива Курська, не дозволила Вождеві це зробити. І замість того, щоб мирно спочити заслуженим вічним сном у священному вкраїнському чорноземі поряд з іншим нашим Батьком на Чернечій горі у Каневі, оточений любов'ю і повагою на Батьківщині, тушу Ілліча випатрали, начиниоли хімією і вклали, як ляльку на потіху натовпу, у холодну скляну труну посеред Москви за тисячі кілометрів від рідного Галича. Таке нице, бездушне звірство могли вчинити щодо цієї святої людини тільки люті цинічні виродки, атеїстичні комуністи- сатаністи, кацапські більшовики. Але ми не забули батька нашої нації, творця українських кордонів. Нема прощення! Кари, кари!
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24.02.2022 00:08 Відповісти
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24.02.2022 00:11 Відповісти
Казав Кличко, щоб москаль став мертвий, його треба вбити.
Як завжди, надзвичайно глибока мислЯ.

Також мерія Києва на випадок війни розпорядилася перейменувати всі вулиці на Степана Бандери, щоб дезорієнтувати москалів. Нехай вони бачать, що попали в пекло.

А надзвичайна ситуація буде, коли рашка здохне і згорить москва. Оце дійсно ситуація буде надзвичайна!
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24.02.2022 00:09 Відповісти
Глибина хорошої думки в простоті викладу щоб дійшло до всіх мізків.
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24.02.2022 01:47 Відповісти
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24.02.2022 00:21 Відповісти
У х*йла маразм. Израильские журналисты заметили его маразматическое поведение

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/236659
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24.02.2022 00:32 Відповісти
Если кто не в курсе, то этот мэр-рыговский выпердыш, который зассал сказать на сессии: Слава Украине.
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24.02.2022 01:14 Відповісти
Ага, а 90% из етой "мариупольской молодежи" лахтиские **********.
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24.02.2022 02:12 Відповісти
 
 