У Харкові, Дніпрі та Запоріжжі закрили на ніч аеропорти, щоб не пустити десант РФ, - ЗМІ (оновлено)
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Причини цього рішення не вказують, обмеження діятимуть до ранку. За повідомленнями ЗМІ, смуги блокують тягачами, щоб не дати сісти літакам з російським десантом.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Avianews.
Видання посилається на повідомленні для льотного складу.
Єдина злітно-посадкова смуга Харкова 07/25 не приймає рейси з 20:35 23 лютого до 08:35 24 лютого за київським часом. Повідомлення про закриття опубліковано о 20:30.
На табло аеропорту Харків зазначено, що скасовано приліт рейсу Windrose (Роза Вітрів) 7W145 з Києва. Приліт рейсу Azur Air Ukraine QU 5332 із Шарм-ель-Шейху перенесено з 00:55 24 лютого на 11:00 24 лютого. На виліт також скасовано зворотній рейс на Київ та перенесено виліт рейсу до Шарм-ель-Шейху.
Аналогічне повідомлення для Дніпра створено о 23:55 23 лютого. Там зазначено, що аеродром закрито з 00:00 до 07:00 24 лютого.
У повідомленні нічого не вказано про причини тимчасового закриття аеропортів. Воно може бути пов'язане з запобіжними заходами через близьке розташування Харкова до кордону з Росією — до нього по прямій 20 км. Дніпропетровська область межує із Донецькою областю.
ОНОВЛЕНО
Видання ZN.ua повідомляє, що також на прийом та відправлення рейсів закритий аеропорт Запоріжжя, до закриття готують аеропорт у Херсоні.
"Смуги блокують тягачами, щоб запобігти можливій посадці ворожих літаків з десантом", — йдеться у повідомленні.
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Ставай на смертный бой,
С российской силой грозною,
С проклятою ордой.
І не дозволить російсько -фашиським захватчикам безкарно бомбити мирне населення !!!
Хотя кто ***** знает, он и консульство свое разебашит
Власти Финляндии заявили о своей готовности подать заявку на вступление в НАТО.
Заявление сделала премьер-министр страны Санна Марин.
Что-то я сильно сомневаюсь, что они бы пошли на такое, если бы НЕ имели 500% информацию, что десант действительно запланирован!
Десант, многие видели, нормально высаживается в любой точке.
Не теряем самообладание. Лучше всего уничтожать транспортники возле границы.
С другой стороны, можно было устроить им засаду: пара ЗУ-23-2 и расчёт "Иглы" угандошат заходящий на посадку Ил-76. Тем паче отомстить за хлопцев 13.06.2014 - дело Чести!
Ну, военным на месте виднее, чем с дивана.