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У Харкові, Дніпрі та Запоріжжі закрили на ніч аеропорти, щоб не пустити десант РФ, - ЗМІ (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події

У Харкові, Дніпрі та Запоріжжі закрили на ніч аеропорти, щоб не пустити десант РФ, - ЗМІ (оновлено)

Причини цього рішення не вказують, обмеження діятимуть до ранку. За повідомленнями ЗМІ, смуги блокують тягачами, щоб не дати сісти літакам з російським десантом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Avianews.

Видання посилається на повідомленні для льотного складу.

Єдина злітно-посадкова смуга Харкова 07/25 не приймає рейси з 20:35 23 лютого до 08:35 24 лютого за київським часом. Повідомлення про закриття опубліковано о 20:30.

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На табло аеропорту Харків зазначено, що скасовано приліт рейсу Windrose (Роза Вітрів) 7W145 з Києва. Приліт рейсу Azur Air Ukraine QU 5332 із Шарм-ель-Шейху перенесено з 00:55 24 лютого на 11:00 24 лютого. На виліт також скасовано зворотній рейс на Київ та перенесено виліт рейсу до Шарм-ель-Шейху.

Аналогічне повідомлення для Дніпра створено о 23:55 23 лютого. Там зазначено, що аеродром закрито з 00:00 до 07:00 24 лютого.

Також читайте: Філатов звернувся до дніпрян: Ми нікому не віддамо те, що створили. У Дніпрі ситуація під контролем, а хто розгойдуватиме її - отримають жорстку відсіч

У повідомленні нічого не вказано про причини тимчасового закриття аеропортів. Воно може бути пов'язане з запобіжними заходами через близьке розташування Харкова до кордону з Росією — до нього по прямій 20 км. Дніпропетровська область межує із Донецькою областю.

ОНОВЛЕНО

Видання ZN.ua повідомляє, що також на прийом та відправлення рейсів закритий аеропорт Запоріжжя, до закриття готують аеропорт у Херсоні.

"Смуги блокують тягачами, щоб запобігти можливій посадці ворожих літаків з десантом", — йдеться у повідомленні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
Будем надіятись, що президент Байден введе над Україную безполітну зону якщо що !!
І не дозволить російсько -фашиським захватчикам безкарно бомбити мирне населення !!!
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24.02.2022 00:26
+18
***** лелеял мечту развалить НАТО, а получит только укрепление блока.

Власти Финляндии заявили о своей готовности подать заявку на вступление в НАТО.
Заявление сделала премьер-министр страны Санна Марин.

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24.02.2022 00:29
+16
Ставай страна огромная,
Ставай на смертный бой,
С российской силой грозною,
С проклятою ордой.
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24.02.2022 00:31
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Було би непогано, що це все задля прийому якогось чудового грузу. Протиповітряного
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24.02.2022 00:24 Відповісти
нажаль ні, починається повномаштабна війна
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24.02.2022 00:27 Відповісти
Ставай страна огромная,
Ставай на смертный бой,
С российской силой грозною,
С проклятою ордой.
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24.02.2022 00:31 Відповісти
А вранці закінчиться?
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24.02.2022 00:38 Відповісти
Усе може бути. Наприклад, якщо бояри, наближені до (печеристого) тіла, почухають ріпи, зважать усі за і проти - і до ранку нагодують мацою остаточно оскаженіле *****.
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24.02.2022 02:09 Відповісти
Табуреткой по плешивому темечку десять раз. Да и руку высоко поднимать не придется. Это чмо полтораметровое.
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24.02.2022 02:34 Відповісти
Або одним ось таким ударом...
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24.02.2022 03:46 Відповісти
А птички не спят

