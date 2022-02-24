Сьогодні нас завоювати неможливо, тому що тут на РФ ніхто не чекає, - мер Маріуполя
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У середу ввечері в ефірі програми "Право на владу" мер Маріуполя Вадим Бойченко запевнив, що місто готове відбити будь-які загрози з боку Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Interfax-Україна.
"Маріуполь вже 8 років живе в особливому статусі, і ми знаємо, що таке війна та біди воєнного часу", - повідомив Бойченко.
Говорячи про запровадження надзвичайного стану, міський голова Маріуполя сказав: "Не має значення, як цей закон називається. важливо, що ми повинні були показати єднання навколо нашої країни. Це не війська ДНР, сьогодні - це регулярна армія РФ. А це зовсім інший виклик".
Він подякував керівництву країни та парламенту за схвалення такого рішення та розуміння того, яка загроза є у Маріуполя від РФ.
"Маріуполь 2014 року і Маріуполь, який ми зараз бачимо – це два різні Маріуполі…. Ми стали нацією. Сьогодні нас завоювати неможливо, тому що тут на РФ ніхто не чекає. За цей час у нас народилася професійна потужна армія, яка професійно забезпечена сьогодні", - наголосив Бойченко.
"Зателефонував нашим морпіхам, вони кажуть: "ми готові", - резюмував мер Маріуполя.
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Страны Евросоюза намерены избавиться от поставок природного газа из России. Об этом сказала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на переговорах с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере в среду, 23 февраля.
По ее словам, девиз Евросоюза ясен: "Избавиться от зависимости от российского газа и больше переходить на возобновляемые источники энергии".
"Это наше будущее. Это стратегическая инвестиция в нашу независимость", - заявила председатель Еврокомиссии.
В ГосДуме не исключили конфискацию сбережений россиян из-за санкций
Запад готовит против России пакеты санкций, и если в результате его действий средства государства за рубежом будут заблокированы, сбережения россиян могут быть конфискованы.
Такое мнение NEWS.ru высказал депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев.
У России есть 640 млрд долларов золотовалютных резервов, которые, по словам депутата, находятся «за границей», и капитал олигархов, который Арефьев оценивает в 470 млрд долларов. При этом Запад обсуждает санкции вплоть ограничений валютных расчетов и отключения SWIFT.
«Если блокируют все средства, которые находятся за рубежом, то у правительства другого выхода не будет, кроме как наложить арест на все вклады населения», - сказал Арефьев.
По словам депутата, речь идет о сумме около 60 триллионов рублей. И эти деньги могут потребоваться, «чтобы выйти из положения».
"Закликаю кожного українця об'єднатись, показати свою віданність країні, підтримати нашу армію. Наша сила - свобода, право вибору, повага та людські цінності.
Наш вибір - європейська Україна. Ми - сильна нація, ми на своїй землі і правда - за нами!", - написав гравець у своєму Instagram.
"Увесь цивілізований світ непокоїться ситуацією у моїй країні. Я не можу залишатись осторонь і прагну донести свою думку.
На фото - моя країна. Країна, у якій я народився та виріс. Країна, кольори якої я захищаю на міжнародній спортивній арені. Країна, яку ми стараємось прославляти і розвивати. Країна, кордони якої повинні залишатись непорушними.
Моя країна належить українцям і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні".
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Російські окупанти зазнали нових втрат на Донбасі
Як завжди, надзвичайно глибока мислЯ.
Також мерія Києва на випадок війни розпорядилася перейменувати всі вулиці на Степана Бандери, щоб дезорієнтувати москалів. Нехай вони бачать, що попали в пекло.
А надзвичайна ситуація буде, коли рашка здохне і згорить москва. Оце дійсно ситуація буде надзвичайна!
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/236659