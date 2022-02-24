У Харкові, Дніпрі та Запоріжжі закрили на ніч аеропорти, щоб не пустити десант РФ, - ЗМІ (оновлено)

Причини цього рішення не вказують, обмеження діятимуть до ранку. За повідомленнями ЗМІ, смуги блокують тягачами, щоб не дати сісти літакам з російським десантом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Avianews.

Видання посилається на повідомленні для льотного складу.

Єдина злітно-посадкова смуга Харкова 07/25 не приймає рейси з 20:35 23 лютого до 08:35 24 лютого за київським часом. Повідомлення про закриття опубліковано о 20:30.

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На табло аеропорту Харків зазначено, що скасовано приліт рейсу Windrose (Роза Вітрів) 7W145 з Києва. Приліт рейсу Azur Air Ukraine QU 5332 із Шарм-ель-Шейху перенесено з 00:55 24 лютого на 11:00 24 лютого. На виліт також скасовано зворотній рейс на Київ та перенесено виліт рейсу до Шарм-ель-Шейху.

Аналогічне повідомлення для Дніпра створено о 23:55 23 лютого. Там зазначено, що аеродром закрито з 00:00 до 07:00 24 лютого.

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У повідомленні нічого не вказано про причини тимчасового закриття аеропортів. Воно може бути пов'язане з запобіжними заходами через близьке розташування Харкова до кордону з Росією — до нього по прямій 20 км. Дніпропетровська область межує із Донецькою областю.

ОНОВЛЕНО

Видання ZN.ua повідомляє, що також на прийом та відправлення рейсів закритий аеропорт Запоріжжя, до закриття готують аеропорт у Херсоні.

"Смуги блокують тягачами, щоб запобігти можливій посадці ворожих літаків з десантом", — йдеться у повідомленні.