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24.02.2022 00:25 Відповісти
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24.02.2022 00:26 Відповісти
Там ще ніби італійский Northrop Grumman RQ-4D ******* з о.Сицилія направляється в нашу сторону.
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24.02.2022 01:00 Відповісти
Тоже обратил на него внимание. Идет по тому же маршруту.
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24.02.2022 01:23 Відповісти
Только что турецкий транспортник Airbus A400M-180 пролетел над Одессой, было слышно. Летит в направлении Киева
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24.02.2022 02:12 Відповісти
Сейчас второй летит.
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24.02.2022 03:26 Відповісти
Уже сели - привезли ништяков, прошли красиво , над аэропортом , тактика - поэтому и слышал - чтоб не знали конечную точку приземления
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24.02.2022 04:22 Відповісти
Началось, с Крыма гупает конкретно...
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24.02.2022 05:01 Відповісти
Откуда инфа?
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24.02.2022 05:04 Відповісти
Своими ушами слышу... Дома ходором ходят.... Сейчас затихло...
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24.02.2022 05:09 Відповісти
Позвонили только что, в Геническе звучат серены...
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24.02.2022 05:25 Відповісти
На УП инфа, что ***** обьявил по тв операцию на Донбассе.
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24.02.2022 05:27 Відповісти
Будем надіятись, що президент Байден введе над Україную безполітну зону якщо що !!
І не дозволить російсько -фашиським захватчикам безкарно бомбити мирне населення !!!
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24.02.2022 00:26 Відповісти
Не введет, к сожалению. Псаки постоянно твердит, что при любом развитии ситуации Америка не будет воевать с кацапами
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24.02.2022 00:28 Відповісти
Все ж таки будем надіятись ! Президент Байден, як християнин, повинен буде проявити милосердя до українців і запровадити безпілотну зону. Мені здається він просто забов'язаний буде зробити це, такий рішучий і сміливий крок може врятувати тисячі життів і стати переломним моментом у війні з фашисткою Росією !
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24.02.2022 00:36 Відповісти
Нажаль, він фізично не зможе це зробити - американським літакам доведеться противостояти російським, які будуть прикриватись с-400...
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24.02.2022 00:44 Відповісти
Він би міг однією заявою, що Америка буде воювати за вільну демократичну Україну, зупинити війну! Жаль що Байден не такий сміливий як Рейган ! Який не боявся взагалі цю кацапську плешиву мразь.
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24.02.2022 00:53 Відповісти
Нажаль, так. Або заявою, що припиняються торговельні відносини.
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24.02.2022 00:57 Відповісти
А чи хочуть американці воювати за Україну з ядерною державою? Смішно. Байден діє в інтересах Америки в першу чергу а усім іншим допамагає як може
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24.02.2022 02:38 Відповісти
можно закрыть небо ЗРК, а с-400 хоть и "контролирует небо" на 400 км но чем дальше.тем выше.Т.Е можно запросто использовать винущувачи на малых высотах.Просто Байден испугался-скорее всего бункерный дед пригрозил ему ядерным ударом по сша
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24.02.2022 01:53 Відповісти
Да там же кривизна земной поверхности зарешает
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24.02.2022 02:17 Відповісти
а ти пойдешь дохнуть за ***** или только ольгинским петушком повоняешь?
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24.02.2022 01:58 Відповісти
не введет
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24.02.2022 01:49 Відповісти
Заметь что только в Харькове оставили рос. консульство, значит бомбить теоретически не планируют
Хотя кто ***** знает, он и консульство свое разебашит
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24.02.2022 02:02 Відповісти
Біля кожного аєропорту треба посадити в кущах хоча б по парі бійців з Стінгерами, щоб виключити десантування посадковим способом.....
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24.02.2022 00:26 Відповісти
Зняв з язика.. треба не злітні смуги блокувати тягачами, а літаки з десантом збивати..
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24.02.2022 02:20 Відповісти
Перекрыть полосу это правильно но самолет не должен вообще глубоко залететь!
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24.02.2022 02:55 Відповісти
В Донецке полностью пропала мобильная связь.
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24.02.2022 00:27 Відповісти
Ще один впевнений крок на шляху до палеоліту! В ідеалі у орків мають залишитися дубіни, кам'яні сокири і палки-копалки.
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24.02.2022 02:15 Відповісти
И швабры для утех....
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24.02.2022 02:18 Відповісти
вогнища на дахах най запалюють - діди прийшли...
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24.02.2022 02:21 Відповісти
Может плюшек подкинули?
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24.02.2022 00:27 Відповісти
Только вот направляется к Борисполю, судя по карте
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24.02.2022 00:37 Відповісти
Получается ты пи...бол.
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24.02.2022 00:42 Відповісти
From Maltsev: СРОЧНО. В Российской армии объявлена тревога номер 1. Все сотрудники ФСБ РФ вызваны на работу.
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24.02.2022 00:29 Відповісти
откуда инфа?
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24.02.2022 00:30 Відповісти
Вячеслав Мальцев. https://bastyon.com/maltsevv?ref=PCjhy4t6B2b5xeqVoJcN51XkhUqAXBuaq4
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24.02.2022 00:33 Відповісти
Такая жиденькая ссылка, подгрунтовки нет.
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24.02.2022 00:35 Відповісти
I hope he is wrong.
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24.02.2022 00:36 Відповісти
Помоги нам Господь
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24.02.2022 00:35 Відповісти
***** лелеял мечту развалить НАТО, а получит только укрепление блока.

Власти Финляндии заявили о своей готовности подать заявку на вступление в НАТО.
Заявление сделала премьер-министр страны Санна Марин.

