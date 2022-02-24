Місцева влада буде вирішувати, які обмеження НС вводити на своїй території, - Стефанчук

Не всі з прописаних обмежень надзвичайного стану будуть застосовуватись на практиці.

Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, повідомлє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Щодо особливостей введення режиму, то вони введенні відповідно до закону України про правовий режим надзвичайного стану. Там передбачено перелік обмежень, які можуть застосовуватись. Я хочу наголосити, що там передбачений не весь перелік, який є в законі про НС, а були обрані саме ті міри, які в теперішній ситуації найбільш адекватно можуть забезпечити державний порядок та спокій кожного громадянина, – сказав він.

Голова ВРУ акцентував на тому, що введення НС не означає, що усі обмеження будуть застосовуватись.

"Це не означає, що в усіх регіонах вони будуть застосовані виключно в тому переліку, який є. В багатьох підпунктах вказано "за потреби", тому місцева влада та місцеві штаби будуть вирішувати, чи запроваджувати те чи інше обмеження на своїй території, чи ні, – сказав Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала запровадження надзвичайного стану

Він висловив сподівання, що цей правовий режим буде мінімально застосований на території України, тому немає підстав панікувати.

"Ми створюємо усі необхідні передумови, щоб держава могла діяти ефективно та захистити кожного українця", – сказав голова ВРУ.