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НС (104) надзвичайний стан (146) Стефанчук Руслан (654)

Місцева влада буде вирішувати, які обмеження НС вводити на своїй території, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Місцева влада буде вирішувати, які обмеження НС вводити на своїй території, - Стефанчук

Не всі з прописаних обмежень надзвичайного стану будуть застосовуватись на практиці.

Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, повідомлє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Щодо особливостей введення режиму, то вони введенні відповідно до закону України про правовий режим надзвичайного стану. Там передбачено перелік обмежень, які можуть застосовуватись. Я хочу наголосити, що там передбачений не весь перелік, який є в законі про НС, а були обрані саме ті міри, які в теперішній ситуації найбільш адекватно можуть забезпечити державний порядок та спокій кожного громадянина, – сказав він.

Голова ВРУ акцентував на тому, що введення НС не означає, що усі обмеження будуть застосовуватись.

"Це не означає, що в усіх регіонах вони будуть застосовані виключно в тому переліку, який є. В багатьох підпунктах вказано "за потреби", тому місцева влада та місцеві штаби будуть вирішувати, чи запроваджувати те чи інше обмеження на своїй території, чи ні, – сказав Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала запровадження надзвичайного стану

Він висловив сподівання, що цей правовий режим буде мінімально застосований на території України, тому немає підстав панікувати.

"Ми створюємо усі необхідні передумови, щоб держава могла діяти ефективно та захистити кожного українця", – сказав голова ВРУ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
У нашому повітряному поосторі аж два Глобал Хоки. І це тільки те, що ми бачимо на Флайтрадарі.

Виглядає так, що для ***** буде самий справжній іхтутнєт.
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24.02.2022 00:15
+2
Ти головне себе не обмеж, а то ще з'їсиш когось.
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24.02.2022 00:12
+2
тем временем гривна уже оф.курс 29.25 , в банках 30..31..
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24.02.2022 00:21
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Ти головне себе не обмеж, а то ще з'їсиш когось.
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24.02.2022 00:12 Відповісти
Ну если только кацапских оркав то пускай.
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24.02.2022 00:19 Відповісти
У Кременчуці біля річкового вокзалу патрульні затримали підозрілий автомобіль Тойота з державними номерами Кіровоградської області. Відомо, що автомобіль їхав вулицею Перемоги зі швидкістю 120 км на год.

Під час огляду авто на ньому виявили незаконні спецсигнал та встановлену систему придушення радіолокаційних сигналів. Втім, фахівці вказують, що такі системи можуть також використовуватися для наведення систем ракетного озброєння. http://kremen.today/2022/02/23/u-kremenchutsi-zatrymaly-avtomobil-obladnnyj-systemoyu-yaka-mozhe-vykorystovuvatysya-dlya-navedennya-raket/
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24.02.2022 00:14 Відповісти
У нашому повітряному поосторі аж два Глобал Хоки. І це тільки те, що ми бачимо на Флайтрадарі.

Виглядає так, що для ***** буде самий справжній іхтутнєт.
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24.02.2022 00:15 Відповісти
так, учора кілька літаків з'являлися на 5-10 хвилин та знов зникали - на годину.. і так всю добу
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24.02.2022 00:23 Відповісти
тем временем гривна уже оф.курс 29.25 , в банках 30..31..
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24.02.2022 00:21 Відповісти
хорошие шашлыки на фоне "не смотрите вверх" от бездарности зеЛоха и его проросийской шоблы.
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24.02.2022 00:21 Відповісти
На жаль, у нас вся місцева влада - це представники режиму внутрішньої окупації. Тому всі їхні дії будуть спрямовані на придушення опору українців москалям. Тому часи наступають не солодкі - не можна обирати неукраїнців на найвищу посаду.
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24.02.2022 00:21 Відповісти
палікмахтерська Рада.
може це і орГан для презідента, але точно не головний законотворчий орган страни.
Україна, за Констітуціею, парламентсько-презідентська республіка, не презідентська - a парламентарії зникають на очах... - диво дивне...


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24.02.2022 00:26 Відповісти
Жирный слуга Урода!
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24.02.2022 00:49 Відповісти
 
 