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24.02.2022 00:29 Відповісти
зря сделала. сначала надо уладить все формальности, а заявить можно и потом (крупным калибром)...
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24.02.2022 00:49 Відповісти
Особо времени на формальности нет.
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24.02.2022 02:05 Відповісти
а ультиматум фінляндії кремль теж висуне щодо нечленства в НАТО? Заодно і за хокей помститься, і за лінію Маннергейма...
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24.02.2022 04:04 Відповісти
НІКОЛИ НЕ ПОКАЗУЙ ДОРОГІ - ВОРОГУ, БО САМ ДОДОМУ НЕ ПОВЕРНЕШСЯ !
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24.02.2022 00:30 Відповісти
82, было 75. О чём ты вообще, это курам на смех!
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24.02.2022 00:50 Відповісти
Як щодо збивати все що летить з рф і мовчить ?
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24.02.2022 01:51 Відповісти
А они будут в аеропортах высаживаться? Вы закрывайте воздушное пространство вдоль 50-ти километровой зоны росийской границы и сбивайте все что летает больше вороны.
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24.02.2022 01:52 Відповісти
вони вже дест иаке робили, не згадаю де саме
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24.02.2022 01:53 Відповісти
В Венгрии.
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24.02.2022 01:54 Відповісти
Лучшая блокировка полосы это ПВО.
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24.02.2022 01:53 Відповісти
И засада со стингерами
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24.02.2022 01:57 Відповісти
100%
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24.02.2022 03:42 Відповісти
За вчора ми, українці, зібрали 20 млн.грн через фонд 'повернись живим')
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24.02.2022 01:55 Відповісти
Судя с фактом что Х***Ло полностью копирует стратегию Гитлера, нам нужно ждать росийский десант на паропланах которые тихо приземлятся где то в месте не совсем похожими на аеродромы. И возможно даже по направлению из Беларашки в сторону Киева. Так что нужно закрывать полностью воздушное пространство и сбивать все что летает. Все равно у нас авиации считай что нету. Чтобы каждый человек с ружьем знал что нужно расстреливать вдруг появившиеся летающие обьекты и пассажиров с них.
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24.02.2022 01:58 Відповісти
на запорожье летит
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24.02.2022 01:59 Відповісти
Той посадять
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24.02.2022 02:06 Відповісти
Тим часом до нас летить військовий літак з Туреччини
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24.02.2022 02:08 Відповісти
https://fr24.com/TUAF600/2*******
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24.02.2022 02:08 Відповісти
турки что-то отправили
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24.02.2022 02:09 Відповісти
Добре що Київ не закритий - Bayraktary летять https://www.flightradar24.com/TUAF600/2******* TUAF600 (Turkish Air Force)...
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24.02.2022 02:12 Відповісти
"Вот это поворот!"
Что-то я сильно сомневаюсь, что они бы пошли на такое, если бы НЕ имели 500% информацию, что десант действительно запланирован!
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24.02.2022 02:16 Відповісти
Скорее отрабатывают действия по руководству, как пилоты перед взлетом выполняют действия по листу.
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24.02.2022 03:45 Відповісти
А руССкие воздушное пространство закрыли над границей
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24.02.2022 02:20 Відповісти
я больше о причинах, почему они это делают
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24.02.2022 02:23 Відповісти
Да плевать нам на закрытие воздушного пространства над нашим, Украинским Донбассом! Пусть над московией закрывают
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24.02.2022 02:26 Відповісти
Такое говно как десантный самолет на посадке даже древняя Шилка сделает решетом.
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24.02.2022 03:46 Відповісти
А с чего взяли, что для высадки десанта необходима взлетная полоса?
Десант, многие видели, нормально высаживается в любой точке.
Не теряем самообладание. Лучше всего уничтожать транспортники возле границы.
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24.02.2022 02:23 Відповісти
Перед каким то десантом, если пуйло решит нападать, будет сначала ракетний удар ! В первою очередь по ПВО ! Поєтому блокировка аеропортов и стингеры очень даже здравая идея !!
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24.02.2022 02:29 Відповісти
А высадка десанта в поле?
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24.02.2022 02:32 Відповісти
Захватив поле не сделаешь воздушного моста ! Вполне возможно что российские фашисты хотели бы взять несколько городов с населением в качестве заложников!! Что б давить на эмоционально слабого Зеленского и тем самим не давать ему принимать решения ...
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24.02.2022 02:40 Відповісти
А в Одесі чому не закривають. Ординські падлюки втиху через море можуть перелитіти.
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24.02.2022 02:40 Відповісти
значить там немає великих ризиків
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24.02.2022 02:44 Відповісти
еще одна птичка с байрактарами
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24.02.2022 02:43 Відповісти
Плохой знак. значит есть/была развединфа, что маскали планируют нахрапом сесть.
С другой стороны, можно было устроить им засаду: пара ЗУ-23-2 и расчёт "Иглы" угандошат заходящий на посадку Ил-76. Тем паче отомстить за хлопцев 13.06.2014 - дело Чести!
Ну, военным на месте виднее, чем с дивана.
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24.02.2022 03:11 Відповісти
Уже радует что на местах ждут и принимают доступные меры, так как фашист снова в ночь все устроил.
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24.02.2022 04:04 Відповісти
Поляки в місті Opole збирають кошти для українських воїнів. Вже чимала сума на рахунку. Деякі поляки шукають можливості потрапити до українського війська, щоб стояти пліч о пліч в боротьбі зі спільним ворогом. Я просто в шоці. У того фашиста з кремля немає шансів. З нами весь світ.
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24.02.2022 04:14 Відповісти
повністю неправильна тактика! смугу треба було залишити вільною і навіть зі світлом, а біля аеропорту залишити декілька воїнів зі стінгерами чи голками чи будь-чим, що здатне збити літак, який заходить на посадку і як тільки їх літаки почнуть сідати - збивати всіх і все!
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24.02.2022 04:34 Відповісти
 
 